История создания песни. 5 нетленных советских песен на стихи Василия Лебедева-Кумача, ч.2

Продолжим тему, начатую вот тут: История создания песни. 5 нетленных советских песен на стихи Василия Лебедева-Кумача, ч.1 Песня о родине («Широка страна моя родная»)

После успеха «Веселых ребят» продолжилась совместная работа композитора Дунаевского и поэта Лебедева-Кумача с режиссером Григорием Александровым. Новости СМИ2

Он пригласил авторов написать песни для фильма «Цирк». В этой картине голосом Даниила Демьянова зазвучала композиция патриотической тематики:

«Широка страна моя родная,

много в ней лесов полей и рек,

я другой такой страны не знаю,

где так вольно дышит человек».

Имя исполнителя не было указано в титрах.

«Песня о родине» создавалась долго и кропотливо, авторы писали и переписывали её на протяжении полугода, не устраивали то музыка, то стихи. Удивительное совпадение. Картина «Цирк» датирована 1936 годом, вошедший в неё окончательный вариант песни «Широка страна моя родная» был 36-ой по счету.

Мелодия в дальнейшем использовалась как позывной всесоюзного радио.

Песня входила в репертуар разных артистов и коллективов. Широко известно исполнение Петра Лещенко.

В разные исторические эпохи, когда вставал вопрос о смене гимна государства, эта песня оказывалась в числе предлагаемых вариантов.

Много ставить не буду, но вот в исполнении сводного хора и солиста, народного артиста СССР Ивана Петрова. Центральное телевидение СССР, "Концерт №20", 1961 год

Страна родная по-прежнему широка, и много в ней лесов, полей и рек, но называется она уже по другому, существует в других границах, некоторые строки песни «остались в своём времени», но её до сих пор знают и поют.

«Песенка Роберта» или «Веселый ветер»

«Кто весел - тот смеётся, кто хочет - тот добьется, кто ищет - тот всегда найдет», - разве эти строки могут утратить актуальность. Этот фрагмент авторства Лебедева-Кумача, наряду с более поздними добронравовскими строками «Надо только выучиться ждать» из «Надежды», пожалуй, самые яркие «экзистенциальные девизы» советской песенной поэзии разных эпох.

Композиция, разучиваемая на уроках музыки несколькими поколениями школьников, часто обозначается как «Веселый ветер», узнаваема по первой поэтической строчке: «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер».

Уже не все знают, что у этой композиции есть другое название, считающееся официальным – «Песня Роберта». Под ним композиция вошла в фильм «Дети капитана Гранта» и была издана на пластинке.

Экранизация романа Жюля Верна снималась на «Мосфильме» в 1936 году Владимиром Вайнштоком. Песню про «веселый ветер» исполнили Клавдия Крашенинникова и Ляля Сатеева. Композицию показали публике ещё до выхода фильма, летом 1936-го на страницах газеты «Пионерская правда» были напечатаны ноты и текст песни из «Детей капитана Гранта».

Собственно, писалась она для другого кино. Будущая «Песня Роберта» или «Веселый ветер» родилась на основе одной из 36 вариаций песни к «Цирку».

А мне лично очень нравится песня в исполнении Сережи Парамонова и Большого Детского хора:

«Песенка о капитане»

В «Детях капитана Гранта» прозвучало две песни авторского тандема Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача. И обе стали равнозначными хитами.

В соответствии с тематикой фильма для него была написана композиция о «капитане», том самом, что «объездил много стран, раз 15 тонул, погибал среди акул и ни разу даже глазом не моргнул». Звучит она в фильме от лица Жака Паганеля. «Капитан, капитан, улыбнитесь», - запел исполнитель роли Николай Черкасов.

История отважного капитана полюбилась публике. Классический роман великого француза в Советском Союзе экранизировали неоднократно, и эта песня звучала в последующих воплощениях, сохраняя популярность у разных поколений зрителей и слушателей. «Песня о капитане» использовалась в фильме Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта».

А в 1992-м году выпустили мультфильм, названием которого стала строчка из этого хита «Жил отважный капитан», а сама песня – главной музыкальной темой.

Жил отважный капитан

На эстраде её исполняли популярные певцы и актеры разных эпох: Муслим Магомаев,

Георг Отс

Олег Анофриев. Песенка Паганеля (Песенка о капитане) из фильма "Дети капитана Гранта" (1970)

Алиса Фрейндлих

и другие.

«Священная война»

В творческой судьбе Василия Лебедева-Кумача оставили след двое носителей фамилии Александров: режиссер Григорий и композитор Александр, чьё имя носит созданным им ансамбль Песни и пляски. Его музыка по сей день звучит на всех официальных мероприятиях. Александр Александров – автор музыки гимна Советского Союза и Российской Федерации на стихи Сергея Михалкова.

Александр Александров неоднократно соавторствовал с Лебедевым-Кумачом. Их творением считается духоподъёмная песня «Священная война», родившаяся в первые дни Великой Отечественной. Александров, Александр Васильевич - советский музыкант, композитор, хормейстер, один из основателей Ансамбля песни и пляски им. Александрова, генерал-майор советской армии, наиболее известен как автор музыки гимна Российской Федерации. Написал "Священную войну" и другие песни на стихи Василия Лебедева-Кумача.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», - призывал Василий Иванович в стихотворных строках, сочиненных уже на третий день войны, 24 июня 1941 года, и сразу же опубликованных в печати. Александр Васильевич Александров, прочитав стихи, вдохновился, и ещё через два дня родилась музыка. Такова официальная версия происхождения песни, ставшей одним из «гимнов» военного времени.

Однако, с этой песней не всё так однозначно. В 90-х годах появился журналистский материал, в котором были обнародованы сведения, что Лебедев-Кумач не сочинил, а лишь адаптировал под «советскую реальность» слова песни, написанной ещё в 1916 году и изначально посвященной первой мировой войне. Автором слов и музыки первоисточника назван Александр Боде. Соответственно сомнению подвергалось и авторство композитора Александрова.

Внучка Лебедева-Кумача оспаривала сведения, приведенные в публикации, как порочащие честь прославленного поэта-песенника.

Впрочем, в 90-х годах пытались не просто все очернить, но и все опошлить и замазать...

Поэтому веры таким статейкам нет, но не упомянуть об этом я не могла.

Однозначных выводов по этому поводу сделано не было, никаких изменений в реестр РАО внесено не было, авторами по сей день значатся Лебедев-Кумач и Александров. Не упомянуть эту песню ввиду её большой значимости – невозможно.

Концерт Ансамбля, посвященный Дню защитника Отечества.

Концертный зал имени П.И.Чайковского, Московской государственной академической филармонии, 23 февраля 2018 года

Бонус: «Жить стало лучше»

Бонусом упомяну ещё одно совместное творение Александрова и Лебедева-Кумача.

«Жить стало проще, жить стало веселее», - ставшее крылатым выражение восходит к словам руководителя советского государства Иосифа Сталина, произнесенным 17 ноября 1935 года на совещании рабочих и работниц. Слова вождя запечатлел в стихотворных строках Василий Иванович, и они зазвучали песней. В сущности ее потом и постарались положить на полкуу, что там звучит имя Сталина. Известная композиция Александра Александрова способствовала популяризации выражения, и со временем оно оказалось оторвано от первоисточника.

Исполнитель: Ансамбль п/у А. Александрова. Солист: Г. Бабаев

В послевоенные годы состояние здоровья поэта ухудшилось, писал меньше. Сердце 50-летнего поэта остановилось в феврале 1949. В некрологе в газете «Правда» творчество Василия Ивановича назвали «неотъемлемой частью социалистической культуры».

Есть песни, которые при известных авторах становятся народными. Уже не все помнят и знают, кто их написал, но строки сидят в «подкорке». Сменяются эпохи, строй, музыкальная мода и культурные тенденции, а песня остается, значит, эта песня стала классикой.