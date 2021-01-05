«Тот самый колорад» Александр Маршал объяснил Западу, почему не стоит связываться с Россией

Российский певец Александр Маршал не так давно переполошил всех украинских националистов. Его песня "Я тот самый колорад" буквально довела троллей до истерики. Однако артист прямолинейно объяснил и Украине, и Западу, почему не стоит связываться с Россией.

"Америка – полицейское государство"

Александр Миньков, а именно это настоящее имя артиста, родился в семье военного и сам готовился стать лётчиком. Однако псевдоним "Маршал" появился вовсе не из-за любви Александра Витальевича покомандовать, а из-за высокого роста, которым он с детства отличался и из-за которого всегда оказывался первым в шеренге, будучи студентом лётного училища.

Стать армейским маршалом Александру всё же было не суждено: бросив учёбу, он начал длинный путь певца, хотя армия и осталась рядом с ним навсегда. Карьера шла в гору, и в какой-то момент артист со своей группой "Парк Горького" даже снискал невероятную популярность в США.

Несколько лет Маршал жил и работал в Америке, но остаться в стране, которую отечественные либералы видят едва ли не раем, не решился. Как позже рассказал артист, оказалось, у соседа трава не всегда зеленее, и в США жизнь тоже может быть не сахар.

"У меня есть друзья – богатейшие люди, на "Бентли" ездят.

И в ту же дуду начинают дуть: "Вот, в стране всё плохо…" Я им говорю: "Продай "Бентли", деньги отдай детскому дому". Надо хоть что-то делать, чтобы жить стало лучше. А там, "за бугром", конечно, хорошо (говорит с иронией). Часто слышу: "А вот у них там совсем другая жизнь…". Езжайте, поживите", – приводит слова певца "АИФ".Фото:Anatoly Lomokhov/GloballookPress

За время жизни в Америке Маршал побывал во всех штатах, однако так и не перестал, по его словам, чувствовать себя "человеком второго сорта", на которого из-за акцента смотрят свысока. Кроме того, радужно жилось только до тех пор, пока не пришлось платить по счетам.

Именно поэтому певец точно знает, что делать выводы о жизни там и здесь нужно на личном опыте, а не на чьих-то рассказах.

"Я 10 лет прожил в США. И понял, что на самом деле там не всё так радужно, как нам рассказывали. Америка – это полицейское государство. Шаг вправо, шаг влево от закона – и ты уже никто. Есть места, куда ты приезжаешь и думаешь: "И где эта хвалёная Америка? Как тут вообще можно жить?!" Вросшие в землю вагончики, ржавые машины, люди в рваной одежде, которые едва сводят концы с концами", – поделился воспоминаниями артист.

По его словам, проехав по земле и посмотрев, как живут люди, понимаешь, что в России совсем не плохо. Кроме того, Маршал признался, что за всё время жизни в США его всё равно тянуло обратно, потому что "есть у нас что‑то такое, чего там нет".

"Крым мог остаться в составе Украины"

И во время жизни на Западе, и дома артист никогда не забывал своих корней и того, что он русский, гордясь этим. Заявил он об этом и в своей песне на стихи крымчанина Владимира Кобеца. Маршал дописал ещё пару куплетов и получилось произведение "Я русский, я тот самый колорад". Изначально композиция была записана на скорую руку и исполнена дома под гитару, но это не помешало ей прогреметь на всю Россию и даже Украину. Правда в соседней стране она спровоцировала волну возмущения и критики в адрес артиста.

В куплетах иронично подаются популярные у украинских националистов и российских либералов оскорбления – "колорад", "совдеповский отстой", "вата". Однако посыл исполненной Маршалом песни был донесён для всех очень чётко – не стоит лезть к России.

"Для нас святое – Родина и мать,

нас мир боится, потому что знает:

Кому "умом Россию не понять",

тому она привычно объясняет,



что есть на свете, окромя жратвы,

порядочность, достоинство и совесть.

И наше, русское "иду на вы" –

для вас, тупых, увы, плохая новость".

На Украине артиста обвинили в ненависти к стране и якобы поддержке конфликта в Донбассе, началась настоящая травля. Однако Александр Маршал напомнил братскому народу, кто именно виновен в ситуации на Украине.

"Думаю, если бы не Майдан, Донбасс и Крым остались бы в составе Украины. Марши нациков, сожжённые заживо люди в одесском Доме профсоюзов – они же ничего не стесняются уже. Кто будет отвечать за всё это? Не были мы врагами. И вот те на – ливанули бензина в огонь. Часть друзей с Украины перестали со мной общаться из-за всей этой ситуации. Некоторых мне просто пришлось заблокировать в соцсетях. Я вижу, как людям промыли голову", – делился певец в интервью.

Однако на Украину Маршал до сих пор невъездной, помимо чёрного списка скандального сайта "Миротворец" он попал и под запрет СБУ, в том числе из-за своих визитов в Крым. Но певец подчёркивает – ездил в Крым и будет, так как это территория России. В одном из разговоров с журналистами Маршал высказал мнение, что за 23 года в составе Украины на полуострове ничего не изменилось в лучшую сторону, и крымчане сами захотели снова стать частью России. Вероятно, если бы они не сделали этот выбор, украинские власти Крым залили бы кровью ещё сильнее, чем Донбасс, отметил он.

При этом артист открыто заявлял, что особо съездить на Украину и не стремился, но своим запретом СБУ продемонстрировали всю циничность современной Украины. Артиста не пустили даже похоронить мать и сестру, посетить могилу отца, которые более десятка лет назад перебрались в Киев. Помогли перезахоронить останки родных в Москве знакомые.

"Я не знаю что такое патриотизм"

Однако, несмотря на все трудности, позиция Маршала остаётся неизменной – он открыто выступает в поддержку своей Родины. Так, артист всегда одним из первых отправляется в горячие точки, чтобы подбодрить российских военных. Концерты Маршал давал и в Чечне, и в Сирии и в Донбассе. По его словам, армия страны за последние годы обрела невероятную мощь, а среди военнослужащих "не встретишь ни одного гнилого".

"Мне один 19-летний сержант в Чечне сказал: "Я за свою страну порву любого, как бобик грелку". Когда меня зовут выступить перед бойцами в горячих точках, с удовольствием откликаюсь. Чувствую, что я этим ребятам нужен там, на передовой", – рассказал артист.

Александр удивился, как, учитывая всё это, кто-то может хотеть воевать с Россией. Певец отметил, что сами русские никогда не ищут конфликта, но если уж к ним с войной приходят, то "по морде получат".

"Я не знаю, что такое патриотизм. Кто-то имеет в виду любовь к берёзкам, для кого-то это любовь к людям, к земле. Для меня это необсуждаемая тема. Потому что любовь к родине должна быть в крови", – добавил он.

Сегодня Александр Маршал – член Общественного совета при Министерстве обороны Российскоц Федерации и член Общественного совета при Следственном комитете и ведёт цикл исторических программ. Он продолжает активно трудиться и в качестве общественного деятеля, и как певец. При этом артист не теряет оптимизма и бодрости, всем советуя радоваться каждой секунде, ведь жизнь прекрасна и удивительна.

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