11 сентября 2001 года...

Просто посмотрим, вспомним и ужаснёмся. На что ещё способны эти люди, которые могут даже у себя допустить такое?Внимание! Это было выпущено в 1997 году!Обложка книги боливийского писателя трудной судьбы Jose Borja о страданиях народа Южной Америки, выпущенной в 1983 годуА это выпущено 9 сентября 2001 года, за 2 дня до трагедии!Нью-Йорк в 1978 году. Вид на Всемирный торговый центр.Атака на Башни близнецы, на часах 9 часов 4 минуты утра...Поражает обилие качественных снимков с разных расстояний и ракурсов. Этого события ждали?Даже астронавт Фрэнк Калбертсон в это время пролетал именно над Нью-Йорком и наблюдал за трагедией с борта МКС во время работы там и смог сделать этот снимок.И обрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошло вопреки всем надеждам здравомыслящих людей планеты...А вот и выгодополучатель с мгновенно назначенным виновным (говорят, на тот момент его уже не было в живых, но мы-то в это не верим...)А ещё было повреждено здание Пентагона, в который (как нам сказали...) влетел самолёт. Но почему-то возникла масса вопросов, где заявленный самолёт (это видно на четвёртой картинке). Возможно не очень кропотливо разработали опрерацию, воспользовались принципом "И так сойдёт!" Но никто нам ничего пояснять и не собирается. Живут, как они теперь сами говорят не по законам, а по правилам, которые никто никогда в глаза не видел..."Tribute in Light" – световая инсталляция недалеко от Всемирного торгового центра 10 сентября 2009 года в Нью-Йорке. Два столба света бьют в небо в память о башнях-близнецах.
А людей (пострадавших и их родственников), конечно, жаль.
Для них жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ...
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