Новая методика и телекурсы - как иностранцы изучали русский язык в СССР

Знакомиться с культурой любой страны проще всего, когда знаешь её язык. Сегодня, когда конфликт глобализации с этнизацией стоит особо остро, никто не станет оспаривать солидный статус русского языка на мировой арене. Область РКИ — так в среде филологов называется сфера преподавания русского языка как иностранного — довольно закрытое от посторонних глаз образование. Материалов, которые были бы понятны неподготовленному читателю, мало. VATNIKSTAN продолжает рассказывать о распространении, описании, преподавании и изучении русского языка как иностранного.

Русский как иностранный до войны

После Октябрьской революции 1917 года Советская Россия в сознании трудящихся всего мира занимала особое место как страна, в которой впервые к власти пришли рабочие и крестьяне. Это вызывало интерес к русскому языку в зарубежных странах, особенно среди членов молодёжных коммунистических организаций. Британская суфражистка, член Коммунистической партии Великобритании Шарлотта Деспард обращается к толпе на Трафальгарской площади во время митинга, 11 июня 1933 года

Действия Народного комиссариата просвещения в начале 1920‑х годов были направлены на создание новой системы образования, в которой вводились разновозрастные группы по интересам вместо классов, предпринимались попытки соединить школьное обучение и производственный труд, а школьные учебники заменялись рабочими книгами для самообучения. Но не все эти начинания были полезны и действенны. К 1930‑м годам почти все обновленческие инициативы свернули, а образование вернулось к дореволюционному стилю.

В 1930‑е годы начал разрабатываться сознательно-сопоставительный метод, основанный на разработках психолога Льва Семёновича Выготского. Он доказывал закономерности, которыми обусловлено изучение иностранных языков. Важны были труды лингвиста Льва Владимировича Щербы, в которых он описывал путь обучения неродному языку от осознания языка до свободной спонтанной речи. Успехи сопоставительного языкознания, в рамках которого учёные создавали системы семей родственных языков, находя сходства и различия, оказал большое влияние на методику обучения. Лингвист Лев Щерба, 1930‑е годы

Коммунистические университеты (комвузы), появившиеся в России после революции 1917 годы — это учебные заведения, готовившие партийных, советских и профсоюзных работников не только из РСФСР, но и из других стран.

В Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина учились Дэн Сяопин и Хо Ши Мин, в Международной ленинской школе учились Иосип Броз Тито и Хосе Давид Альфаро Сикейрос.

Студенты комвузов обычно делились на две группы: учащиеся из республик и областей СССР, чей партийный стаж был не менее трёх лет, и иностранные учащиеся, в основном рабочие, приезжавшие в комвузы по линии Коминтерна, по рекомендациям коммунистических и рабочих партий разных стран мира.

Преподавание русского языка иностранцам рассматривалось руководством СССР как один из способов распространения коммунистических идей по миру, но, когда мысли о всемирной революции ушли, комвузы стали закрываться один за другим. Последний закрыли в 1938 году. Студенты Коммунистического университета трудящихся Китая в Москве, 1930 год

Обучение иностранцев русскому языку велось в кружках и клубах при заводах и фабриках. Здесь упор делали на языковые умения, необходимые для производства: названия агрегатов, методы проведения работ и трудовой быт. Темы, связанные с партийным просвещением, на таких занятиях почти не рассматривались. В начале 1920‑х годов рекомендовалось использовать учебные тексты, отражающие историко-экономические темы: первоначальное накопление капитала («Фома Гордеев» Максима Горького), концентрацию капиталов («На заводе» Александра Серафимовича), производство («Железная дорога» Николая Некрасова). На недолгий срок, в 1924 году, возрос интерес к научно-публицистическим текстам Владимира Ленина, но в 1925 году вновь вернулись к художественной литературе. Страница из книги «Букварь и первая книга русского языка для нерусских», 1933 год

Национально-ориентированные материалы, направленные в помощь носителям определённого языка, активно снабжаются иллюстрациями — рисунками и фотографиями. В 1930‑х выходят «Russian. Textbook. Elementary course» для англичан и американцев, «Lehrbuch der russischen Sprache» для немцев, «Le Russe» для французов, «Букварь для трудящихся китайцев» для носителей китайского. Вот пример словарной статьи из «Букваря», которая сопровождается фотографией моста:

Вот мост. Внизу вода. Тут пост. Это охрана. Стоят красноармейцы. Это часовые. У них винтовки. Они за Советы. Они охраняют границы. Там враг.

РКИ в 1940–1950‑е годы

Международное признание вклада СССР в победу во Второй мировой войне привело к ещё большему интересу к русскому языку. Первые иностранные студенты в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) появились в 1945/46 учебном году: 15 студентов из Албании, Болгарии, Румынии и Югославии были зачислены на исторический, филологический и философский факультеты. Организация их обучения проходила на кафедре русского языка. В 1947 году в ЛГУ создали курсы русского языка для иностранных учащихся. В 1949 году, вместе с приездом большой группы из Китая — кафедру методики преподавания языков народов Севера и русского языка для нерусских. В 1948 году 145 иностранцев поступили в МГУ, большинство из них, 63 студента, из Испании. Студенты на лекции в МГУ, 1950‑е годы

Из-за большого числа иностранных студентов возникла потребность в их довузовской подготовке. В 1954 году в МГУ создаются подготовительные курсы, которые в будущем были переформированы в подготовительный факультет для иностранных учащихся (подфаки). Здесь иностранцы учили русских язык, знакомились с реалиями СССР, изучали русскую культуру. Позже подготовительные факультеты для иностранцев были открыты и в других учебных заведениях страны.

Подобный размах обучения русскому языку потребовал от методистов и преподавателей создания научно обоснованной актуальной методики. Это было тем более важно, что у большинства преподавателей не было опыта работы с иностранными студентами. Профессорский состав регулярно собирался на семинары, читались доклады, выходили учебники.

Ещё до войны русский язык преподавали на кафедрах славистики в Шанхайском университете в Китае с 1921 года, в Анкарском университете Турции с 1936 года, в лицеях и гимназиях Франции, Германии, Чехословакии и Болгарии. В 1946 году в США русский язык преподавали в 112 колледжах и университетах, были открыты исследовательские центры.

Одним из основных методических трудов была книга Льва Владимировича Щербы «Преподавание иностранных языков в средней школе», на её основе писали почти все учебники русского языка для иностранцев. Язык в ней представлен как триединый организм — речевая деятельность (процесс), языковая система (правила языка), языковой материал (результат), а грамматика разделена на пассивную и активную. Книга Льва Выготского «Мышление и речь», исследующая речевую деятельность, стала главным трудом по психологии для преподавателей. «Мышление и речь», 1934 год

Первые послевоенные десятилетия — время интенсивной работы. Именно тогда методика обучения РКИ обретает статус самостоятельной научной дисциплины, разрабатывается психологическая и педагогическая основа всестороннего развития этой лингвистической области.

РКИ в 1960‑е годы

1960‑е годы, время распада колониальной системы в Азии, Африке и Латинской Америке, подарили Советскому Союзу много союзников. В 1960 году был открыт Университет дружбы народов для обучения студентов из-за рубежа. Кафедра русского языка здесь делилась по региональному признаку на четыре секции: студенты из Африки, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока и Юго-Восточной Азии. Студентка в Университете дружбы народов на уроке русского языка, 1961 год

С 1967 года и по сей день издаётся журнал «Русский язык за рубежом», предназначенный для преподавателей русского языка как иностранного. Архивные номера этого журнала можно найти на сайте Института русского языка им. А.С. Пушкина. В том же году по инициативе ряда русистов зарубежных стран была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), заслуженная деятельность которой идёт до сих пор. Итоги бурного развития послевоенной методики были подведены на I Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы, который проходил в Москве в 1969 году. В конгрессе приняли участие 522 специалиста из 35 стран мира. «Русский язык за рубежом», 1967 год

Развитие техники в этот период подтолкнуло к использованию магнитофонов и слайдопроекторов на занятиях. Студенты слышали записанную дикторами речь, а преподавателю больше не нужно было таскать с собой книги с картинками — все необходимые предметы появлялись на стене в диафильмах.

РКИ в 1970–1980‑е годы

В 1970‑е годы в вузах и техникумах СССР ежегодно обучались в среднем 38 000 иностранных студентов из более чем 100 стран мира — небывалое количество. В 1974 году в Москве на базе МГУ был создан Институт русского языка им. А.С. Пушкина, который стал головным учебным заведением по подготовке зарубежных филологов-русистов, как студентов, так и преподавателей. Именно здесь и сейчас располагается основной научно-методический центр по изучению, обобщению и распространению опыта преподавания русского языка в России и за рубежом. В том же году было образовано издательство «Русский язык», которое начало выпуск словарей и учебной литературы. Деятельность этого предприятия продолжается и в наши дни. Студенты Университета дружбы народов на лекции, 1970‑е годы

В 1970‑е годы чётко оформляются минимумы, необходимые для сдачи на квалификационный уровень владения языком. Языковой материал включал ряд минимумов: синтаксис ( модели построения предложения), лексический (около 3 000 слов), грамматический (части речи, их характерные особенности), фонетико-интонационный (звуки, ударение, интонация). Учебные программы по русскому языку как иностранному составляются по профильным направлениям: для студентов-филологов, для студентов других гуманитарных факультетов, для учащихся техникумов и ПТУ, для слушателей краткосрочных и интенсивных курсов, для слушателей курсов повышения квалификации. Всё это в будущем станет основой нынешней системы обучения иностранцев русскому языку. Страница из книги «Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями», 1979 год

К середине 1980‑х годов русский язык как учебная дисциплина был включён в школьные программы 82 стран. По данным Росстата, в 1990 году в СССР обучалось 126 500 иностранцев. По всему миру открывались курсы русского языка, на которых преподавали выпускники советских вузов, причём не только филологи, но и нефилологи, получившие свидетельство о праве преподавать русский язык. «Старт‑3. Основной курс», 1982 год

В 1980‑е годы создаётся учебный комплекс «Старт». Его основной учебник включал в себя вводный, элементарный и основной курсы. Каждая книга включала в себя словарь, иллюстративный вкладыш, формулировки заданий с переводом на английский, испанский, арабский и французский языки. К каждой части была издана книга для преподавателя, в которой содержались общие и поурочные методические рекомендации, дополнительные тренировочные упражнения, аудиотексты, культурологические материалы, мультипликационные курсы («Речевые ситуации») и телекурсы («Мы говорим по-русски» и «Давайте познакомимся»).

Широкое развитие получило новое направление в методике — лингвострановедение. Оно включает в себя обучение языку и даёт необходимые для общения сведения о культуре страны изучаемого языка. Главная цель лингвострановедения — обеспечить языковую компетентность в вопросах межъязыкового общения посредством адекватного понимания культуры речи собеседника и исходных текстов. Первопроходцами лингвострановедения в России считаются Виталий Григорьевич Костомаров и Евгений Михайлович Верещагин.

Главная установка обучения иностранцев русскому языку, которая получила распространение в 1980‑е годы, — овладение языком как средством общения. Именно так, ёмко и чётко формулировалась задача практики преподавания, у которой за плечами были опыт прошедших веков. Использование технических средств обучения стало массовым. Для каждой формы и профиля обучения в этот период был создан единый учебник, отражающий характерный запрос того или иного студента. В 1991 году СССР исчез с карт, появились новые государства. Это вовсе не значит, что иностранцы перестали учить русский язык, а люди, отдавшие жизнь лингвистике, вмиг забыли всё, что знали. Кубинские студенты, обучающиеся в Казахском государственном университете имени Кирова, 1984 год

Алексей Киреенко

https://vatnikstan.ru/history/rki-v-sssr/

А вот как учат иностранцев русскому языку за границей сегодня, я рассказывала на примере конкретного учебника, причём создан он нашими соотечественниками (не удивлюсь, если они сами этого стыдятся, считая себя "людьми мира", а не какого-то отечества - написала с маленькой буквы специально, поймёте если прочитаете мой материал из 4-х частей), выставляя нас с вами полными идиотами и придурками((( Вот этот материал:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4