Учебник русского языка для немцев "Ключи" - 4

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Продолжим…

Не поверите. У нас очень романтическая история. Ну и, как и положено, в ней никак нельзя без слёз. Я так поняла, что девушка, потерявшаяся в метро в Москве, всё-таки русскоговорящая. Наверное, именно поэтому она опять плачет, так хочется уже всем им выписать антидепрессанты! Порадовало, что она не сразу зарыдала, а раздумывала над этим, надеюсь, у неё не всё потеряно

Ну а теперь, конечно же, как можно обойти стороной такую выигрышную тему, как Чернобыль.

Тут много интересного, как и ожидалось. Первый абзац – огонь. 3-4 раза в год к ним приезжают с проверками на радиацию, всё замеряют, там всё в норме, но жители САМИ ЗНАЮТ (а фигли мерить-то, когда они и так всё знают?), что именно в школе и на футбольном поле она повышенная. Знают и каждый день отправляют своих детей в школу и на футбол. Это как? Дебилы, наверное? При этом пьют, оказывается, вовсе не проверенную воду, поскольку надо что-то пить. Готовый сценарий фильма ужасов с зомби-апокалипсисом…

И вот только добрые и заботливые немецкие протестанты озаботились этой проблемой века, не чета нашим правительству и русским православным (ортодоксам, т.е. таким закостенелым, не терпящим иного мнения – по их разумению, если слушать перевод).

Вот только не пойму, как эти протестанты трактуют слова Евангелие от Матфея (гл. 6, ст. 2-4), где сказано:

«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Тут же не просто сами себя прославили, но и внесли все свои деяния в учебник, то бишь увековечили. Надеюсь, авторы учебника там не продешевили при этом…

Не поленилась и перевела немецкое словечко, которые авторы в русском тексте оставили на немецком Au-pair-Mädchen – помощница по хозяйству. Поняла, почему не перевели. Потому что у нас вообще нет такого понятия, чтобы пригласить человека в гости, при этом долго думая, и заставить его помогать по хозяйству. Интересно, а сама Таня знала, что они НАШЛИ ей именно вот такое МЕСТО. Вот пытаюсь представить, как меня вот так приглашают: «Ты знаешь, мы тут очень долго думали и решили тебе найти место помощницы по хозяйству в нашем доме, типа, Золушкой побыть не хочешь? Может, и принц какой найдётся…»

Кстати, поинтересовалась: этот Валавск в 100 км от Чернобыля (Белоруссия)

Как обычно, для закрепления выбираются реперные точки:

люди живут в радиации и кроме этих протестантов о них никто не думает, включая самих жителей деревни;

маленький мальчик в 6-тилетнем возрасте оказался один среди незнакомых людей (это как так надо было организовать, чтобы такое получилось???), захотел ПЛАКАТЬ (Боже! Опять! Теперь и за мужскую половину взялись – всех на антидепрессанты);

и три вопроса из шести посвящены работе заботливых протестантов.

Далее в качестве упражнения предлагается крайне приземлённая проблема. Упражнение на числа, я так поняла. Ну и чтобы опять не считать деньги, цены и количество рабочих на заводах, предложена вот такая задачка, да ещё и с вопросом: «Согласится ли мама этому оболтусу провожать до дома Наташу?»

Думаю, тут ещё многое зависит, нравится ли маме эта Наташа?)))

Ну а теперь исповедь нашей Золушки Тани.

Как и ожидалось по ходу изучения учебника, Таня домой едет с грустью и воспоминаниями. Она очень привязалась к новой семье, расставаться не хочется, ну а по своей настоящей семье, похоже, она не соскучилась. А о чём там скучать? Всё же убогенько, грязненько, тесненько и недоступно (даже походы???)

Интересно поставлен вопрос. Зачем ИМ это нужно? А нам, когда мы приглашаем в гости? Зачем вообще всё это? Ну особенно интересен этот вопрос в плане религии (они же подчеркнули, что это именно протестантская община) – может, у них Библия другая, и им это всё же всё зачтётся?)))

Вопросы в конце задания дают надежду, что всё-таки девочку не использовали в качестве Золушки, и она на самом деле просто гостила.

Под призывом «Давайте отдохнём!» нам тупо впаривают очередную порцию рекламы.

Интервью продолжается:

Ну то, что после восьми вечера там звонить не приятно, думаю, это опечатка, и звонить там просто не принято, но и у нас поздно звонить тоже не приветствуется, а всё остальное, наконец-то, приятно удивило, поскольку именно с таким мнением соглашусь. И очень рада, что Таня всё-таки вернётся домой, а не останется в Германии.

Ну а теперь мои любимые вопросы:

В вопросе a) я выбираю 2,4,7 и 9 ))) , а в вопросе b) 3 и 6 ))) А что, прикольные ответы, браво составителям. На с) даже не знаю, что ответить. Что имеется в виду? Пригласила ли я чернобыльских ребят к себе? Я - нет, но я знаю точно, что у нас прямо с апреля 1986 года были выделены места в санаториях и домах отдыха для их проживания, выделялись путёвки в детские лагеря. Именно в доме отдыха я как раз с чернобыльцами встречалась.

Изучающих русский язык решили познакомить с телепрограммой. Не совсем понимаю зачем, ну да ладно… Тем более, что вопросы по этой программе исключительно на немецком, соответственно, я их не поняла вовсе.

Далее, на мой взгляд, очень полезное знакомство с названием цветов:

Далее непонятная для меня картинка. Но пропустить не могу, очень уж их полюбить успела. По тому, что чистенько, не могу поверить, что это у нас. Девочка похожа на подросшую Лену из Минусинска, но не факт, что это она. Кот, сопровождающий нас по учебнику, поменял окрас и, как мне показалось, даже породу.

Далее внезапно бардовский гимн, одна из моих любимейших песен любимейшего певца и композитора. В общем, эти 2 страницы приятно порадовали.

Но нахожусь в недоумении от наличия, например, вот такой рекламы:

Ведь это учебник. Он пишется ведь не быстро и выпускается на долгие года, как я понимаю. Какой смысл в рекламах концертов? Вот сегодня эта вообще смотрится комично. Мало кто уже вообще помнит, что был такой ансамбль, тем более, что и артисты сегодня на них уже вообще не узнаваемы.. Чем-то надо было пустое место заполнить? По мне, так уж логичнее было бы вот это:

Ну, кажется, наконец-то, взята тема, подходящая для учебника: «Города-партнёры»





Опять водка… нет, авторов точно подлечить не мешало бы…

А ещё в совместных мероприятиях заинтересовала практика в сберкассе. Обещают, вроде, дальше рассказать. Посмотрим…

А вот и реклама себя любимых с предложением организовать город-партнёр (что-то в сегодняшних реалиях это слово звучит достаточно угрожающе…)

А как могут ответить на заданные вопросы те, кто не знаком с такими партнёрскими клубами? Разве они не могут изучать русский по этому учебнику? Непонятно…

Вот и вернулись к вопросам театра. Заметка составлена настолько коряво, что у нас даже в заводскую стенгазету с таким слогом не подпустили бы, а тут размещают даже в учебнике. Да… слабовато у них там с русскоговорящими кадрами.

И постоянно упираюсь в слово «Подготовка» - к чему они готовятся на таких текстах, очень интересно…

Ну а на поставленные в конце вопросы я бы ответила так: - Желательно, чтобы этот спектакль был бесплатным, а т.к. это (какое счастье!) не опера, то уже хорошо.

Вот, вроде, хорошая идея, как декларировалось: культурный обмен, дружба, изучение языка. И как всегда, всё опошлили. Опять слёзы, радость от пакета с продуктами и дремучие школьники, которые едут в страну, не подозревая, что там могут быть дети разных национальностей. Я вот не пойму, где они у нас-то таких находят? У нас в любой деревне как минимум две национальности будет, а то и больше, а они едут в Европу и ожидают там увидеть мононациональную среду?

Или это просто фантазия много лет сидящих за границей и полностью оторвавшихся от наших реалий эмигрантов, при этом чётко знающих, за что им заплатят подороже?

Наконец, на второй страничке, где отвечают мужчины, больше похоже на культурные обмены, а не на волонтёрскую деятельность по обслуживанию бомжей…

Ну и по нашим чиновникам прошлись нашими же устами. Да уж… это вам не Владимир Высоцкий, которые говаривал, что свои проблемы с государством он будет решать у себя сам, а не в интервью заграницей…

Закрепляем вопросами в отработанном стиле: как хорошо в Германии, и какие они там все молодцы:

А они точно учат русский и хотят знать больше про Россию (а не про Германию) после уроков по учебнику «Ключи»?

Ну, вот и долгожданный топик, в котором уже прямым текстом говорится, что в Германии настолько хорошо, что домой уже ехать не хочется (а язык изучать тем более, я бы продолжила…). Я правильно поняла, что именно этот текст объясняет нам обещанный рассказ о практике в сберкассе? А какие там ещё ПТУ есть, чтобы в них поступить здесь, а уехать по обмену и работать там? Интересно, это так до сих пор работает?

И вот это волшебное слово «повезло». Ведь тем, кто работает дома и живёт в свой стране, оказывается, просто жутко не везёт…

Осознав, что величайшим везением мы обязаны считать возможность побывать ТАМ, а остаться – вообще величайшим счастьем, надо полагать, заранее понятно как мы должны ответить на предложенные вопросы:

Подозреваю, что самыми верными и наиболее в дальнейшем продвигаемыми пунктами здесь являются 8,12 и 19. Ну и тогда очень легко ответить на следующий вопрос:

Так, ещё разок пропиарили мюзикл и Макаревича (мы же помним, что главное, чтобы не опера!):

Обратим внимание, что Президентом уже Владимир Владимирович, и встреча назначена на 2002 год, значит, учебник написан в 2000-2001 году

В этом упражнении легко соединились 2с и 3d, но 1,4, a, b у меня подвисли, возможно, у кого-то это получится:

Учащимся предлагается продвигать программу, которой занимаются авторы учебника (ну как без саморекламы-то?), в том числе устраивать дискуссии:

Очередная интересная картиночка.

Да уж.. по мнению авторов учебника такое словосочетание можно проиллюстрировать исключительно так.

Думаю, что авторы благоразумно одели героев таких слов в средневековые одежды, иначе много вопросов могли бы сегодня получить.

У меня на такие слова есть и другие примеры, более современные. Как-то:

Работодатель говорит соискателю: - Всё хорошо, мы вам перезвоним.

Соискатель: - Нет, неправда, вы никогда мне не позвоните.

Или:

Депутат перед выборами: - Я вам всё сделаю, построю, благоустрою и пр..

Электорат: - Нет, неправда. Вы о нас забудете прямо в день голосования.

Как вам такие варианты? Причём с момента написания учебника эти примеры не устарели, и подозреваю, не устареют никогда(((

Опять Макаревич… я уже начинаю подозревать, что он – родственник автору учебника. У нас что, других групп и песен в это время не было? А где Земфира, Би-2, Мумий Тролль, Децл, Иванушки, Нана, Дискотека Авария, Руки Вверх, Сташевский, Агата Кристи, Король и шут, Браво, Отпетые мошенники, Алсу, Шура, Тату, в конце концов? По крайней мере в 2000-м они были более почитаемы, нежели эта «Машина». Или тексты именно те, что подходят для знакомства немцев с нашей эстрадой?

Газета 2000 года.

Ну со строительными кранами в Москве всегда полный порядок. Жалко, не все города нашей страны могут себе это позволить…

Здесь, я так понимаю, в первом пункте надо ответить везде «да», а второй у меня получился вот так: 1c, 2b, 3d, 4a.

Начинается новая история





Как интересно, оказывается немецкие политики не могут просто с аэропорта поехать в гостиницу, их нужно встречать. Ну надо же, а то мы думали, что это только в нашей тоталитарной так…

По составленным вопросам похоже, что учителя уверены, что ученики уже очень хорошо изучили язык, и на каждый вопрос смогут развёрнуто ответить, почему это не так, и как на самом деле.

А вот и записная книжечка нашей Антье:

Хахахахахаха… ну вот здесь я очень понимаю уместность слова «Подготовка». Конечно-конечно… прямо на первом году изучения русского языка нужно предупредить, что (я так понимаю, это возможно ТОЛЬКО У НАС!) бывают вот такие «нехорошие» мальчики. Не понятно только, почему же это происхождение самого слова идёт от Дюма из Франции?

Закрепляем. И если кто сомневается в моих претензиях к авторам, обратите внимание на вопросик с), ведь хоть кто-то, но наверняка, ответит «да»:

Что-то этот текст, включая заголовок, и как Галина разговаривает с мужем, очень настораживает. А вас? Неужели начнут о толерантности?

Параллельно закрепляем икру, бутылки (странно, что не водка, ах, ну да, это же не завтрак…)

Ну и никак нельзя, естественно, без подсчёта комнат. Интересно задать вопрос: - А кто убирается у этой Антье в 4-х комнатах? Поди, за счёт нашего государства ей ещё и домработницу присылают…

Через вопросник уточняем количество комнат у Галины – их 2.

Интрига нарастает… и завершается вопросом: О чём они разговаривают?

Действительно, я уже начинаю подозревать, что не только о том, о чём нам сказали авторы учебника…





О!!! Ну как всегда, оказалась права. Вот тебе и домработница. Повеяло холодком от фразы «снова испытала чувство близости». Блин, а не рановато ли, третий раз встречаются…

Шампанское, потом рейнское винцо… договорились уже до того, что в семье интеллигентов происходят драки, прелестная концов с обнимашками. А вон при чём здесь картинка белого дома, для меня осталось загадкой…

Да и вообще – это за гранью моего понимания поднимать такие темы в УЧЕБНИКЕ по изучению иностранного языка. Видимо, считается, что это наиглавнейшая тема, на которую им придётся разговаривать с русскими после принятия алкоголя у них за общим столом (кстати, профинансированным, судя по словам той же Галины, тем самым мужем) и приобнявшись.

Закрепляем. Обратил внимание на себя вопрос: настоящие ли подруги? Ну да, по-другому и быть не может после 3-х встреч в разных местах. Вот ещё водочки хрюкнут, тогда посмотрим на их дружбу))))

Ну, с закрепляющими вопросами проблем нет, а вот как они ответят на вопрос, почему же развелась Антье? Пропала любовь? Так её же и не было, она сама откровенно об этом говорит. Он любил только себя, её равноправной не считал никогда.. У меня вопрос не почему она развелась, а почему она замуж пошла? Ответ: «ему была нужна жена, вот я ей и стала» не прокатывает..

Вот тут дискуссия, конечно, очень нужна, особенно на уроке изучения языка, зачем там какую-то грамматику обсуждать? Интересно было бы послушать этих учеников))) Главное, там ни разу не звучит, что лучше быть и с мужем и с любовью вместе.

Дальше идёт обсуждение

Ключевым здесь, подозреваю, является слово «сегодня». Никто не задумывается, что слово это не должно быть словом-однодневкой. Женственность – она и есть женственность хоть вчера, хоть сегодня, хоть завтра. Но нам навязывается «современное» понимание этого слова, ну что ж… почитаем. Нам предлагают выбрать

Вы смогли хоть что-то выбрать? Я – нет. Агрессивно навязывается аналогия между словами жественность и слабость. А как с классической трактовкой этого слова? У Ожегова, например:

"Женственный - с качествами, свойствами женщины; мягкий, нежный, изящный."

Такая трактовка, конечно же, не устраивает. При этом постоянный упор на секс и сексуальность, т.е. на пошлое, приземлённое, понятное любому быдлу (хорошо же составители учебника относятся к своим ученикам), а вот то, что любовь и женственность – это скорее понятия духовные – ну зачем так усложнять, давайте попроще! Финансы, количество комнат, количество бутылок и икры на столе – это же всё можно посчитать и сравнить. А как ты будешь сравнивать, а тем более доказывать, преимущество какой-то там духовности? Именно поэтому на последний, а значит, главный вопрос: «должна ли современная женщина быть женственной?» вы должны ответить однозначно, разогревшись на ответах на эти 10 пунктов.

Далее поиграем, померяемся пиписьками домами, ну а чем ещё?

О!!! Неужели наше всё Александра Сергеевича вспомнили? Прямо, не верю…

Не поняла, правда, из каких диалогов надо выбирать лучший, когда приведены 2 цитаты из одного и того же диалога? И вообще, как он здесь оказался, поскольку далее продолжают сомневающихся добивать уже упомянутой песенкой нашей примадонны:

Вот ещё интересные группы вопросиков для закрепления, так сказать)))





Интересует мнение (как усвоили? Сработало ли НЛП?)

Учимся понимать, что написано в объявлениях:

Решили прорекламировать Гребенщикова, назвав его автором песни «Ключи» (я так понимаю, что именно поэтому учебник так и назвали), хотя в самом начале автором называли Макаревича, а Гребенщикова композитором. Но тем не менее его авторитет у авторов учебника таков, что в рамках изучения русского языка они обязательно предлагают ознакомиться с интервью этого полубарда-полуфрика.

И заканчивается этот учебник любимой темой у немцев, по крайней мере у женской половины: рецептом. А в конце ещё и составлением письма о партнёрском клубе (мы же помним, чем занимаются авторы этого незабвенного теперь для меня так называемого учебника)

Хотя на книге написано, что это 1 часть, видимо, есть и продолжение, но у меня его нет и не будет, поскольку человек, который начинал заниматься по этому учебнику, забросил это скорбное дело))) Но, думаю, там не менее, а возможно и более трогательно-зажигательные приземлённо-пошленькие истории… Пусть изучаю, приезжают и тогда поймут, что здесь всё совсем не так, как там написано.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Когда мне случайно попал в руки этот так называемый "учебник", читала и веселилась. Думала, вот уж "наш мир глазами иностранцев". Чем же дальше углублялась, тем становилось, честно скажу, ПРОТИВНЕЕ. Тем более, что постоянно вспоминалось, что одной из составительниц этого "образовательного шедевра" является наша соотечественница. Хотя в комментариях одним из опытных блогеров и знатоком человеческих душ было высказано мнение «что эта мадам никуда и не выезжала из России. Скорее всего она тут и живёт». Я же надеюсь, что она уже бывшая, так ей тут "тесненько, грязненько, противненько" было... Интересно, а сейчас она "смотрит в окна и думает"? Ведь, как правило, авторы пишут конкретно про себя, любимых.

"Учебник" этот слишком напряг меня, и я не жалею потраченного времени на его разбор, даже если его мало кто увидит, тем не менее МНЕ самой спокойнее, что уж я-то его прочитала и своё мнение высказала.

Каждый пост мне давался всё труднее, был большой перерыв, когда вообще не хотелось за это браться, но всё же любовь к завершению чего-то однажды начатого, победила.

Целью этого разбора было показать, что их тексты вызывают, скорее, обратную реакцию, чем ожидается авторами. Предателей нигде не любят, а здесь ненависть к своей Родине сквозит в каждом абзаце. И всё-таки я «добила» эту пропагандистскую агитку, по какому-то недоразумению названной учебником. Очень хотелось бы спросить, конечно: Почём Родину продали? Хотя для таких нет адреса Родины, они же себя считают "гражданами мира".

Интересно и то, что это творение, названное «учебником», по сути своей таковым не является. Вот мнение дипломированного специалиста:

«Чем дальше читаю этот учебник - тем больше прихожу к выводу, что цель авторов - не научить языку. Материал преподаётся абсолютно не систематично, нет постепенного погружения в язык, от наипростейшего - по нарастающей к сложному. Т.е. у меня ощущение, что автор хочет читателя... НАПУГАТЬ! И русской культурой, и русским менталитетом, и самим языком. Например, у меня бы желание учить язык сразу отбило после такого учебника, где мне с нулевыми знаниями предлагают к прочтению сразу же громоздкие абзацы, наполненные разговорными оборотами и словечками (которые, как правило, изучают тогда, когда уже есть какая-то БАЗА)...

Вот сколько я учебников иностранных языков читала - никогда ничего подобного даже не видела! Эх, какие-то у меня учебники "неправильные", видимо, были, рассказывали про историю крупных городов, великих людей, культурные памятники страны изучаемого языка.... А! Видимо вот в чём фишка! Это ж учебник русского!!!! Какие же у России могут быть культурные достояния?!?!? Одни сплошные истерики, слёзы и пьяные разборки!»

Полностью согласна, интуитивно я конкретно это и ощущала при прочтении. Кстати, напомню, что тот, у кого я эту книжонку брала, фактически именно напугался языком и бросил свои занятия.

Постоянно создаётся атмосфера полной депрессухи: заработки очень низкие, нет соц.защиты, завод работает нерентабельно, должны уволить 20.000 рабочих и т.д. Каждое утверждение - ну прямо шаг навстречу к намыленной петле. И тут же противопоставляется «цветущий град на холме»… где ну вообще никаких проблем типа нет…

Все эти "смотрит и молчит", бесконечные слёзы кого угодно введут в заблуждение. При этом автор сам понимает, что описывает совершенно неадекватное поведение, особенно женщин, при этом ученикам, которые пришли изучать язык предлагаются задания на психиатрию: "как вы думаете, почему она молчит и смотрит в окно?". Без основ этой самой психиатрии, видимо, русских с их языком не понять! И, естественно, что вывод обучающиеся должны сделать однозначный: «Так жить нельзя». Невозможно не понять, что это личные убеждения автора, навязываемые иностранцам, учащихся зомбируют, что без европейского влияния русским придёт полный капут.

Присоединяюсь к комментарию: «А вообще, чем больше читаю, тем больше хочется отправить составительнице "учебника" открытку: "Аффтар, выйпей йаду". :)». К сожалению, найти адрес автора вряд ли когда удастся.

И вот с этим полностью согласна: «Да, конечно же такие "труды", какие стряпает авторша - не вселяют уважения, но наверно, приносят деньги, как и все "грязные" работёнки...»

Не могу не процитировать и вот этот комментарий: «Да стоит только глянуть на территорию России на карте - уже понятно, что это Великая страна, с великим историческим прошлым! А они всё пытаются внушить, что это просто "большой контейнер с бомжами", которые просто мечтаю вылезти из него в хорошую, цивилизованную, добрую, великую Европу...

Противненько.»

Эмоции при написании меня захлёстывали... так что если что где перегнула, извиняйте)))

А авторам хотелось бы послать вот такую открыточку:

Для тех, кого заинтересовал этот «учебник», может ознакомиться лично со сканом по ссылке:

https://yadi.sk/d/g2vJY7BXguGlxg

Всем всех благ! Любите свою Родину и учите языки по настоящим Учебникам!

https://cheshzhanna.livejournal.com/tag/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8