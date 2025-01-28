А помните такие магазины в СССР

Второй магазин был из Индии. Да не один, а целых два.

Почему в Москве открылось целых два магазина индийских товаров? Чем они отличались между собой и где находились? Что в них покупали? Неужели за вещами из Индии приходилось стоять в очереди по несколько часов? Правда ли, что качество украшений и одежды было таким высоким, что многие носят их до сих пор? А также - как выглядели самые популярные индийские товары? Как во времена распада СССР здесь торговали по талонам? И что на месте магазина "Ганга" располагается сейчас? Об этом и не только...





Л.И. Брежнев и единственная в истории Индии женщина премьер-министр Индира Ганди. Снимок сделан в 1966 году во время встречи в Москве.







Магазин "Ганга" на Уссурийской улице, 1984.





Магазин "Ганга" на Смоленской набережной, 1979. Фото Ю. Лунькова.

Ещё один снимок магазина "Ганга" на Смоленской набережной, 1979. Фото Б. Приходько.

Магазин "Ганга" на Уссурийской улице внутри, 1984. Фото В. Соболева.





Украшения из магазина "Ганга" на Смоленской набережной, купленные в 1970-х годах.

Ещё бусы и серьги из магазина "Ганга" времён СССР.





Та самая индийская сумка со слонами из магазина "Ганга".

Махеровый шарф из магазина "Ганга".

Юбка из магазина "Ганга".

Индийские джинсы фирмы AVIS.





Бывшее помещение индийского магазина на Уссурийской улице в 2021 году.







В 1960-х и в 1970-х годах в Москве открылось немало магазинов стран социалистического лагеря, которые входили в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Например, чехословацкая "Власта", румынский "Букур", польская "Ванда", "Лейпциг" из ГДР, а также многие другие. Однако существовал в советской столице и другой иностранный магазин под интересным названием "Ганга" с товарами из Индии. Государство это не было ни членом СЭВ, ни борцом за социалистические идеалы. Однако с Советским Союзом у него сложились обоюдно тёплые отношения.Первый такой магазин открылся в конце 1970-х годов на Смоленской набережной. Название "Ганга" отсылало к знаменитой на весь мир Индийской реке Ганг. Потом эти торговые точки появились и во многих других советских городах. Например, в Ленинграде и Ташкенте. Поскольку в столице первый магазин показал себя очень хорошо, спустя несколько лет решили открывать второй. Место выбрали далеко не в центре - в доме №7 на Уссурийской улице. Сейчас это территория района Гольяново. Добираться туда было тяжело - даже метро "Щёлковская" находилось далеко.Расположили магазин в постройке, которая соединяла два высотных блочных жилых дома типовой серии (здания №7 и №9). Их возвели чуть раньше, в 1978 году. Также в соседнем помещении находился неплохой магазин "Овощи и фрукты". В отличие от некоторых других заграничных торговых точек, здесь снаружи не было никакого специального оформления. Обычные для тех времён стеклянные витрины и колонны, облицованные плиткой. Лишь вывеска не только на русском, но и на индийском языке, немного выбивалась из общей картины.В торговых залах гольяновского филиала висели огромные вывески, чтобы посетители могли хорошо ориентироваться среди экзотических товаров. Площадь там была не маленькой - 700 кв метров. Например, "изделия из металла", "изделия из фарфора" и др. Некоторые товары стояли за стеклом на специальных деревянных тумбах. Чем-то даже напоминали музейные экспонаты. На Смоленской набережной интерьеры были темнее и загадочнее. Там использовали много дерева в отделке. За счёт увеличенной площади ассортимент в магазине на Уссурийской улице предлагали более широкий, чем в центре Москвы.За чем же приезжали сюда москвичи и гости города? В "Ганге" продавалось очень много интересных вещей. Во-первых, тут можно было купить разные благовония. Например, ароматические палочки, которые поджигали, чтобы начал распространяться загадочный и непривычный запах. Кроме того, желающие могли приобрети индийский парфюм.Во-вторых, здесь имелся неплохой ассортимент украшений из полудрагоценных камней. Кольца, серьги, браслеты. Но самыми популярными, пожалуй, являлись бусы, Как однотонные, так и разноцветные.В "Ганге" имелся большой выбор предметов интерьера. Разные вазы, кувшины, тарелки, пиалы и др. Конечно, все перечисленные выше вещи пользовались спросом. Но не только за ними ехали в том числе и на окраину столицы. Москвичи хотели приобрести знаменитые кожаные сумки со слонами. Качество было таким хорошим, что у некоторых пожилых людей можно увидеть такой аксессуар до сих пор. Ещё знаковыми товарами в "Ганге" были мохеровые шарфы красно-зелёных оттенков, рубашки, платки, платья и юбки. Материал последних чем-то по текстуре напоминал марлю.Наконец, одним из самых популярных товаров, в первую очередь для молодёжи, были индийские джинсы. Они правда считались не такими крутыми, как из западных стран. Однако всё равно лучше, чем ничего. Стоять за ними, впрочем как и за другими товарами, порой приходилось не просто несколько часов, а всю ночь. Заветные синие штаны могли обойтись и в 100 рублей. Также в наличии были джинсовые куртки.Сколько проработал магазин "Ганга" на Уссурийской улице, точно сказать не могу. Скорее всего, он закрылся вскоре после распада СССР. Удалось только найти информацию, что в конце 1980-х и начале 1990-х там отпускали товар по талонам. Их часто можно было приобрести с рук. В отличие от многих других магазинов того периода, здесь карточки давали возможность покупателям выбирать из широкий ассортимент разных товаров.Потом там также шла очень активная торговля. Бывшее помещение с диковинными товарами из Индии отдали под разные магазины: продуктовые, ювелирные и т.п. В нулевых большую часть "Ганги" на Уссурийской улице заняла "Пятёрочка". Сейчас уже об индийской экзотике здесь ничего не напоминает. Со всей Москвы и городов страны сюда уже никто не ездит. Да и в очередях стоять за заграничными вещицами теперь никому не нужно.О других иностанных магазинах расскажу как-нибудь в другой раз.