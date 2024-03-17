10-летие воссоединения Крыма с Россией

Как Крым вошёл в состав России: хроника событий

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

21 февраля

Около двух тысяч жителей Симферополя объявляют у здания Верховного Совета Крыма начало бессрочной акции протеста против ассоциации Украины с ЕС. Митингующие выступают за скорейший выход автономии из-под юрисдикции Киева с последующим провозглашением независимости.

22 февраля

На выездах из Севастополя начинают действовать укреплённые блокпосты, организованные местными жителями для поддержания порядка в городе. Эта мера вызвана слухами о том, что запрещённая в России террористическая организация «Правый сектор» планирует с целью провокаций перебросить на полуостров сотни украинских националистов, которые ранее выступили в качестве ударной силы революции Евромайдана. Крым: до и после воссоединения с РФ. Инфографика

23 февраля

Премьер-министр Крыма Анатолий Могилёв выражает поддержку новым киевским властям, заявив, что накануне Верховная Рада «имела все права проголосовать за отставку Виктора Януковича» с поста президента Украины.

«Верховная Рада Украины взяла на себя ответственность за ситуацию в стране. Она принимает решения. Легитимность этих решений пусть оценивают юристы, об этом можно долго спорить, но депутаты принимают решения, и эти решения необходимо исполнять», — говорит Могилёв.

В центре Севастополя в тот же день проходят сразу несколько спонтанных митингов, протестующие выражают недоверие как Могилёву, так и другим представителям крымской администрации. Сходы заканчиваются избранием «народного мэра» города, им становится российский предприниматель Алексей Чалый. Депутат городского совета Севастополя и лидер партии «Русский блок» Геннадий Басов объявляет о создании добровольческих отрядов самообороны, которые призваны «отстаивать интересы» жителей полуострова.

24 февраля

Мэр Севастополя Владимир Яцуба пишет заявление об отставке и выходит из Партии регионов, об этом политик заявляет на аппаратном совещании, а позже и на брифинге.

«Сегодня я подал заявление о выходе из Партии регионов. Я не хочу быть рядом с людьми, которые опозорили и предали свою страну. С сегодняшнего дня я беспартийный», — объясняет Яцуба.

У здания городской администрации в тот же день проходит крупный митинг, участники которого требуют «узаконить назначение Алексея Чалого мэром Севастополя».

25 февраля

Представители крымской интеллигенции подписывают «Письмо пятнадцати» с требованием к местным властям провести референдум о статусе автономии. Послание зачитывают у здания Верховного Совета в Симферополе и затем передают его председателю Владимиру Константинову.

26 февраля

Меджлис крымскотатарского народа организовывает в центре Симферополя митинг с целью блокировать здание Верховного Совета и не допустить принятия решения о проведение референдума. Параллельно с этим митингом рядом проходит собрание русской общины Крыма, чьи активисты выступают за воссоединение Крыма с Россией. Между демонстрантами возникает конфликт, в результате которого 30 человек получают травмы различной тяжести, двое человек погибают.

27 февраля

На территории Крыма появляются вооружённые люди в камуфляжной форме без знаков принадлежности к ВС какой-либо страны. Они берут под свой контроль Верховный Совет Крыма и блокируют ряд административных зданий. С населением эти бойцы ведут себя подчёркнуто вежливо. Подробнее о том, кем были эти люди, читайте в справке.

В тот же день в ходе внеочередной сессии Верховного Совета правительство Могилёва отправляется в отставку, а новым премьер-министром Крыма назначается лидер «Русского единства» Сергей Аксёнов. Парламент автономии также принимает решение о проведении 25 мая референдума «по вопросам усовершенствования статуса и полномочий» региона.

28 февраля

Вооружённые люди в форме без знаков различия блокируют военные части и устанавливают свой контроль над симферопольским аэропортом, аэродромом Новофёдоровка, комплексом зданий ГТРК «Крым», узлами связи ОАО «Укртелеком». Катер Черноморского флота РФ становится на стоянку на внешнем рейде Балаклавской бухты под Севастополем, тем самым блокируя выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины.

В тот же день в Крым для встречи с депутатами Верховного Совета прибывает депутат Верховной Рады Пётр Порошенко. Попасть в здание парламента автономии Порошенко не дают митингующие, недовольные сменой власти на Украине.

Порошенко пытается договориться с демонстрантами, но те его не слушают. Собравшиеся люди скандируют: «Россия», «Беркут», «Чемодан-вокзал-Галичина».

«Я приехал опровергнуть слухи о въезде сюда каких-то людей, чтобы устроить гражданское противостояние. В Крыму действуют законы Украины, Крым — это часть Украины», — говорит Порошенко представителям СМИ.

Вскоре после этого заявления Порошенко садится в такси и под неодобрительные комментарии демонстрантов уезжает в сторону железнодорожного вокзала.

1 марта

Сергей Аксёнов объявляет о переподчинении себе всех силовых структур Крыма.

Депутаты городского совета Севастополя голосуют за то, чтобы не подчиняться решениям новых властей Украины. Они поддерживают проведение в Крыму референдума о статусе автономии.

В порт Феодосии заходит российский десантный корабль «Зубр». Военнослужащие ЧФ РФ предлагают украинским пограничникам покинуть военную часть в Балаклаве на своих кораблях. Украинская сторона так и поступает.

2 марта

Крым получает новых руководителей силовых ведомств:

– начальником Службы безопасности становится Пётр Зима;

– начальником Главного управления внутренних дел становится Сергей Абисов;

– начальником Главного управления Службы по чрезвычайным ситуациям становится Сергей Шахов;

– исполняющим обязанности начальника пограничной службы становится Виктор Мельниченко;

– командующим ВМС Крыма становится контр-адмирал Денис Березовский (ранее занимал пост главы ВМС Украины).

В Севастополь заходят большие десантные корабли «Оленегорский Горняк» Северного флота и «Георгий Победоносец» Балтийского флота РФ.

И. о. министра обороны Украины Игорь Тенюх заявляет на заседании правительства, что Россия увеличила свой военный контингент в Крыму на 6000 военнослужащих. По его словам, на полуостров также было переброшен около 30 БТР-80.

Заместитель командующего Южным военным округом РФ Игорь Турченюк и заместитель командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ Владимир Карпушенко предъявляют ультиматум 1-му батальону морской пехоты ВМС Украины в Феодосии — сложить оружие и передать российским военнослужащим склады.

В Севастополе вооружённые люди в камуфляже без знаков различия блокируют штаб ВМС Украины, здание оказывается обесточенным. Также блокируется 36-я бригада береговых войск ВС Украины, дислоцирующаяся в селе Перевальном. К вечеру бескровно захватываются штабы Азово-Черноморского регионального управления и Симферопольского пограничного отряда Погранслужбы Украины, устанавливается контроль над одним из украинских дивизионов ПВО в районе мыса Фиолент.

3 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что российское правительство готово оказать Крыму финансовую помощь — обеспечить бесперебойную выплату заработных плат, пенсий, пособий и стабильную работу бюджетных учреждений республики.

4 марта

Глава СБУ Валентин Наливайченко сообщает, что российские военные полностью заблокировали работу органов безопасности Украины в Крыму.

Сергей Аксёнов на пресс-конференции в Симферополе заявляет, что личный состав украинских воинских частей готов подчиниться новому правительству Крыма и что в отношении командиров, отказывающихся выполнять его приказы, будут возбуждены уголовные дела: «Сдаваться никто никому не предлагает, идут переговоры с военными частями, которые все абсолютно в Крыму заблокированы силами самообороны… В отдельных частях есть командиры, которые подстрекают солдат к неисполнению моих приказов как на сегодняшний день верховного главнокомандующего. Предупреждаю всех командиров: в отношении них, если они не подчинятся законному правительству Крыма, будут возбуждены уголовные дела».

5 марта

Ракетный крейсер «Москва» из состава ЧФ РФ в сопровождении четырёх судов обеспечения встаёт у входа в бухту Донузлав, блокируя таким образом выход кораблей ВМС Украины.

6 марта

Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет назначают референдум о вхождении в состав России на 16 марта 2014 года.

Первый заместитель председателя Правительства АРК Рустам Темиргалиев сообщает, что собственность Украины в Крыму будет национализирована в пользу новых властей региона.

Командующий ВМСУ контр-адмирал Сергей Гайдук заявляет, что украинские военные изо всех сил стараются не допустить кровопролития и жертв среди мирного населения: «Сегодня в нашем славном городе, как и на территории всего Крымского полуострова, сложилась очень непростая ситуация. Наша цель, прежде всего, — не опозорить крымскую землю кровью братоубийства, сохранить всех живыми и здоровыми, не позволить политическим противоречиям разорвать семьи и детей».

7 марта

Делегация Верховного Совета Крыма во главе с его председателем Владимиром Константиновым проводит встречу в Москве с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Нарышкин заявляет, что Россия поддерживает «свободный и демократический выбор» населения Крыма и Севастополя. Матвиенко заверила, что сенаторы отнесутся с уважением к решению о вхождении полуострова в состав России, если оно будет принято.

9 марта

В Симферополе, Севастополе, Евпатории и Керчи проходят массовые митинги в поддержку воссоединения Крыма с Россией.

11 марта

Верховный Совет АРК и Севастопольский городской совет принимают декларацию о независимости Крыма. Документ предусматривает возможность этой территории войти в состав РФ после проведения референдума.

12 марта

Первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев сообщает об ограничении воздушного сообщения полуострова с Украиной на период до 17 марта.

13 марта

Командир 204-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся на аэродроме «Бельбек», полковник Юлий Мамчур требует от Киева дать конкретные письменные указания своим военнослужащим в Крыму, которых лишь устно попросили «не поддаваться на провокации» и не применять оружие.

«В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно уставу вооружённых сил Украины, вплоть до открытия огня. При этом мы чётко осознаём, что не сможем долго противостоять превосходящим по количеству, вооружённости и подготовке подразделениям российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца», — предостерегает Мамчур.

16 марта

В Крыму и Севастополе проходит референдум, по результатам которого около 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей города голосуют за воссоединение полуострова с Россией. Явка составляет высокие 83,01% и 89,5% соответственно.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук призывает к благоразумию руководителей органов власти и отрядов самообороны: «Прошу принять все меры для остужения «горячих голов», не допустить нового витка конфронтации. Мы прошли этап протестов и риска военного столкновения. Настало время примирения, работы политиков и дипломатов».

И. о. министра обороны Украины Игорь Тенюх сообщает о договорённости с Минобороны РФ о том, что до 21 марта в Крыму не будет проводиться никаких мероприятий по блокированию украинских воинских частей.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ в честь РЕФЕРЕНДУМА в КРЫМУ, Бахчисарай, Крым, Россия, 16.03.2014

17 марта

Опираясь на итоги референдума и принятую 11 марта Декларацию о независимости, парламент Крыма провозглашает независимость республики. Симферополь обращается к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового субъекта.

Владимир Путин подписывает указ о признании независимости Республики Крым, а затем одобряет проект договора о воссоединении Крыма с Россией.

18 марта

В Георгиевском зале Кремля подписан договор о воссоединении Крыма с Россией, согласно которому в составе РФ появляются новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Под документом ставят подписи президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов и глава Севастополя Алексей Чалый.

Подписание Договора Крым Россия 18 марта 2014

19 марта

В Севастополе отряды самообороны задерживают командующего ВМСУ контр-адмирала Сергея Гайдука. Министр обороны России Сергей Шойгу обращается к крымскому руководству с просьбой освободить Гайдука и не препятствовать его выезду на территорию Украины.

20 марта

Государственная Дума принимает закон о воссоединении Крыма с Россией.

Командиры и начальники 72 воинских частей, учреждений и кораблей Министерства обороны Украины, дислоцированных на Крымском полуострове, в числе которых 25 судов вспомогательного флота и шесть боевых кораблей военно-морских сил Украины, принимают решение добровольно перейти в ряды вооружённых сил РФ для дальнейшего прохождения военной службы.

21 марта

Владимир Путин подписывает закон о воссоединении Крыма с Россией и утверждает ратификацию соответствующего договора. Также Путин подписывает указ о создании Крымского федерального округа.

В едином порыве: Крым после референдума На референдум были вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». © РИА Новости В общей сложности за присоединение к России проголосовали 1 миллион 233 тысячи 2 человека. Об этом заявил глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев. © РИА Новости После закрытия избирательных участков, когда предварительные итоги уже были объявлены, на площади Ленина в Симферополе начался праздничный концерт. © РИА Новости Мероприятие началось с выступления духового оркестра Симферопольского театра эстрады и песни. Затем на сцену выходили как местные звёзды, так и российские. © РИА Новости С обращением к публике выступил также глава автономии Сергей Аксёнов. «Мы идём домой! Крым — в России!» — сказал он. © РИА Новости «Мы сделали это, мы победили! Именно мы, крымчане, за эти две недели перевернули весь мир вверх ногами и сказали, что именно мы вернёмся домой, в Россию!» — заявил спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов. © РИА Новости В общей сложности на площади Ленина собрались более двенадцати тысяч крымчан. © РИА Новости В руках люди держали крымские и российские флаги, а также плакаты с лозунгами. Один из них гласил: «С Россией в Крыму - мир!». © РИА Новости На концерте представители властей Крыма заявили о переходе на рубль с 1 апреля. © РИА Новости Госдума РФ намерена в кратчайшие сроки принять решение о вхождении Крыма в состав страны. © РИА Новости

22 марта

Премьер-министр Республики Крым Сергей Аксёнов выступает с обращением к народу Украины, в котором объяснил свою позицию по отношению к событиям, происходящим на Украине.

По мнению Аксёнова, соглашение о евроинтеграции разрушит экономику Украины: «Миллионы людей окажутся без средств к существованию и получат единственное право выбора: либо умереть, либо стать вынужденными мигрантами-гастарбайтерами. И всё это для того, чтобы кучка политиков-нацистов могла получить ярлык на княжение и воплотить в жизнь свои людоедские идеи о чистоте украинской нации». Как поясняет премьер-министр, это «печальное будущее ожидало и крымчан, но наша родина Россия протянула нам руку помощи».

После этого Аксёнов призывает народ Украины бороться за свои права и интересы, обеспечение которых «лежит в тесном союзе с Россией».

24 марта

Около половины пятого утра вооружённым людям в форме без знаков различий удаётся взять штурмом базу 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ в Феодосии. На территорию базы они попадают, совершив высадку с двух вертолётов Ми-8. Операция проходит бескровно, украинских солдат конвоируют в порт для того, чтобы те покинули территорию Крыма.

27 марта

Государственный Совет Республики Крым публикует список лиц, пребывание которых на территории Республики Крым является нежелательным. Список включает 320 персон, среди которых оказались:

– президент Украины Пётр Порошенко;

– секретарь СНБО Украины Александр Турчинов;

– премьер-министр Арсений Яценюк;

– лидер партии «УДАР» Виталий Кличко;

– один из лидеров Партии регионов Сергей Тигипко;

– лидер «Свободы» Олег Тягнибок;

– глава МВД Арсен Аваков;

– глава СНБО Андрей Парубий;

– глава СБУ Валентин Наливайченко.

28 марта

Министр обороны Сергей Шойгу сообщает, что «организованный вывод с территории Крыма подразделений украинской армии, изъявивших желание продолжать службу в вооружённых силах Украины, завершён».

До и после референдума. Как сложилась судьба героев «Крымской весны» Сергей Аксенов – один из ключевых участников «Крымской весны». Он встал у руля полуострова 27 февраля 2014 года, вскоре после госпереворота в Киеве. На следующий день после референдума, 17 марта, он официально возглавил Совет Министров республики, а 9 октября 2014 года был назначен президентом России на должность главы Крыма. И после «Крымской весны» Аксенов оправдывает ожидания и жителей полуострова, и Кремля, наградившего на днях главу Крыма орденом «За заслуги перед Отечеством». © РИА Новости Владимир Константинов до событий весны 2014 года занимал пост председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым. Именно он проводил встречу в Москве с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко 7 марта 2014 года. А уже с 17 марта он становится председателем Государственного Совета Республики Крым. © РИА Новости На общественных сходах в центре Севастополя 23 февраля было принято решение о избрании «народным мэром» города российского предпринимателя Алексея Чалого. До назначения мэром Севастополя он был успешным бизнесменом, имел промышленную группу, состоящую более чем из 70 компаний. Годовая прибыль компании, по информации Forbes, составила в 2012 году $300 млн. Также в его активах находились местный телеканала НТС и местные интернет-порталы («Форпост» и «Севастополь.инфо»). Сегодня занимает пост председателя Законодательного собрания Севастополя. © РИА Новости Наталья Поклонская 25 февраля 2014 года во время кризиса на майдане в Киеве написала рапорт об увольнении из Генпрокуратуры Украины. 11 марта 2014 года решением Совета министров она была назначена на должность прокурора Автономной Республики Крым. Наталья Поклонская решилась стать прокурором Крыма в тот момент, когда многие попросту боялись этого. Поклонская входит в санкционный список стран Запада, а на Украине в ее отношении возбуждено уголовное дело за соучастие в действиях по захвату власти. © РИА Новости Сергей Абисов с 1 марта 2014 года исполнял обязанности начальника ГУМВД Украины в АР Крым, но уже 26 марта 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности Министра внутренних дел по Республике Крым. А в мае 2014 года занял эту должность без приставки И.О. © РИА Новости Рустам Темиргалиев с сентября 2013 года занимал пост заместителя председателя совета министров АРК. Но в феврале 2014 года он был назначен первым заместителем председателя совета министров Республики Крым. Эту должность он занимал до 11 июня 2014 года. Рустам Темиргалиев сам подал заявление об освобождении его от занимаемой должности. Сегодня Темиргалиев остается советником по экономическим вопросам главы Республики Крым. © РИА Новости Главком ВМФ Украины контр-адмирал Денис Березовский во время Крымской весны отказался выполнять приказы Киева и принял присягу на верность народу Крыма. После чего председатель Верховного совета Крыма объявил о том, что Березовский назначен командующим военно-морскими силами полуострова. С 20 апреля 2014 года Денис Березовский занимает также должность заместителя командующего Черноморским флотом Российской Федерации. © РИА Новости Успел побывать в Крыму и Петр Порошенко, на тот момент депутат Верховной Рады. 28 февраля он пытался попасть в здание парламента автономии, но местные жители, недовольные сменой власти на Украине, не позволили ему этого сделать. Порошенко пытается договориться с демонстрантами, но те его не слушают. Собравшиеся люди скандируют: «Россия», «Беркут», «Чемодан-вокзал-Галичина». Сегодня Петр Порошенко - народный депутат Верховной рады Украины IX созыва. © РИА Новости Анатолий Могилёв, на тот момент еще премьер-министр Крыма выразил поддержку новым киевским властям. В центре Севастополя в тот же день прошли сразу несколько спонтанных митингов, протестующие выразили недоверие Могилёву. Последний был вынужден покинуть свой пост. Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым приняли решение о его отставке 27 февраля в здании парламента. Сейчас Могилев живет в Украине и политическую карьеру продолжать не намерен. © РИА Новости До воссоединения Крыма с Россией Владимир Яцуба занимал пост мэра Севастополя. Он не принял решение жителей полуострова о присоединении к РФ, потому написал заявление об отставке и вышел из Партии регионов. «Я подал заявление о выходе из Партии регионов. Я не хочу быть рядом с людьми, которые опозорили и предали свою страну. С сегодняшнего дня я беспартийный», - заявил он. © Кадр из YouTube Сергей Гайдук с 7 марта 2014 года — командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В ходе событий в Крыму он не раз выступал с заявлениями о том, что нельзя допустить вооруженного конфликта. 19 марта 2014 года был задержан сотрудниками ФСБ России по обвинению в том, что он транслировал в воинские части Украины пришедший из Киева приказ применить оружие в отношении мирных граждан. По просьбе министра обороны РФ Сергея Шойгу Гайдук был отпущен. Сегодня Гайдук по-прежнему занимает должность командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины. © РИА Новости Полковник Юлий Мамчур в ходе Крымской весны был командиром 204-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся на аэродроме «Бельбек». 22 марта 2014 года, не получив поддержки Вооруженных сил Украины, бригада перешла под полный контроль военнослужащих без знаков различия. 26 марта 2014 года полковник Мамчур в сопровождении российских автоматчиков покинул территорию Крыма. 10 ноября 2014 Юлий Мамчур стал избранным народным депутатом Украины по списку блока Петра Порошенко. © РИА Новости 27 февраля 2014 года Верховная рада Украины утвердила состав нового украинского кабинета министров народного доверия. Игорь Тенюх был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины. Именно он вел переговоры с Москвой и руководил военными армии Украины, которые оставались на территории Крыма. 25 марта 2014 года на утреннем заседании Верховной Рады адмирал Тенюх подал в отставку. Вечером 27 марта 2014 года отряды Правого сектора пикетировали Верховную Раду Украины. Среди основных требований — трибунал над Игорем Тенюхом. © РИА Новости

https://aif.ru/politics/russia/kak_krym_voshyol_v_sostav_rossii_hronika_sobytiy

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