Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

1917-20-е... Ч.1       1917-20-е... Ч.2        1917-20-е... Ч.3
Продолжим вглядываться в исторические фотографии и документы...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Набор конфет "Строители социализма", выпущенные к пятилетию Октябрьской революции, 1922 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Огромная будёновка на митинге под лозунгом «Красная армия — гроза буржуев всего мира». Петроград, 1922 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Парад Красной Армии в Москве. СССР, 1922 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Мотоциклисты в форме одежды образца 1922 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Делегаты Первого съезда безбожников, который проходил в Казани в 1922 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Минск 1922 г. Представители администрации США проводят помощь возле своего офиса на Советской улице
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Штаб белого партизанского отряда в Манчжурии. 1922 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Судебный процесс над правыми эсерами, Москва, 1922 год. Подсудимые Первой группы ( нераскаявшиеся) и их адвокаты (на переднем плане)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Торжество по случаю провозглашения Чеченской автономной области. Танец Лезгинка с кинжалами перед делегатами съезда в селении Урус-Мартан. Чеченская автономная область. 1922 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Мустафа Кемаль Ататюрк (3-й справа в 1-м ряду), полномочный представитель РСФСР в Турции С. И. Аралов (4-й справа), военный атташе К. К. Звонарёв (2-й слева). Турция, 1922 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Беспризорники во время игры в карты. 1922–1926 годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Больница в Челябинске.

Девочка 9 лет. Челябинская губерния. 1922 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Состав советской делегации на Генуэзской конференции. 1922 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Торговля колбасой на Сухаревском рынке. 1922 год;
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.48 октября 1922 года в Москве прошли торжества по случаю выпуска первого легкового автомобиля советской России «Промбронь-С24-40».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Пассажирский пароход «Oberbürgermeister Haken», на которым был выслана из Петрограда первая группа представителей интеллигенции с семьями, 29 сентября 1922 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Списки «Активной антисоветской интеллигенции» Петрограда, составленные комиссией в составе Л.Б.Каменева, Д.И. Курского, И.С. Уншлихта. 31 июля 1922 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Плакат 1922 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Статистика в стихах (1922 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.430 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов был утверждён Договор об образовании СССР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.430 декабря 1922 года на Первом Съезде Советов было провозглашено об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Баку, 1923 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Первый рейсовый автобус в Омске, 1923 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Обед в летнем пионерском лагере, СССР, 1923 год.

Празднование «Первого комсомольского рождества». Петроград, 7 января 1923 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4«Помогите сохранить памятники искусства и старины, говорящие нам о прошлом, без знания которого нельзя строить будущего». Художник Сергей Черохин. 1923 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4В. Иконников. 1923
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Иван Владимиров, Рабфак, 1923
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Карпов Степан Михайлович (1890—1929), монументальное полотно «Дружба народов», 1923-1924 гг., холст-масло.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Красный туркмен, Рувим Мазель, 1923 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Празднование пятилетия Рабоче-крестьянской Красной армии. Петроград, 1923 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Московские пробки сто лет назад. Москва. 1923
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Жители Петрограда радуются отмене Сухого закона. 1923 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Красноармейцы выносят иконы и церковную утварь после закрытия Симонова монастыря. 1923 год, г. Москва, Восточная ул.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Сотрудники Гохрана извлекают драгоценные камни из ювелирных украшений. Москва. 1923 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Беспризорники перевозят городской архив». 1923 г. Челябинск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Футбольный клуб "Динамо Москва". 1923 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Лампа полуваттная в 1000 свечей. Подарок ХII съезду РКП(б) от рабочих 1 и 2-й фабрик электроламп. 1923 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.42 ноября 1923 года было образовано ОГПУ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Группа сотрудников Севастопольского ГПУ, 1923 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Агитационный плакат, 1923 год. Польша нарисована как досадная преграда на пути союза Германии и Советской России.

Фарфоровые шахматы «Красные и белые». Государственный фарфоровый завод, 1923 г. Автор Н.Я. Данько:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Реклама ГУМа. Авторы - Владимир Маяковский и Александр Родченко. 1923 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.41923 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4В 1923 г. советская власть установила в Петрограде необычный киоск, при помощи которого жители могли узнать прогноз погоды на ближайшие дни.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Первый выпуск курсантов Центральной военно-политической школы спецчастей РККА имени совнаркома Украинской ССР. Харьков, 15 июня 1924 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4«Живые шахматы» на Дворцовой площади. Игра в бывшем Петрограде состоялась 20 июля 1924 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Церемония перенесения знамени Парижской коммуны в Мавзолей Ленина. Фотограф Вадим Савельев. 1 августа 1924 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4«На воздушном шаре. Манёвры Красной армии». фото Александра Родченко. 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Сотрудники ОГПУ у одного из первых памятников Ленину в Кисловодске, 1924 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Наводнение. Ленинград. 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Последствия наводнения на Невском проспекте, 1924 год, Ленинград
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Ленинград. Восстановление трамвайных путей и мостовой, разрушенных во время наводнения. 1924 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Красноармейцы охраняют имущество пострадавших во время наводнения. Ленинград, 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Будни НЭПа. Забастовка у частника в магазине «Обувь» на Мясницкой улице. Фотограф Аркадий Шайхет. Москва. 1924 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4В приёмной председателя ЦИК СССР Михаила Калинина. Фотография Аркадия Шайхета. 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4В 1924 году совместное фото было еще редким явлением. Еще никто не улыбается. Но, можно улыбнуться сегодня, увидев, какая рыба ловилась в те времена в водах Волги
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

Демонстрация на площади Урицкого в Ленинграде. Передвижная изба-читальня. 1924 год

Первый раз в кино. СССР. 1924 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Ликбез на Украине:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Владимирский Борис Еремеевич (1878-1950). «Пионеры слушают радио», 1924 г., холст-масло
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Узбекские дехкане уничтожают баев, 1924 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.426 мая 1924 года — впервые поднялся в воздух лёгкий самолёт АНТ-2 разработки А.Н. Туполева
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Презентация нового автомобиля Fiat 501 представителям из СССР, за рулём торгпред СССР в Италии С. Г. Горчаков. Завод Fiat, Турин, Италия, 1924 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Процесс изготовления бюстов В. И. Ленина в формовочной мастерской Академии художеств. Ленинград, 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Читальный зал библиотеки-читальни. Фотограф Аркадий Шайхет. 1924 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Монтаж контактной сети трамвая. Старая Русса, 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Общий зал ночного ресторана гостиницы "Европейская", Ленинград, 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Харьков 1924
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Постройка зимнего жилища эскимосов — иглу, 1924 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Парад на Красной площади. Велосипедисты. На заднем плане Первый Деревянный Мавзолей Ленина. 1924 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Плакат 1924 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Плакат 1924 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Из детского дневника
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.420 января 1925 г. СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4

Это фото Аркадий Шайхет сделал 95 лет назад, в 1925 году, в Крыму на крестьянском курорте "Ливадия", который устроили во дворце императора Александра III. СССР.
Крестьяне слушают радио, об изобретении которого тридцатью годами ранее сообщил Александр Попов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Беспризорники в общежитии слушают радио. Москва, 1925 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Группа радиолюбителей в помещении радиокружка у приемников собственного изготовления. Ленинград, 10 мая 1925 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Жители села слушают радио. СССР, 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4На момент съемок фильма Сергею Эйзенштейну было всего лишь 27 лет. Фотографии на съемках и во время монтажа фильма. 1925г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4На момент съемок фильма Сергею Эйзенштейну было всего лишь 27 лет. Фотографии на съемках и во время монтажа фильма. 1925г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Жители Баку, 1925 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Женщины в праздничных одеждах на женской половине дома Хаджи-Муратова. Самарканд. Узбекская ССР. 1925 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4В ЗАГСе. Фотограф Георгий Зельма. Узбекская ССР. 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Енисейская губерния. 1925-1926 гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Шествие во время похорон Михаила Фрунзе. Ворошилов возглавляет колонну. г. Москва, 3 ноября 1925 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Первые пионеры СССР. 1925 г

Быт ленинградского пролетариата в середине 1920-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Кирпичный завод. Угол в комнате. 1925 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Комбинат тонких и технических сукон им. Тельмана. Ткачиха готовит обед.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Металлист в праздничном платье на Галерной гавани
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Октябрьская бумагопрядильная и ткацкая фабрика. Ткачиха
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.4Октябрьская бумагопрядильная и ткацкая фабрика. Угол в кухне. Отставная ткачиха
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.46 марта 1925 года вышел первый номер газеты «Пионерская правда»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1917-20-е... Ч.41925 г
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На этом пока остановимся... продолжение следует

историяЧёшевафотоностальгия
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