Помните такие магазины?

Когда здесь появился универмаг? Правда ли, что строили его в том числе и специалисты из Чехословакии? Почему в очередях люди тут стояли не только за товарами? За чем жители столицы и не только приезжали сюда в такую даль? Что такое "китайка"? А также - как "Прага" изменилась в 1990-х?

И во что сейчас превратился некогда прекрасный чехословацкий универмаг с дефицитными товарами? Новости СМИ2

Чехословакия около МКАД

В рамках сотрудничества между странами-участницами СЭВ (Совета экономической взаимопомощи) в советской Москве работало много магазинов с продукцией из государств этой организации. Открывать эти торговые точки в столице начали в 1960-х годах. Тогда покупателям стали доступны многие любимые потом жителями столицы и не только магазины стран социалистического лагеря. Например, польская "Ванда" на Петровке (изначально); "Лейпциг" из ГДР; чехословацкая "Власта" на Ленинском проспекте. Со временем, некоторые государства удостоились чести получить ещё один магазин, где можно было торговать своей продукцией.

Чехословацкий магазин "Власта" на Ленинском проспекте, 1969. Фото В. Карпова

Среди прочих это право заработала Чехословакия. Во второй половине 1970-х годов для неё начали строить новый магазин в Южном Чертанове. В качестве места выбрали участок на нечётной стороне Россошанского проезда. Он пролегает параллельно Варшавскому шоссе. Недалеко от современной станции метро "Улица Академика Янгеля". Строительство здания универмага продолжалось около пяти лет. Интересно, что на площадке можно было встретить множество не просто зарубежной, а даже западной техники. Например, финские краны "Lokomo". Вроде как в создании проекта и непосредственном строительстве также участвовали специалисты из Чехословакии.

Строительство "Праги" в 1978 году. Вид с очень длинного дома напротив.



А это длинный 24-подъездный дом между Россошанским проездом и Варшавским шоссе, 1983. Автор фото: В. Шитов.

Внешне здание универмага получилось довольно приятным. Белые колонны, сероватые плиты и большое количество стекла. Всё это делало конструкцию лёгкой, особенно по сравнению с находившимися рядом панельными домами. Не зря здешние жители называли это место "китайкой". Всё благодаря постройке № 2-4 между Варшавским шоссе и Россошанским проездом. Её даже на разные корпуса поделили, хотя это единая конструкция. Название как раз поэтому и дали: габариты навевали местным жителям мысли о Великой Китайской стене. Ну а универмаг получил наименование "Прага", в честь столицы Чехословакии. Надпись на русском языке и латиницей разместили на крыше здания.

Стояли не только за товарами

Для покупателей магазин открыли в 1981 году. Находился универмаг, мягко говоря, далеко от центра. Да и метро рядом не было. "Пражская" начала работать лишь в 1985-м. Но и она располагалась примерно в 20 минутах ходьбы отсюда. Поэтому для удобства людей работало маршрутное такси. Когда открыли метро, на них можно было доехать и оттуда. Правда автобусы были совсем не большие. А значит - перевозили за раз немного пассажиров. Поэтому на остановке обычно выстраивалась длинная очередь.

Магазин "Прага" в Россошанском проезде во время открытия, 1981. Автор фото: А. Бодренков.

Надо сказать, что и у входа в магазин часто собиралась большая толпа. На первом этаже "Праги" располагался продуктовый универсам. Говорят, что там был хороший отдел с горячительными напитками. На втором уже предлагали другие товары. Здесь продавали разную одежду (рубашки, блузки, кофточки, платья и др.); перчатки; береты; сумки; аксессуары; обувь. Среди последней категории очень популярной была фирма "Цебо". Также можно было купить бижутерию и косметику.

Внутри универмага "Прага", 1981. Огромное фото на лестнице - это центр столицы тогдашней Чехословакии и Карлов мост. Риа Новости.





Посуда и другие украшения из стекла для дома в универмаге "Прага", 1981. Фото С. Субботина. Риа Новости.

Особое место среди всех товаров занимал фарфор, хрусталь и разные красивые штучки для дома из богемского стекла. В ассортименте были бокалы, фужеры, стаканы, вазы обычные, вазы для фруктов, конфетницы и много чего ещё.

Под "старой" вывеской совсем иное

После распада СССР "Прага" формально своё существование продолжила. Однако теперь это был, скорее, торговый центр. Снаружи поменяли вывеску, а внутри пространство разделили на небольшие помещения. Их стали сдавать в аренду. Потом с крыши пропали буквы, а само здание немного изменило свой облик: фасад покрасили в другой цвет. Уже в нулевые внутри обосновался крупный продуктовый магазин и множество других торговых точек с одеждой, обувью и разными товарами.



Здание универмага в 1998 году. Тут уже немного другое название. Но и в советское время "Прага" являлась филиалом ГУМа.

В 2013 году решили, что здание будут превращать в современный торговый центр. Фасад отделали разноцветными панелями. Почти всё остекление убрали. Таким образом, бывший чехословацкий магазин полностью утратил свой первоначальный облик. Зато на крышу вернулось старое название - "Прага". Но внутри всё совсем не так, как было раньше. Всё пространство поделили на множество небольших помещений. Там в основном и находятся все магазины.



Торговый центр "Прага", 2021. Панорамы Google.

Торговый центр "Прага" внутри, 2024.

Одним словом, про когда-то существовавший здесь универмаг уже ничего не напоминает. Конечно, кто застал чехословацкий магазин, может и улавливают некую связь, когда видят новый торговый центр. Но в основном о былых временах напоминают лишь богемкое стекло, хрусталь и, возможно, какая-то бижутерия из ещё той советской "Праги".

А еще был магазин, посетить который мечтала почти каждая советская женщина

Кто такая эта Ванда

В 1962 году в Москве на Петровке открыли магазин, который на протяжении нескольких десятилетий был одним из самых популярных среди советских женщин. На доме №16 появилась вывеска "Ванда". Причём написана она была не только на русском языке, но и латиницей (на витринах). Для Москвы времён СССР это являлось большой редкостью. Название, скорее всего, отсылает нас к стране, из которой поставляли товары, Польше. Там это весьма популярное имя. Хотя есть и другая история относительно наименования, более пикантная. Магазин "Ванда" на Петровке, 1968. На витринах можно прочитать названия и логотип на латинице. Фото В.А. Борисова

В здании напротив (15/1) в дореволюционные времена располагалась гостиница "Англия". Она известна в том числе и тем, что здесь можно было воспользоваться услугами женщин с пониженной социальной ответственностью. В 1882 году в этом отеле скончался генерал М.Д. Скобелев. Причём случилось это в номере одной из "работниц", к которой предположительно и наведывался "белый генерал". Однако при каких обстоятельствах он умер, достоверно не известно. Магазин "Ванда" на Петровке, 1962-1963.

У девушки этой, которая и сообщила о случившемся, было немало имён. Одно из них Ванда. Некоторые исследователи считают, что советские чиновники могли таким образом пошутить над нравами дореволюционной России, назвав магазин в честь сомнительного исторического персонажа ("сотрудницы" отеля напротив). Однако достоверных фактов, которые бы подтверждали такую точку зрения, нет.

Заграничные радости

В видео-материалах с открытия магазина сообщалось, что там продавались "сувениры из Польской Народной Республики" (это цитата). Здесь на самом деле было множество разных вещей. Покупатели рассматривали ковры, вертели в руках вазы, красивые тарелки с узорами и подсвечники, пробовали управлять музыкальным проигрывателем и выбирали пластинки. Однако всесоюзную любовь "Ванда" получила, в первую очередь, за косметику и некоторые предметы одежды. Отдел косметики в магазине "Ванда" на Петровке, 1962-1963.

Здесь можно было купить качественные колготки, которые являлись в те времена дефицитом. Также продавалась одежда, похожая на ту, что носили за границей хиппи. Кроме того, на прилавках имелось нижнее бельё, сумки, солнцезащитные очки и разная бижутерия. Эти товары, конечно, пользовались большой популярностью. Но ажиотаж в отделе парфюмерии и косметики был намного выше. Стоять в очередях иногда приходилось по несколько часов. Всё потому, что "Ванда" являлась чуть ли не первым пунктом в списке обязательных к посещению московских магазинов для тех, кто приезжал в столицу из других городов СССР. Отдел косметики в магазине "Ванда" на Петровке, 1972. Фото Галины Кмит. Риа-Новости.

Тех, кто попадал внутрь, ждало косметическое изобилие. Тени для глаз, лаки для ногтей, румяна и кремы для лица. Очень популярным был блеск для губ в круглой коробочке. Он имел приятный запах ягод. Желанной покупкой считалась и помада персикового цвета, которая переливалась лёгкими оттенками перламутра. Также в ассортименте была тушь для ресниц (фирмы "Поллена"), пудра и шампуни. Это уже "Ванда", когда магазин переехал на Большую Полянку, 1974. Как видите, мужчины тоже очень внимательно изучают помады. Фото Бориса Кавашкина. Риа-Новости.

За чем сюда стояли огромные очереди

Конечно, приобрести все вышеперечисленные товары было радостно. Однако многие женщины приезжали в "Ванду" за духами. Самыми престижными считались "Пани Валевска". Они продавались в синих флаконах необычной вытянутой формы. Стоимость их была в размере 7 рублей. В любом случае, это была достойная и более бюджетная замена французским "Клима", которые стоили порядка 20 рублей. Духи "Пани Валевска".

Для тех, кто тратить очень большие суммы не хотел, имелись духи попроще. Назывались они "Быть может" и "Может быть". Несмотря на очень похожие названия, аромат отличался. Внешний вид этих флаконов был весьма простотой. По сравнению с более дорогим вариантом, особым дизайном не выделялся и чем-то походил склянку с микстурой. Однако сам запах туалетной воды многим очень нравился. Духи "Может быть" и "Быть может".

Помимо разных "женских штучек" в магазине были предложения и для мужчин. Здесь продавали хорошие бритвенные лезвия "Польсильвер". Кроме того, можно было купить парфюмерный набор "Варс". Он состоял из одеколона, а также лосьона до и после бриться.

Покупка без очередей и переезд

Очереди на входе создавали хорошие условия для деятельности спекулянтов. По воспоминаниям тех, кто такими услугами пользовался, когда магазин ещё был на Петровке, всё происходило в женском общественном туалете недалеко от "Ванды". Часто "бизнесом" занимались семьями. Муж с полными сумками продукции стоял в безопасном месте и выдавал жене, например, помаду и тени, которые она предлагала клиенткам в туалете. Очередь в магазин "Ванда" на Петровке, 1962. Фото В. Черемиса

В случае проверки, за такое небольшое количество товара серьёзной отвественности не предусматривалось. Цены у спекулянтов были в несколько раз выше, чем на прилавках магазина. Но зато появлялась возможность купить именно то, что хотелось, а не то, что осталось. И при этом не тратить лишних несколько часов в очереди. Их можно было выделить для ожидания в каком-нибудь другом магазине. Магазин "Ванда" на Большой Полянке, 1978.

В 1974 году "Ванда" переехала на Большую Полянку. Там тогда построили новый огромный жилой дом (№30). Здесь уже площадь торговых залов была побольше. И вывеска латиницей располагалась рядом с основной, а не просто на витринах. Рядом открыли ещё один магазин заграничных товаров, на этот раз болгарских, "София". Многие совмещали походы в эти два места, чтобы купить побольше дефицитных вещей. Первый этаж дома, где в советское время был магазин "Ванда", 2021. Яндекс.Панорамы.

В наше время "Ванды" на Большой Полянке уже давно нет. Там, где раньше был магазин, куда хотели попасть практически все женщины, теперь находятся другие заведения. Но всё также торговые: салоны сотовой связи, кофейни, продуктовые магазины и др.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96606

https://neglinka-msk.livejournal.com/176853.html

А тут рассказы о других магазинах:

"Лейпциг" и "Ганга"

"Балатон" и "Букур"