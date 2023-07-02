День Независимости Республики Беларусь (День Республики) - поздравляем!!!

Трудный путь белорусской независимости.

Почему именно 3 июля стало праздником для белорусов

3 июля, Белоруссия традиционно отмечает День независимости. Однако с выбором именно этой даты было не все так просто. Между Малой и Большой биографиями народ выбрал общее прошлое с Россией

В истории Белоруссии существует много дат, которые при желании можно назвать моментом основания национальной государственности. Вокруг них до сих пор ведутся ожесточенные дискуссии. Тем не менее все аргументы противников нынешней даты, 3 июля, парируются железобетонным фактом: именно ее 23 года назад избрал белорусский народ на общегосударственном референдуме. Вынести такой вопрос на всенародное обсуждение было мудрым шагом, который предопределил будущее национально-государственной концепции и культурного мифа. Это не была воля одного человека — это желание всего народа. Место рождения — СССР

Все пятнадцать постсоветских стран считают точкой отсчета своей независимости распад союзного государства. Даже в России широко и празднично отмечают день, когда РСФСР в 1990 приняла акт о государственном суверенитете. Все бывшие советские республики также приняли за отправную дату провозглашение суверенитета или независимости. Не исключение и БССР. 27 июля 1990 года, по примеру Москвы, Верховный совет Белоруссии принял Декларацию о государственном суверенитете. После августовского путча 1991 года Минск не принимал никаких дополнительных суверенных актов, а просто придал Декларации силу конституционного закона.

Так что День независимости Республики Беларусь шесть лет праздновался 27 июля. Но 24 ноября 1996 года на втором общегосударственном референдуме эта дата волей народа была перенесена на 3 июля. Основанием стал очень разумный аргумент о том, что именно и только благодаря Победе в Великой Отечественной войне белорусскую государственность удалось не потерять, защитить, доказать и завершить процесс утверждения современных границ. Что и подтвердили на референдуме 52,6% жителей страны. От празднования же 27 июля отказались легко — для белорусов она не имела позитивного содержания. Наоборот, ассоциировалась с исчезновением великой Родины, распадом и хаосом «перестройки». У новой точки отсчета были и противники, националисты. Эти предлагали 25 марта, который они называют «День воли». На ней они настаивают по сей день. БНР и День воли

О том, откуда идет само название «Белоруссия» спорить можно, но бессмысленно. Историки договорятся, а политизированных дилетантов убеждать бесполезно. Они любят фэнтези и отдадут за этот жанр жизнь. Государства же с таким названием в истории не зафиксировано до ХХ века. А появилось оно в гражданскую войну. Это было фантастическое время, когда простые рабочие, мастеровые и «фронтовые офицеры» из солдат, свергали и провозглашали белорусские государства-республики.

В 1915 году русская армия оставила часть губерний будущей Белоруссии, их оккупировали немцы, которые организовали там округ Обер-Ост, где проводилась колониальная политика, направленная на включение этих территорий в состав Рейха. Австрийцы мыслили создание марионеточной Украины, благодаря чему и появилась в Бресте делегация Украинской народной республики (УНР), а белорусских самостийников там не оказалось. Немцы, занимая белорусские губернии в 1918 году, застали там ожесточенную гражданскую войну между поляками, белорусами, евреями и большевиками. Оккупантам пришлось срочно придумывать туземцам что-то объединяющее. Времени на размышления не было, так что родилась дата 25 марта — день провозглашения БНР по образу и подобию УНР. Чисто оккупационный, колониальный проект, который просуществовал восемь месяцев, ровно до того момента, пока там были германские войска.

ССРБ, Литбел и БССР

Ультиматум президента США Вильсона включал в себя освобождение Рейхом всех территорий России и аннулирование Брестского мира. Это не оставляло надежд сторонникам БНР, они бежали в Литву и Польшу. Большевики же на будущее белорусских губерний единого взгляда поначалу не имели, поскольку отдельной от русской, белорусской нации не знали и ее себе не представляли. Свою роль сыграли представители поляков, литовцев и евреев, имевшие в будущей Белоруссии значительные диаспоры. Были и «областники», выступавшие против создания белорусского советского государства и видевшие «западные области» частью Советской России. Победили «коренизаторы», нарезавшие Россию на национальные коммунальные квартиры.

По иронии судьбы «Первое провозглашение» об образовании Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ) было объявлено в российском Смоленске. Это случилось 1 января 1919 года, что при желании делает Новый год еще одним днем рождения Белоруссии, так как впервые Москва признала территорию республики и передала ей часть Минской и Гродненской губерний. Но уже через месяц ССРБ и Литовскую Советскую Республику объединили в единую, Литовско-Белорусскую. В историю она вошла под названием «Литбел» и день ее рождения, 27 февраля, еще одна историческая дата для всех желающих. Литбелу не суждено было существовать долго и счастливо. Грянула советско-польская война, Москва отказалась от претензий на Литву, так что Московский договор с Пилсудским в июле 1920 ликвидировал Литбел юридически. Вернулись к чисто белорусской концепции в бывших западных губерниях России. 31 июля 1920-го года имеет много оснований считаться отправной точкой белорусской государственности. Ибо в этот день белорусские большевики провозгласили самостоятельность, назвали государство БССР и обнародовали Декларацию независимости. До образования СССР в 1922 году это было де-юре независимое государство.

Решающие годы

БССР стала самой маленькой республикой Советского Союза. Чтобы она просто была для количества, в нее включили часть Смоленской, Витебской и Минской губерний России. А территории западнее «Линии Керзона», аннексированные второй Речью Посполитой, в БССР не вошли. Те, кто сегодня сетует на пакт «Молотов-Риббентроп», делают это зря. Он всего лишь вернул то, что принадлежало России-Белоруссии по международному праву. Если бы не это, скорее всего БССР перевели бы в статус автономии в составе РСФСР, как Карелию. Но в 1926-м в Польше случился военный переворот, и Москва решила нарастить Белоруссию за счет Речицкого и Гомельского уездов РСФСР. Такой, очень непохожей на нынешнюю, республика была 13 лет.

В 1939-м СССР явился в бывшую Польшу за долгом, который причитался с 1921 года. К БССР присоединили территории Новогрудского, Полесского, Виленского, Белостокского воеводств и так называемую «Серединную Литву». Эти приобретения одобрили Франция, и Великобритания, если кто не в курсе. А Черчилль 1 декабря 1939 года даже публично поддержал возвращение западных границ СССР на «Линию Керзона». Правда, став премьером он же в Тегеране и Ялте стал возражать против итогов Освободительного похода.

Победила Красная армия. Границы послевоенной Белоруссии определились к августу 1945-го, когда СССР передал Белостокскую область и три района Брестской социалистической Польше. С этого момента Белоруссия существует в тех границах, которые мы знаем.

Роль Лукашенко

Реальная, а не выдуманная история очень четко объясняет то, почему Александр Лукашенко в 1996 году предложил назначить Днем независимости именно 3 июля. Поздравляя в 2019 году соотечественников с Днем независимости, Бацька традиционно делал упор именно на освобождение республики от фашистского порабощения. «Великая Отечественная война, победа над нацизмом стали актом высшей справедливости и символом непокоренности нашего народа» — отметил Лукашенко. — Во имя своей независимости, мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений, создавать будущее Беларуси — суверенной, сильной, процветающей страны». И вот в этом месте стоило бы напомнить о том, как именно из такого количества дат была выбрана одна-единственная, которая и празднуется сегодня. Лукашенко в два этапа ликвидировал на территории страны все последствия «перестройки», которые вели к разрушению и колонизации Белоруссии Западом. Хотя именно эта печальная участь постигла Украину. В помощь Бацька привлек весь народ. 14 мая 1995 года был проведен первый референдум, давший русскому языку официальный статус и выкинувший на свалку истории символику БНР. А 24 ноября 1996 года на втором референдуме белорусы решили считать за День независимости не основание марионеточной, оккупированной республики, а нынешнюю дату — 3 июля. День освобождения Минска от фашистов. и тем самым навсегда закрепили свою причастность к Великой Победе, в отличие от официальной Украины, которая всячески чурается этого события.

Уроки истории

Для Лукашенко и его сторонников то время тоже было Отечественной войной против демократизаторов, евроинтеграторов, посольств ЕС и США. Победил народ во главе с Лукашенко при поддержке России. И Белоруссия стала именно такой, какой мы ее знаем и видим с тех пор. Так что 24 ноября тоже может считаться датой основания государства, если кто ее так видит.

Но есть и несогласные. Для них день независимости — это День воли, они отмечают его 25 марта и открыто говорят о том, что после Лукашенко обязательно сделают именно свою дату государственной. Отношение официального Минска к альтернативной дате независимости из совершенно иного культурного мифа сложное.

На фоне обострений российско-белорусских отношений змагарам попускают проводить свои религиозные обряды. В годы выборов однозначно запрещают. Двойственность в отношении к альтернативной Белоруссии с отличной от официальной символикой и историей рождает двойственность и противоречия, которые находят выражение и в политике, и в дипломатии. Отношение к решениям референдумов начала 90-х не меняется и при Лукашенко поменяться не может. Другое дело, что сторонникам альтернативы дают возможность говорить, смущать народ и в первую очередь молодежь. Порой такие прелестные слова произносятся даже первым лицом.

Но история говорит только о том, что в союзе с Москвой белорусская государственность всегда была, а с западом ее никогда не было.

Именно поэтому народ и празднует День независимости 3 июля.

Максим Максимов

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