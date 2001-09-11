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11 сентября 2001 года...

Просто посмотрим, вспомним и ужаснёмся. На что ещё способны эти люди, которые могут даже у себя допустить такое?11 сентября 2001 года...Внимание! Это было выпущено в 1997 году!11 сентября 2001 года...Обложка книги боливийского писателя трудной судьбы Jose Borja о страданиях народа Южной Америки, выпущенной в 1983 году11 сентября 2001 года...А это выпущено 9 сентября 2001 года, за 2 дня до трагедии!11 сентября 2001 года...Нью-Йорк в 1978 году. Вид на Всемирный торговый центр.11 сентября 2001 года...Атака на Башни близнецы, на часах 9 часов 4 минуты утра...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...Поражает обилие качественных снимков с разных расстояний и ракурсов. Этого события ждали?11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...Даже астронавт Фрэнк Калбертсон в это время пролетал именно над Нью-Йорком и наблюдал за трагедией с борта МКС во время работы там и смог сделать этот снимок.11 сентября 2001 года...И обрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошло вопреки всем надеждам здравомыслящих людей планеты...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...А вот и выгодополучатель с мгновенно назначенным виновным (говорят, на тот момент его уже не было в живых, но мы-то в это не верим...)11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...А ещё было повреждено здание Пентагона, в который (как нам сказали...) влетел самолёт. Но почему-то возникла масса вопросов, где заявленный самолёт (это видно на четвёртой картинке). Возможно не очень кропотливо разработали опрерацию, воспользовались принципом "И так сойдёт!" Но никто нам ничего пояснять и не собирается. Живут, как они теперь сами говорят не по законам, а по правилам, которые никто никогда в глаза не видел...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года...11 сентября 2001 года..."Tribute in Light" – световая инсталляция недалеко от Всемирного торгового центра 10 сентября 2009 года в Нью-Йорке. Два столба света бьют в небо в память о башнях-близнецах.

А людей (пострадавших и их родственников), конечно, жаль.
Для них жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ...

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