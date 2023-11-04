10 шедевров Ильи Репина

Картины Ильи Ефимовича Репина широко известны, их можно встретить как в школьных учебниках, так и в массовой культуре. Общее количество его работ даже в наше время сложно подсчитать, ведь многие из них художник раздарил при жизни, другие писал на заказ. По приблизительным подсчётам их не меньше трёх тысяч. И это не считая рисунков на бумаге, которых после смерти мастера осталось два или три сундука.

Среди этого богатейшего творческого наследия есть множество портретов известных деятелей эпохи, картины на библейские, сказочные, бытовые сюжеты. Однако самыми известными в творчестве Репина являются, несомненно, произведения на социально-политические и исторические темы. Этим двум главным темам и будет посвящена наша подборка. Автопортрет. 1887 год

Краткий обзор жизни и творчества

Илья Ефимович Репин родился 24 июля 1844 года в Чугуеве Харьковской губернии. Отец его был военным поселянином и квартирмейстером в кавалерийском полку. Так вышло, что ни в школу, ни в гимназию будущий великий художник не ходил, грамоте и арифметике его обучали местные дьячки. Более глубокие знания по истории, литературе, искусству и другим наукам Репин получил уже в зрелом возрасте благодаря самообразованию и природной тяге к обучению.

Рисовать Илья начал уже в семь лет. В юности он принимал заказы на росписи церквей и портреты горожан. В 19 лет, накопив 100 рублей, Репин едет в Петербург с целью поступить в Академию художеств. Первый экзамен он провалил, но в следующем году всё же поступил. Его преподавателем в Академии был известный художник Иван Крамской, позже Репин познакомился также с Суриковым, Васнецовым, Куинджи, Поленовым и другими коллегами по ремеслу.

Первой заметной картиной, ставшей впоследствии классикой, была «Бурлаки на Волге», написанная в 1873 году и сразу появившаяся на выставках. В том же году Репин на средства Академии художеств едет в Европу, чтобы более глубоко изучить живопись. Он посетил Вену, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, Лондон, некоторое время жил в Париже. Там он познакомился с Иваном Тургеневым и написал его портрет.

В 1876 году Репин вернулся в Россию, жил сначала в Москве, потом в Петербурге. В последующие два десятилетия происходит расцвет в творчестве художника. В этот период он создаёт такие известные картины, как «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и многие другие. Полотно «Запорожцы…» было куплено Александром III за 35 000 рублей, благодаря чему Репин стал богатым человеком. Он купил себе имение в Белоруссии и некоторое время вёл образ жизни типичного помещика, занимаясь сельским хозяйством.

Художник ни в чём не нуждался. И тем не менее Репин критически относился к царившим в Российской империи порядкам и даже сочувствовал революционерам, хотя сам себя к ним не причислял. Ряд его картин, в том числе «Не ждали», «Отказ от исповеди перед казнью», «Арест пропагандиста», «17 октября 1905 года» и многие другие посвящены революционному движению.

В 1899 году художник приобрёл участок земли к северо-западу от Петербурга в деревне Куоккала (ныне — посёлок Репино). Там он построил усадьбу «Пенаты», в которой и прожил последний 31 год жизни. Это было тихое и спокойное место, где ничто не мешало его творчеству. И к тому же усадьба находилась рядом с Петербургом, где Репин в это время преподавал в Академии художеств. Среди его учеников были Серов, Кустодиев, Грабарь, Билибин, Малявин и другие художники.

В начале 1880‑х годов Репин познакомился со Львом Толстым, который позировал ему для нескольких портретов. Художник был знаком и со многими другими деятелями науки и культуры своего времени, среди которых Павлов, Менделеев, Бехтерев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Горький. Всех их Репин также запечатлел на портретах.

Илья Ефимович был дважды женат, его первой женой была Вера Шевцова, второй — писательница Наталья Нордберг-Северова. Юрий, сын Репина от первого брака, пошёл по стопам отца и тоже стал художником.

С начала XX века у Репина начались проблемы со здоровьем. В 1907 году у него отнялась правая рука, из-за чего художник вынужден был учиться писать левой. Но творчество не бросил. Илья Репин. Фото 1929 года

Февральскую революцию Репин принял благосклонно, чего нельзя сказать об Октябрьской. Никуда не уезжая, художник оказался в эмиграции, так как его имение располагалось на территории провозгласившей независимость Финляндии. Советские партийные чиновники неоднократно предлагали Илье Ефимовичу переехать в СССР, но он каждый раз отказывался, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Второй причиной отказа от переезда стало его критическое отношение к советской власти.

Умер великий художник в сентябре 1930 года в 86 лет.

Теперь перейдём к обзору десяти выдающихся картин художника.

Бурлаки на Волге (1873) Идея этой работы возникла у Репина в конце 1860‑х годов, когда он впервые увидел бурлаков на берегу Невы в Петербурге. Тогда Репина поразил бросавшийся в глаза контраст между измученными и грязными бурлаками в лохмотьях и прогуливающимися тут же неподалёку зажиточных горожан в дорогих костюмах и дам в не менее дорогих платьях. Это настолько тронуло художника, что он тут же набросал на бумаге эскиз будущей картины, где были изображены и богатые господа.

Потом Репин отправился в плавание по Волге от Твери до Саратова, в пути он неоднократно общался с бурлаками и писал их с натуры.

Помимо образов бурлаков, к которым обращено главное внимание зрителя, на картине есть и пара деталей, которые не сразу бросаются в глаза. Так, слева изображён пароход как символ прогресса. Этим художник намекает, что судно против течения можно и даже нужно тащить пароходом, а не людьми, используемыми в качестве вьючных животных. И только узость мышления господ, желание жить «по старинке» не дают изменить жизнь полурабов-бурлаков в лучшую сторону.

Вторая деталь — с правой стороны на мачте судна изображён перевёрнутый российский флаг. В морском деле перевёрнутый флаг означает бедствие судна. Это намёк на то, что использование рабского труда может однажды окончиться бедствием для всей страны.

Работа была окончена в марте 1873 года и представлена на выставке в Вене, где вызвала многочисленные отклики. Консерваторы ругали её за то, что якобы она очерняет русскую действительность. А вот Фёдор Достоевский был от картины в восторге, о чём писал:

«К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: „Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!“ И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику… Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонки».

Иностранцы тоже высоко оценили полотно. Французский критик Жюль Клерети писал:

«Несчастные создания, идущие в лямках, потеют и истощаются в своей работе. Азиатская жарища пожгла их. Старые и молодые, все они страшные, их примешь, пожалуй, за всклокоченных и свирепых зверей в человечьем образе. Тут сошлись вместе все ужасающие худобы, все лютые дикости. Это картина поразительная, она в самом деле раскрывает горизонты на русский народ».

Размер картины — 131×281 см. Находится она в Русском музее в Петербурге.

Проводы новобранца (1879) Репин рос среди крестьян и неоднократно наблюдал сцены их жизни. Призыв крестьянина в армию — событие, которое надолго выбивало его из колеи привычной жизни, заставляло надолго расстаться с родными и близкими.

На момент написания картины в России уже действовал всеобщий воинский призыв, а срок службы составлял шесть лет. Однако незадолго до этого, до 1874 года, солдаты служили 15 лет. Понятно, что за такое длительное время и невеста не дождётся, и маленькие дети, если они уже есть, родного отца не узнают. Поэтому призыв в армию в то время для крестьянина без всякого преувеличения был трагедией. И Репин эту трагедию смог достоверно передать.

Размер картины — 143×225 см, она хранится в Русском музее.

Крестный ход в Курской губернии (1883) Эта работа, как и две предыдущие, тоже о российской действительности. Критик и друг Репина Владимир Стасов как-то сказал, что на ней изображена «Русь во всём её величии и во всём её будничном безобразии».

Крестные ходы Репин наблюдал с детства. В Курской губернии подобные ходы устраивались в то время ежегодно, их участники должны были пешком преодолеть 30 километров.

На переднем плане справа крестьяне несут накрытый куполом фонарь, обвитый многочисленными ленточками. За ними две женщины несут чехол от иконы, саму икону несёт позади них богато одетая женщина. Это чиновница, её окружают также богатые господа и офицеры.

С левой стороны идут бедняки, они отделены от зажиточных граждан конной охраной. Нищий инвалид-горбун «не по чину» попытался подойти к иконе, но тут же получил палкой по горбу. Офицер в белом мундире также замахивается на кого-то нагайкой. По картине отчётливо видно, что богатые «ближе к богу», а удел бедных — идти с краю и не мешать, иначе получат палкой или нагайкой.

Художник хорошо показал не только социальный конфликт бедных и богатых, но и внутренний кризис РПЦ. Той самой церкви, которая спустя 18 лет после написания картины отлучит Льва Толстого.

Павел Третьяков, увидев полотно, попросил Репина убрать с него все остросоциальные моменты, но художник отказался, ответив в письме:

«Для меня выше всего правда, посмотрите-ка в толпу, где угодно, — много Вы встретите красивых лиц, да ещё непременно, для Вашего удовольствия, вылезших на первый план?».

Размер картины — 178×285,4 см, находится она в Третьяковской галерее.

Иван Грозный и сын его Иван (1885) Это полотно часто называют «Иван Грозный убивает своего сына». На нём запечатлено историческое событие, произошедшее в Москве 16 ноября 1581 года.

Сразу после того, как работа была завершена, она появилась на 13‑й передвижной выставке. Полотно вызвало ажиотаж, на него приходили посмотреть по полторы тысячи человек в день. Говорят, особо впечатлительные женщины падали в обморок.

Художник Павел Ивачёв писал о том, какой интерес оно вызвало:

«У нас были (ради картины И. Е. Репина) две высочайшие особы, начиная с Государя. Конечно, выставка была закрыта для публики, но зато вчера, в воскресенье, такой был наплыв, что трудно описать эту давку, половина проходила без билетов; две кассирши едва могли продать 3778 билетов; затем их прижали в угол, сломали ножки у стула, опрокинули барьер около „Иоанна Грозного“; как ни повалили всех картин — надо удивляться. Я такой толпы не видывал и не воображал ничего подобного. Не было места упасть яблоку на лестнице и в залах. Средняя цифра в день — 1500 человек».

Действительно, сцена сыноубийства не может не вызывать эмоций и огромного интереса. Самым эмоциональным фрагментом является даже не кровь, текущая из головы царевича, а глаза обезумевшего царя. Глаза отца, который понял, что он только что сделал.

Картина вызвала самые противоречивые отзывы. Одни её ругали за излишнюю кровавость, другие хвалили. Журналист и издатель Алексей Суворин писал:

«Ничего более сильного, страшно реального и смелого не создал Репин. <…> По всей вероятности, картина эта сделается предметом разнообразных суждений, может быть, совсем противоположных. Найдут, что она ужасна, что она даже отвратительна, что нет драмы, нет художественной цели, нет художественного удовлетворения для зрителя. <…> Она, наверно, вызовет такие отзывы, и это совершенно естественно, ибо почти всякая вещь, резко и смело выделяющаяся из общего уровня, вызывает борьбу мнений, споры и ссоры даже. Но никто не скажет, что Репин кого-нибудь повторяет, что картина бесталанна, что она не свидетельствует о росте художника, об искании им новых путей».

Полотно — рекордсмен из всех работ Репина по числу покушений. Самое известное произошло в 1913 году, когда иконописец Абрам Балашов трижды ударил ножом по лицу Ивана Грозного с криками «Хватит крови!». Тогда картину с трудом реставрировали. Покушались на неё и в наши дни. Так, в 2018 году вандал ударил ножом по фигуре царевича, после чего работу вновь направили на реставрацию.

Размер полотна — 199,5×254 см, находится в Третьяковской галерее. Отказ от исповеди перед казнью (1885) Над этой картиной Репин работал в течение шести лет. В 1879 году он прочитал поэму Николая Минского «Последняя исповедь» о революционере. Она глубоко тронула художника, и с тех пор он начал писать это полотно.

Основная идея здесь — столкновение мировоззрений революционера и священника. Они не просто разные, а противоположны. Их диалог можно себе представить.

Священник пытается заставить революционера покаяться, чтобы там, на небе, ему это зачлось и его муки в аду были менее мучительны. Революционер слушает это с полным неверием и недоверием к священнику. Он совершенно не боится смерти и не думает, в рай или ад попадёт. В их существование, к слову, он тоже не верит. Революционера занимают лишь земные дела, то, как после его казни будут жить его товарищи-единомышленники, как будет жить семья. Поэтому с уверенностью можно сказать, что их диалог окончился ничем: они так и не смогли убедить друг друга и каждый остался при своих взглядах.

Несмотря на то что революционер приговорён к смерти, воля его не сломлена. Он прекрасно знает, что его дело будет продолжено единомышленниками, а значит, бояться смерти нет причин.

Картина первоначально была запрещена цензурой и первые 10 лет не появлялась на выставках. Однако все, кто хотел её увидеть, могли это сделать по фотографиям, которые массово распространились. Она вызвала положительные отклики не только революционеров. Например, критик Стасов, увидев работу, писал Репину в письме:

«Илья, я вне себя — не то, что от восхищения, а от счастья… это настоящая картина, какой только может быть картина!»

В настоящее время она хранится в Третьяковской галерее.

Не ждали (1884, 1888) Картина изображает возвращение революционера-народовольца домой после длительной ссылки. Его встречают мать, жена, дети и кухарка. Их лица выражают удивление, для них это приятная, но неожиданная встреча. На стенах висят изображения, по которым можно судить о политических взглядах семьи. Это портреты Некрасова, Шевченко, картина Штейбена «На Голгофе» и «Портрет Александра II на смертном одре» Маковского.

Первоначальная версия была написана Репиным в 1884 году. Однако в последующие четыре года художник неоднократно дорабатывал её, ему постоянно казалось, что выражения лиц персонажей недостаточно реалистичны и не до конца передают удивление.

Главный герой имеет черты лица писателя Всеволода Гаршина, который, очевидно, позировал художнику. Жена и дочь народовольца были списаны с жены и дочери самого Репина, мать — с тёщи художника. Прототипом для мальчика стал Сергей Костычев, в будущем известный профессор и академик.

Критик Владимир Стасов писал о ней:

«Самая талантливая, самая замечательная картина целой выставки — картина Репина „Не ждали“. В ней всего более глубокого содержания, выражения светлой мысли. Она без румян и фальши изображает современность, её всего более оценила и полюбила за это публика».

Работу купил Павел Третьяков за 7000 рублей, сегодня она находится в Третьяковской галерее.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1891) Над этой картиной художник работал более 11 лет — с 1880 по 1891‑й. В её основу легла давняя легенда о том, что якобы в 1670‑е годы запорожские казаки атамана Ивана Сирко послали нецензурный ответ турецкому султану на его предложение сдаться. Начиналось письмо так:

«Ти — шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, i самого люципера секретар! Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати; твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою».

Интересно, что о том, было ли подобное письмо послано турецкому султану Мехмеду IV на самом деле, историки спорили несколько столетий. И лишь в конце XX века возобладала точка зрения, что текст письма восходит к польскому антитурецкому памфлету XVII века, написанному в форме писем. Тем не менее легенда о дерзком ответе казаков султану была красива, оказалась живучей и нашла отражение в культуре.

На картине Репин изобразил своих друзей и знакомых. Например, писарь имеет черты лица историка Дмитрия Яворницкого, известного знатока Запорожского казачества. Атаман Сирко был списан с генерала Драгомирова, казак в чёрной шапке — с Василия Тарновского и т.д.

Главным персонажем здесь выступает смех. Казаки не боятся султана и пишут в письме всё, что о нём думают.

Этот вариант находится в Русском музее и имеет размер 203×358 см. Существует также вторая версия, менее известная, написанная Репиным в 1893 году. Она находится в Харьковском художественном музее.

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года (1903) Данная картина — самая масштабная по размерам из всех работ Репина. Её размер — 400×877 см. Остаётся только удивляться мастерству художника, сумевшего создать полотно таких размеров.

Василий Розанов назвал её «Карфагеном перед разрушением». Действительно, на ней изображены последние спокойные годы Российской империи. Совсем скоро грянет Русско-японская война и Первая революция, ну а пока что чиновники в расшитых золотом мундирах присутствуют на торжественном заседании Государственного совета. Здесь можно увидеть и Николая II, и министра финансов Сергея Витте, и обер-прокурора Синода Константина Победоносцева, и Вячеслава Плеве, и многих других. Есть здесь даже Дмитрий Набоков, дед известного писателя. Всего здесь изображён 81 государственный деятель. Из них 48 написаны с натуры.

Чтобы создать подобное полотно, Репин лично присутствовал на том заседании, сделал множество фотоснимков, позже многие министры позировали ему.

В работе Репину помогали его ученики Борис Кустодиев и Иван Куликов. В наше время картина находится в Русском музее.

17 октября 1905 года (1907) 17 октября 1905 года был издан Манифест, положивший начало демократическим реформам в России. Многими, в том числе и Репиным, этот Манифест был встречен с радостью и нескрываемой надеждой, что с самодержавием будет покончено путём реформ сверху, и страна станет демократической.

Восторг изображённых на картине людей станет понятнее, если вспомнить, какие события происходили незадолго до этого. Кровавое воскресенье, митинги, забастовки, баррикады, столкновения с войсками, аресты, казни, ссылки и тюремные сроки. И вот, издан Манифест, обещающий удовлетворить требования народа. Людям кажется, что они победили, что весь ужас революции остался в прошлом. Этот восторг можно сравнить разве что с восторгом от победного окончания войны. Конечно, все они тогда не могли знать, что впереди их ожидают новые, более кровавые войны и революции.

В одном из писем в те дни Репин писал:

«…Вся Россия ждёт своего нравственного освобождения, своих прав, которые завоевали для неё благороднейшие сыны её».

На полотне Репин изобразил своих друзей и знакомых, в том числе критика Владимира Стасова (с седой бородой в центре). Хотя Репин и не присутствовал на этой манифестации, жители Петербурга позже, увидев картину, говорили, что она невероятно точно представляет настроение народа в тот день.

Размер работы — 184×323 см, находится она в Русском музее.

Большевики. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребёнка (1918) В одном из писем в 1918 году Репин писал о том, как возникла идея этой работы:

«Пробравшаяся в Финляндию знакомая дама рассказала о драматическом случае, свидетельницей которого она была: несколько пьяных солдат, глумясь и хохоча, выдёргивают из рук худенькой испуганной девочки краюху хлеба».

Подобные случаи тогда не были единичны, и случались не только со стороны большевиков. По всей видимости, эта картина так и не была окончена, поскольку второстепенные детали на ней плохо прорисованы.

У полотна богатая биография. В СССР по понятным причинам о нём вообще никогда не упоминалось, ведь Репин был объявлен «своим» художником, несмотря на то, что жил и умер в эмиграции. Сама картина весь XX век тоже провела за пределами России. Сначала она находилась в имении Репина, после его смерти — у дочери Татьяны. Видимо, Татьяна её продала, и так она оказалась у частного американского коллекционера.

Во второй половине века полотно оказалось в коллекции композитора Мстислава Ростроповича и его жены Галины Вишневской, которые тоже жили в эмиграции. В 2007 году, сразу после смерти Ростроповича, его коллекция картин, где одних лишь работ Репина было 22 штуки, была продана Вишневской олигарху Алишеру Усманову. Так картина «Большевики» оказалась в России. В настоящее время она находится в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/culture/10-shedevrov-ili-repina/

Добавлю из своей копилочки: Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых. Стрекоза. 1884 Натурщица Негритянка. Конец 1875 — начало 1876 года Читайте также наши материалы:

10 шедевров Виктора Васнецова

10 шедевров Николая Ге