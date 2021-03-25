Мы из Советского Союза

Свято место пусто не бывает. Не успел продаться закрыться канал «Москва. Путешествия во времени», как недолго думая, стартовал новый канал "История Москвы: Было-стало". Это не удивительно, поскольку у нашей столицы таких интересностей хватит на всех.

Напомню об уже имеющихся сериалах на нашем сайте:

«Москва. Было-стало», «Нижний, было-стало», «Екатеринбург, было-стало», «Казань. Было-стало», «Уфа. Было-стало»

Итак, вперёд!

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1953/2015 годов. Гостиница "Ленинградская" на Каланчёвской улице

Фото 1991 года против фото конца 1990-х.

1963/2015 гг.

Вид на Манежную площадь. 1978/2015 годы.

Фото 1914 года и в 2019 году. Вид на Москву-реку в районе Щукино.

Советская Москва против сегодняшней столицы:















Старая Басманная конца 19 века против современной:













Рождественский бульвар. Рождественский монастырь в 1938 и 2016 годах.

"Аннушка" на Рождественском бульваре/Вид на Рождественский бульвар в 1933 и 2016 годах

Москва 1941 года на фоне нынешней

















1955/2010- е годы. Неглинная улица. Ресторан "Узбекистан".

1984 vs 2019. Выезд со Старого Арбата на Садовое кольцо.

2 эпохи у метро Красные ворота...

1910-2018 годы. Вид с моста через Яузу на Яузскую улицу, уходящую в сторону Солянки.

2000/2019 годов.

Покровские ворота

Своё имя они получили по названию Покровского собора, а слово «покров» означало защиту. Кроме того, они имели второе неофициальное название — Кулижские — по одноимённой местности. К середине XVIII века стена обветшала и утратила своё назначение, поэтому её разобрали. Вместо сооружения, согласно генеральному плану застройки, предполагалось высадить аллеи, прерываемые площадями на месте проездных башен.

Площадь Маяковского в 1954 и в 2015 году

Панорамный вид Московского Кремля в 1900 и в 2016 годах. На склоне до революции находился величественный памятник Александру II. Разбирали монумент с 1918-го по 1928-й, а в 1967 году поставили на этом месте памятник Ленину. Но его после очередной революции перенесли в Горки Ленинские… На Красной площади, 1900 и 2019 годы Фото 1977 года и 2019 года. Строительство здания Верховного совета РСФСР и Дом Правительства в наши дниВид на Красную площадь в 1960м году и вчера

Вид на Храм Василия Блаженного в 60-е годы и вчера недалеко от Лобного места. Вдали на фото 60-х виднеется авто. Вид на исторический музей в конце 19 века и в марте 2021 года. Столько изменилось... Как изменился Мавзолей от открытия до вчерашнего дня... Новый Арбат, 1981 год и сегодня Белорусский вокзал, 1957 год и сегодня Белорусский вокзал, 1957 год и сегодня Театральный проезд , 1965 и сегодня

Вид на Маросейку 1920-е и сегодня

А что-то остаётся неизменным...

2-я Брестская ул., Центральный Дом кино, 1977г и сегодня

МОГЭС на Раушской набережной, 1925 г и это здание сегодня. Много чего поменялось...

Строительство ТЦ «Охотный ряд» на Манежной пл., 1996, и вид на площадь сегодня

Вот такое интересное фото с видом на ГУМ 1967-го года, и сегодняшний вид

ЦУМ, 1990 г, и сегодня. Всё такой же красивый...)

Большой театр, 1963, и сейчас. Столько изменилось...

Улица Солянка, 1981 год, и сегодня

Как изменился Парк Победы с 1997 года до сегодняшнего дня

Котлован на месте Сити, 1998г, и Сити сегодня. Изменилось всё, только деревья остались прежними...)

Киевский вокзал, 1957 год и сегодня

Смоленская площадь, 1961 год и сегодня. Изменения налицо... Тоннель, новые здания)

Мазиловский пруд (м. Пионерская), 1981 г., и сегодня. Новых зданий всё больше и больше...

Смоленская-Сенная площадь, 1975 год, и сегодня. *Четырёхэтажное здание - МАПТ им. Орджоникидзе, а слева — бывшая бесплатная читальня им. Островского. Теперь на их месте дом 28 Кутузовский проспект, июль 1980, и сегодня. На фото 80-го года запечатлена эстафета олимпийского огня)

Вид на старейший в России Смоленский метромост, 1990 год и сегодня. За мостом появилось новое здание. В нем расположилось посольство Великобритании.

До войны здание было единым целым, и построено оно было ещё в 1882 году.

В августе 1941 года в здание попала фугасная бомба.

После войны разрушенную часть строения восстанавливать не стали, ограничившись лишь уцелевшими крыльями, после чего здесь и появилась брешь между домами.

Обелиск «Город - герой» на Кутузовском проспекте. 1985 год и сегодня

Большая Дорогомиловская, 1997 и сегодня. Название Дорогомиловская улица получила в XVIII веке. Слово Большая добавилось в название после того, как при застройке образовалась параллельная улица, названная Малой Дорогомиловской.

Панорама Пушкинской площади, 1987 год, и сегодня. Историческое название - Страстная площадь ( по Страстному монастырю)

Оружейный переулок, д. 43, 1983 год и вид на него сегодня. В этом доме в настоящее время находится департамент здравоохранения Москвы.

Столько изменений... Появился БЦ «Оружейный» и жилой дом сзади справа.

1896 год, Тверская улица (до расширения) и Тверская улица сегодня. Факт: Позднее, в 1932 году ул. Тверская была переименована на ул. Горького (в честь Максима Горького), через несколько лет начались работы по расширению улицы. Столько изменилось...

Гостиница «Россия», 1975, и парк Зарядье сегодня

Сретенский бульвар 11, 1993 год и сегодня. Крупный Бизнес Центр до и после реконструкции...

Большая Дорогомиловская, 1993 год, и сегодня. Много чего поменялось за 28 лет...

Название этой улицы хотели изменить на ул. Кутузова при подготовке к празднованию 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года, но древнее название сохранили.

Трубная улица, 1968 год и сегодня. Ранее она называлась Грачёвка, Драчёвка

В XIX — начале XX века улица и близлежащие переулки пользовались дурной славой из-за того, что здесь жили разорившиеся, нищие, спившиеся москвичи. Здесь была повышенная преступность и большое количество публичных домов.

Вид с Москворецкого моста, 1973 и сегодня

Мясницкая улица 1996, и сегодня. До XVII века Фроловская улица и Евполовская улица.

Название XVII века дано по имени Мясницкой слободы, где находилось множество мясных лавок и домов мясников.

Затем в 1918-1935 - Первомайская. После же, 1935-90 ул. Кирова

Рождественский бульвар 1996, и сегодня. Бульвар получил своё название по улице Рождественка, к которой он примыкает, и Богородице-Рождественскому монастырю.

Усадьба в Кунцево, фото 1896, и фото 20 марта 2021 г.

Находится в парке Фили, ближайшее метро к ней - Пионерская.

Усадьба Кунцево принадлежала царским родственникам Дома Романовых – Милославским, а позже Нарышкиным (родне Петра I).

Монумент «Покорители космоса», 1984 и 20 марта 2021

Склеенная панорама с видом с Рублёвского шоссе на окрестности у метро Кунцевская 1973 год, и вид 20 марта 2021 года.

Средний каретный переулок, (1976 и 20 марта 2021 года). Бывшее название - Средний Спасский переулок.

ВДНХ (1954 год и 20 марта 2021)

История названий:

в 1939—1959 годах — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ),

в 1959—1991 годах — Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ),

в 1992—2014 годах — Всероссийский выставочный центр (ВВЦ)

«Дом на ножках» Проспект мира 110/2 (1966 и 20 марта 2021)

Чайный магазин на Мясницкой (1896 и 20 марта 2021 года). Здание было возведено в 1893-м архитектором Р. Клейном и принадлежало купцу Сергею Васильевичу Перлову. В 1895—1896 годах дом перестроил в псевдокитайском стиле К. Гипиус. После Октябрьской революции верхние помещения были переоборудованы в коммунальные квартиры.

Окрестности у метро Пионерская (1965 год и 21 марта 2021). В 1991 году станцию предлагали переименовать в ст.м. Мазилово, по названию деревни Мазилово, вошедшей в черту города в 1961 году.

Рождественский бульвар (1936 год и 20 марта 2021). На месте популярного фудмолла «Центральный рынок» раньше был общественный туалет.

Проспект мира (1957 и 20 марта 2021 года). До 1957 года Проспект мира назывался: 1-я Мещанская улица, Троицкое шоссе, Большая Алексеевская улица, Большая Ростокинская улица и часть Ярославского шоссе.

Вид с Крымского моста на Фрунзенскую набережную (1960 год и 22 марта 2021 года). В давние времена на месте современного Крымского моста существовал брод через Москву-реку. Этот путь назывался Крымским, так как использовался для переправы крымскими татарами при набегах на Москву.

Храм Успения Богородицы в Казачьей слободе (1882 и 22 марта 2021 года). В 1922 году церковь была закрыта и осквернена: в ней разместились архив и типография. Из храма были изъяты церковные украшения и утварь. Была снесена главка храма, разрушены верх колокольни и дом причта. В 1970—1980 годах была выполнена реставрация храма. В конце 1990 года церковь была возвращена Русской православной церкви, и в 1994 году были возобновлены богослужения.

1-й Хвостов переулок, дом 6 (1986 и 22 марта 2021 года). В этом особняке в период с 1880 по 1890 гг. жил известный российский историк, автор знаменитого курса русской истории в пяти частях Василий Осипович Ключевский.

Ул. Герасима Курина, м. Славянский бульвар (1962 год и 22 марта 2021 года). Изменения налицо...

Новокузнецкая улица (1941 и 22 марта 2021 года)

Новокузнецкая улица (17 июня 1987 года и 22 марта 2021 года). Новокузнецкая улица раньше называлась просто Кузнецкой, а приставку «ново» получила в 1922 году при устранении одинаковых названий. Улице дали имя по черной Кузнецкой слободе, размещавшейся у храма святителя Николая на пересечении Новокузнецкой и Вишняковского переулка.

Большая Якиманка (до расширения) (1985 год и 22 марта 2021 года). Прежнее название улица Димитрова

Вид на стрелку Москвы- реки (1974 год и 22 марта 2021 года). Появился памятник «В ознаменование 300-летия российского флота», воздвигнутый в 1997 году. переулок.

Вишняковский переулок (1908 год и 22 марта 2021 года). До 1922 — Лужниковский переулок, ранее также известен как Кузнецкий Дом на Новокузнецкой ул. (1975 и 22 марта 2021 года). В этом доме снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию» «Красота-то какая, лепота!»(с)

Государственная Третьяковская галерея (1970 и 22 марта 2021 года). Основателем галереи является промышленник и меценат Павел Михайлович Третьяков, происходивший из небогатого купеческого рода.

1-й Хвостов переулок, 13 с.5 (1988 год и 22 марта 2021 года)

Здание на Новокузнецкой 11 (1980 год, и 22 марта 2021 года). Усадьба на Новокузнецкой улице (до 1922 года называлась Кузнецкая улица по существовавшей здесь слободе кузнецов) была построена в 1 половине 19 века, в послепожарный период.

В настоящее время в этом здании находится посольство Мали.

Лаврушинский переулок (1985 год и 22 марта 2021 года). В XVI и XVII веках - Попкова улица, Лаврова улица

Новокузнецкая улица, 14 (1980 год и 22 марта 2021 года). Это здание городской усадьбы С. Г. Протопопова — В. С. Татищева — Урусовых (1902, архитекторы И. И. Рерберг, В. В. Шервуд. Г. А. Гельрих), объект культурного наследия регионального значения.

В настоящее время — посольство Индонезии.

Климентовский переулок (1988 год и 22 марта 2021 года). В ноябре 2013 года Климентовский переулок стал пешеходным, движение транспорта по нему полностью закрыто.

Старомонетный переулок дом 14, с. 1 (1990 год и 22 марта 2021 года). В настоящее время в здании располагается Посольство Султаната Оман. Бывший Доходный дом Борисова, построенный в 1912 году.

Архитекторы здания Н. Д. Иванов, А. М. Хомко. Заказчиком строительства дома выступил купец Иван Васильевич Борисов.

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Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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