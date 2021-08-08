Правда о крушении башен-близнецов 11 сентября

Родственники жертв 11 сентября в Нью-Йорке пытаются поймать американские власти на лжи и замалчивании правды о той страшной трагедии, а несколько семей, потерявших близких во время теракта, пытаются оспорить результаты расследования вполне официально.

Например, американка Кэролайн Бербэнк, у которой в одной из башен погиб муж, требует от прокуратуры инициировать новое дело.

Вместе с семьей своего супруга вдова наняла опытных адвокатов и детективов, которые не один год собирали новые факты по поводу разрушения Всемирного торгового центра.

И вот, в результате этого на свет появился коллективный отчет, в котором, в частности, говорится, что башни начали разрушаться еще до того, как в них врезались захваченные террористами пассажирские авиалайнеры.

Иными словами, атака боевиков была осуществлена с нескольких направлений, в том числе, и путем подрыва боеприпасов внутри самих зданий.

В ходе этого частного расследования к Кэролайн присоединились еще несколько семей, тоже потерявших своих близких. Их юристы, опросившие не одну сотню свидетелей и специалистов, намерены доказать, что, к примеру, Северная башня, в которой, кстати, и погиб муж Кэролайн, начала разваливаться от заложенных в ее основание взрывчатки и зажигательных веществ.

Причем, в больших объемах.

Согласно официальному заключения, башня рухнула из-за того, что после удара тарана самолетов из них растеклось горящее топливо, которое расплавило несущие металлические конструкции башни.

Однако, инженеры, нанятые Кэролайн, с этим не согласны. Дело в том, что массивные металлические конструкции начинают плавиться только при температуре более полутора тысяч градусов по Цельсию.

А температура горевшего в башнях топлива едва превышала 900 градусов.

Также группа ученых представила свое исследование, в котором указывается на присутствие в пыли от разрушенных небоскребов красных частиц так называемой нанотермитной взрывчатки.

Это тоже может послужить доказательством того, что тщательно охраняемые высотки были предварительно заминированы. А служба безопасности небоскребов, как говорится, была ни сном, ни духом.

Последним гвоздем в «гроб» официального расследования стали заключения физиков. По их мнению, описанный следователями процесс разрушения явно противоречит третьему закону движения Ньютона или закону равенства действия и противодействия.

Если бы башни разрушили только самолеты, здания просто бы рассыпались от места удара и выше. А нижняя часть вполне могла сохраниться. Однако, башни упали целиком, словно «подрезанные в самом низу».

Такое «свободное падение» башен, по мнению физиков, произошло после того, как взрывчатка подрезала основание здания, что и позволило его верхней части обрушиться.

Кстати, есть и показания сотен спасателей, которые указывали на взрывы и огненные шары в холлах и нижних помещениях высоток. Но на это следователи почему-то внимания не обратили.

Зато на этот факт указали сейсмографы. В то трагическое утро их служба зафиксировала сотрясение почвы и взрывы в районе Всемирного торгового центра еще до того, как в башни врезались захваченные «боинги». И снова официальное следствие об этом скромно умолчало.

Родственники погибших настроены решительно, а с учетом того, что им помогает целый отряд юристов и специалистов в разных сферах, Белому дому едва ли удастся просто так отмахнуться от их претензий на возобновление расследования.

И если в ходе него вскроются факты, о которых власти умалчивают, мало не покажется никому. Полетят многие головы. Суды окажутся завалены новыми многомиллионными исками.

Но самое главное, что будет интересовать всех американцев - это причины, по которым власти «самой свободной и демократической страны» в мире решили обмануть своих граждан.

