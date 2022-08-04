Так все-таки, где же пленили генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса

Ответ на этот вопрос, казалось бы, давно известен. По официальным данным командующий 6-ой полевой армией вермахта генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс был взят в плен в подвальном помещении сталинградского универмага.

Музей "Память". Волгоград

Кстати, во время экскурсии по музею «Память», который в настоящее время расположен как раз в том самом подвале, экскурсовод, видимо предвидя все «ненужные» вопросы о действительном месте пленения Фридриха Паулюса, коротко отрезал: «Это место здесь!». Вопросов после этого ни у кого не возникло…

Штаб 6-ой армии. Реконструкция

Так что же от нас пытаются скрыть?

Все дело в том, что существует еще одна версия места пленения Паулюса, и оно, как вы уже, наверное, успели догадаться, расположено не в подвале бывшего сталинградского универмага.

В документах 64-ой армии, которые фиксировали процедуру пленения Паулюса, утверждается, что фельдмаршал был пленен в здании Исполкома.

Это, в частности, записано в «Донесении об обстоятельствах пленения командующего 6 германской армии фельдмаршала Паулюса», направленном в адрес К. К. Рокоссовского Военным советом 64-й армии. Оно гласило:

«С утра 31.1.43 генерал-фельдмаршал фон Паулюс находился в Доме Исполкома (центральная часть г. Сталинграда).

В ходе боя здание было окружено подразделениями 38 мсбр под непосредственным руководством зам. командира бригады по политчасти подполковника Винокур Л. А.

После окружения здания прибыл личный адъютант фон Паулюс с предложением о ведении переговоров»

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Что же получается? Нам сознательно все это время лгут?

Свет на данную проблему могло бы пролить то обстоятельство, что здание Исполкома как две капли воды похоже на здание универмага. Да и расположены они друг от друга в шаговой доступности.

Сталинградский универмаг

Сталинградский исполком

И в суете военного времени их могли просто перепутать, тем более, что ставка торопила Рокоссовского быстрее передать все обстоятельства пленения Паулюса.

На сей счет существует небезосновательная версия историка Алексея Исаева, который пишет:

«Возможно, в последующем сообщали о пленении Паулюса в подвале универмага, чтобы не бросать тень на здание, в котором размещаются органы исполнительной власти. Наверняка злые языки сразу же обозвали бы обиталище слуг народа «домом Паулюса». После войны, однако, тогдашнее здание исполкома было снесено. Универмаг всплыл только 5 февраля, в донесении штаба 38-й мотострелковой бригады». После войны, однако, тогдашнее здание исполкома было снесено. Универмаг всплыл только 5 февраля, в донесении штаба 38-й мотострелковой бригады».

В продолжение версии Алексея Исаева смею предложить свою версию.

В послевоенное время здание Исполкома решено было снести, возможно по причине реконструкции площади "Павших Борцов".

А в качестве места пленения Паулюса решили оставить здание универмага, ведь где-то его (Паулюса) должны были пленить.

Пленение фельдмаршала Паулюса

Таким образом, единого мнения, где пленили Фридриха Паулюса, на данный момент нет.

Что же касается воспоминаний, в частности, генерала И.А. Ласкина, который непосредственно пленил Паулюса, то уже ни для кого не секрет, что все воспоминания подвергались определенной редакции.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В настоящее время существует достаточное количество фотографий пленения Фридриха Паулюса. Но нет ни одной, где бы он был запечатлен либо около Исполкома, либо около универмага.

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