Об игрушках (4)

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«Игрушка — радость детей»

Н. Бартрам. 1912 год

В книге «Игрушка — радость детей» 1912 года искусствовед и основатель Музея игрушки Николай Бартрам делится советами по выбору игрушек, а также подробно описывает, какие бывают игрушки, и собирает из них сюжетные сцены к детским сказкам.

К сожалению, нельзя точно указать хорошие игрушки, не потому, что каждый год рынок даёт много новых вещей, а потому, что каждая из них не носит определенного названия, и родители не имеют возможности разобраться, из какой фабрики и какого автора выпущена игрушка, чтобы заранее говорить о себе фамилией своего автора, это позволяет указать лишь общие типы игрушек применительно к различным периодам датской жизни.

Выясним, как смотреть на игрушку взрослые, и что даёт она детям.

Народы земного шара, когда они стоять на первоначальных ступенях культуры, дают детям то, что забавляет их самих; изображение птиц и животных, за которыми они охотились, коней, служивших предметом воинственной забавы, фигурки обряженных женщин и т. д.

До сего времени мы недалеко ушли от так называемых дикарей: средневековой жезл маршала шутов перешёл целиком в детскую погремушку и живёт в ней уже несколько столетий; извивающееся акробаты вертятся в игрушках уже издавна и до сих пор в самых различных видах в Персии, Японии, Индии, Америке, по всей Европе и у нас, в России; солдаты, увлекавшие своим воинственным видом массы в течение тысячелетий, в геройских позах и костюмах, - всегда заполняли и заполняют места продажи игрушек; танцовщицы, усердно дёргающие ногами, тоже должны, по нашему мнению, очень интересовать малышей.

Войдите в любой игрушечный магазин, - и сколько уродов, карикатур в числе кукол мы там встретим. Механические металлические игрушки полны насмешками над лысыми, пьяными, толстяками и т. д.; успех в продаже этих игрушек объясняется тем, что они нравятся взрослым, и что взрослые выбирают их для подарков, но не сами дети.

В Англии и Америке пользуется большой популярностью (среди взрослых) грубая фигура из дерева, изображающая негра во фраке, кафе-шантанного плясуна, у которого части ног и туловища на шарнирах; приводя рычагом в движение эту фигуру, получаем ряд изменяющихся поз и кривляний. Любопытно, что дети относятся к этой вещи весьма отрицательно, не находя в ней почвы ни для своей радости ни для мысли. Также со спокойным неудовольствием ребёнок отклоняет механическую игрушку, изображающую пьяного гитариста, у которого при его качании выпадают глаза, и нос начинает вращаться (взрослым же эта игрушка весьма нравится - они ею забавляются, и она быстро раскупается).

Мы, взрослые, считаем, что наши забавы должны быть забавами наших детей, - но, к счастью, дети в своей цельности и чистоте идут впереди нас и нашу забаву, нашу насмешку, претворяют в себе и радуются не пошлости шута, которая забавляет нас, а жизненной яркости его одежд и звучным переливам его бубенцов; вращения игрушечного акробата интересуют детей своей быстротой и неожиданностью; героические фигуры солдат радуют его своей стройностью и пестротой украшении. Вряд ли ребёнок так же радовался бы этим солдатам, если бы они были в темных одеждах, правдиво согнувшиеся от утомления; пёстрые одежды на танцовщице привлекают по той же причине, как и одежды шута.

Родители смотрят на игрушку, как на забаву, а детям она даёт радость, удовлетворяющую их творчество.

Вспомните свое детство и всю серьезность отношения к игрушкам, все совместное переживание с ними - они были нашими друзьями, мы берегли их, а если и ломали, то этим руководило отнюдь не желание уничтожить, а скорее переделать и улучшить, ближе узнать, что там внутри, как она сделана. С помощью игрушек мы дополняли наше понимание жизни, расширяли мир грёз, очень часто делились с ними своим горем и радостью.

Отношение детей к игрушкам возможно разделить на несколько периодов.

Время раннего детства – первый период; в это время игрушка доставляет ребенку безотчетную радость: радость красоте соединяется с инстинктивным стремлением к творчеству. За всю жизнь человек не творит столько, как в своём детстве: школа, а затем условия жизни редко позволяют человеку отдаваться так полно своему творчеству, как в детстве. Идя на встречу зарождающейся мысли ребенка, следует предоставлять ему возможно более самостоятельности в его занятиях, играх и игрушках. Самодельные игрушки могут в данном случае выполнить прекрасную службу.

Постараемся вспомнить наше давно ушедшее детство с его иллюзиями, фантазией, одухотворяющей каждую былинку, связывающей в своём представлении растение с образами. Всякий цветок имел свое живое лицо. Попытаемся воскресить наши детские наблюдения, когда мы, лежа в траве, часами следили за маленьким миром, ютящимся под травинками; вспомним, как мы сами не раз мастерили из этих же травинок разные фигурки.

Понаблюдаем сейчас за нашими малышами, и мы очень часто можем увидать, как дети, предоставленные сами себе, пользуются листьями, палочками, кусочками ткани и из этого создают целый мир существ. Особенно часто так играют дети деревни. К сожалению, подобные игрушки пропадают бесследно, завядая через полчаса на солнце, взрослые же не придают значения этим, по их мнению, пустякам, но этот взгляд очень ошибочен: эти попытки детского творчества - начало большого, хорошего дела.

Две наблюдаемые мною девочки летом в играх окружали себя целым миром маленьких существ, сделанных из всего того, что они носили из леса, сада и поля.

„Робинзон“ получился из еловой шишки и маленьких веточек; мать с детьми - из глины и лепестков цветов. Головка спелого мака снабжалась усами и бородой из нитей кукурузы, и тонкий стебелёк мака укутывался в лопух, а в место, где должна быть рука, втыкался в виде зонтика укроп.

В парижском Трокадеро тщательно сохраняется прекрасная коллекция игрушек, исполненных детьми рыбаков. Из морской травы, раковинок, пробок и иных отбросов моря созданы мужчины, женщины, дети, всадники, полные выражения и движения.

Вспомним, как в России, в земледельческой её части, крестьянские дети делают куклы из соломы, обряжая их в тряпочки. Дети на севере пользуются для этих же целей мхом, шишками и корой.

Крайне ценно то, что все подобные игрушки-самоделки привлекают ребенка к рисованию и к своеобразной скульптуре из разных материалов и сохраняют в ребёнке его личное творчество, опирающееся на первоисточник - на природу во всей её красоте и разнообразии, а не заимствование с рисунков и картин художников - людей своего времени, обладающих всеми условностями нашей текущей жизни.

Выполнение игрушек-самоделок близко не только раннему детству, но и впоследствии, когда ребёнок начнёт крепнуть, знакомиться с жизнью, начнёт учиться, - тогда умение выполнить самому себе, что его интересует, поможет ребенку исполнить себе ряд наглядных пособий, чем будет закреплять знания, приобретаемые в школе и из книги.

Из покупных игрушек раннему детству близки и памятны: цветные кубики, точеные крашеные шары, коробочки, песочники и тому подобные мелкие неломкие вещи, пользуясь которыми, возможно не только радоваться их яркости и нарядности, но играть ими, различно составляя их; поэтому же детям этого периода близки мелкие кустарные игрушки: стада, птичники, ковчеги с животными, маленькие домики и фигурки людей.

Примитивность и некоторая недоделанность кустарных народных игрушек в данном случае больше удовлетворяют фантазию ребенка, чем дорогие игрушки, тщательно обдуманные и законченные, где все уже сделано другими, и ребенку творить и мыслить уже не для чего; хитро придуманная игрушка в этот период даже может быть опасной, уничтожая свободную оригинальность. (выделено мной – Ж.Ч.)

Небьющиеся куклы и особенно мягкие звери уже и в этом возрасте начинают быть близкими друзьями детей.

Самодельные и эти покупные мелкие игрушки, находясь под руками у ребенка, открывают ему очень широкие горизонты для свободного творчества.

Подрастая, ребёнок начинает присматриваться к жизни и, заинтересовываясь ею, естественно, подражает тому, что он видит.

Игрушка, которой ребёнок пользуется, чтобы подражать, является вторым, самым обширным периодом отношения детей к игрушкам.

Это – время инстинктивного стремления и искания правды, первые проявления логики и анализа.

В этот период дети, по-своему, очень критически относятся ко многим покупным игрушкам.

Привожу мнение одной девочки об игрушках, изображения которых попутно помещаю.

«Очень жаль, что человечек большой, а дверь маленькая – разве он может в нее пролезть, а оттого в эти игрушки трудно играть".

«Что сделали! Барыня такая крохотная, – а птица может ее заклевать... Так не бывает".

На маленьком пароходе помещены очень крупные фигуры людей:

«Куда же денутся матросы на ночь? Им надо помещение".

„И совсем не паровоз... Разве такие паровозы бывают!.."

В то же время, столь детально разбирая и критикуя покупные игрушки, та же девочка, сама себе делая игрушки или составляя из разных игрушек игры, не обращает внимания на неточности и несообразности, ею воспроизводимые, так как свои работы, которые она не в силах была сделать технически правильно и верно, она дополняла своей мыслью.

Она создавала свой особый мир: всякая кукла носила свое имя и имела свои определённые обязанности к другим куклам и к самому их владельцу. Все, что происходило в этом мире, было прямым отражением того, чем девочка интересовалась последний год, то, что происходило, и то, что в понимании ребенка могло произойти с его фарфоровыми, деревянными и тряпочными героями, если бы они были живыми.

В течение долгой зимы эта девочка настолько была заинтересована своей игрой, что привлекла к ней свою старшую сестру, и они ежедневно расставляли каждая свои домики, где жили их игрушечные друзья. Эти фигурки ездили друг к другу в гости, вели хозяйство, торговлю.

Любимицы украшались всем, что ни встречалось лучшего: бисер, яркие ткани, блестящие колпачки от тюбика краски вместо шляпы и т. д.; наконец, даже был устроен приём больных куколь и животных, где все поломки исправлялись синдетиконом, укреплялись спичками и завязывались или зашивались нитками.

Удовлетворять стремлению к подражанию очень помогают игрушки, изображающие действительные предметы в их применении к жизни. Дети в это время очень интересуются: кухней с принадлежностями, прачечной, чайными приборами, лопатами, граблями, бирюльками, где есть много предметов домашнего обихода, домиками с мебелью, конюшнями с лошадьми, экипажами и т. д.

Если до этого времени интересовали куклы без определённого типа, то теперь спрашивают куклу девочку или мальчика, куклу, одетую крестьянкой или барыней; дети начинают больше обращать внимание на наряд куклы и сами переделывают его согласно роли, исполняемой куклой в фантазии ребенка.

Дают детям радость игрушки, передающие отдельные любимые сказки, при чем эти „деревянные иллюстрации" имеют большее преимущество перед картинками, так как изображают предмет не на плоскости, которую нельзя изменить, а в скульптурных фигурках, которых можно брать в руки, переставлять и мысленно заставлять их переживать ряд положении, чего нельзя сделать с картинкой.

В большинстве случаев игрушки, изображающие сказки, служат лишь основной темой, передавая типы, к которым ребёнок привык; темы эти дают возможность дальше развивать свое творчество, комбинируя между собой отдельных хорошо знакомых героев любимых сказок.

У иных детей вторым периодом кончается близость к игрушкам – начинается школа, проявления жизни становятся наглядными и для малышей, и ребёнок становится уже человеком, пока еще небольшим, но уже со своей заботой и с мыслью о будущем, постепенно утрачивающим безотчетную радость, – мир игрушек начинает уходить в прошлое.

Дети, более счастливые, у которых больше сохраняется их детство, долго еще не теряют общения с игрушками, но начинают к ним относиться каждый по-своему: иной бережёт игрушки и только украшает ими свою полку, изредка играя, иной продолжает снабжать игрушку своими переживаниями, но уже требует от неё больше точности и правдивости. Умея читать и отчасти уже владея своим творчеством, начинают интересоваться игрушкой, особенно самоделкой, как иллюстрацией к прочитанному. Отсюда - близкий шаг к игрушкам, могущим иметь образовательное значение.

Существующие наглядные пособия, - в виде стенных картин, моделей, изображающих животных, типы людей, - слишком фотографичны, очень холодны и мало говорят чуткому воображению ребенка и миру его творчества. Историю внешней культуры, знакомство с которой открывает столь широкие горизонты, возможно представить лишь в таких „живых" наглядных пособиях, которые давались бы детям в руки, их можно бы было передвигать и составлять группы, надавать и снимать одежду, чтобы понять его применение и т. д. Всему этому могут и должны удовлетворить художественно исполненные игрушки, основанные на серьёзном изучении изображаемого предмета.

Н. Д. Бартрамъ.

1 ноября 1911 г.















































































































































































































http://electro.nekrasovka.ru/books/6175285