История создания песни. 5 нетленных советских песен на стихи Василия Лебедева-Кумача, ч.1

5 августа 1898 – 20 февраля 1949 – даты жизни советского поэта Василия Лебедева, в историю он вошел под двойной фамилией, второй её частью стал псевдоним Кумач. Наибольшую известность Василий Иванович получил как автор слов знаменитых советских песен, он работал с ведущими композиторами своего времени, удостоился сталинской премии второй степени. Новости СМИ2

Песенные строки, вышедшие из-под его пера в первой половине прошлого века, до сих пор остаются на слуху. Они знакомы разным поколениям советских и российских граждан чуть ли не с детского сада. А ведь этим песням уже по 80 – 90 лет. Большинство своих знаковых хитов Лебедев-Кумач сочинил в 30-х годах. Давайте вспомним истории 5 нетленных хитов на его стихи. Начнем с песен из фидльма "Веселые ребята" Лебедев-Кумач, Василий Иванович

Штрихи к портрету и факты биографии

Василий Лебедев появился на свет в Москве, в бедной рабочей семье сапожника Ивана Филипповича и портнихи Марии Михайловны. За рыжий цвет волос парнишке ещё в детстве дали прозвище Кумач, которое в дальнейшем стало литературным псевдонимом и приклеилось к фамилии. Псевдоним по-своему символичен. Кумач – это ярко-красная ткань, цвет советского флага, а кого как не Лебедева-Кумача через призму эпох можно назвать главным поэтом-песенником раннесоветской эпохи. Он был одним из культурных глашатаев Страны Советов и, хотя писал не только на патриотические темы, его поэзия преисполнена советским духом и стала одним культурных символов своей эпохи.

Песни на стихи Лебедева-Кумача – «типично советские» в хорошем, светлом смысле этого слова. Его стихотворные строки – отражение своего времени, они несут настроение, позитив, веру в светлое будущее, транслируют простые истины, и именно поэтому не устаревают и находят отклик у слушателей новых и новых поколений.

«Лебедев-Кумач, как никто из советских поэтов, передаёт песенной строкой чувство молодости, присущее людям сталинской эпохи. Его бесспорной заслугой является создание жанра весёлой, жизнерадостной песни. Бодростью, молодостью веет от каждой её строки»,- так писал о творчестве поэта критик М. Беккер в материале, опубликованном в журнале «Октябрь» весной 1941 года.

Путь в литературе Василий Иванович начал с написания сатирических стихов, в возрасте 18 лет начал публиковаться в журнале «Гермес». Лебедев-Кумач стоял у истоков знаменитого журнала «Крокодил», наряду с писателями Ильфом и Петровым поэт стал одним из его основателей. В его творческой биографии был и опыт работы в сфере агитационной печати и журналистики.

Как поэт-песенник Лебедев-Кумач громко заявил о себе в 1934 году благодаря фильму Григория Александрова «Веселые ребята». В этом фильме с музыкой композитора Исаака Дунаевского прозвучала его легендарная песня «Марш веселых ребят»:

Легко на сердце от песни веселой,

Она скучать не дает никогда,

И любят песню деревни и села,

И любят песню большие города. ».

Со старшим представителем династии Дунаевских у Лебедева-Кумача сложился плодовитый тандем. Исаак Осипович, как в будущем и его сын Максим, много писал для кино. И строки Лебедева-Кумача под его музыку звучали с экранов в шедеврах зарождающегося советского кинематографа. Исаака Дунаевского можно считать главным соавтором в творческой судьбе поэта-песенника, именно с ним Лебедев-Кумач напишет большинство главных хитов.

Песня «Марш веселых ребят» имеет интересую историю, которую смело можно назвать «старожилом» советских «песен о песнях». Ей уже почти 90 лет.

«Легко на сердце от песни веселой

Она скучать не дает никогда,

И любят песню деревни и села,

И любят песню большие города»,

- эти строки Василия Лебедева-Кумача зазвучали под музыку Исаака Дунаевского в 1934 году в фильме «Веселые ребята» и остаются известной нескольким поколениям слушателей, родившихся уже через много десятилетий после выхода картины. Она писалась специально для фильма, официально называется "Марш веселых ребят", в памяти поколений более узнаваема по первым строчкам куплета или припева («Нам песня строить и жить помогает») Авторы песни: композитор Дунаевский, Исаак Осипович (1900-1955); поэт Лебедев-Кумач, Василий Иванович (1898-1949)

Лента режиссера Григория Александрова ознаменовала важный этап в развитии советского звукового кино, вошла в историю как первый отечественный музыкальный фильм в жанре комедии, жанр обозначали как «джаз-комедия». Главную женскую роль домработницы Анюты сыграла легендарная актриса Любовь Орлова. Это была самая яркая из её ранних работ и первая – в фильме Григория Александрова. Роль в «Веселых ребятах» сама Орлова назвала своим «экранным дебютом в музыкальной комедии». Знаковая для судьбы актрисы и режиссера встреча состоялась в 1933 году. Александров был очарован талантом артистки. Орлова станет супругой режиссера и в дальнейшем блеснет во многих его картинах.

Роль центрального мужского персонажа досталась не менее легендарному человеку, актеру и музыканту, руководителю первого в стране джазового оркестра Леониду Осиповичу Утесову. Его голосом и зазвучит «Марш веселых ребят». Любовь Орлова и Леонид Утесов в фильме "Веселые ребята" (1934), реж. Г. Александров.

В качестве композитора поработать над фильмом Александров пригласил Исаака Осиповича Дунаевского – старшего представителя известной музыкальной династии.

Александров слышал в своём фильме именно маршевую мелодию и дал соответствующее задание композитору. Исаак Осипович сочинил мелодию. Начались съемки. Для песни нужен был текст, но найти подходящие слова удалось не сразу. К поиску автора стихов подключили прессу. Было решено объявить конкурс, о чем населению советской страны сообщили на страницах газеты «Комсомольская правда». Попробовать свои силы мог любой желающий, для этого нужно было прийти на киностудию, послушать мелодию и предложить подходящие для неё слова.

К Дунаевскому и Александрову ринулся поток стихотворцев разной степени таланта и известности, но нужный текст не находился. Стихи, предлагаемые кандидатами, не вполне соответствовали мелодии или просто не нравились режиссеру и композитору. Так продолжалось до тех пор, пока на пороге не появился Василий Иванович Лебедев.

Уроженец Москвы, выходец из простой рабочей семьи остался в истории как видный поэт-песенник первой половины XX века под двойной фамилией Лебедев-Кумач. Вторую часть он использовал в качестве псевдонима. Из-под его пера вышли тексты легендарных патриотических песен, которые продолжают звучать до сих пор.

Авторский тандем, а точнее, трио поэта, композитора и режиссера сложилось как раз благодаря «Веселым ребятам». С этой песней и с этим фильмом связывают «становление» Лебедева-Кумача, как поэта-песенника. В тот период он ещё не был известен в этом качестве, трудился в журнале «Крокодил», для которого писал сатирические стихотворные опусы, за плечами был солидный и разноплановый литературный опыт, сочинять он начал с 16 лет.

«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет», - эти строчки Лебедева-Кумача понравились режиссеру.

Вместе соавторы продолжили работу над песней, встречаясь в небольшой комнате в коммунальной квартире, где тогда жил литератор. Нужна была комсомольская, жизнеутверждающая песня, «гимн молодого поколения». Таковой она и стала, в этом смысле авторы со своей задачей справились.

С экрана «Марш веселых ребят» публика подхватила сразу, песню запели в народе, она пользовалась огромной популярностью, часто звучала на всевозможных мероприятиях. Спустя десятилетия, после Великой Отечественной войны и в поздне-советскую эпоху «Марш веселых ребят» входил в репертуар любительских и профессиональных коллективов, звучал с эстрады и в телеэфире. Например, в 1987 году на концерте в большом зале Дома Союзов её исполнил оркестр симфонической и эстрадной музыки Гостелерадио, солировал Евгений Нестеренко.

Эта песня – продукт своего времени, в ней нашли отражения характерные образы и стремления эпохи, оптимистичный взгляд в будущее.

Мы всё добудем, поймём и откроем:

Холодный полюс и свод голубой!

Когда страна быть прикажет героем,

У нас героем становится любой!

И если враг нашу радость живую

Отнять захочет в упорном бою,

Тогда мы песню споём боевую

И встанем грудью за Родину свою!

С этой песни началась творческая дружба Дунаевского и Ле­бедева-Кумача, подарившая нам десятки замечательных моло­дежных песен.

Вот строки Дунаевского из письма к пионерке Люде Вытчиковой 11 июня 1950 года:

«Мое творчество я навсегда посвятил молодости. Носителем молодости, жизни, солнца, радости, дерзаний, мечтаний является наша молодежь... Сейчас я и такие, как я, отдаем свои способно­сти и силы нашей молодежи, чтобы она росла и крепла, чтоб она окрыляла нашу жизнь».

Как и большинство песен Дунаевского, «Марш веселых ребят» шагнул с экрана на эстраду, в клубы города и деревни, в школы. «Марш веселых ребят», как и многие другие советские песни, пересек границы нашей страны.

— Эти песни были для нас вестниками свободы, — рассказыва­ло о довоенных годах болгарское радио.

— Залы кинотеатров, в ко­торых демонстрировались советские фильмы «Цирк», «Веселые ребята» и другие, были переполнены. Почти в каждом ряду сиде­ли полицейские. Школьники, которых не допускали на советские кинокартины, одевались как строительные рабочие, продавцы га­зет, чистильщики сапог и проникали в зал. Аплодировать за­прещалось.

Болгарские композиторы, слушая песни в залах кинотеатров, записывали их музыку и текст, после чего делался перевод на болгарский язык, и песни печатались,— чаще всего не­легально.

О «Марше веселых ребят» известный болгарский публицист Васил Воденичарски говорил:

«...Разве мы не живем под тем же самым небом? Разве мы не можем быть такими же «веселыми ребятами»? Советская песня для нашей молодежи была лозунгом и ору­жием в борьбе за свободу Болгарии».

И так было не в одной Болгарии — во многих странах. С пол­ным правом можно сказать, что «Марш веселых ребят» обошел весь мир. Его исполняют и сегодня в новых аранжировках самые популярные зарубежные и советские ансамбли, включают в свой репертуар певцы.

Нет ни одного человека в нашей стране, от малышей до поч­тенных стариков, кто бы не знал бодрую, вселяющую радость и оптимизм мелодию песни и призывные стихи, многие строки которых стали крылатыми фразами.

С тех пор, как Лебедев-Кумач написал эти пророческие строки, в нашей истории случилась трагедия Великой Отечественной, был открыт «холодный полюс» и совершен полет в космос. Всё то, о чем поётся в будущем времени – случилось, «пространство и время» покорены. Можно было бы сказать, что песня устарела, однако её общий посыл и оптимистичный настрой универсальны. Она остается на слуху, передаваясь из поколения в поколение, и продолжает исполняться. В сети часто упоминается относительно современное исполнение Дарьи Колесниковой.

В истории музыки есть композиции, которые можно назвать «песнями века». «Марш веселых ребят» смело может претендовать на этот статус. Песня, пронизанная патриотическим духом и идеологией своего времени, стала одним из символов советской песенной культуры. Дунаевский, Исаак Осипович - советский композитор, автор песен на стихи Лебедева Кумача, отец советского и российского композитора Максима Исааковича Дунаевского.

Следующая песня из этого фильма, ставшая хитом:

Сердце («Как много девушек хороших»)

Поэт, писавший сатиру и ставший флагманом «массовой советской песни», с юных лет проявлялся и как глубокий лирик. Эту сторону своего творчества молодому автору довелось продемонстрировать в «Веселых ребятах». С фильма 1934 года начинается неугасающая популярность томной любовной песни в стилистике танго:

«Сердце, тебе не хочется покоя.

Сердце, как хорошо на свете жить»

Пел её Леонид Утесов, приглашенный на главную роль в картине. Исаак Дунаевский, с которым артист был в дружеских отношениях, писал эту песню специально под него. Когда композитор показал мелодию, актриса Любовь Орлова, получившая главную женскую роль, буквально влюбилась в неё и хотела исполнить песню, просила переписать текст от женского лица.

Однако «Сердце» , как и предполагалось, вложили в уста Кости Потехина, персонажа Леонида Утесова.

А текст песни изначально, действительно, был другим. Его сочинили сценаристы фильма Николай Эрдман и Владимир Масс. О чем были их стихи – теперь уже остается неведомым. Поворот в судьбе авторов отразился и на судьбе песни. Их арестовали, а стихи для песни на мелодию Дунаевского следовало переписать.

Кстати, пришелся Василий Лебедев-Кумач, чей текст «Марша веселых ребят» был выбран по конкурсу. Ему же поручили сочинить и новые стихи для песни, отражающей любовные переживания. Василий Иванович сделал это филигранно, очень точно и в ярких образах описав чувство влюбленности. Его стихи отзывались и продолжают отзываться в сердцах, поэтому песня и не теряет популярности уже почти 90 лет.

Песня известна под разными названиями: «Сердце», или по первым строкам куплета и припева «Как много девушек хороших», «Сердце, тебе не хочется покоя». В 1935 году песню исполнил Петр Лещенко, его версия получила популярность за пределами Советского Союза.

Позже песня звучала голосами популярных певцов из стран социалистического лагеря. Её пел болгарин Бисер Киров и полячка Ирена Сантор.

В нашей стране количество исполнений этой песни артистами разных эпох несчетно.

В 1984 году «Песню Кости» из кинофильма «Веселые ребята» спел поющий актер Михаил Сергеевич Боярский.

«Как много девушек хороших» пели и поют на эстраде, и в жанре так называемого «классического кроссовера». В частности, песня была в репертуаре Дмитрия Хворостовского.

В программе «Романтика романса» произведение представила группа «Кватро».

Песня проникла во все пласты и жанры отечественной музыкальной культуры,. Одно из свидетельств тому - отсылка к старинному шлягеру Дунаевского и Лебедева-Кумача в песне "Селяви" российской панк-рок группы "Наив". Чача Иванов процитировал строчку: "Любовь нечаянно нагрянет".

Об остальных песнях на стихи Лебедева-Кумача поговорим в следующий раз

https://dzen.ru/a/ZMzw4mmeIAR0AtI-

https://dzen.ru/a/YzBQ5BKcM2-l17w_?sid=678953985143132951

http://www.norma40.ru/chd/marsh-vesyolykh-rebyat.htm