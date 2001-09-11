11 сентября 2001 года...

Просто посмотрим, вспомним и ужаснёмся. На что ещё способны эти люди, которые могут даже у себя допустить такое? Внимание! Это было выпущено в 1997 году! Обложка книги боливийского писателя трудной судьбы Jose Borja о страданиях народа Южной Америки, выпущенной в 1983 году А это выпущено 9 сентября 2001 года, за 2 дня до трагедии! Нью-Йорк в 1978 году. Вид на Всемирный торговый центр. Атака на Башни близнецы, на часах 9 часов 4 минуты утра... Поражает обилие качественных снимков с разных расстояний и ракурсов. Этого события ждали? Даже астронавт Фрэнк Калбертсон в это время пролетал именно над Нью-Йорком и наблюдал за трагедией с борта МКС во время работы там и смог сделать этот снимок. И обрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошло вопреки всем надеждам здравомыслящих людей планеты... А вот и выгодополучатель с мгновенно назначенным виновным (говорят, на тот момент его уже не было в живых, но мы-то в это не верим...) А ещё было повреждено здание Пентагона, в который (как нам сказали...) влетел самолёт. Но почему-то возникла масса вопросов, где заявленный самолёт (это видно на четвёртой картинке). Возможно не очень кропотливо разработали опрерацию, воспользовались принципом "И так сойдёт!" Но никто нам ничего пояснять и не собирается. Живут, как они теперь сами говорят не по законам, а по правилам, которые никто никогда в глаза не видел... "Tribute in Light" – световая инсталляция недалеко от Всемирного торгового центра 10 сентября 2009 года в Нью-Йорке. Два столба света бьют в небо в память о башнях-близнецах.

А людей (пострадавших и их родственников), конечно, жаль.

Для них жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ...

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