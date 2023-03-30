И снова о многонационалах

Новые подробности истории с нападением таджиков на людей в Самаре.

Ещё информация, о которой не рассказал Михаил в этом видео. Как вы помните, всё начиналось с потасовки около школы в которой якобы участвовал ребёнок из семьи Судаковых, выяснилось, что он в той драке не участвовал и никого не бил.

«Сейчас у нас в школе работают инспектора ПДН, которые пытаются выяснить, а была ли детская драка и кто к ней причастен. Уже известно, что мой сын в этом конфликте участия не принимал. Получается, из-за ничего моего мужа искалечили, без всяких разговоров. Его били на убой», — рассказывает Юлия Судакова.

https://t.me/mnogonazi/10182

«Вы разжигает межнациональные розни» Вы будете смеяться, но родственники мигрантов, которые избили семью в Самаре сейчас обвиняют депутата Госдумы Александра Хинштейна, который написал обращения в органы, в разжигании межнациональной розни.

Представляете, мигранты из Таджикистана приехали в Россию, хорошо здесь устроились, обзавелись паспортами, взрослые работают, детишки получают бесплатно образование за счёт российских налогоплательщиков, на них распространяются все льготы, которые положены всем нам(правда наши предки веками строили государство, а они просто сюда приехали, потому что своё построить не смогли), т.е. Россия этим людям дала многое. Вопросы к ним появились после того как они толпой жестоко избили местных жителей (как позже выяснилось, абсолютно без повода ), до этого никому не было до них дела.

До привлечения общественного внимания к этому происшествию было всё хорошо. Благодаря работе диаспоры чудесному стечению обстоятельств всё спускалось на тормозах, но тут случился резонанс и возбудили уголовное дело, которое грозит вылиться в реальные сроки и депортации. Сытая жизнь в РФ теперь под угрозой, неудобно получилось, понимаем. Поэтому, тех кто требует справедливости, тех кто добивается законного наказания для бандитов, они обвиняют в разжигании межнациональной розни.

https://t.me/mnogonazi/10195

Абу-бандит из Узбекистана Холматжон Рахматжонов приехал в город Иваново усердно работать в сфере общественного питания и избивать местных подростков. 2 марта в ТРЦ «Серебрянный город» иностранный специалист поймал несовершеннолетнего русского подростка, который на несколько лет его младше и жестоко избил. При этом Холматжон был уверен, что ему ничего не будет.

Пострадавший Николай снял побои и написал заявление в полицию, теперь в отношении Рахматжонова возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ. По хорошему, в отношении подобных дикарей нужно возбуждать ещё и 282 статью, ведь очевидно, что нападения они осуществляют по мотивам ненависти к определённой социальной группе.

https://t.me/mnogonazi/10184

В воронежском посёлке гастарбайтер из Узбекистана залез в окно частного дома, напал на несовершеннолетнюю девочку и попытался её изнасиловать.

В посёлке Таловая нескольких незаменимых иностранных специалистов из Средней Азии привлекли к ремонту местной школы. На время работ они якобы живут прямо в учреждении.

В бригаде гастарбайтеров был и трудолюбивый уроженец Узбекистана Фарход Ботиров(на фото), который находился в России нелегально. Специалист проследил за группой девочек, которые направлялась домой к 16-летней Маше(имя изменено). Фарход спрятался в кустах и решил дождаться когда подруги уйдут домой и оставят жертву одну, после чего забрался в окно двухэтажного дома. Была глубокая ночь, девочка уже спала, дома кроме неё никого не было, поскольку отец лежит в больнице, а матери в принципе нет. Фарход сел на край кровати и начал запускать руки под одеяло, от чего девочка проснулась и закричала. Только представьте какой ужас испытал в этот момент беззащитный ребёнок. Ботиров попытался её успокоить и сказал, что просто хочет лечь с ней рядом и заняться сексом, от этого девочка снова закричала и попыталась убежать. Фарход набросился на Машу, повалил её на пол, несколько раз ударил и попытался изнасиловать. Слёзы ребёнка не остановили мигранта, но во время борьбы Маша смогла вырваться и убежать.

Педофила из Средней Азии задержали на следующий день. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 139, п. «а» ч.3 ст.132, ч.3 ст 30, п. «а» ч.3 131 УК РФ. (незаконное проникновения в жилище, покушения на изнасилование и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Ещё несколько штрихов к этой истории и выводы по ситуации. Во-первых, мигрант без регистрации работает на муниципальном объекте, а значит его работодатель — это соучастник преступлений. Фарход приехал в Россию из города Чус, где его ждёт собственный ребёнок. Во-время следственных действий ему потребовался переводчик, а это значит, что если бы у нас в страну не пускали бы всех кто по кайфу, а был бы элементарно языковой ценз, то девочка Маша не испытала бы все эти ужасы.

По словам директора юридического института Югорского госуниверситета и эксперта ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислава Розенко: «Мы вынуждены соглашаться с этим небольшим злом».

https://t.me/mnogonazi/10209

В Госдуме идёт активный прогрев новой амнистии для иностранных преступников. Амнистия депортированных ранее иностранных специалистов поможет решить кадровые проблемы сфер строительства и ЖКХ, считает зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы то уж точно не должны этому сопротивляться», — отметил Кирьянов.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы РФ Владимир Иосифович Ресин.

«Минстрой и правительство мониторят ситуацию и готовы вводить дополнительные меры, если потребуется. Например, рассматривается возможность объявить амнистию трудовым мигрантам, которых в свое время выслали за нарушение миграционного режима», — сказал Ресин.

Напомним, что основная база для этнической преступности — это именно нелегальные мигранты. Гастарбайтеры, которые не оформили документы с большей вероятностью совершат тяжкие и особо тяжкие преступления. В тоже время, если бы по отношению к нелегальным мигрантам была нулевая толерантность, то многих преступлений таких как изнасилование, грабёж, разбой или убийство просто не было бы. И вот, депутаты предлагают разрешить въезд для самой опасной категории гастарбайтеров, тех кто уже нарушил наши законы, тех кому на них просто плевать. Они будут рады совершать преступления снова и снова, ведь в многонациональной стране волны амнистий идут одна за другой.

Напомним, что мигрантское лобби в лице президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова продвигает идею амнистии для 500 000 преступников из Таджикистана, которых депортировали из РФ.

https://t.me/mnogonazi/10210

Пусть страна знает своих героев. На видео Мурманская команда КВН «Сборная посёлка А», пишут, что их даже поддержал печально известный по ковдорскому делу губернатор Мурманской области Чибис. Состав:

Максим Эломбила

Аделеке Аденекан Адедеджй

Морис Брахима Кейта

Аде-Гива Майова Джуде

Патриция Бабаджанян Джойс

Джиоку Тотуом Теофиль

Олег Исайкин

Арина Исраелян

Анастасия Росквас

Артём Чередник

Валентина Чивчик

Владислав Анохин

Артём Кириллов

Егор Кирильчик – автор

Станислав Агафонов – руководитель.

Нам постоянно говорят, что мы воюем за некие семейные/традиционные ценности, за русскую культуру, чтобы русские люди не чувствовали себя вторым сортом, но на "первом канале" крутят отборную русофобию в прайм-тайм, грязно высмеивают русскую культуру на федеральном ТВ(который смотрят дети), буквально воспроизводят порно мемы(причём западные), стигматизируют русских женщин, «которые переспят с негром за айфон». Видимо это и есть традиционные ценности.

Думаете это всё случайное стечение обстоятельств, просто такой номер? Нет, это осознанная политика руководства "КВН" и "первого канала", всё это происходит не первый раз и, скорее всего, не последний. Просто есть страна, которая воюет за право на своё существование и будущее наших детей, люди последние деньги отдают на гуманитарку и помощь фронту, а есть представители привилегированных элиток, которые живут с «фигой в кармане» и выстраивают для себя параллельную реальность. Таким «юмором» они, во-первых, демотивируют первых, чтобы люди сами себе задавали вопросы "разве мы вот за это воюем?", во-вторых, они просто русофобы и им доставляет удовольствие глумиться над русскими и нашей культурой. Причем смеяться над нерусскими они не будут, такое запрещено, попробуйте высмеять какой-нибудь стереотип о евреях, будете извиняться перед всероссийским еврейским конгрессом или снять нечто подобное про женщин с Кавказа, а издеваться над русскими официально можно.

Кроме выше описанного есть и ещё один важный аспект. Параллельно клепанию таких агиток и оскотиниванию аудитории, в Россию завозят орды мигрантов, в глазах многих из них, русские уже дегуманизированы, а тут ещё такое крутят по федеральному ТВ. Смотрит условный Фарход Ботиров КВН и принимает решение залезть в дом где спокойно спит несовершеннолетняя девочка Маша, ведь все эти "Маши" только и ждут пока трудолюбивый Фарход к ним залезет, пусть даже и без айфона. Ведь это показывают в эфире федерального ТВ.

https://t.me/mnogonazi/10218

Не приученный к туалету мигрант из Средней Азии нагадил прямо в петербургском автобусе. Новый эпизод культурного обмена произошёл в Красном Селе в автобусе №145Э. Иностранный специалист вместе со своими трудолюбивыми друзьями ехал куда-то и решил устроить себе туалет прямо в салоне автобуса. Говорим про знание языка, культуры, наших традиций, но элементарно к лотку не приученные специалисты едут сюда.

https://t.me/mnogonazi/10224

Мигрант показал москвичам, кто хозяин на их земле. Северное Чертаново. Иностранный специалист, похоже, чем-то недоволен. Вооружившись инвентарем, он идет на контакт с местным населением. Удар за ударом сыплется на прохожего. Второе нападение, как сообщили в полиции, произошло в тот же день. Руками и ногами был избит еще один человек.

Оба пострадавших заявили о нападении, после чего правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний приезжий. Был пьян.

https://t.me/tsargradtv/38471

В Приморье полиция задержала мигрантов устроивших массовую драку в жилом доме, их готовят к выдворению из РФ. Недавно мы рассказывали про гастарбайтеров, которые устроили массовую драку в многоквартирном доме в Артеме. (https://t.me/mnogonazi/10164)

«Ранее в полицию поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестные граждане, находясь на 4-м этаже дома № 150 на ул. Кирова, шумят и ломают дверь в соседней квартире», – напомнили обстоятельства происшествия в пресс-службе МВД.

В полиции установили, что в той квартире проживали два мигранта из Средней Азии. Во время драки оппоненты сломали входную дверь.

Удалось задержать троих. Это мужчины 23, 33 и 45 лет. Все они находились на территории Российской Федерации. Их оштрафовали за нарушение тишины и правил въезда в Россию. Сейчас они находятся в центре временного содержания и в скором времени иностранных специалистов депортируют.

Правда в ближайшее время они снова могут вернуться в Россию, чтобы и дальше культурно обогащать Приморье или другой регион РФ, ведь в Госдуме лоббируют очередную мигрантскую амнистию для иностранных преступников.

По словам зампреда комитета Госдумы РФ по экономической политике Артема Кирьянова:

«Если у людей есть желание приехать и работать на тех условиях, которые сегодня предлагаются в России, то мы то уж точно не должны этому сопротивляться».

Напомним, что основная база для этнической преступности — это именно нелегальные мигранты.

https://t.me/mnogonazi/10237

Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода про увеличение стоимости патента для мигрантов:

«Мы в Ульяновской области подсчитали объем затрат на семью мигрантов. Мы взяли все расходы, кроме линии правоохранительной системы: в итоге одна семья может дотироваться из бюджета от 700 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Увеличение стоимости патента, как предлагает Калужская область, - это хорошая идея, но затрат государства в полной мере не покроет».

Как вам такие цифры? И всё это из налогов коренных граждан и за счёт труда прошлых поколений, за счёт людей которые веками строили нашу страну. Сейчас иностранцы просто приезжают, делают документы, платят меньше налогов чем люди, которые родились в России, но социальный пакет имеют такой же.

Помните раньше были разговоры, что вот в России мигранты велфер не получают, как в Европе? Сейчас уже можно уверенно говорить, что в России полностью европейская модель миграционной политики.

https://t.me/mnogonazi/10238

В Нижневартовске абу-бандиты напали на сотрудников полиции при исполнении

Вчера 10 марта многонациональная банда устроила массовую драку на площади Нефтяников. Точное число участников драки неизвестно, однако в сообщении было отмечено, что несколько полицейских машин оцепили площадь.

На видео абу-борец делает проход в ноги и переводит в партер полицейского.

До сих пор нет официального комментария от пресс-службы МВД и информации о возбужденных уголовных делах, судя по всему, диаспора уже пытается "решить вопрос".

https://t.me/mnogonazi/10240

На Сахалине гостеприимная хозяйка фиктивно приютила у себя дома около 800 гастарбайтеров и снабдила их поддельными документами для нахождения на территории РФ.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявили, что жительница Анивского района с 2019 года по 2021 год зарегистрировала у себя 762 иностранных специалистов.

Она ставила мигрантов на учет, заключая за деньги фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры.

Гуманный многонациональный суд приговорил преступницу всего лишь к 1 году и 6 месяцам условно.

https://t.me/mnogonazi/10248

В Москве поймали азербайджанского киллера, объявленного в розыск Интерполом. Иностранный специалист Джаббар Юсифи несколько лет скрывался от силовиков. В России он разыскивался за незаконный сбыт огнестрельного оружия, а на территории бывшей Украины за убийство.

На днях сотрудники ДПС решили остановить на МКАДе автомобиль Skoda, но водитель проигнорировал полицейских и продолжил движение. Доехав до Реутова Юсифи выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских во дворах. Но после двух предупредительных выстрелов в воздух, ген осторожности подсказал ему сдаться.

В прошлом году бандит застрелил мужчину в центре Екатеринослава. Убийство оказалось не заказным, а бытовым: спортсмен застрелил любовника матери.

Джаббар Юсифи - призер юношеской Олимпиады 2014 года, тогда он выступал за сборную Азербайджана и взял "серебро" в состязаниях по греко-римской борьбе.

https://t.me/mnogonazi/10249

Но и это еще не все! В России резко выросла заболеваемость корью. Роспотребнадзор объяснил, что это связано с массовым завозом непривитых мигрантов.

Рост обращений к врачу из-за кори Роспотребнадзор зафиксировал в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях и еще ряде субъектов.

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори», которое предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов. Несмотря на то, что ранее предполагалось, что гастарбайтеров будут прививать в их странах, то теперь эти расходы технично переложили на российских налогоплательщиков. Роспотребнадзор поручил привить мигрантов от кори и дифтерии.

В январе мы писали (https://t.me/mnogonazi/9750) про вспышку кори в Новосибирской области, в этот регион иностранные специалисты несут не только болезни, но галопирующий рост преступности. (https://t.me/mnogonazi/10252)

Ранее мы рассказывали как В Челябинске повара из Средней Азии заразили местных жителей гепатитом А (https://t.me/mnogonazi/9685).

В конце прошлого года мигранты вызвали вспышку менингита в Москве (https://t.me/mnogonazi/9485).

До этого мы писали про рост заболеваемости сифилисом в Казани, основными переносчиками которого врачи считают гастарбайтеров.

(https://t.me/mnogonazi/8954)

По словам директора юридического института Югорского госуниверситета и эксперта ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислава Розенко: «Мы вынуждены соглашаться с этим небольшим злом (https://t.me/mnogonazi/10120)».

https://t.me/mnogonazi/10259