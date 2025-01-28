А помните такие магазины в СССР

Восточная Германия была главным партнером СССР: она поставляла в Союз технику, мебель, некоторые товары химической промышленности, ткани и одежду. Однако продавались такие вещи далеко не везде, и достать их было нелегко.
Импортные товары в СССР продавали только в магазинах «Березка», появившихся в начале 1960-х годов.
Магазин "Берёзка" в Сочи.
Официальный доступ к ассортименту получили те советские граждане, кто работал за рубежом — дипломаты, военные, журналисты. Таким образом государство поощряло их не тратить валюту в командировках, а привозить на родину. В магазинах с подобным контингентом торговлю вели не за сами деньги, а за специальные сертификаты и чеки, ставшие отдельным товаром на черном рынке. Спекулянты выкупали их у владельцев и перепродавали дороже.
По такой же схеме поступали и с вещами, купленными в «Березках». Они попадали в комиссионные магазины, предназначенные для вторичной реализации товаров — техники, одежды и прочего.
"Берёзка", магазин Внешпосылторга в Ленинграде.
Ассортимент пополняли и те немногие граждане, кому удавалось выехать за границу: кому-то не подходила второпях купленная в поездке одежда, а кто-то закупал вещи специально для перепродажи на родине. Иногда сюда просачивались даже западногерманские товары. Чтобы успеть приобрести импортную продукцию в «комиссионке», нужны были связи среди продавцов. Знать надо было и самих спекулянтов — нередко они продавали свои товары без посредников.
Попытать счастья простой советский человек также мог в московском магазине «Лейпциг», филиале главного универмага страны — «ГУМа».
Магазин "Лейпциг" на улице академика Варги в Москве.
Здесь продавалась в основном восточногерманские товары, а в магазинах-аналогах — польской «Ванде», болгарской «Софии», югославском «Ядране», венгерском «Будапеште» — предлагались вещи производства других социалистических стран. О поставках некоторых товаров здесь тоже нередко узнавали через знакомых и в день продажи старались приехать пораньше, чтобы избежать очередей.
Как все эти товары попадали в СССР? Конечно, не только и не столько в чемоданах командировочных. Советский Союз активно поддерживал торговые связи с другими социалистическими странами. По данным Государственного комитета СССР по статистике, с 1946 по 1989 год на соцблок приходилось от 52,7% до 83,1% внешнеторгового оборота страны. Главным партнером Москвы была ГДР.
Что можно было купить?
Точкой особого притяжения посетителей «Лейпцига» был застекленный макет железной дороги, вокруг которого ко времени запуска поезда собирались толпы детей и взрослых. Макет был собран из деталей фирмы PIKO — о поезде этого производителя мечтали многие советские дети. Самые удачливые собирали целую коллекцию с рельсами, стрелками, шлагбаумами, семафорами, вокзалами, мостами, домами, тоннелями, а также ковриком, изображавшим окружающий ландшафт.
Отдел игрушек в "Лейпциге".
Настоящим сокровищем для девочек были немецкие куклы, отличавшиеся от советских внешностью, материалом и функционалом. В некоторых семьях, которые могли позволить себе такую покупку, было не принято выносить куклу на улицу и даже активно играть с ней — достаточно было просто доставать и любоваться.
В список доступных советским детям игрушек из ГДР также входили конструктор «Гроссблок», резиновые фигурки индейцев и ковбоев и разнообразные детально проработанные машинки — тракторы, автопогрузчики, пожарные и полицейские автомобили, мусоро- и бензовозы, самосвалы, грузовики, машины скорой помощи, подводные лодки. Одни из них изображали восточногерманский транспорт, например автомобили Volkspolizei, другие копировали советские модели — например, ГАЗ-21 «ВОЛГА». Одни имели пульт управления, другие работали на инерционном моторчике: откатываешь машинку назад, отпускаешь — и она сама едет вперед.
Обезьяна Sonni с авито
Взрослые покупали в «Лейпциге» одежду: чулки и колготки, кожаные плащи, перчатки и сумки, обувь и прочее. Магазин славился среди прочего красивым нижним бельем, особенно комбинациями. По воспоминаниям некоторых современников, когда они только-только появились на советском рынке, местные девушки, поразившись их красоте и приняв за платья, носили их как отдельный предмет гардероба.
Мыло из ГДР с авито
Ввозили из ГДР и косметику: одни из первых в СССР дезодорантов «Одорекс», чуть позже — «Нежный», «Терпкий» и «Свежий» от фирмы «Флорена», пену для бритья, мыло того же производителя, крема и духи.
Комбинация из ГДР с авито
Предметом отдельной гордости советских семей был сервиз «Мадонна». Хотя СССР производил свой фарфор, продукция заводов ГДР очень ценилась — не только благодаря своему качеству, но и из-за богатых украшений, непривычных людям Советского Союза. Изображения женщин, полуодетых в легкие воздушные ткани, и большое количество позолоты выгодно отличали сервизы немецкой фирмы Kahla от отечественных. Кстати, «Мадоннами» их прозвали в СССР, на родине они носили другие названия.Такие наборы берегли и пользовали по особым поводам, в остальное же время они украшали полки шкафов. Мебель в семьях побогаче тоже могла быть сделана в ГДР: настоящим хитом был сервант «Хельга».
Частичку Восточной Германии хранили у себя дома и некоторые любители музыки. Среди производившейся в ГДР техники были не только миксеры и прочие кухонные принадлежности, но и магнитофоны.
Делали в Восточной Германии и музыкальные инструменты — гитары Musima. Их было модно украшать переводными картинками, тоже ГДРовскими, с изображениями флагов, техники и немецких красавиц — актрис, певиц и ведущих.
Продавец секции музыкальных товаров "Лейпцига" демонстрирует музыкальные инструменты из ГДР.
Интерес к этим вещам сохраняется и сейчас: на российских торговых площадках публикуются объявления о продаже сервантов из ГДР, открыток, наклеек, косметики и даже одежды, а коллекционеры и любители ретро продолжают охотиться за игрушками, фарфоровыми сервизами и статуэтками того времени.
Игрушка «Баркас 1000» из ГДР с авито
Импортные товары в СССР продавали только в магазинах «Березка», появившихся в начале 1960-х годов.
Магазин "Берёзка" в Сочи.
Официальный доступ к ассортименту получили те советские граждане, кто работал за рубежом — дипломаты, военные, журналисты. Таким образом государство поощряло их не тратить валюту в командировках, а привозить на родину. В магазинах с подобным контингентом торговлю вели не за сами деньги, а за специальные сертификаты и чеки, ставшие отдельным товаром на черном рынке. Спекулянты выкупали их у владельцев и перепродавали дороже.
По такой же схеме поступали и с вещами, купленными в «Березках». Они попадали в комиссионные магазины, предназначенные для вторичной реализации товаров — техники, одежды и прочего.
"Берёзка", магазин Внешпосылторга в Ленинграде.
Ассортимент пополняли и те немногие граждане, кому удавалось выехать за границу: кому-то не подходила второпях купленная в поездке одежда, а кто-то закупал вещи специально для перепродажи на родине. Иногда сюда просачивались даже западногерманские товары. Чтобы успеть приобрести импортную продукцию в «комиссионке», нужны были связи среди продавцов. Знать надо было и самих спекулянтов — нередко они продавали свои товары без посредников.
Попытать счастья простой советский человек также мог в московском магазине «Лейпциг», филиале главного универмага страны — «ГУМа».
Магазин "Лейпциг" на улице академика Варги в Москве.
Здесь продавалась в основном восточногерманские товары, а в магазинах-аналогах — польской «Ванде», болгарской «Софии», югославском «Ядране», венгерском «Будапеште» — предлагались вещи производства других социалистических стран. О поставках некоторых товаров здесь тоже нередко узнавали через знакомых и в день продажи старались приехать пораньше, чтобы избежать очередей.
Как все эти товары попадали в СССР? Конечно, не только и не столько в чемоданах командировочных. Советский Союз активно поддерживал торговые связи с другими социалистическими странами. По данным Государственного комитета СССР по статистике, с 1946 по 1989 год на соцблок приходилось от 52,7% до 83,1% внешнеторгового оборота страны. Главным партнером Москвы была ГДР.
Что можно было купить?
Точкой особого притяжения посетителей «Лейпцига» был застекленный макет железной дороги, вокруг которого ко времени запуска поезда собирались толпы детей и взрослых. Макет был собран из деталей фирмы PIKO — о поезде этого производителя мечтали многие советские дети. Самые удачливые собирали целую коллекцию с рельсами, стрелками, шлагбаумами, семафорами, вокзалами, мостами, домами, тоннелями, а также ковриком, изображавшим окружающий ландшафт.
Отдел игрушек в "Лейпциге".
Настоящим сокровищем для девочек были немецкие куклы, отличавшиеся от советских внешностью, материалом и функционалом. В некоторых семьях, которые могли позволить себе такую покупку, было не принято выносить куклу на улицу и даже активно играть с ней — достаточно было просто доставать и любоваться.
В список доступных советским детям игрушек из ГДР также входили конструктор «Гроссблок», резиновые фигурки индейцев и ковбоев и разнообразные детально проработанные машинки — тракторы, автопогрузчики, пожарные и полицейские автомобили, мусоро- и бензовозы, самосвалы, грузовики, машины скорой помощи, подводные лодки. Одни из них изображали восточногерманский транспорт, например автомобили Volkspolizei, другие копировали советские модели — например, ГАЗ-21 «ВОЛГА». Одни имели пульт управления, другие работали на инерционном моторчике: откатываешь машинку назад, отпускаешь — и она сама едет вперед.
Обезьяна Sonni с авито
Взрослые покупали в «Лейпциге» одежду: чулки и колготки, кожаные плащи, перчатки и сумки, обувь и прочее. Магазин славился среди прочего красивым нижним бельем, особенно комбинациями. По воспоминаниям некоторых современников, когда они только-только появились на советском рынке, местные девушки, поразившись их красоте и приняв за платья, носили их как отдельный предмет гардероба.
Мыло из ГДР с авито
Ввозили из ГДР и косметику: одни из первых в СССР дезодорантов «Одорекс», чуть позже — «Нежный», «Терпкий» и «Свежий» от фирмы «Флорена», пену для бритья, мыло того же производителя, крема и духи.
Комбинация из ГДР с авито
Предметом отдельной гордости советских семей был сервиз «Мадонна». Хотя СССР производил свой фарфор, продукция заводов ГДР очень ценилась — не только благодаря своему качеству, но и из-за богатых украшений, непривычных людям Советского Союза. Изображения женщин, полуодетых в легкие воздушные ткани, и большое количество позолоты выгодно отличали сервизы немецкой фирмы Kahla от отечественных. Кстати, «Мадоннами» их прозвали в СССР, на родине они носили другие названия.Такие наборы берегли и пользовали по особым поводам, в остальное же время они украшали полки шкафов. Мебель в семьях побогаче тоже могла быть сделана в ГДР: настоящим хитом был сервант «Хельга».
Частичку Восточной Германии хранили у себя дома и некоторые любители музыки. Среди производившейся в ГДР техники были не только миксеры и прочие кухонные принадлежности, но и магнитофоны.
Делали в Восточной Германии и музыкальные инструменты — гитары Musima. Их было модно украшать переводными картинками, тоже ГДРовскими, с изображениями флагов, техники и немецких красавиц — актрис, певиц и ведущих.
Продавец секции музыкальных товаров "Лейпцига" демонстрирует музыкальные инструменты из ГДР.
Интерес к этим вещам сохраняется и сейчас: на российских торговых площадках публикуются объявления о продаже сервантов из ГДР, открыток, наклеек, косметики и даже одежды, а коллекционеры и любители ретро продолжают охотиться за игрушками, фарфоровыми сервизами и статуэтками того времени.
Игрушка «Баркас 1000» из ГДР с авито
Второй магазин был из Индии. Да не один, а целых два.
Почему в Москве открылось целых два магазина индийских товаров? Чем они отличались между собой и где находились? Что в них покупали? Неужели за вещами из Индии приходилось стоять в очереди по несколько часов? Правда ли, что качество украшений и одежды было таким высоким, что многие носят их до сих пор? А также - как выглядели самые популярные индийские товары? Как во времена распада СССР здесь торговали по талонам? И что на месте магазина "Ганга" располагается сейчас? Об этом и не только...
Не социалистическая, но родная
В 1960-х и в 1970-х годах в Москве открылось немало магазинов стран социалистического лагеря, которые входили в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Например, чехословацкая "Власта", румынский "Букур", польская "Ванда", "Лейпциг" из ГДР, а также многие другие. Однако существовал в советской столице и другой иностранный магазин под интересным названием "Ганга" с товарами из Индии. Государство это не было ни членом СЭВ, ни борцом за социалистические идеалы. Однако с Советским Союзом у него сложились обоюдно тёплые отношения.
Л.И. Брежнев и единственная в истории Индии женщина премьер-министр Индира Ганди. Снимок сделан в 1966 году во время встречи в Москве.
Первый такой магазин открылся в конце 1970-х годов на Смоленской набережной. Название "Ганга" отсылало к знаменитой на весь мир Индийской реке Ганг. Потом эти торговые точки появились и во многих других советских городах. Например, в Ленинграде и Ташкенте. Поскольку в столице первый магазин показал себя очень хорошо, спустя несколько лет решили открывать второй. Место выбрали далеко не в центре - в доме №7 на Уссурийской улице. Сейчас это территория района Гольяново. Добираться туда было тяжело - даже метро "Щёлковская" находилось далеко.
Магазин "Ганга" на Уссурийской улице, 1984.
Расположили магазин в постройке, которая соединяла два высотных блочных жилых дома типовой серии (здания №7 и №9). Их возвели чуть раньше, в 1978 году. Также в соседнем помещении находился неплохой магазин "Овощи и фрукты". В отличие от некоторых других заграничных торговых точек, здесь снаружи не было никакого специального оформления. Обычные для тех времён стеклянные витрины и колонны, облицованные плиткой. Лишь вывеска не только на русском, но и на индийском языке, немного выбивалась из общей картины.
Потрясающая воображение экзотика
В торговых залах гольяновского филиала висели огромные вывески, чтобы посетители могли хорошо ориентироваться среди экзотических товаров. Площадь там была не маленькой - 700 кв метров. Например, "изделия из металла", "изделия из фарфора" и др. Некоторые товары стояли за стеклом на специальных деревянных тумбах. Чем-то даже напоминали музейные экспонаты. На Смоленской набережной интерьеры были темнее и загадочнее. Там использовали много дерева в отделке. За счёт увеличенной площади ассортимент в магазине на Уссурийской улице предлагали более широкий, чем в центре Москвы.
Магазин "Ганга" на Смоленской набережной, 1979. Фото Ю. Лунькова.
Ещё один снимок магазина "Ганга" на Смоленской набережной, 1979. Фото Б. Приходько.
Магазин "Ганга" на Уссурийской улице внутри, 1984. Фото В. Соболева.
За чем же приезжали сюда москвичи и гости города? В "Ганге" продавалось очень много интересных вещей. Во-первых, тут можно было купить разные благовония. Например, ароматические палочки, которые поджигали, чтобы начал распространяться загадочный и непривычный запах. Кроме того, желающие могли приобрети индийский парфюм.
Во-вторых, здесь имелся неплохой ассортимент украшений из полудрагоценных камней. Кольца, серьги, браслеты. Но самыми популярными, пожалуй, являлись бусы, Как однотонные, так и разноцветные.
Украшения из магазина "Ганга" на Смоленской набережной, купленные в 1970-х годах.
Ещё бусы и серьги из магазина "Ганга" времён СССР.
В "Ганге" имелся большой выбор предметов интерьера. Разные вазы, кувшины, тарелки, пиалы и др. Конечно, все перечисленные выше вещи пользовались спросом. Но не только за ними ехали в том числе и на окраину столицы. Москвичи хотели приобрести знаменитые кожаные сумки со слонами. Качество было таким хорошим, что у некоторых пожилых людей можно увидеть такой аксессуар до сих пор. Ещё знаковыми товарами в "Ганге" были мохеровые шарфы красно-зелёных оттенков, рубашки, платки, платья и юбки. Материал последних чем-то по текстуре напоминал марлю.
Та самая индийская сумка со слонами из магазина "Ганга".
Махеровый шарф из магазина "Ганга".
Юбка из магазина "Ганга".
Индийские джинсы фирмы AVIS.
Наконец, одним из самых популярных товаров, в первую очередь для молодёжи, были индийские джинсы. Они правда считались не такими крутыми, как из западных стран. Однако всё равно лучше, чем ничего. Стоять за ними, впрочем как и за другими товарами, порой приходилось не просто несколько часов, а всю ночь. Заветные синие штаны могли обойтись и в 100 рублей. Также в наличии были джинсовые куртки.
Дух Индии ушёл
Сколько проработал магазин "Ганга" на Уссурийской улице, точно сказать не могу. Скорее всего, он закрылся вскоре после распада СССР. Удалось только найти информацию, что в конце 1980-х и начале 1990-х там отпускали товар по талонам. Их часто можно было приобрести с рук. В отличие от многих других магазинов того периода, здесь карточки давали возможность покупателям выбирать из широкий ассортимент разных товаров.
Бывшее помещение индийского магазина на Уссурийской улице в 2021 году.
Потом там также шла очень активная торговля. Бывшее помещение с диковинными товарами из Индии отдали под разные магазины: продуктовые, ювелирные и т.п. В нулевых большую часть "Ганги" на Уссурийской улице заняла "Пятёрочка". Сейчас уже об индийской экзотике здесь ничего не напоминает. Со всей Москвы и городов страны сюда уже никто не ездит. Да и в очередях стоять за заграничными вещицами теперь никому не нужно.
О других иностанных магазинах расскажу как-нибудь в другой раз.
http://ymorno.ru/index.php?showtopic=93750
http://ymorno.ru/index.php?showtopic=92383&hl=%EC%E0%E3%...
Не социалистическая, но родная
В 1960-х и в 1970-х годах в Москве открылось немало магазинов стран социалистического лагеря, которые входили в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Например, чехословацкая "Власта", румынский "Букур", польская "Ванда", "Лейпциг" из ГДР, а также многие другие. Однако существовал в советской столице и другой иностранный магазин под интересным названием "Ганга" с товарами из Индии. Государство это не было ни членом СЭВ, ни борцом за социалистические идеалы. Однако с Советским Союзом у него сложились обоюдно тёплые отношения.
Л.И. Брежнев и единственная в истории Индии женщина премьер-министр Индира Ганди. Снимок сделан в 1966 году во время встречи в Москве.
Первый такой магазин открылся в конце 1970-х годов на Смоленской набережной. Название "Ганга" отсылало к знаменитой на весь мир Индийской реке Ганг. Потом эти торговые точки появились и во многих других советских городах. Например, в Ленинграде и Ташкенте. Поскольку в столице первый магазин показал себя очень хорошо, спустя несколько лет решили открывать второй. Место выбрали далеко не в центре - в доме №7 на Уссурийской улице. Сейчас это территория района Гольяново. Добираться туда было тяжело - даже метро "Щёлковская" находилось далеко.
Магазин "Ганга" на Уссурийской улице, 1984.
Расположили магазин в постройке, которая соединяла два высотных блочных жилых дома типовой серии (здания №7 и №9). Их возвели чуть раньше, в 1978 году. Также в соседнем помещении находился неплохой магазин "Овощи и фрукты". В отличие от некоторых других заграничных торговых точек, здесь снаружи не было никакого специального оформления. Обычные для тех времён стеклянные витрины и колонны, облицованные плиткой. Лишь вывеска не только на русском, но и на индийском языке, немного выбивалась из общей картины.
Потрясающая воображение экзотика
В торговых залах гольяновского филиала висели огромные вывески, чтобы посетители могли хорошо ориентироваться среди экзотических товаров. Площадь там была не маленькой - 700 кв метров. Например, "изделия из металла", "изделия из фарфора" и др. Некоторые товары стояли за стеклом на специальных деревянных тумбах. Чем-то даже напоминали музейные экспонаты. На Смоленской набережной интерьеры были темнее и загадочнее. Там использовали много дерева в отделке. За счёт увеличенной площади ассортимент в магазине на Уссурийской улице предлагали более широкий, чем в центре Москвы.
Магазин "Ганга" на Смоленской набережной, 1979. Фото Ю. Лунькова.
Ещё один снимок магазина "Ганга" на Смоленской набережной, 1979. Фото Б. Приходько.
Магазин "Ганга" на Уссурийской улице внутри, 1984. Фото В. Соболева.
За чем же приезжали сюда москвичи и гости города? В "Ганге" продавалось очень много интересных вещей. Во-первых, тут можно было купить разные благовония. Например, ароматические палочки, которые поджигали, чтобы начал распространяться загадочный и непривычный запах. Кроме того, желающие могли приобрети индийский парфюм.
Во-вторых, здесь имелся неплохой ассортимент украшений из полудрагоценных камней. Кольца, серьги, браслеты. Но самыми популярными, пожалуй, являлись бусы, Как однотонные, так и разноцветные.
Украшения из магазина "Ганга" на Смоленской набережной, купленные в 1970-х годах.
Ещё бусы и серьги из магазина "Ганга" времён СССР.
В "Ганге" имелся большой выбор предметов интерьера. Разные вазы, кувшины, тарелки, пиалы и др. Конечно, все перечисленные выше вещи пользовались спросом. Но не только за ними ехали в том числе и на окраину столицы. Москвичи хотели приобрести знаменитые кожаные сумки со слонами. Качество было таким хорошим, что у некоторых пожилых людей можно увидеть такой аксессуар до сих пор. Ещё знаковыми товарами в "Ганге" были мохеровые шарфы красно-зелёных оттенков, рубашки, платки, платья и юбки. Материал последних чем-то по текстуре напоминал марлю.
Та самая индийская сумка со слонами из магазина "Ганга".
Махеровый шарф из магазина "Ганга".
Юбка из магазина "Ганга".
Индийские джинсы фирмы AVIS.
Наконец, одним из самых популярных товаров, в первую очередь для молодёжи, были индийские джинсы. Они правда считались не такими крутыми, как из западных стран. Однако всё равно лучше, чем ничего. Стоять за ними, впрочем как и за другими товарами, порой приходилось не просто несколько часов, а всю ночь. Заветные синие штаны могли обойтись и в 100 рублей. Также в наличии были джинсовые куртки.
Дух Индии ушёл
Сколько проработал магазин "Ганга" на Уссурийской улице, точно сказать не могу. Скорее всего, он закрылся вскоре после распада СССР. Удалось только найти информацию, что в конце 1980-х и начале 1990-х там отпускали товар по талонам. Их часто можно было приобрести с рук. В отличие от многих других магазинов того периода, здесь карточки давали возможность покупателям выбирать из широкий ассортимент разных товаров.
Бывшее помещение индийского магазина на Уссурийской улице в 2021 году.
Потом там также шла очень активная торговля. Бывшее помещение с диковинными товарами из Индии отдали под разные магазины: продуктовые, ювелирные и т.п. В нулевых большую часть "Ганги" на Уссурийской улице заняла "Пятёрочка". Сейчас уже об индийской экзотике здесь ничего не напоминает. Со всей Москвы и городов страны сюда уже никто не ездит. Да и в очередях стоять за заграничными вещицами теперь никому не нужно.
О других иностанных магазинах расскажу как-нибудь в другой раз.
http://ymorno.ru/index.php?showtopic=93750
http://ymorno.ru/index.php?showtopic=92383&hl=%EC%E0%E3%...
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