День рождения Ленина

Сегодня мы вспоминаем Человека, который впервые в истории сломал многовековой лёд эксплуатации и открыл для всего рода людского путь к счастливой свободной жизни.

22 апреля 1870 года (10 апреля по старому стилю) в Симбирске родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), один из крупнейших теоретиков марксизма, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Великой Октябрьской социалистической революции, создатель и глава первого в мировой истории пролетарского государства.

Ленин — титан, в котором соединились гениальный ученый, великий революционер, выдающийся политический и государственный деятель.

Больше века назад перестало биться сердце нашего гениального соотечественника. А "бомбы", заложенные им и сегодня не дают покоя всем эксплуататорам на планете.

"Бомбы" Ленина — это его теоретические работы, опыт организации революционной коммунистической партии, опыт успешной пролетарской революции, создание советского и других социалистических государств, возникших на политической карте мира после октября 1917 года.

И каждый из нас, людей с коммунистическими взглядами, которых хоть в какой-то степени формировали бытие и культура советского общества, тоже его "бомба". Нас никогда не убедить в том, что наёмное рабство капитализма — благо и что оно безальтернативно. Мы никогда не примиримся с его несправедливостью. Благодаря Ленину у нас есть опыт другой жизни.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2775 Художник Борис Ефимов, 1990 г.

Сегодня день рождения величайшего революционера в истории человечества. Он не бегал с авторматом и не ходил на демонстрации под полицейские дубинки, он был занят более сложным - создавал идею и организацию, без которой любая идея - беллетристика.

Ленина не нужно цитировать, боготворить или проклинать, его важно читать.

Сегодняшней массовой псевдоинформированностью и псевдообразованием, при которых любое знание всегда частично, эклектично и поэтому совершенно бесполезно - правящая миром преступная система сохраняется и воспроизводится. Нас отучили от собственного интеллектуального и духовного поиска. Даже устанавливать элементарные причинно-следственные связи в повседневной жизни оказывается сложнее, чем достигать зияющих вершин технологического варварства, которое создает новые, все более извращенные формы рабства.

Не понимая Ленина, невозможно разобраться не только в нашей истории, но и в логике любых событий прошлого века, в котором и семена и бомбы под почвой настоящего.

Живая мысль Ленина недоступна глупцам и циникам, всегда имеющими под рукой все удобные ответы на все неудобные вопросы. Разорвать цельную мысль гения на сотни формул и цитат, чтобы жонглировать этим к месту не месту в собственных интересах - это не понимать его мысли.

Ни на одного другого исторического персонажа не вылито столько грязи, сколько на Ленина, вокруг ничьего другого имени не создано столько фейков, сплетен, ярлыков и ложных мифов. Кажется, что с прошествием всего этого времени, он становится всё более опасен и неудобен.

Мы не обязаны думать или видеть историю одинаково. Но сама способность думать и интересоваться историей - это наше главное отличие от остального живого мира.

Видимо, в спирали развития общества и вселенной есть некие законы постоянной смены старого новым, и в этом смысле очень наивно говорить о бессмертии каких-то наших временных истин. Наверное, с ленинскими идеями можно и нужно спорить. Но чтобы это не выглядело так глупо и смешно, как сегодня, до этого следует дорасти - интеллектуально и духовно. А это тяжелая работа, к которой мало кто из нынешних критиков Ленина готов.

https://t.me/olegyasynsky/1538 Первый номер «Литературной газеты», печатного органа Федерации объединений советских писателей, вышел 22 апреля 1929 года. Газета вышла ко дню рождения Владимира Ленина, и в ней печатались ведущие литераторы того времени — Илья Сельвинский, Борис Пильняк, Виктор Шкловский, Михаил Кольцов и другие.

https://t.me/electronekrasovka/7113

Детство и юность Ильича (Художник Н Жуков. 1908-1973)

Незнайкин Иван Петрович. «II съезд РСДРП». 1974 годМатросы не подведут! Художник Николай Жуков. 1960 год.Два портретных наброска Владимира Ильича Ленина. Художник Иван Пархоменко. 1921 год.Владимир Ильич Ленин и Максим Горький на рыбной ловле. Капри. 1908 год. Художник Ефим Чепцов. 1932 год.Беседа. Художник Гелий Коржев. 1980–1985 годыВ день рождения Ленина. (С Владимиром Ильичом супруга Надежда Крупская и сестра Мария Ульянова). Художник Николай Сысоев. 1969 - 1980 гг.Ленин и манифестация. Художник Исаак Бродский. 1919 год.

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В неприметном месте под названием Поронино (Австро-Венгрия) летом 1913 и 1914 года проживал Владимир Ленин. Сюда он перебрался в связи с болезнью Надежды Крупской, которой врачи рекомендовали переменить климат. Тут, в доме горца Павла Гута, под его руководством проходили совещания и собрания революционеров: допоздна велись дискуссии и обсуждались вопросы подпольной работы. Сейчас здесь находится музей.

Владимир Ильич снимал три комнаты в доме Терезы Скупень, где жил с Надеждой Константиновной и её матерью. Однако в августе 1914-го он был арестован и посажен в тюрьму, но вскоре был освобождён: в снятии обвинений оказали содействие местные социал-демократы. Потом Ленин переехал в Краков, а затем в Швейцарию, где пробыл до самой революции.

В 1936 году знаменитый художник Игорь Грабарь написал картину «Дом в местечке Поронино, где жил и работал В. И. Ленин». Интересно, что он нередко писал и самого вождя. По заказу Музея революции (так в период СССР назывался наш Музей) им был написан «Портрет В. И. Ленина». Для его создания Грабарь по фотографиям сделал бюст вождя, раскрасил его и разместил на фоне специально задекорированного шкафа.

Обе этих работы хранятся в коллекции Музея современной истории России (Москва, Тверская, 21). И. Э. Грабарь. Портрет В. И. Ленина. Москва, 1933 г. И. Э. Грабарь. Дом в местечке Поронино, где жил и работал В. И. Грабарь. 1936 г.

https://t.me/sovrhistory/5102 Владимир Ильич Ленин на сеновале в Тарховке в июльские дни 1917 года. Художник Михаил Соколов. 1942 год.

https://t.me/vatnikstan/10709 Василий Романович Волков (1909 –1988)

"Обыск на квартире Ленина в Шушенском", 1958 г.

P.S. В народе у этой картины появилось другое название: "Царские жандармы ищут у Ленина чертежи атомной бомбы, которую он планирует заложить под Российскую Федерацию".

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/1609 Борис Витальевич Виноградов:

Мелькают годы жизни поколений

В калейдоскопе измененья правд.

Кому-то, хоть убей, Великий Ленин

Как в горле кость: куда не кинь - неправ...

Неправ - что вёл он из потёмок к свету,

Что поднимал народ с колен - неправ,

И в том, что родились творцы Победы,

Сплясавшие на нечисти гробах...

О сколько ж неуёмной грязной пены,

Завравшись, корчит из себя вождей...

Нам вождь один - он наш Великий Ленин,

Открывший людям правду для людей!

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