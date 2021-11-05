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Об игрушках (4)

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«Игрушка — радость детей»

Н. Бартрам. 1912 год

В книге «Игрушка — радость детей» 1912 года искусствовед и основатель Музея игрушки Николай Бартрам делится советами по выбору игрушек, а также подробно описывает, какие бывают игрушки, и собирает из них сюжетные сцены к детским сказкам.
Об игрушках (4)Об игрушках (4)К сожалению, нельзя точно указать хорошие игрушки, не потому, что каждый год рынок даёт много новых вещей, а потому, что каждая из них не носит определенного названия, и родители не имеют возможности разобраться, из какой фабрики и какого автора выпущена игрушка, чтобы заранее говорить о себе фамилией своего автора, это позволяет указать лишь общие типы игрушек применительно к различным периодам датской жизни.

Выясним, как смотреть на игрушку взрослые, и что даёт она детям.

Народы земного шара, когда они стоять на первоначальных ступенях культуры, дают детям то, что забавляет их самих; изображение птиц и животных, за которыми они охотились, коней, служивших предметом воинственной забавы, фигурки обряженных женщин и т. д.

До сего времени мы недалеко ушли от так называемых дикарей: средневековой жезл маршала шутов перешёл целиком в детскую погремушку и живёт в ней уже несколько столетий; извивающееся акробаты вертятся в игрушках уже издавна и до сих пор в самых различных видах в Персии, Японии, Индии, Америке, по всей Европе и у нас, в России; солдаты, увлекавшие своим воинственным видом массы в течение тысячелетий, в геройских позах и костюмах, - всегда заполняли и заполняют места продажи игрушек; танцовщицы, усердно дёргающие ногами, тоже должны, по нашему мнению, очень интересовать малышей.

Войдите в любой игрушечный магазин, - и сколько уродов, карикатур в числе кукол мы там встретим. Механические металлические игрушки полны насмешками над лысыми, пьяными, толстяками и т. д.; успех в продаже этих игрушек объясняется тем, что они нравятся взрослым, и что взрослые выбирают их для подарков, но не сами дети.

В Англии и Америке пользуется большой популярностью (среди взрослых) грубая фигура из дерева, изображающая негра во фраке, кафе-шантанного плясуна, у которого части ног и туловища на шарнирах; приводя рычагом в движение эту фигуру, получаем ряд изменяющихся поз и кривляний. Любопытно, что дети относятся к этой вещи весьма отрицательно, не находя в ней почвы ни для своей радости ни для мысли. Также со спокойным неудовольствием ребёнок отклоняет механическую игрушку, изображающую пьяного гитариста, у которого при его качании выпадают глаза, и нос начинает вращаться (взрослым же эта игрушка весьма нравится - они ею забавляются, и она быстро раскупается).

Мы, взрослые, считаем, что наши забавы должны быть забавами наших детей, - но, к счастью, дети в своей цельности и чистоте идут впереди нас и нашу забаву, нашу насмешку, претворяют в себе и радуются не пошлости шута, которая забавляет нас, а жизненной яркости его одежд и звучным переливам его бубенцов; вращения игрушечного акробата интересуют детей своей быстротой и неожиданностью; героические фигуры солдат радуют его своей стройностью и пестротой украшении. Вряд ли ребёнок так же радовался бы этим солдатам, если бы они были в темных одеждах, правдиво согнувшиеся от утомления; пёстрые одежды на танцовщице привлекают по той же причине, как и одежды шута.

Родители смотрят на игрушку, как на забаву, а детям она даёт радость, удовлетворяющую их творчество.
Вспомните свое детство и всю серьезность отношения к игрушкам, все совместное переживание с ними - они были нашими друзьями, мы берегли их, а если и ломали, то этим руководило отнюдь не желание уничтожить, а скорее переделать и улучшить, ближе узнать, что там внутри, как она сделана. С помощью игрушек мы дополняли наше понимание жизни, расширяли мир грёз, очень часто делились с ними своим горем и радостью.
Отношение детей к игрушкам возможно разделить на несколько периодов.

Время раннего детства – первый период; в это время игрушка доставляет ребенку безотчетную радость: радость красоте соединяется с инстинктивным стремлением к творчеству. За всю жизнь человек не творит столько, как в своём детстве: школа, а затем условия жизни редко позволяют человеку отдаваться так полно своему творчеству, как в детстве. Идя на встречу зарождающейся мысли ребенка, следует предоставлять ему возможно более самостоятельности в его занятиях, играх и игрушках. Самодельные игрушки могут в данном случае выполнить прекрасную службу.
Об игрушках (4)Об игрушках (4)Постараемся вспомнить наше давно ушедшее детство с его иллюзиями, фантазией, одухотворяющей каждую былинку, связывающей в своём представлении растение с образами. Всякий цветок имел свое живое лицо. Попытаемся воскресить наши детские наблюдения, когда мы, лежа в траве, часами следили за маленьким миром, ютящимся под травинками; вспомним, как мы сами не раз мастерили из этих же травинок разные фигурки.

Понаблюдаем сейчас за нашими малышами, и мы очень часто можем увидать, как дети, предоставленные сами себе, пользуются листьями, палочками, кусочками ткани и из этого создают целый мир существ. Особенно часто так играют дети деревни. К сожалению, подобные игрушки пропадают бесследно, завядая через полчаса на солнце, взрослые же не придают значения этим, по их мнению, пустякам, но этот взгляд очень ошибочен: эти попытки детского творчества - начало большого, хорошего дела.
Об игрушках (4)Две наблюдаемые мною девочки летом в играх окружали себя целым миром маленьких существ, сделанных из всего того, что они носили из леса, сада и поля.

„Робинзон“ получился из еловой шишки и маленьких веточек; мать с детьми - из глины и лепестков цветов. Головка спелого мака снабжалась усами и бородой из нитей кукурузы, и тонкий стебелёк мака укутывался в лопух, а в место, где должна быть рука, втыкался в виде зонтика укроп.
Об игрушках (4)В парижском Трокадеро тщательно сохраняется прекрасная коллекция игрушек, исполненных детьми рыбаков. Из морской травы, раковинок, пробок и иных отбросов моря созданы мужчины, женщины, дети, всадники, полные выражения и движения.
Об игрушках (4)Вспомним, как в России, в земледельческой её части, крестьянские дети делают куклы из соломы, обряжая их в тряпочки. Дети на севере пользуются для этих же целей мхом, шишками и корой.
Об игрушках (4)Крайне ценно то, что все подобные игрушки-самоделки привлекают ребенка к рисованию и к своеобразной скульптуре из разных материалов и сохраняют в ребёнке его личное творчество, опирающееся на первоисточник - на природу во всей её красоте и разнообразии, а не заимствование с рисунков и картин художников - людей своего времени, обладающих всеми условностями нашей текущей жизни.

Выполнение игрушек-самоделок близко не только раннему детству, но и впоследствии, когда ребёнок начнёт крепнуть, знакомиться с жизнью, начнёт учиться, - тогда умение выполнить самому себе, что его интересует, поможет ребенку исполнить себе ряд наглядных пособий, чем будет закреплять знания, приобретаемые в школе и из книги.
Об игрушках (4)Из покупных игрушек раннему детству близки и памятны: цветные кубики, точеные крашеные шары, коробочки, песочники и тому подобные мелкие неломкие вещи, пользуясь которыми, возможно не только радоваться их яркости и нарядности, но играть ими, различно составляя их; поэтому же детям этого периода близки мелкие кустарные игрушки: стада, птичники, ковчеги с животными, маленькие домики и фигурки людей.
Об игрушках (4)Примитивность и некоторая недоделанность кустарных народных игрушек в данном случае больше удовлетворяют фантазию ребенка, чем дорогие игрушки, тщательно обдуманные и законченные, где все уже сделано другими, и ребенку творить и мыслить уже не для чего; хитро придуманная игрушка в этот период даже может быть опасной, уничтожая свободную оригинальность. (выделено мной – Ж.Ч.)
Об игрушках (4)Об игрушках (4)Небьющиеся куклы и особенно мягкие звери уже и в этом возрасте начинают быть близкими друзьями детей.
Об игрушках (4)Самодельные и эти покупные мелкие игрушки, находясь под руками у ребенка, открывают ему очень широкие горизонты для свободного творчества.
Об игрушках (4)Подрастая, ребёнок начинает присматриваться к жизни и, заинтересовываясь ею, естественно, подражает тому, что он видит.

Игрушка, которой ребёнок пользуется, чтобы подражать, является вторым, самым обширным периодом отношения детей к игрушкам.

Это – время инстинктивного стремления и искания правды, первые проявления логики и анализа.
В этот период дети, по-своему, очень критически относятся ко многим покупным игрушкам.

Привожу мнение одной девочки об игрушках, изображения которых попутно помещаю.
Об игрушках (4)«Очень жаль, что человечек большой, а дверь маленькая – разве он может в нее пролезть, а оттого в эти игрушки трудно играть".
Об игрушках (4)«Что сделали! Барыня такая крохотная, – а птица может ее заклевать... Так не бывает".

На маленьком пароходе помещены очень крупные фигуры людей:
«Куда же денутся матросы на ночь? Им надо помещение".
Об игрушках (4)„И совсем не паровоз... Разве такие паровозы бывают!.."

В то же время, столь детально разбирая и критикуя покупные игрушки, та же девочка, сама себе делая игрушки или составляя из разных игрушек игры, не обращает внимания на неточности и несообразности, ею воспроизводимые, так как свои работы, которые она не в силах была сделать технически правильно и верно, она дополняла своей мыслью.

Она создавала свой особый мир: всякая кукла носила свое имя и имела свои определённые обязанности к другим куклам и к самому их владельцу. Все, что происходило в этом мире, было прямым отражением того, чем девочка интересовалась последний год, то, что происходило, и то, что в понимании ребенка могло произойти с его фарфоровыми, деревянными и тряпочными героями, если бы они были живыми.

В течение долгой зимы эта девочка настолько была заинтересована своей игрой, что привлекла к ней свою старшую сестру, и они ежедневно расставляли каждая свои домики, где жили их игрушечные друзья. Эти фигурки ездили друг к другу в гости, вели хозяйство, торговлю.

Любимицы украшались всем, что ни встречалось лучшего: бисер, яркие ткани, блестящие колпачки от тюбика краски вместо шляпы и т. д.; наконец, даже был устроен приём больных куколь и животных, где все поломки исправлялись синдетиконом, укреплялись спичками и завязывались или зашивались нитками.

Удовлетворять стремлению к подражанию очень помогают игрушки, изображающие действительные предметы в их применении к жизни. Дети в это время очень интересуются: кухней с принадлежностями, прачечной, чайными приборами, лопатами, граблями, бирюльками, где есть много предметов домашнего обихода, домиками с мебелью, конюшнями с лошадьми, экипажами и т. д.

Если до этого времени интересовали куклы без определённого типа, то теперь спрашивают куклу девочку или мальчика, куклу, одетую крестьянкой или барыней; дети начинают больше обращать внимание на наряд куклы и сами переделывают его согласно роли, исполняемой куклой в фантазии ребенка.
Об игрушках (4)Дают детям радость игрушки, передающие отдельные любимые сказки, при чем эти „деревянные иллюстрации" имеют большее преимущество перед картинками, так как изображают предмет не на плоскости, которую нельзя изменить, а в скульптурных фигурках, которых можно брать в руки, переставлять и мысленно заставлять их переживать ряд положении, чего нельзя сделать с картинкой.

В большинстве случаев игрушки, изображающие сказки, служат лишь основной темой, передавая типы, к которым ребёнок привык; темы эти дают возможность дальше развивать свое творчество, комбинируя между собой отдельных хорошо знакомых героев любимых сказок.
Об игрушках (4)У иных детей вторым периодом кончается близость к игрушкам – начинается школа, проявления жизни становятся наглядными и для малышей, и ребёнок становится уже человеком, пока еще небольшим, но уже со своей заботой и с мыслью о будущем, постепенно утрачивающим безотчетную радость, – мир игрушек начинает уходить в прошлое.
Об игрушках (4)Об игрушках (4)Дети, более счастливые, у которых больше сохраняется их детство, долго еще не теряют общения с игрушками, но начинают к ним относиться каждый по-своему: иной бережёт игрушки и только украшает ими свою полку, изредка играя, иной продолжает снабжать игрушку своими переживаниями, но уже требует от неё больше точности и правдивости. Умея читать и отчасти уже владея своим творчеством, начинают интересоваться игрушкой, особенно самоделкой, как иллюстрацией к прочитанному. Отсюда - близкий шаг к игрушкам, могущим иметь образовательное значение.
Об игрушках (4)Существующие наглядные пособия, - в виде стенных картин, моделей, изображающих животных, типы людей, - слишком фотографичны, очень холодны и мало говорят чуткому воображению ребенка и миру его творчества. Историю внешней культуры, знакомство с которой открывает столь широкие горизонты, возможно представить лишь в таких „живых" наглядных пособиях, которые давались бы детям в руки, их можно бы было передвигать и составлять группы, надавать и снимать одежду, чтобы понять его применение и т. д. Всему этому могут и должны удовлетворить художественно исполненные игрушки, основанные на серьёзном изучении изображаемого предмета.

Н. Д. Бартрамъ.
1 ноября 1911 г.

Об игрушках (4)

Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)

Об игрушках (4)

Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
Об игрушках (4)
http://electro.nekrasovka.ru/books/6175285

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