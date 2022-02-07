Почему Кремль «крышует» Ельцин-центр?

Власть не осуждает первого президента России из чувства самосохранения

Борис Ельцин является крупной политической фигурой, которая навсегда оставила след в истории страны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Некоторые ельцинские кадры в администрации работают до сих пор, признал он. Однако, среди простых людей отношение к Ельцину становится все более негативным. По данным ВЦИОМ, свыше 50% россиян считает его ответственным за беды 1990-х. Однако власть не забывает о первом президенте России, поддерживает его мемориальный комплекс в Екатеринбурге, планирует открыть филиалы.

В день 91-летия Ельцина в сети немало критики. Вот одна из реплик: «Борис Николаевич ради того, чтобы получить власть в России, пожертвовал большой страной — СССР. Под рюмку водки в Беловежской пуще подмахнул документы, определившие трагическую судьбу огромной страны. Все россказни о том, что иначе была бы гражданская война — чушь. Она и так была — и в Закавказье, и в Приднестровье, и в Средней Азии… В Донбассе она идет сейчас, в Казахстане, видимо, ещё будет. Война происходит от нерешенных проблем».

— Я живу в двух шагах от Ельцин-центра, — рассказал «СП» журналист, некогда сотрудник газеты «Уральский рабочий» Олег Шаргунов. — Сегодня там возлагали цветы губернатор, глава города Орлов, полпред президента Якушев, председатель заксобрания Бабушкина, иностранцы.

У нас тут консульства США, Британии, Германии, Австрии, Чехии, Белоруссии. В прошлом году — на 90-летний юбилей Ельцина, было более шикарно — с культурной программой. Президент Путин здесь был только на открытии. С Медведевым.

Центр очень активно работает. В том числе с детьми. Там постоянно проходят выставки, читают лекции, ставят спектакли. Не обязательно про Ельцина. Многие — не политические. Например, про экологию Севера. Есть крутой книжный магазин. Но книги там «золотые», очень дорогие. В аэропорту «Кольцово» у них киоск, через который они продают свою продукцию. Правда, она многим не нравится (сеть сейчас полна возмущением по поводу нового «словаря»). Есть в центре свой «коворкинг», который так любят хипстеры. То есть они зарабатывают.

Сам я этот Ельцин-центр терпеть не могу. Их мероприятия очень либерально ангажированные. Если говорят про 1990-е, то обязательно скажут про «воздух свободы» и т.п. Например, 3 февраля там прошла дискуссия с участием Глеба Павловского о «прекрасной России будущего». Это же навальнистский термин! Еще одно предстоящее событие — про космополитизм. Всё понятно… Кстати, впритык к Ельцин-центру стоит деревянный дом, где жил писатель Аркадий Гайдар. Но никакого музея там нет. Он тоже трудился в «Уральском рабочем». Сейчас газету закрыли.

— Объективно, Ельцин был основателем государственного проекта под названием Российская Федерация, — напомнил советник первого президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич (1991−1993 годы). — Россия в этих границах, с федеративным строем, как президентская или даже суперпрезидентская республика никогда ранее не существовала. Все её основные черты и некоторые особенности экономики были сформированы за те восемь лет, которые Борис Ельцин был у власти. Поэтому объективно, строго говоря, нынешние руководители все вышли из ельцинского пиджака.

Но субъективно они почему-то хотят видеть пропасть между собой и периодом Ельцина. Хотя никакой пропасти нет. Карьерно и профессионально они состоялись именно при Ельцине. Такая пропагандистская линия выглядит странно и неестественно. Может быть сейчас это противоречие будет преодолено. Всё-таки постельцинская Россия существует уже 20 лет. Мне кажется, пора привести всё в порядок и не устраивать разрыв в новейшей истории страны между 1990-ми годами и Россией XXI века. Нужно восстановить целостность.

Ельцин-центр в Екатеринбурге, филиал в Москве — это повторение традиции, которая существует в западных странах, где каждый ушедший президент оставляет после себя какой-то центр для изучения его эпохи и наследия, библиотеку и т. п. Это правильная традиция, которая позволяет обеспечить непрерывность течения истории. Самое плохое, что может быть для государства — это когда каждая последующая власть полностью отрицает предыдущую. Мол, раньше был мрак и ужас, а мы в белых одеждах спустились с Марса и начали всё с нуля.

Вопрос только в том, чем такие президентские центры наполнять. Тут важно иметь чувство меры, ответственность и серьезную, не пропагандистскую основу. Пропаганда в прошлом, теперь надо работать на вечность.

«СП»: — Что, по-вашему мнению, страна потеряла в постельцинские годы…

— Понимание исторической неизбежности того, что случилось. Безумие, считать рождение государственного проекта результатом ошибок, заговора или преступлением. В Советском Союзе было 15 республик и только в России существует такая проблема. Все остальные сакрализируют акт появления своей независимой государственности. Россия таким образом создает искусственный тупик с соседями, с которыми сейчас пытается выстраивать интеграционные проекты. События, которые для них великое мемориальное достижение, мы объявляем чем-то преступным. Это серьезно обременяет выстраивание единой логичной национальной истории.

Историк Игорь Пыхалов уверен, что власть воздерживается от осуждения ельцинизма из чувства самосохранения.

— Российская власть имеет двойственную природу. С одной стороны, поскольку эти люди решили править здесь долго и всерьез, они поняли, что зависеть от Запада невыгодно. Можно закончить свои дни как Каддафи или Милошевич. Поэтому в последнее десятилетие российское руководство ведет себя как самостоятельная сила, пытается вести независимую внешнюю политику, да и внутри страны кое-что происходит положительное. Я не согласен с оголтелыми критиками, утверждающими, что при Путине не случилось ничего хорошего. Если сравнить с пресловутыми 1990-ми, прогресс очевиден.

Но неизбежно возникает вопрос: а каким же образом страна попала в эту самую яму 1990-х? Ответ на этот вопрос наша власть старательно обходит. Потому что страна не проиграла горячую войну, на неё не упал метеорит и вообще не случилось ничего такого, чем можно было бы оправдать это бедствие. Его устроили своими руками. Руками и позднесоветской элиты, которая предала свою страну, и многомиллионной массы народа, интеллигенции, которая, будем честны, в этом активно участвовала в надежде на блага рынка.

Нынешний патриотически курс не может привести к автоматическому осуждению ельцинской эпохи. Доходит до смешного. Одной рукой власть объявляет иностранным агентом и закрывает «Мемориал» *, а другой продолжает славить Ельцина. Ларчик открывается просто. Если считать, что в 1990-е были совершены преступления, то виновные должны ответить. Однако, эти виновные и сейчас находятся на верхних этажах элиты. Это относится и к президенту. Мы помним, как Путин носил дипломат Собчаку… В случае юридической оценки ельцинизму встанет вопрос о его ответственности.

— Ельцин-центр сейчас, а я была в нем совсем недавно, — это оплот антисоветизма, антикоммунизма, — говорит член ЦКРК КПРФ Людмила Журавлева. — Неприятное место в части его идеологического наполнения. Памятник Ельцину, стоящий перед зданием, постоянно охраняют. Боятся, что его чем-то обольют, разобьют. В отличии от Ельцина, памятник Ленину в Екатеринбурге охранять не надо. Люди относятся к нему с уважением.

Считаю, что Ельцин-центр надо закрывать. А здание отдать детям. Не думаю, что поддержка Ельцин-центра и ему подобных организаций будет продолжаться. «Мемориал» же фактически прикрыли. Хотя это надо было сделать гораздо раньше. К сожалению, свою подлую антисоветскую роль эта организация уже выполнила. Распространяла в обществе свое вранье про якобы миллионы репрессированных.

— Борис Ельцин — это человек, который несмотря ни на что страну всё-таки сохранил, — подчеркивает политолог Дмитрий Еловский. — Можно было и не справиться. Всё могло быть гораздо хуже.

К тому же это пока единственный случай добровольной передачи власти в ситуации политического кризиса. Причем, правильному преемнику с точки зрения интересов власти. А дальнейшие события — пример того, как новый президент может соблюсти абсолютно все обязательства и обеспечить максимально мягкий транзит власти. Пока это чуть ли не единственный в истории страны пример спокойной передачи власти с соблюдением всех формальностей, без переворотов, внешнего влияния и убийств. О том, сможет ли этому высокому стандарту соответствовать Владимир Путин мы будем судить позже.

Идеологически нынешняя система власти воспринимает эпоху Ельцина как ошибочное движение в сторону либеральной демократии, как временный отход от правильного вектора движения, вызванный объективными причинами. Не зря президент часто говорит, что распад СССР — это катастрофа, но дальнейшие события он так не называет. В правящем классе есть консенсус о том, что развал страны в 1990-е годы — это следствие больших процессов и руководство страны того периода в этом не виновато. Оно действовало в ситуации, которая сложилась до них. Идеологические корни нынешнего правящего класса лежат где-то в позднебрежневской эпохе.

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