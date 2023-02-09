Зачем Адольф Гитлер хотел на расстоянии услышать звуки взрыва советского моста в районе Ржева?

«Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаете освобождению этого пункта...», - писал Уинстон Черчилль 4 марта 1943 года Иосифу Сталину. «Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаете освобождению этого пункта...», - писал Уинстон Черчилль 4 марта 1943 года Иосифу Сталину.

Со стопроцентной долей уверенности можно говорить о том, что и Адольф Гитлер уделял большое значение сначала захвату Ржева, а потом и его обороне. Именно Ржев Адольф Гитлер называл «восточными воротами» для нового наступления на Москву. 37-миллиметровое зенитное орудие Flak 37 прикрывает тот самый мост

Однако, после 14-ти месячного кровопролития с обеих сторон немцы бесшумно покинули Ржев.

Отход немцев из подо Ржева

Видимо, под впечатлением практически уже свершившейся катастрофы в Сталинграде 26 января 1943 года генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге обратился к Гитлеру с настоятельным предложением оставить Ржев.

Фельдмаршала Фон Клюге в этом поддержал и начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Курт Цейтцлер. (К нашему счастью, у Фридриха Паулюса в Сталинграде не было такой поддержки).

Поначалу Гитлер очень враждебно отнесся к этой идее. Он, в принципе, всегда был ярым противником любых действий, связанных с отступлением, тем более отступлением на московском направлении. Немцы во Ржеве

Однако, толи после сдачи Фридриха Паулюса в плен Красной Армии, толи по логике военного искусства, 6 февраля Гитлер все же отдал приказ на отвод немецких войск из Ржевского выступа.

Тем более, что после поражения 6-ой армии Ф. Паулюса под Сталинградом у советской стороны оказался свободным целый Донской фронт под командованием К.К. Рокоссовского, который неизбежно мог ударить по немцам во Ржеве.

Отход сил вермахта из самого Ржева был запланирован на 1 марта 1943 года. Последние арьергарды немцев находились в городе вплоть до 2 марта.

Зачем Адольф Гитлер хотел на расстоянии услышать звуки взрыва советского моста в районе Ржева

Именно солдатам арьергарда было поручено исполнить желание Гитлера, который, как «шелудивый пес», покидая территорию, метил ее из последних сил.

Гитлер возжелал услышать звуки взрыва железнодорожного моста через Волгу в районе Ржева, чтобы уж точно быть уверенным в том, что после отхода немцев по этому мосту им вдогонку не понесутся советские эшелоны с танками и боеприпасами. Тот самый мост

Связисты вермахта по специальной телефонной линии предоставили Гитлеру такую возможность: Гитлер услышал по телефону ужасающие звуки взрыва ржевского моста.

Как известно, ни взрыв ржевского моста, ни сотни других уничтоженных стратегических объектов при отступлении немецкой армии из-подо Ржева уже не смогли остановить маховик надвигающейся катастрофы Третьего рейха.

Те из немцев, кто навечно остался лежать во Ржевской земле, теперь покоятся на Ржевском мемориальном кладбище. Читайте об этом ЗДЕСЬ.