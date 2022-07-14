«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил

Лидия Литвяк воевала всего один год, но и этого времени хватило ей, чтобы стать самой результативной женщиной-пилотом Великой Отечественной войны.

Лидия Владимировна Литвяк (1921 - 1943)

В период с августа 1942 года по август 1943 года она записала на свой счет 14 вражеских самолетов и один аэростат-корректировщик.

Осенью 1942 года Лидия Владимировна Литвяк в составе группы летчиков-истребителей прибыла под Сталинград, где наши летчики уже вовсю громили немецкого гада.

Именно там, под Сталинградом, на борту самолета Як, который пилотировала Лидия, появилось изображении белой лилии, а ее имя стало символом бесстрашия. В памяти своих однополчан она так и осталась «Белой лилией Сталинграда».

Лидия Литвяк у своего самолета ( https://clck.ru/rcg5b

Там же, в Сталинграде, в ее жизни состоялся памятный бой, в котором она сбила немецкого летчика-аса из истребительной дивизии Рихтгофен.

В том бою Лидия Литвяк вместе со своим ведущим встретилась в лобовой атаке со звеном немецких бомбардировщиков. Лобовая атака, как известно, еще то испытание для летчика. Здесь самое главное - не отвернуть от врага, проявив смелость и выдержку.

Если взять общую статистику таких единоборств, то в большинстве случаев у немецких, так называемых асов, нервы не выдерживали в первую очередь.

Что, собственно, и случилось в том бою над Сталинградом.

Когда немцы метнулись в стороны, один сразу был подбит ведущим. Еще одного сбила Лидия Литвяк, а потом и еще одного.

Один из тех летчиков, которых сбила Лидия, попал в плен. Им оказался капитан немецкой истребительной дивизии Рихтгофен.

По его просьбе ему показали того самого советского летчика, который сбил его.

По приказу командира части Лидия бодро вошла в помещение и так же бодро отрапортовала: «Младший лейтенант Литвяк прибыла!».

Немец совсем не ожидал увидеть на месте советского летчика-аса хрупкую девушку.

В сердцах он произнес:

Как? Эта девочка? Не может такого быть! Тот летчик вел бой мастерски. Настоящий был ас...

Ну а когда Лидия рассказала все подробности воздушного сражения, у фашиста исчезли все сомнения, от чего ему совсем стало худо.

Лидия Литвяк с подругой Екатериной Будановой

После этого у Лидии Литвяк было еще много побед и боевых вылетов.

1 августа 1943 года она не вернулась с боевого задания, погибнув в ожесточенном бою.

Вот такой Лидию Литвяк нарисовали школьники из Волгограда

Лидия Литвяк. Рисунок школьников из Волгограда

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Только 5 мая 1990 года Президент СССР М.С. Горбачев подписал указ о присвоении Лидии Владимировне Литвяк звания Героя Советского Союза посмертно. Медаль "Золотая звезда" № 11616 была передана на хранение родственникам погибшей героини.

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