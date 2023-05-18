Всех причастных с Праздником - Днём пионерии!

Торжественная клятва пионера Советского Союза
"Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всезоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить,учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза."
Законы пионеров Советского Союза
Пионер предан Родине, партии, коммунизму
Пионер готовится стать комсомольцем
Поинер ровняется на героев борьбы и труда
Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества
Пионер лучший в учебе, труде и спорте
Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду
Пионер - товарищ и вожатый октябрят
Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран
Клич пионеров
- Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической Партии Будьте готовы!
- Всегда готовы!
Мы пионеры - дети рабочих!
https://zampolit-ru.livejournal.com/12927850.html
Проект «Всегда готов!»
посвящен детям, способным на Поступки. Это истории героев своего времени – простых ребят и девчонок, которые готовы жертвовать, сопереживать, добиваться поставленных целей.
Идея связана с юбилейной датой: в 2022 году исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации — самой массовой детской организации за всю историю страны.
Пионерский опыт был особенным жизненным опытом в жизни советского ребенка. Внутри организации дети учились самодисциплине и ответственности, уважению к труду и взаимовыручке, честности и порядочности. В ней формировались идеалы поведения и рождались лидеры, которым хотелось подражать.
Герои нашего проекта продолжают эти добрые традиции и создают новые, отвечающие требованиям и вызовам времени, современниками которого они являются, — традиции ответственного гражданина России XXI века.
Совместный проект Музея современной истории России, ИД «Комсомольская правда» и ООО «Медиа +»
ГЕРОИ
РОМАН САМСИРоман Самси - кадет. Ему 15 лет, и он учится в 8-м кадетском классе школы №2120. Этот молодой человек всегда собран и спокоен. Неудивительно, что Рома не растерялся, когда его другу потребовалась помощь.
В тот день Роман с товарищами как обычно занимался на турнике. Как вдруг один из подростков упал на землю: у него сбилось дыхание, он не мог говорить. Рома сразу отправил своих друзей за помощью, а сам занялся пострадавшим. Он попросил товарища поднять руки вверх и согнуть колени. Это помогло! Дыхание у подростка нормализовалось, и он даже хотел встать, но Роман не позволил ему это сделать. Дело в том, что уже тогда кадет заподозрил, что у его друга травма позвоночника. Позднее врачи подтвердили диагноз, который поставил Рома, - ушиб позвоночника в грудном отделе. Пострадавшему сделали срочную операцию, ведь иначе он мог на всю жизнь остаться инвалидом.
АЛЕНА БОЛЬШАКОВААлене Большаковой 13 лет, она учится в 7-м классе. А в свободное время занимается стрельбой. Эта девушка всегда попадает точно в цель и стремится быть во всем первой, занимать только первые места.
Именно Алена первой заметила, что ребенку, которого она встретила во время прогулки с друзьями, требуется помощь. Всё произошло у карьера Волхонка в Ногинске. Малыш упал с мостика в воду и начал захлебываться. Но Алена среагировала мгновенно: она тут же бросилась за мальчиком и вытащила его на берег. К счастью, ребенок не успел потерять сознание. Когда он откашлялся, Алена вместе со своими друзьями отвела его в ближайший магазин и попросила помощи у охранников. В результате через какое-то время удалось найти маму спасенного малыша. Оказалось, мальчику надоело гулять во дворе, поэтому он сбежал от мамы и пошел исследовать ближайший парк.
БОГДАН РУДИКБогдану Рудику 19 лет, и он учится в медицинском. Если Богдан видит, что кому-то нужна помощь, то действует незамедлительно. Даже когда он ехал к нам на интервью, он успел помочь женщине в метро!
«Судьба у меня такая - людям помогать», - так говорит Богдан о себе. Впервые он спас человека в 16 лет. Это случилось в самолете на высоте 10 тысяч метров. Мужчине резко стало плохо. Богдан бросился к нему и оказал первую медицинскую помощь. С тех пор юный герой верен своему призванию. В свободное время он помогает находить пропавших людей вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». И верит, что когда-нибудь он станет отличным врачом!
НИКИТА ЧЕРНЕЦКИЙКогда Никите было 8 лет, он спас жизнь маленькому мальчику! Это было в Сочи. Никита отдыхал вместе с близкими у бассейна, но вдруг услышал крик ребенка. Мальчишка тонул и отчаянно звал на помощь. Недолго думая, Никита прыгнул в воду и спас ему жизнь!
Сейчас Никите 10 лет. Он окончил 4-й класс, ходит на уроки актерского мастерства и мечтает когда-нибудь сняться в большом кино. И хоть идея стать спасателем ему не близка, Никита всегда готов протянуть руку помощи. Ведь как же можно быть равнодушным, когда в эту минуту кто-то в тебе нуждается?
АЛЕКСАНДР КРАЙНОВКогда Саше было 13, он спас целый автобус! Не растерялся после ДТП и оказал нуждавшимся первую помощь. У самого Саши было сотрясение мозга. Но преодолевая тошноту и слабость, подросток всё равно помогал попутчикам, пока не приехала «скорая»…
Сейчас Саше 18, и в этом году он поступает в университет. После аварии он твёрдо решил: будет врачом. Саша намерен и дальше спасать жизни тех, кому нужна его помощь.
Документальный фильм "Страна Пионерия"
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