Операция «Согласие» - удар СССР и Британии по Ирану

Во время Второй мировой войны Иран официально сохранял нейтралитет. Однако в это не верила ни одна из сторон. СССР и Британия считали, что шах Реза Пехлеви лишь ждёт отмашки Третьего рейха, чтобы нанести удар, а сами немцы вполне допускали факт возможного предательства.

Советские и британские власти решили провести совместную военную операцию в Иране, чтоб Германия не смогла воспользоваться персидскими ресурсами и переломить исход войны. С чем именно союзники заставили согласиться иранское правительство, читайте в материале Павла Жукова. Советские войска в Тебризе

Германо-иранская дружба

Начало XX столетия для Персии — время серьёзных испытаний. Страну сильно лихорадило, что вылилось в гражданскую войну. Тонущего в распрях и кровопролитии соседа не пинал только ленивый. Персии досталось и от Российской империи, и от Турции. Летом 1918 года пожаловали британцы, которые без шума и пыли оккупировали страну.

После Первой мировой войны европейским государствам стало не до Персии. В 1921 году части персидских казаков воспользовалась ситуацией и свергли Ахмед-шаха. Страна обрела независимость, но о внутреннем спокойствии приходилось только мечтать. Через четыре года в Персии произошёл государственный переворот.

Власть захватил бывший военный министр Реза Пехлеви — человек сильный, умный, хитрый и жёсткий. Опасаясь, что его постигнет незавидная участь предшественника, новый шах начал потихоньку реанимировать измученное государство. Началась эпоха перемен.

По мнению Пехлеви, вывести Персию на новый уровень развития могла европеизация с оглядкой на собственную историю. Шах хотел создать аналог традиционной европейской империи на Востоке с упором на парфянское наследство. Поначалу Пехлеви взял за ориентир итальянского лидера Бенито Муссолини. Но когда в Германии пришёл к власти Адольф Гитлер, шах сделал его иконой для всей страны.

Иранцы были не против. Дело в том, что идея «чистоты ариев» пришлась ко двору. Молодёжь и военные крепко ухватились за неё. Смена названия государства произошла по той же причине, поскольку «Иран» можно перевести как «страна ариев». Реза Пехлеви в 1931 году

Между Ираном и Германией завязывалась дружба. Пехлеви, восторгаясь немецким лидером, провёл в стране несколько важных реформ, направленных на модернизацию государства. Постепенно Тегеран наполнили выходцы из Европы, чему активно способствовал шах. Валентин Бережной, переводчик Сталина, вспоминал:

«Среди массы беженцев было и множество гитлеровских агентов. Широкие возможности для них в Иране создавались не только своеобразными условиями этой страны, но и тем покровительством, которое в последние годы оказывал немцам старый Реза-шах, открыто симпатизировавший Гитлеру».

По его словам, Германия отлично воспользовалась лояльностью иранской власти, отправляя в государство полчища резидентов, замаскированных под предпринимателей. Всё это привело к тому, что к началу Второй мировой войны Иран превратился в некую «факторию» Третьего рейха. Юридически государство сохраняло независимость, но фактически полностью подчинялось Гитлеру. Пехлеви старался делать вид, что это не так. Однако немцы прочно укрепились во всех сферах жизни Ирана. Даже реформы армии и экономики происходили под строгим наблюдением Третьего рейха.

Большое количество иранской молодёжи отправилось в Германию. Сделано это было не по доброте душевной. Студенты и офицеры, едва оказавшись в Европе, попадали под мощную пропагандистскую машину Геббельса. Юные умы обрабатывали максимально агрессивно. Иранцев называли «сыновьями Заратуштры» и «чистокровными ариями», стоящими выше всех других народов. А раз речь шла об «ариях», то на них не распространялись расовые законы, которые немцы утвердили в Нюрнберге. И это работало. В лице иранской молодёжи немцы получили самых преданных союзников.

Чтобы эффект не исчез, Третий рейх выстроил работу молодёжных организаций в Иране по собственному образцу. В школах появились бойскаутские отряды, которые лично возглавил наследник престола Мухаммед Реза Пехлеви. А через короткое время эти отряды ловко превратили в военизированные организации.

Параллельно в Иране появлялись новые учебные заведения. Сначала в Тегеране был открыт немецкий колледж. Чуть позже миссионерские школы появились в Урмии и Хое. Практически во всех учебных заведениях преподавали немцы, которые приезжали в страну по приглашению местной власти. Большой упор делался на изучение немецкого языка, ему отводилось по пять-шесть часов в неделю. Педагоги старательно прочищали школьникам мозги рассказами о «вечной дружбе» Ирана и Германии, а также превосходстве арийской расы.

Более того, ещё во второй половине 1930‑х годов появилась «Организация по ориентации общественного мнения». По официальной версии, её создали с подачи шаха, но на самом деле эту мысль в его в голову «положили» непосредственные друзья-немцы. В организацию вошли специалисты Тегеранского университета, представители Министерства просвещения, руководители скаутских отрядов, а также видные деятели культуры и СМИ. Естественно, чёрной дланью над ней висели германские пропагандисты. Именно они продвигали в массы положительный образ Третьего рейха.

Экономика Ирана также находилась в руках Германии. Примерно половина товарооборота государства Пехлеви приходилась именно на долю Третьего рейха. Всё это привело к тому, что Гитлер и компания очень ловко и умно подцепили бывшую Персию на крючок, сорваться с которого она уже не могла. Яркой иллюстрацией положения Пехлеви стали события 1941 года. Тогда Германия начала открыто завозить в Иран огромное количество вооружения и боеприпасов. Значило это одно: в скором времени Третий рейх потребует от шаха ввязаться в войну. И Пехлеви вынужден будет сказать «да».

Брат ты мне или не брат?

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Час икс для Ирана должен был вот-вот наступить. Все приготовились. Реза-шах сыграл на опережение и объявил, что в конфликте Иран занимает нейтральную позицию. Сам ли он отважился на такой шаг или же это была часть немецкого замысла — точно неизвестно. Однако в нейтралитет Ирана антигитлеровская коалиция не поверила. Все понимали: если Германия захочет, чтобы Пехлеви вступил в войну, он вступит, несмотря на личные желания.

Вместе с вооружением и боеприпасами в страну прибыла очередная партия нацистских агентов. Иран стал главным разведывательно-диверсионным плацдармом Германии на Среднем Востоке. Советская сторона следила за ситуацией в соседнем государстве, но раньше времени лезть не собиралась. Разведка выяснила, что наибольшая активность происходила в непосредственной близости от границ СССР. Именно там немцы принялись возводить склады с вооружением и боеприпасами, замаскированными под гражданские объекты. Подобные движения очень беспокоили Кремль, поскольку вести войну ещё и с Ираном в 1941 году было просто физически невозможно. Если бы Тегеран атаковал, история пошла бы по совершенно другому сценарию.

По официальной версии немцев, склады с вооружением на границе были необходимы в случае агрессии со стороны Москвы. Таким образом, Германия «защищала» Иран от вражеского вторжения, а взамен попросила «одолжить» ей авиабазы. Пехлеви дал добро. В его приверженности Гитлеру немцы не сомневались, но на всякий случай решили перестраховаться. В Берлине допускали возможность, что Реза-шах может испугаться открытого военного конфликта с СССР. Поэтому уже в августе 1941 года в Иране прибыл человек, занявший место руководителя разведки. Это был опытный адмирал Вильгельм Франц Канарис. Забегая вперёд, стоит сказать, что впоследствии сотрудники абвера выяснили, что он работал на британцев и был одним из участников заговора против Гитлера. Канариса казнили в апреле 1945 года.

Канарис должен был организовать мятеж против Реза-шаха, если возникнет такая необходимость. Учитывая количество немецких агентов и разведчиков всех мастей, поднять бунт по щелчку пальцев было реально. К тому же за короткий срок гитлеровцы организовали боевые отряды, которые состояли не только из представителей Третьего рейха, но и иранцев. И хотя Пехлеви вёл себя максимально дружелюбно, понимая, что трон под ним сильно шатается, Берлин всё же решил устранить давнишнего союзника — на всякий случай.

Государственный переворот запланировали на 22 августа 1941 года. Но немцы просчитались.

Внезапный удар

Когда Германия напала на Советский Союз, стало очевидно, что агрессия со стороны Ирана — всего лишь вопрос времени. Москва начала переговоры с Британией. Причём общался с английским послом Криппсом не только нарком иностранных дел Молотов, но и лично Сталин. И уже в начале июля 1941 года появилась Директива НКВД СССР и НКГБ СССР № 250/14190 «О мероприятиях по предотвращению переброски с территории Ирана агентуры германской разведки». Именно этот документ и стал основополагающим для будущей военной операции. Возглавил её Федор Толбухин, занимавший должность начальника штаба Закавказского военного округа.

«Верхи» решили, что трёх армий будет достаточно, чтобы заставить Тегеран капитулировать. В бой были брошены 44‑я (под командованием Хадеева), 47‑я (под командованием Новикова) и 53‑я армии (под командованием Трофименко), а в качестве поддержки выступила Каспийская военная флотилия. А 45‑я и 46‑я армии встали на защиту границ с Турцией, поскольку атака могла начаться и оттуда. Предварительно два союзнических правительства обещали турецким властям соблюдать неприкосновенность их территорий. Генерал Василий Новиков и бригадный генерал Дж. Тиркс инспектируют парадный строй советских войск в Тегеране. Сентябрь 1941 года

Что касается британцев, то они собрали армию в Ираке, под командованием генерал-лейтенанта Эдварда Кюинэна. Под Басрой ждали зелёного света две пехотные дивизии и три бригады — танковая, кавалерийская и пехотная. Не обошлось и без военно-морского флота. Британские корабли без каких-либо проблем заняли иранские порты в Персидском заливе.

Пехлеви противопоставил Москве и Лондону лишь девять дивизий. Да и они по всем статьям уступали советским и британским армиям. Иранцы не выдерживали конкуренции с ними ни в боевой подготовке, ни в вооружении.

Бурные действия шли не только «на земле», но и в кабинетах. Уже 16 августа Кремль передал иранскому послу ноту протеста, в которой жёстко и бескомпромиссно потребовал от Тегерана выслать всех приспешников Третьего рейха из страны. Также в документе предлагалось разместить на территории Ирана советские и британские войска. Пехлеви не мог на такое согласиться.

Понимая, что конфликта не избежать, Реза-шах объявил мобилизацию среди резервистов. Вскоре численность иранской армии достигла 200 тысяч человек, но Пехлеви не спешил с ударом. Когда британские и советские агенты узнали о готовящемся государственном перевороте, стало понятно: новый шах бросит эти силы в бой. Да, иранская армия, несмотря на численность, не была грозной силой. Но время, потраченное на неё, было на руку лишь одной стороне — немецкой.

Москва ещё несколько раз требовала от Тегерана выполнить условия ноты протеста, но получала лишь отказы. Затем подключились британцы. Они выдвинули точно такие же требования, что и СССР. Пехлеви их также проигнорировал. Немцы, оценив ситуацию, повременили с государственным переворотом. Однако это уже не играло никакой роли. 25 августа шах узнал, что Москва и Лондон начинают совместную спецоперацию.

У Советского Союза на вторжение в Иран было юридически оформленное право: ввод войск допускала статья № 6 в договоре между СССР и Персией, подписанном ещё в феврале 1921 года. В статье было сказано:

«Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путём вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опасность границам Российской Федеративной Социалистической Республики или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. По устранении данной опасности Российское Советское Правительство обязуется немедленно вывести свои войска из пределов Персии».

Благодаря этому документу Советский Союз вполне законно ввёл войска в Иран с 29 по 31 августа. СССР занял северные территории, а вскоре в южных обосновались британцы. Их индийские пехотные и танковые подразделения прорвались со стороны Ирака. Грузовики с красноармейцами пересекают иранскую границу. 25 августа 1941 года

Иранская власть до последнего не верила в такое развитие событий. Пехлеви, когда узнал о совместной операции Британии и СССР под названием «Согласие», впал в состояние шока. Перспективы вырисовывались самые мрачные. Он понимал, что трон ему помогут сохранить только немцы. Вот только Берлин самоустранился, сделав вид, будто бы он тут ни при чём.

Среди иранских генералов находились и те, кто симпатизировал англичанам. Они организовали встречу, где обсуждали условия капитуляции. Реза-шах, узнав об этом, ударил тростью командующего сухопутными войсками генерала Ахмада Нахджавана и разжаловал его. Глава Ирана хотел расстрелять Нахджавана прямо на месте, но наследный принц предложил отправить генерала в тюрьму.

Пока Пехлеви думал, как быть, в полном составе в отставку ушёл кабинет министров. Освободившийся пост премьер-министра занял Мохаммед Али Форуги. Первым делом он приказал солдатам и ополченцам не оказывать сопротивления иностранным войскам. Те подчинились. 18 сентября 1941 года Красная армия заняла Тегеран. Пехлеви уже отрёкся от престола и передал власть старшему сыну — Мохаммеду Резе Пехлеви. Опасаясь, что советская сторона отдаст его под трибунал, Пехлеви-старший вместе с другим отпрыском отправился к англичанам. Британцы переправили вчерашнего шаха в Южно-Африканский Союз (нынешняя ЮАР), где он и прожил до смерти в 1944 году. Британская транспортная колонна тылового снабжения, сопровождаемая советскими бронеавтомобилями БА-10. Сентябрь 1941 года

Мохаммед Реза оказался заложником ситуации. Сил для борьбы у него не было, да и помощи извне ждать не приходилось. Мохаммед согласился со всеми условиями Москвы и Лондона.

В ходе конфликта погибло около тысячи иранцев: примерно 800 военных и 200 гражданских. Со стороны советских и британских войск убито 40 и 20 человек соответственно.

Главным требованием было изгнание немцев, причём вид их деятельности и статус в Иране не играл какой-либо роли. Шах откладывал принятие этого пункта и планировал тайно вывезти их с территории Ирана. К 18 сентября бо́льшая часть немцев уехала через турецкую границу. Лишь после этого начались массовые депортации.

Мирный договор был подписан лишь в конце января 1942 года. Москва и Лондон пообещали «уважать территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана», а заодно заявили, что эта страна находится под их защитой.

Операция «Согласие» позволила союзникам и защитить свои интересы в Иране, и лишить Третий рейх главного плацдарма на Среднем Востоке, а заодно продемонстрировать Турции военную мощь. Москва смогла получать помощь по ленд-лизу через порты, расположенные в Персидском заливе. В договоре между странами говорилось, что СССР и Британия должны вывести войска в течение полугода после победы над Германией. В 1946 году советские и британские армии окончательно покинули Иран. Правда, Красная армия сделала это позже и только после того, как к Москве обратились представители ООН. Никакого давления со стороны новообразованного органа, конечно, не было. Просто напоминание о невыполненном условии.

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