Всех причастных с Праздником - Днём пионерии!

Пионер предан Родине, партии, коммунизму Пионер готовится стать комсомольцем Поинер ровняется на героев борьбы и труда Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества Пионер лучший в учебе, труде и спорте Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду Пионер - товарищ и вожатый октябрят Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран

"Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всезоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить,учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза."

https://zampolit-ru.livejournal.com/12927850.html

Проект «Всегда готов!»

посвящен детям, способным на Поступки. Это истории героев своего времени – простых ребят и девчонок, которые готовы жертвовать, сопереживать, добиваться поставленных целей.

Идея связана с юбилейной датой: в 2022 году исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации — самой массовой детской организации за всю историю страны.

Пионерский опыт был особенным жизненным опытом в жизни советского ребенка. Внутри организации дети учились самодисциплине и ответственности, уважению к труду и взаимовыручке, честности и порядочности. В ней формировались идеалы поведения и рождались лидеры, которым хотелось подражать.

Герои нашего проекта продолжают эти добрые традиции и создают новые, отвечающие требованиям и вызовам времени, современниками которого они являются, — традиции ответственного гражданина России XXI века.

Совместный проект Музея современной истории России, ИД «Комсомольская правда» и ООО «Медиа +»

ГЕРОИ

РОМАН САМСИ Роман Самси - кадет. Ему 15 лет, и он учится в 8-м кадетском классе школы №2120. Этот молодой человек всегда собран и спокоен. Неудивительно, что Рома не растерялся, когда его другу потребовалась помощь.

В тот день Роман с товарищами как обычно занимался на турнике. Как вдруг один из подростков упал на землю: у него сбилось дыхание, он не мог говорить. Рома сразу отправил своих друзей за помощью, а сам занялся пострадавшим. Он попросил товарища поднять руки вверх и согнуть колени. Это помогло! Дыхание у подростка нормализовалось, и он даже хотел встать, но Роман не позволил ему это сделать. Дело в том, что уже тогда кадет заподозрил, что у его друга травма позвоночника. Позднее врачи подтвердили диагноз, который поставил Рома, - ушиб позвоночника в грудном отделе. Пострадавшему сделали срочную операцию, ведь иначе он мог на всю жизнь остаться инвалидом.

АЛЕНА БОЛЬШАКОВА Алене Большаковой 13 лет, она учится в 7-м классе. А в свободное время занимается стрельбой. Эта девушка всегда попадает точно в цель и стремится быть во всем первой, занимать только первые места.

Именно Алена первой заметила, что ребенку, которого она встретила во время прогулки с друзьями, требуется помощь. Всё произошло у карьера Волхонка в Ногинске. Малыш упал с мостика в воду и начал захлебываться. Но Алена среагировала мгновенно: она тут же бросилась за мальчиком и вытащила его на берег. К счастью, ребенок не успел потерять сознание. Когда он откашлялся, Алена вместе со своими друзьями отвела его в ближайший магазин и попросила помощи у охранников. В результате через какое-то время удалось найти маму спасенного малыша. Оказалось, мальчику надоело гулять во дворе, поэтому он сбежал от мамы и пошел исследовать ближайший парк.

БОГДАН РУДИК Богдану Рудику 19 лет, и он учится в медицинском. Если Богдан видит, что кому-то нужна помощь, то действует незамедлительно. Даже когда он ехал к нам на интервью, он успел помочь женщине в метро!

«Судьба у меня такая - людям помогать», - так говорит Богдан о себе. Впервые он спас человека в 16 лет. Это случилось в самолете на высоте 10 тысяч метров. Мужчине резко стало плохо. Богдан бросился к нему и оказал первую медицинскую помощь. С тех пор юный герой верен своему призванию. В свободное время он помогает находить пропавших людей вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». И верит, что когда-нибудь он станет отличным врачом!

НИКИТА ЧЕРНЕЦКИЙ Когда Никите было 8 лет, он спас жизнь маленькому мальчику! Это было в Сочи. Никита отдыхал вместе с близкими у бассейна, но вдруг услышал крик ребенка. Мальчишка тонул и отчаянно звал на помощь. Недолго думая, Никита прыгнул в воду и спас ему жизнь!

Сейчас Никите 10 лет. Он окончил 4-й класс, ходит на уроки актерского мастерства и мечтает когда-нибудь сняться в большом кино. И хоть идея стать спасателем ему не близка, Никита всегда готов протянуть руку помощи. Ведь как же можно быть равнодушным, когда в эту минуту кто-то в тебе нуждается?

АЛЕКСАНДР КРАЙНОВ Когда Саше было 13, он спас целый автобус! Не растерялся после ДТП и оказал нуждавшимся первую помощь. У самого Саши было сотрясение мозга. Но преодолевая тошноту и слабость, подросток всё равно помогал попутчикам, пока не приехала «скорая»…

Сейчас Саше 18, и в этом году он поступает в университет. После аварии он твёрдо решил: будет врачом. Саша намерен и дальше спасать жизни тех, кому нужна его помощь.

http://vsegdagotov.sovrhistory.ru/