О лучшей летчице второй мировой войны Герое Советского Союза Лидии Литвяк и поддержке создания о ней художественного фильма.

Дорогие мои друзья из Советского Союза и Ваши наследники!

Братья и коллеги по службе, по небу и авиации!

Дорогие люди, в чьих жилах течет кровь ПОБЕДИТЕЛЕЙ,

все люди доброй воли !

К каждому из Вас просьба принять своими сердцем и душой следующей эту информацию:

В свое время я честь имел 7 лет (1977-84г.г.) летать и нести боевое дежурство по защите воздушных рубежей Советской Родины в одном из самых легендарных полков СССР - в 9-м гвардейском Одесском Краснознаменном ордена Александра Суворова истребительном авиационном полку, в Андижане. В годы Великой Отечественной войны в нем сражались 28 Героев Советского Союза, в т.ч. четверо - дважды Героев. Точку в Великой Отечественной войне на колоне поверженного Рейхстага оставили "летчики майора Лавриненкова", но по команде начальника штаба капитана Никитина, (из-за секретности), летчик Маклецов затер, но знающим эти слова они читаются... (Можете посмотреть 20-минутный документальный фильм киностудии МО СССР 1980 г. выпуска о 40-летии полка: «В воздухе Одесский Краснознаменный» в открытом доступе в Ютубе или на моей страничке в МОЕМ МИРЕ по этой ссылке: https://my.mail.ru/mail/yavorskiy_a_g/video/72/1660.html ).

Открытие памятника однополчанам-Героям Советского Союза 13 сентября 1979 года в день 40-летия полка с участием 50 ветеранов фронтовиков.

Перед запуском двигателей...

В период Сталинградского сражения в этом легендарном полку, наравне с летчиками-мужчинами, сражались и четверо девушек: Раиса Беляева, Екатерана Буданова, Лидия Литвяк и Мария Кузнецова. (На фото: Литвяк, Буданова и Кузнецова).

В декабре 1978 года в киевском госпитале мне лично о них рассказывал дважды Герой Советского Союза генерал полковник Владимир Дмитриевич Лавриненков, поведавший, что тогда все попытки летчиков-мужчин как-то облегчить службу этих девушек, однозначно и решительно ими отвергались. Потом этих девушек военная судьба перевела в другие авиаполки.

(Можете посмотреть мои воспоминания об этом в разделе "Живая история" на сайте севастопольской школы №43 им. дважды Героя Советского Союза Лавриненкова В.Д., или просто по этой ссылке: https://school43.edusev.ru/activity/museum/post/101598

Одна из этих девушек - Лидия Владимировна Литвяк, занимает первое место в мире по результативности в годы 2-й мировой войны среди женщин летчиков-истребителей. Она имеет 12 личных подтвержденных побед (11 самолетов и аэростат корректировщик артиллерийского огня) и 4 в группе. Фото из портретной галереи Героев полка и юбилейного буклета к 80-летию 9-го гв. иап. Пала смертью храбрых в воздушном бою над Миус-фронтом 1 августа 1943 года, в возрасте всего 21 год… Похоронена в братской могиле в центре Дмитровки Шахтерского района в ЛНР. Гимназия в Красном Луче в ДНР носит имя Героя Советского Союза Лидии Литвяк. Там установлен ей памятник. Это высокое звание было присвоено 5 мая 1990 года, посмертно. Благодаря подвигу этой девушки все мы с Вами сейчас живем. Её знает весь мир, но как мало о них знают на Родине, А ведь, по совести, её подвиги должен знать каждый школьник, даже первоклассник… Памятная доска на доме в Москве, где с 1921 по 1940 год жила Лидия Литвяк.

Имя Л.В.Литвяк на памятнике 9 гв. Одесского Краснознаменного ордена Суворова истребительного авиационного пполка в Московской школе 2072.

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Ленинградская киностудия «28 панфиловцев», (известная по одноименному художественному фильму, режиссеры Андрей Шальопа и Ким Дружинин), теми же режиссерами в снежных степях Оренбурга уже выполнила часть съемок художественного фильма «ЛИТВЯК». Подробнее cмотрите на сайте киностудии http://28panfilovcev.com и по ссылке litvyakfilm.ru .

Я не сомневаюсь, что фильм «Литвяк» по качеству будет сродни фильму «28 панфиловцев», (а не такой, как сериал 2013 года (режиссер А.Мурадов) «Истребители», где примером для собирательного образа героя Лидии Литовченко была Лидия Литвяк, но где, к сожалению, льется грязь почти на все советское и где допущегно огромное множество авиационного абсурда и кино-ляпов, что можете посмотреть по ссылке: ). (Рекомендую обязательно почитать и комментарии…)

Очень важным есть то, что киностудии средств на создание этого фильма так и не выделено (может быть потому, что сценарий не похож сценарии ДОМ-2 или фильма «Истребители»?)…

И киностудия, как в свое время и для создания фильма «28 панфиловцев», призвала неравнодушных людей оказать поддержку в создании достоверного и основанного на исторической правде художественного фильма «Литвяк». На март 2021 года уже собрано почти 23 миллиона рублей. Но нужно ещё ой как не мало… так как работу над фильмом планируют завершить в этом году.

Я, (как сын записавшегося 22 июня 1941 года 17-летнего добровольца, 18-летнего лейтенанта-артиллероста участника Сталинградского сражения в составе 4 механизированного корпуса (на 45-мм пушках), в 19 лет воевавшего на Миус-фронте), как раз там и там боевые действия его корпуса генерала Вольского, стоявшего на смрть и впоследствии ставшего Сталинградским, в небе прикрывала Лидия Литвяк, обращаюсь ко всем неравнодушным людям в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья с просьбой:

- просмотреть самим информацию по ссылке и оказать посильную помощь в сборе средств на создание этого фильма,

- переслать эту информацию всем своим знакомым, ведь сколько у каждого из нас знакомых и летчиков из разных летных училищ, и представителей из доблестного инженерно-технического состава, да и просто порядочных и не равнодушных людей, которые достойно оценивают подвиг наших отцов-дедов-победителей и также хотят, чтобы правду об этом хорошо знали не только мы с Вами, не только наше поколение, но и наши наследники.

И очень прошу всех Вас с такой же просьбой: - просмотреть информацию по ссылкам, поддержать и обязательно переслать эту просьбу и информацию дальше своим друзьям и знакомым.

Поддержка, как увидите по ссылке, может быть разной, но посильной каждому. Имя каждого, внесшего свой посильный вклад («от 100 руб.») в это святое дело, будет занесен в народные титры фильма. Или, по желанию, можно внести в титры имя своего родственника или знакомого, который сражался на поле брани или ковал оружие Победы в тылу и внес свой вклад в достижение Великой Победы в мае 1945 года. (Мое имя в титрах этого фильма внесено давно, я уже подписался и для ежемесячной поддержки, в режиме «Скорость», с просьбой внести в титры имя моего отца).

Откройте рекомендуемые ссылки и просмотрите по ним информацию. Речь идет о поддержке создания художественного фильма "ЛИТВЯК". И принявшим решение поддержать создание фильма, совсем не требуются реквизиты фильма или киностудии. Нужно просто зайти по ссылке litvyakfilm.ru . Посмотреть тизер, кликнуть на ПОДДЕРЖАТЬ, там прочитать обращение режиссера-сценариста Андрея Шальопы и киностудии: «Друзья! На этой странице идет народный сбор средств на финансирование фильма о Лидии Литвяк. Любой посильный вклад в общее дело приближает нас к общей цели!

Чтобы помочь фильму, нажимайте кнопку "ПОДДЕРЖАТЬ ФИЛЬМ!»

Прочтите следующую информацию:

- ? Подробнее о фильме

- ❓ Вопросы и ответы?

- Народные титры кинофильма "Литвяк"

и примите свое личное решение о поддержке, любым из приемлемым Вам предложенных вариантов:

Единоразовый платеж (посильный, эквивалент «от 100 руб.»), или сделайте ежемесячную посильную подписку (в вариантах: «Скорость», «Дальность», «Мощность», «Масса», «Облачность» или «Высота».

При оформлении любой поддержки внесите свое имя или, по желанию, имя своего имя своего родственника, или знакомого, сражавшегося с фашизмом на фронте или ковавшего оружие победы в тылу и внесшего свой вклад в достижение Великой Победы в мае 1945 года. Не сомневаюсь, что Ваши дети, внуки и правнуки будут очень гордиться, увидев в титрах этого фильма имя своего деда-прадеда как ПОБЕДИТЕЛЯ.

(Мое имя в титрах этого фильма внесено давно, я также подписался и для ежемесячной поддержки создания фильма, в режиме «Скорость», с просьбой внести в титры имя моего отца-фронтовика).

(Никаких проблем с поддержкой с ближнего и дальнего зарубежья не должно быть, можно использовать на русском: sponsr.ru/litvyak или на английском : patreon.com/litvyak

На это мое обращение уже получил много положительных откликов. О поддержке создания фильма мне уже сообщили многие мои знакомые неравнодушные люди с России, Украины, Белоруссии, Казахстана, с ЛНР (с Дмитровки, где в братской могиле в центре села похоронена Л.Литвяк), с ДНР (с школы-гимназии её имени с Красного Луча), с Узбекистана, Эстонии, Израиля и даже с Германии и из США…

Правда, у некоторых людей старшего возраста не получается выполнить перевод средств и они предлагают переслать деньги мне на привязанную к номеру телефона мою карточку в Сбербанке, а чтобы я потом переслал киностудии. Такие предложения и решительно и однозначно отвергаю. Ни на кого не должна падать никакая тень (знаете — сколько сейчас разных мошенников развелось...). Я предлагаю при трудностях обратиться за помощью к молодым и родным людям, более продвинутым в компьютерных делах. И этот совет хорошо помогает. Вот и недавно одна моя знакомая Наталья с Алма-Аты с радостью сообщила, что с помощью дочери выполнила посильную поддержку...)

Но если кому-то нужны реквизиты киностудии, то вот они:

ООО «Студия «28 Панфиловцев» ОГРН 1147847406508 ИНН 7807396280 КПП 780701001

Юридический адрес: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 24, к. 2, кв. 86

Мой однополчанин, с которым мы летали в 9.гв. иап и вместе выходили победителями из весьма сложных ситуаций в воздухе, подполковник Бервено Сергей Александрович, сумел в Ленинграде найти и встретиться с режиссером-сценаристом Андреем Шальопой, поговорить с ним и передать для него и для киностудии два наших юбилейных полковых буклета, подписанные нашим Председателем Совета ветеранов полка генерал-полковником Мальцевым Игорем Михайловичем. Впечатления о этой встрече, с которыми поделился со мной Бервено С.А., — самые положительные. Режиссер очень скромный человек (и в поведении, и в простой одежде, и в простом автомобиле, и даже в простом кнопочном телефоне). Он — настоящий патриот Родины, влюбленный в свое дело и однозначно настроен на создание правдивого и качественного художественного фильма «Литвяк». В этом Вы также сможете сами убедиться и на сайте киностудии и по ссылке litvyakfilm.ru , где он сердечно описывает и рассказывает о этом создаваемом фильме.

На мой взгляд, главное - не в сумме оказанной каждым патриотом поддержки, а в том, чтобы переслать эту информацию как можно большему количеству знакомых с такой же просьбой. Только при массовости поддержки фильм будет создан...

Многие неравнодушные люди откликаются положительно и оказывают поддержку, делятся информацией с друзьями и знакомыми. А некоторые авиаторы старшего, т.е. советского поколения задают мне вопросы, не будут ли в этом фильме те же гадости и недостатки, что и в фильме «Истребители», они просят предоставить возможность ознакомиться с сценарием.

Я адресовал эти вопросы киностудии и получил ответ, что сценарий любого фильма, по законам этого жанра, не подлежит разглашению, вплоть до его выхода на экраны, что закономерно.

Отправил на киностудию следующее сообщение:

«Можете ли подтвердить, что в сценарии (а значит, что и в фильме), не будет, (как в фильме «Истребители»), литься грязь на почти всё советское и не будут показаны сцены сексуальных домогательств к девушкам разных должностных командиров-руководителей? Фильм с такими подобными сценами, советские авиаторы и их наследники поддерживать не намерены. Напомнил, что я честь имел много, очень много раз общаться с воевавшим в Сталинградском сражении в полку летчиком сержантом, в последствии ставшем командиром полка дважды Героем Советского Союза генерал-полковником Лавриненковым Владимиром Дмитриевичем. Что в декабре 1978 года я больше 10 часов был в его палате в киевском госпитале, дважды и подолгу, гостил у него дома, вместе с ним в 1982 году открывал памятник нашему Одесскому полку в городе-Герое Одессе и почти 6 лет практически ежемесячно докладывал ему по телефону о делах в полку. Так вот, я много, очень много слышал доверительных рассказов легендарного летчика и ответов на мои вопросы. И со слов Владимира Дмитриевича Лавриненкова, к девушкам в нашем полку было исключительно уважительное отношение. Им мужчины даже старались как-то облегчить службу, но все эти попытки девушками решительно отвергались».

И я спросил киностудию, какие же дать ответы на заданные мне советскими авиаторам вопросы относительно фильма?

Киностудия ответила, что «… могут заверить, что в фильмах киностудии герои будут героями и никакой грязи в наших фильмах не место. Не волнуйтесь».

А вот что в конце февраля написал мне и сам режиссер-сценарист Андрей Шальопа:

«Уважаемый Алексей Григорьевич! Большое Вам спасибо за беспокойство о нашем фильме. Я совершенно разделяю Вашу точку зрения и крайне недоволен тем, как в последнее время нам преподносят историю нашей страны и нашего народа. Не только искажение фактов, но и сам стиль изложения, который, на мой взгляд, идет на поводу у культуры потребления, меня очень расстраивает и я бы даже сказал, возмущает. Именно поэтому я решил, что буду создавать фильмы самостоятельно, и буду рассказывать о героях, так, как они этого достойны. Я верю в то, что наши великие предки были благородными, нравственными людьми чистых помыслов и больших чувств. Для меня это ориентиры и примеры, на которые я стараюсь равняться. Я не стану отправлять Вам сценарий, потому что это лишит Вас части удовольствия от просмотра фильма. Но я уверяю Вас, в нём нет абсолютно никакой грязи. Нет сцен насилия, домогательств и предательств. Нет, так модных нынче, эротических сцен. Хотя, рассказать о Лидии Литвяк, не упомянуть Алексея Соломатина невозможно, но, даже рассказывая о чувствах этих удивительных людей, я не вставил в сценарий ни одного поцелуя. (Алексей Соломатин – Герой Советского Союза и муж Лидии Литвяк, погибший у неё на глазах в мае 1943 года, в возрасте 22 года. Прим. А Яворского). Не переживайте, уважаемый Алексей Григорьевич, наше кино не оскорбит Ваших чувств и я очень надеюсь что оно Вас не разочарует.

С уважением, Андрей Шальопа, автор сценария и режиссер фильма "Литвяк".»

И я верю полученным ответам и киностудии, и Андрея Шальопы, и всех Вас, друзья мои, призываю поддержать создание этого фильма.

Отвечу всем написавшим на мой E-mail: yavorskiy_a_g@mail.ru

С уважением, пролетавший 23 года и выполнивший на 10 типах истребителей и истребителей-бомбардировщиков 3497 полетов,

полковник в отставке Яворский Алексей Григорьевич