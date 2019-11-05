Триумф «Багратиона» - освобождение Минска, вид с воздуха

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Красной армией был освобождён Минск. В честь юбилея освобождения столицы Советской Белоруссии мы представляем подборку фотодокументов воздушных армий Белорусских фронтов. Семьдесят пять лет назад, 3 июля 1944 года был освобождён город Минск. К востоку от меридиана Минска к тому моменту громоздилось гигантское кладбище техники ГА «Центр» (да и военнослужащих вермахта, чего уж говорить). По горячим следам начальной фазы «Багратиона» прошлись люди с фотоаппаратами. Это были не зеваки из тыловых служб и не корреспонденты газет, а профессионалы из штабов воздушных армий. Их задачей стало аккуратно зафиксировать результаты авиаударов. Где удачнее, где похуже, какие приёмы уничтожения противника оказывались наиболее действенными. Семьдесят пять лет назад, 3 июля 1944 года был освобождён город Минск. К востоку от меридиана Минска к тому моменту громоздилось гигантское кладбище техники ГА «Центр» (да и военнослужащих вермахта, чего уж говорить). По горячим следам начальной фазы «Багратиона» прошлись люди с фотоаппаратами. Это были не зеваки из тыловых служб и не корреспонденты газет, а профессионалы из штабов воздушных армий. Их задачей стало аккуратно зафиксировать результаты авиаударов. Где удачнее, где похуже, какие приёмы уничтожения противника оказывались наиболее действенными.

Именно офицеры ВВС КА застали картину немецкого разгрома во всем её многообразии, ещё до похоронных команд и цепких рук трофейщиков. Их взгляду предстали загнанные в ловушку колонны, брошенная бронетехника и артиллерия. Съёмки на земле дополнялись фотографиями из кабин самолётов, снятыми во время боевых вылетов. Эти фотографии из архивных дел ЦАМО РФ мы представляем вашему вниманию.

Командующий ВВС КА Главный маршал авиации Новиков и начальник штаба ВВС генерал-полковник авиации Худяков на КП командующего 4 ВА в п. Черлона