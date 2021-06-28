Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

1917-20-е... Ч.1 1917-20-е... Ч.2 1917-20-е... Ч.3

Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...

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Набор конфет "Строители социализма", выпущенные к пятилетию Октябрьской революции, 1922 год

Огромная будёновка на митинге под лозунгом «Красная армия — гроза буржуев всего мира». Петроград, 1922 год

Парад Красной Армии в Москве. СССР, 1922 год

Мотоциклисты в форме одежды образца 1922 года

Делегаты Первого съезда безбожников, который проходил в Казани в 1922 году

Минск 1922 г. Представители администрации США проводят помощь возле своего офиса на Советской улице

Штаб белого партизанского отряда в Манчжурии. 1922 год.

Судебный процесс над правыми эсерами, Москва, 1922 год. Подсудимые Первой группы ( нераскаявшиеся) и их адвокаты (на переднем плане)

Торжество по случаю провозглашения Чеченской автономной области. Танец Лезгинка с кинжалами перед делегатами съезда в селении Урус-Мартан. Чеченская автономная область. 1922 год.

Мустафа Кемаль Ататюрк (3-й справа в 1-м ряду), полномочный представитель РСФСР в Турции С. И. Аралов (4-й справа), военный атташе К. К. Звонарёв (2-й слева). Турция, 1922 год

Беспризорники во время игры в карты. 1922–1926 годы.

Больница в Челябинске.

Девочка 9 лет. Челябинская губерния. 1922 годСостав советской делегации на Генуэзской конференции. 1922 год.Торговля колбасой на Сухаревском рынке. 1922 год;8 октября 1922 года в Москве прошли торжества по случаю выпуска первого легкового автомобиля советской России «Промбронь-С24-40».Пассажирский пароход «Oberbürgermeister Haken», на которым был выслана из Петрограда первая группа представителей интеллигенции с семьями, 29 сентября 1922 года.Списки «Активной антисоветской интеллигенции» Петрограда, составленные комиссией в составе Л.Б.Каменева, Д.И. Курского, И.С. Уншлихта. 31 июля 1922 года.Плакат 1922 года.Статистика в стихах (1922 год)30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов был утверждён Договор об образовании СССР.30 декабря 1922 года на Первом Съезде Советов было провозглашено об образовании Союза Советских Социалистических Республик.Баку, 1923 годПервый рейсовый автобус в Омске, 1923 год.Обед в летнем пионерском лагере, СССР, 1923 год.

Празднование «Первого комсомольского рождества». Петроград, 7 января 1923 года:











«Помогите сохранить памятники искусства и старины, говорящие нам о прошлом, без знания которого нельзя строить будущего». Художник Сергей Черохин. 1923 год.

В. Иконников. 1923

Иван Владимиров, Рабфак, 1923

Карпов Степан Михайлович (1890—1929), монументальное полотно «Дружба народов», 1923-1924 гг., холст-масло.

Красный туркмен, Рувим Мазель, 1923 год

Празднование пятилетия Рабоче-крестьянской Красной армии. Петроград, 1923 год.

Московские пробки сто лет назад. Москва. 1923

Жители Петрограда радуются отмене Сухого закона. 1923 год.

Красноармейцы выносят иконы и церковную утварь после закрытия Симонова монастыря. 1923 год, г. Москва, Восточная ул.

Сотрудники Гохрана извлекают драгоценные камни из ювелирных украшений. Москва. 1923 год

Беспризорники перевозят городской архив». 1923 г. Челябинск

Футбольный клуб "Динамо Москва". 1923 год

Лампа полуваттная в 1000 свечей. Подарок ХII съезду РКП(б) от рабочих 1 и 2-й фабрик электроламп. 1923 год

2 ноября 1923 года было образовано ОГПУ

Группа сотрудников Севастопольского ГПУ, 1923 год.



Агитационный плакат, 1923 год. Польша нарисована как досадная преграда на пути союза Германии и Советской России.

Фарфоровые шахматы «Красные и белые». Государственный фарфоровый завод, 1923 г. Автор Н.Я. Данько:







Реклама ГУМа. Авторы - Владимир Маяковский и Александр Родченко. 1923 год.

1923 год

В 1923 г. советская власть установила в Петрограде необычный киоск, при помощи которого жители могли узнать прогноз погоды на ближайшие дни.





Первый выпуск курсантов Центральной военно-политической школы спецчастей РККА имени совнаркома Украинской ССР. Харьков, 15 июня 1924 года.

«Живые шахматы» на Дворцовой площади. Игра в бывшем Петрограде состоялась 20 июля 1924 года.

Церемония перенесения знамени Парижской коммуны в Мавзолей Ленина. Фотограф Вадим Савельев. 1 августа 1924 года

«На воздушном шаре. Манёвры Красной армии». фото Александра Родченко. 1924 год.

Сотрудники ОГПУ у одного из первых памятников Ленину в Кисловодске, 1924 год

Наводнение. Ленинград. 1924 год.

Последствия наводнения на Невском проспекте, 1924 год, Ленинград

Ленинград. Восстановление трамвайных путей и мостовой, разрушенных во время наводнения. 1924 г.

Красноармейцы охраняют имущество пострадавших во время наводнения. Ленинград, 1924 год.

Будни НЭПа. Забастовка у частника в магазине «Обувь» на Мясницкой улице. Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1924 год

В приёмной председателя ЦИК СССР Михаила Калинина. Фотография Аркадия Шайхета. 1924 год.

В 1924 году совместное фото было еще редким явлением. Еще никто не улыбается. Но, можно улыбнуться сегодня, увидев, какая рыба ловилась в те времена в водах Волги







Демонстрация на площади Урицкого в Ленинграде. Передвижная изба-читальня. 1924 год

Первый раз в кино. СССР. 1924 год:







Ликбез на Украине:













Владимирский Борис Еремеевич (1878-1950). «Пионеры слушают радио», 1924 г., холст-масло

Узбекские дехкане уничтожают баев, 1924 год

26 мая 1924 года — впервые поднялся в воздух лёгкий самолёт АНТ-2 разработки А.Н. Туполева

Презентация нового автомобиля Fiat 501 представителям из СССР, за рулём торгпред СССР в Италии С. Г. Горчаков. Завод Fiat, Турин, Италия, 1924 год

Процесс изготовления бюстов В. И. Ленина в формовочной мастерской Академии художеств. Ленинград, 1924 год.

Читальный зал библиотеки-читальни. Фотограф Аркадий Шайхет. 1924 год

Монтаж контактной сети трамвая. Старая Русса, 1924 год.

Общий зал ночного ресторана гостиницы "Европейская", Ленинград, 1924 год.

Харьков 1924

Постройка зимнего жилища эскимосов — иглу, 1924 год.

Парад на Красной площади. Велосипедисты. На заднем плане Первый Деревянный Мавзолей Ленина. 1924 г.

Плакат 1924 года.

Плакат 1924 года.

Из детского дневника

20 января 1925 г. СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор



Это фото Аркадий Шайхет сделал 95 лет назад, в 1925 году, в Крыму на крестьянском курорте "Ливадия", который устроили во дворце императора Александра III. СССР.



Беспризорники в общежитии слушают радио. Москва, 1925 год.

Группа радиолюбителей в помещении радиокружка у приемников собственного изготовления. Ленинград, 10 мая 1925 года.

Жители села слушают радио. СССР, 1925 год

На момент съемок фильма Сергею Эйзенштейну было всего лишь 27 лет. Фотографии на съемках и во время монтажа фильма. 1925г.

На момент съемок фильма Сергею Эйзенштейну было всего лишь 27 лет. Фотографии на съемках и во время монтажа фильма. 1925г.

Жители Баку, 1925 год.

Женщины в праздничных одеждах на женской половине дома Хаджи-Муратова. Самарканд. Узбекская ССР. 1925 год.

В ЗАГСе. Фотограф Георгий Зельма. Узбекская ССР. 1925 год

Енисейская губерния. 1925-1926 гг.

Шествие во время похорон Михаила Фрунзе. Ворошилов возглавляет колонну. г. Москва, 3 ноября 1925 года

Первые пионеры СССР. 1925 г Крестьяне слушают радио, об изобретении которого тридцатью годами ранее сообщил Александр Попов.Беспризорники в общежитии слушают радио. Москва, 1925 год.Группа радиолюбителей в помещении радиокружка у приемников собственного изготовления. Ленинград, 10 мая 1925 года.Жители села слушают радио. СССР, 1925 годНа момент съемок фильма Сергею Эйзенштейну было всего лишь 27 лет. Фотографии на съемках и во время монтажа фильма. 1925г.На момент съемок фильма Сергею Эйзенштейну было всего лишь 27 лет. Фотографии на съемках и во время монтажа фильма. 1925г.Жители Баку, 1925 год.Женщины в праздничных одеждах на женской половине дома Хаджи-Муратова. Самарканд. Узбекская ССР. 1925 год.В ЗАГСе. Фотограф Георгий Зельма. Узбекская ССР. 1925 годЕнисейская губерния. 1925-1926 гг.Шествие во время похорон Михаила Фрунзе. Ворошилов возглавляет колонну. г. Москва, 3 ноября 1925 годаПервые пионеры СССР. 1925 г

Быт ленинградского пролетариата в середине 1920-х.

Кирпичный завод. Угол в комнате. 1925 год

Комбинат тонких и технических сукон им. Тельмана. Ткачиха готовит обед.

Металлист в праздничном платье на Галерной гавани

Октябрьская бумагопрядильная и ткацкая фабрика. Ткачиха

Октябрьская бумагопрядильная и ткацкая фабрика. Угол в кухне. Отставная ткачиха

6 марта 1925 года вышел первый номер газеты «Пионерская правда»

1925 г

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На этом пока остановимся... продолжение следует