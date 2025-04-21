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Мы из Советского Союза

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День рождения Ленина

photo_2025-04-01_21-27-41.jpgСегодня мы вспоминаем Человека, который впервые в истории сломал многовековой лёд эксплуатации и открыл для всего рода людского путь к счастливой свободной жизни.

22 апреля 1870 года (10 апреля по старому стилю) в Симбирске родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), один из крупнейших теоретиков марксизма, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Великой Октябрьской социалистической революции, создатель и глава первого в мировой истории пролетарского государства.

Ленин — титан, в котором соединились гениальный ученый, великий революционер, выдающийся политический и государственный деятель.

Больше века назад перестало биться сердце нашего гениального соотечественника. А "бомбы", заложенные им и сегодня не дают покоя всем эксплуататорам на планете.

"Бомбы" Ленина — это его теоретические работы, опыт организации революционной коммунистической партии, опыт успешной пролетарской революции, создание советского и других социалистических государств, возникших на политической карте мира после октября 1917 года.

И каждый из нас, людей с коммунистическими взглядами, которых хоть в какой-то степени формировали бытие и культура советского общества, тоже его "бомба". Нас никогда не убедить в том, что наёмное рабство капитализма — благо и что оно безальтернативно. Мы никогда не примиримся с его несправедливостью. Благодаря Ленину у нас есть опыт другой жизни.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2775____Художник Борис Ефимов, 1990 г..jpgХудожник Борис Ефимов, 1990 г.

Сегодня день рождения величайшего революционера в истории человечества. Он не бегал с авторматом и не ходил на демонстрации под полицейские дубинки, он был занят более сложным - создавал идею и организацию, без которой любая идея - беллетристика.

Ленина не нужно цитировать, боготворить или проклинать, его важно читать.

Сегодняшней массовой псевдоинформированностью и псевдообразованием, при которых любое знание всегда частично, эклектично и поэтому совершенно бесполезно - правящая миром преступная система сохраняется и воспроизводится. Нас отучили от собственного интеллектуального и духовного поиска. Даже устанавливать элементарные причинно-следственные связи в повседневной жизни оказывается сложнее, чем достигать зияющих вершин технологического варварства, которое создает новые, все более извращенные формы рабства.

Не понимая Ленина, невозможно разобраться не только в нашей истории, но и в логике любых событий прошлого века, в котором и семена и бомбы под почвой настоящего.

Живая мысль Ленина недоступна глупцам и циникам, всегда имеющими под рукой все удобные ответы на все неудобные вопросы. Разорвать цельную мысль гения на сотни формул и цитат, чтобы жонглировать этим к месту не месту в собственных интересах - это не понимать его мысли.

Ни на одного другого исторического персонажа не вылито столько грязи, сколько на Ленина, вокруг ничьего другого имени не создано столько фейков, сплетен, ярлыков и ложных мифов. Кажется, что с прошествием всего этого времени, он становится всё более опасен и неудобен.

Мы не обязаны думать или видеть историю одинаково. Но сама способность думать и интересоваться историей - это наше главное отличие от остального живого мира.

Видимо, в спирали развития общества и вселенной есть некие законы постоянной смены старого новым, и в этом смысле очень наивно говорить о бессмертии каких-то наших временных истин. Наверное, с ленинскими идеями можно и нужно спорить. Но чтобы это не выглядело так глупо и смешно, как сегодня, до этого следует дорасти - интеллектуально и духовно. А это тяжелая работа, к которой мало кто из нынешних критиков Ленина готов.

https://t.me/olegyasynsky/1538photo_2025-04-01_21-27-41.jpgПервый номер «Литературной газеты», печатного органа Федерации объединений советских писателей, вышел 22 апреля 1929 года. Газета вышла ко дню рождения Владимира Ленина, и в ней печатались ведущие литераторы того времени — Илья Сельвинский, Борис Пильняк, Виктор Шкловский, Михаил Кольцов и другие.

https://t.me/electronekrasovka/7113

Детство и юность Ильича (Художник Н Жуков. 1908-1973)

Незнайкин Иван Петрович. «II съезд РСДРП». 1974 год.jpgНезнайкин Иван Петрович. «II съезд РСДРП». 1974 годМатросы не подведут! Художник Николай Жуков. 1960 год..jpgМатросы не подведут! Художник Николай Жуков. 1960 год.Два портретных наброска Владимира Ильича Ленина. Художник Иван Пархоменко. 1921 год..jpgДва портретных наброска Владимира Ильича Ленина. Художник Иван Пархоменко. 1921 год.Владимир Ильич Ленин и Максим Горький на рыбной ловле. Капри. 1908 год. Художник Ефим Чепцов. 1932 год..jpgВладимир Ильич Ленин и Максим Горький на рыбной ловле. Капри. 1908 год. Художник Ефим Чепцов. 1932 год.Беседа. Художник Гелий Коржев. 1980–1985 годыВ день рождения Ленина. (С Владимиром Ильичом супруга Надежда Крупская и сестра Мария Ульянова). Художник Николай Сысоев. 1969 - 1980 гг...jpgВ день рождения Ленина. (С Владимиром Ильичом супруга Надежда Крупская и сестра Мария Ульянова). Художник Николай Сысоев. 1969 - 1980 гг.Ленин и манифестация. Художник Исаак Бродский. 1919 год..jpgЛенин и манифестация. Художник Исаак Бродский. 1919 год.

* * *
В неприметном месте под названием Поронино (Австро-Венгрия) летом 1913 и 1914 года проживал Владимир Ленин. Сюда он перебрался в связи с болезнью Надежды Крупской, которой врачи рекомендовали переменить климат. Тут, в доме горца Павла Гута, под его руководством проходили совещания и собрания революционеров: допоздна велись дискуссии и обсуждались вопросы подпольной работы. Сейчас здесь находится музей.

Владимир Ильич снимал три комнаты в доме Терезы Скупень, где жил с Надеждой Константиновной и её матерью. Однако в августе 1914-го он был арестован и посажен в тюрьму, но вскоре был освобождён: в снятии обвинений оказали содействие местные социал-демократы. Потом Ленин переехал в Краков, а затем в Швейцарию, где пробыл до самой революции.

В 1936 году знаменитый художник Игорь Грабарь написал картину «Дом в местечке Поронино, где жил и работал В. И. Ленин». Интересно, что он нередко писал и самого вождя. По заказу Музея революции (так в период СССР назывался наш Музей) им был написан «Портрет В. И. Ленина». Для его создания Грабарь по фотографиям сделал бюст вождя, раскрасил его и разместил на фоне специально задекорированного шкафа.

Обе этих работы хранятся в коллекции Музея современной истории России (Москва, Тверская, 21).photo_2025-04-01_21-27-41.jpgИ. Э. Грабарь. Портрет В. И. Ленина. Москва, 1933 г.photo_2025-04-01_21-34-20.jpgИ. Э. Грабарь. Дом в местечке Поронино, где жил и работал В. И. Грабарь. 1936 г.

https://t.me/sovrhistory/5102Владимир Ильич Ленин на сеновале в Тарховке в июльские дни 1917 года. Художник Михаил Соколов. 1942 год..jpgВладимир Ильич Ленин на сеновале в Тарховке в июльские дни 1917 года. Художник Михаил Соколов. 1942 год.

https://t.me/vatnikstan/10709photo_2025-04-01_22-01-09.jpgВасилий Романович Волков (1909 –1988)
"Обыск на квартире Ленина в Шушенском", 1958 г.

P.S. В народе у этой картины появилось другое название: "Царские жандармы ищут у Ленина чертежи атомной бомбы, которую он планирует заложить под Российскую Федерацию".

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/1609caJB92rKG8M.jpgБорис Витальевич Виноградов:

Мелькают годы жизни поколений
В калейдоскопе измененья правд.
Кому-то, хоть убей, Великий Ленин
Как в горле кость: куда не кинь - неправ...

Неправ - что вёл он из потёмок к свету,
Что поднимал народ с колен - неправ,
И в том, что родились творцы Победы,
Сплясавшие на нечисти гробах...

О сколько ж неуёмной грязной пены,
Завравшись, корчит из себя вождей...
Нам вождь один - он наш Великий Ленин,
Открывший людям правду для людей!

https://vk.com/wall-194103547_30468465828_original-.jpg98790_1000.jpgbig.jpegПредыдущие материалы:

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