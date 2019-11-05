Триумф «Багратиона» - освобождение Минска, вид с воздуха

Именно офицеры ВВС КА застали картину немецкого разгрома во всем её многообразии, ещё до похоронных команд и цепких рук трофейщиков. Их взгляду предстали загнанные в ловушку колонны, брошенная бронетехника и артиллерия. Съёмки на земле дополнялись фотографиями из кабин самолётов, снятыми во время боевых вылетов. Эти фотографии из архивных дел ЦАМО РФ мы представляем вашему вниманию.
Командующий ВВС КА Главный маршал авиации Новиков и начальник штаба ВВС генерал-полковник авиации Худяков на КП командующего 4 ВА в п. Черлона
Противотанковый ров в районе ВитебскаВзорванный немцами мост в Орше через ДнепрКолонны отходящего противника на дорогах Минск-ВильнюсКолонны отходящего противника на дорогах Минск-ВильнюсОбстрел штурмовиком немецкого обозаПоспешно отступая, противник бросал или сжигал неисправные самолётыЭтот FW-190 относится к авиачастям, судорожно переброшенным с началом «Багратиона» из ГА «Северная Украина». Они пытались атаковать советские механизированные колонны. До 23 июня 1944 г. в ГА «Центр» FW-190 не былоЭкипаж 16 НБАП лётчик мл. лейтенант Зеленков и штурман лейтенант Веселков, которые своим метким бомбометанием первые вызвали пожары на станции ВеляныПаровоз, выведенный из строя штурмовиками в 1 км южнее станции Шклов. На снимке члены комиссии рассматривают пробоину от прямого попадания РС в нижней части паровозного котла.
Вид с воздуха на центральную часть Могилёва, разрушенную немцамиПодбитый пушечным огнём шурмовиков танк на шоссе Могилёв-Минск в районе Васильевщина280-мм гаубица Шнейдера — немецкий трофей, терроризировавший советские позиции. Каждый снаряд такого орудия весил два центнера. Наши солдаты прозвали их «трамваи». В июне 1944 г. они замолчали навсегда.Подбитая штурмовиками самоходка StuG IIIКолонна пленных немцев на шоссе Витебск-СмоленскОсвобождённая столица БССР — город Минск
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