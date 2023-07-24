Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 года

Он любил и понимал деревню, забитую, терпеливую, молчаливую. Русскую. Чтобы он мог достучаться до наших сердец, выкрикнуть эту свою правду, его мать пожертвовала самым ценным, что только есть на селе - продала корову, о которой говорят, "кормилица". И Шукшин достучался... Говорят на вступительном экзамене во ВГИК Ромм его спросил: "Расскажите, как себя чувствовал Пьер Безухов в Бородинском сражении". Шукшин ответил: "Я это не читал. Очень толстая книжка, руки не доходят". Ромм нахмурился: "Какой же вы директор школы, вы некультурный человек. Вы не можете быть режиссером" Шукшин стал на него кричать: "А вы знаете, что такое директор школы? Дрова к зиме у председателя сперва выбей, потом вывези да наколи, чтоб детишки не мерзли. Учебники раздобудь, парты почини, керосину добудь, учителей размести. А машина - с хвостом на четырех копытах, и ту в колхозе не выпросишь. Где шагом, где бегом, грязь - во... Где уж тут книжки читать!" Экзаменаторы были счастливы - нагрубил самому Ромму! И предвкушали, как зарвавшегося абитуриента с треском выгонят. А Ромм вдруг сказал: "Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятерку"...

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Василий Макарович Шукшин (25 июля 1929 года, село Сростки, Сростинский район, Бийский округ, Сибирский край — 2 октября 1974 года, станица Клетская, Волгоградская область) — русский советский писатель, кинорежиссёр, актёр, сценарист. Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в крестьянской семье. Отец его, Макар Леонтьевич Шукшин (1912—1933) был арестован и расстрелян в 1933 году, во время коллективизации, и реабилитирован посмертно в 1956 году. Мать, Мария Сергеевна (в девичестве Попова; во втором браке — Куксина) (1909 — 17 января 1979) взяла на себя все заботы о семье. Сестра — Наталья Макаровна Шукшина (16 ноября 1931 — 10 июля 2005). После ареста отца и до получения паспорта Василий Макарович именовался по материнской фамилии Василием Поповым. В 1943 году Шукшин окончил семилетку в селе Сростки и поступил в Бийский автомобильный техникум. Учился там два с половиной года, однако техникум не закончил. Вместо этого в 1945 году пошёл работать в колхоз в селе Сростки. В колхозе проработал недолго, в 1946 году покинул родное село. В 1947—1949 годах Шукшин работал слесарем на нескольких предприятиях треста Союзпроммеханизация: на турбинном заводе в Калуге, на тракторном заводе во Владимире. В 1949 году Шукшин был призван служить в Военно-Морской флот. Служил матросом на Балтийском флоте, затем радистом на Черноморском. Литературная деятельность Шукшина началась в армии, именно там он впервые попытался писать рассказы, которые читал своим сослуживцам.

В 1953 году был демобилизован с флота из-за обнаружившейся язвы желудка, и он вернулся в село Сростки.

Мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина в Сростках. В родном селе Василий Макарович сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в сростинской средней школе № 32. Пошёл работать учителем русского языка и словесности в Сросткинской школе сельской молодёжи. Некоторое время был директором этой школы. В 1954 году Шукшин отправился в Москву поступать во ВГИК. Чтобы собрать деньги на дорогу, его мать продала корову. Первая супруга Шукшина его односельчанка, школьная учительница Мария Ивановна Шумская. Познакомились они ещё в юношестве и поженились в 1953 году. В 1957 году Шукшин из Москвы написал домой письмо о том что просит развод у Марии так как полюбил другую женщину. На сьёмках фильма "Живет такой парень"многие судачили про роман Шукшина с поэтессой Беллой Ахмадуллиной, сыгравшей в фильме "Живет такой парень" роль журналистки. Через несколько месяцев роман писателя и поэтессы благополучно завершился. Картина "Живет такой парень" получила восторженные отклики публики. На кинофестивале в Венеции фильму присудили главный приз. В 1963 году он вступил в брак с Викторией Софроновой, дочерью писателя Анатолия Сафронова. Виктория Софронова, редактор журнала "Москва", вспоминает: "Как-то я прочитала в "Новом мире" цикл рассказов "Они с Катуни". Автор Шукшин. Признаться, та повесть Шукшина была слабой. Ее критиковали. И я тоже. Когда все стали расходиться, я почувствовала, что... мои ноги не идут. Мне стало жаль Шукшина. Я подошла, стала его утешать, напомнила о других - удачных - произведениях. Потом ушла с друзьями в кафе. Заказали столик, и вдруг туда же заходит Шукшин. С Беллой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, это был их прощальный вечер. С ними были Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиками лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза. Хотя мне, в общем-то, несвойственна такая смелость. Потом он меня нашел. Я тогда только развелась с мужем, детей не имела". В момент знакомства Виктории было 33 года. Вскоре они стали жить вместе. Виктория Шукшина очень любила, а он был ревнив. Однажды подрался с другом из-за того, что тот, прощаясь, поцеловал Викторию. Тамара Семина и Василий Шукшин в фильме "Два Федора".

Брак Виктории и Василия был недолгим. Летом 1964 года Виктория почувствовала, что Василий к ней охладел. А она была беременна. В это время Шукшин отправился в Судак на съемки фильма "Какое оно, море?". Там он познакомился с 26-летней актрисой Лидией Федосеевой. В момент знакомства с Шукшиным Лидия Федосеева была замужем за артистом киевской киностудии имени Довженко Вячеславом Ворониным, от которого у нее была четырехлетняя дочь Настя. Однако, муж жил в Киеве, Лидия училась в Москве во ВГИКе, а Настя жила в Ленинграде у бабушки. Лидия виделась с мужем редко и начинала отвыкать от него, брак с Ворониным превратился в формальность. Лидия не была в восторге от перспективы сниматься с Шукшиным: ходили упорные слухи о его пьяных загулах. Но режиссер успокоил ее. Съемочная группа ехала в Судак. В купе вместе Лидией и Настей находились операторы картины. Вдруг в купе вошел Шукшин, прихватив с собой бутылку вина. Лидия вспоминает: "Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза у него зеленые - веселые, озорные и хулиганистые. Я запела "Калину красную". Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил. Когда все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю - Вася. Тихонько присаживается ко мне и говорит: "Ну, давай, рассказывай о себе". Всю ночь мы проговорили. Когда ехали в автобусе в Судак, остановились в лесочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за мной и что-то под пиджаком держит. Спрашиваю: зверька поймал? А он мне - маленький букетик цветов. Потом узнала, что это были первые цветы, которые он подарил женщине. Я долго хранила их". В 1968 году, когда у них родилась дочь Маша Шукшин бросил пить. Трудно ли было с ним жене? Лидия вспоминает: "Он за 10 лет нашей жизни только раза три, от силы пять, объяснялся мне в любви, да и то - от обиды или ревности. И вместе с тем хорошо знал меня, понимал". Через год в семье Шукшиных родилась вторая дочь - Оля. Последней каплей в его отношениях с водкой стал один случай. Однажды пошел он с дочкой гулять. Встретил приятеля, зашли в кафе на минуту отметить встречу. Дочку оставили на улице. И забыли. А когда он вышел из кафе, дочки не оказалось. В ужасе он обегал весь район. Это так его потрясло, что он поклялся никогда больше не пить. Перед премьерой фильма "Странные люди" в Парижском Киноцентре авторов угощали дорогим старинной выдержки шампанским. Шукшин не выпил ни глотка. Последний год жизни Шукшина начался успешно. Вышел в свет новый сборник рассказов Шукшина "Характеры", режиссер Товстоногов решил ставить спектакль по пьесе Шукшина "Энергичные люди" Бондарчук предложил Шукшину роль Лопахина в картине "Они сражались за Родину". Съемки начались в августе 1974 года на Дону. К началу октября Шукшин почти полностью завершил роль, ему оставалось сняться в последнем эпизоде. 4 октября он должен был вернуться в Москву. Юрий Никулин вспоминал: "За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда гример начнет работать. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то на обратной стороне пачки сигарет "Шипка". Сидевший рядом артист Бурков спросил: "Что ты рисуешь?". "Да вот видишь, - ответил Шукшин, показывая, - вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны". 1 октября Шукшин чувствовал себя хорошо. Позвонил с почты поселка Клетская домой в Москву. Теплоход "Дунай"

Затем с Бурковым сходил в баню, потом вернулся на теплоход "Дунай", где жили артисты. До глубокой ночи смотрел по телевизору хоккейный матч СССР - Канада. По его окончании разошлись по каютам. Буркову не спалось. Часа в 4 утра он вышел из каюты и в коридоре увидел Шукшина. Тот держался за сердце и стонал. "Валидол не помогает, - пожаловался он. - Нет у тебя чего-нибудь покрепче?" Бурков принес капли Зеленина. Шукшин выпил их без меры, запил водой и ушел к себе в каюту. На теплоходе "Дунай"

Часов в девять утра Бурков вышел в коридор с намерением разбудить Шукшина. Он вспоминает: "Я постучался к Шукшину. Дверь была не заперта. Но я не вошел. Я чего-то испугался. Окликнул его. Ему же на съемку было пора вставать. Он не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять всю ночь писал. Я пошел по коридору и столкнулся с Губенко. "Николай, - попросил я, - загляни к Васе, ему скоро на съемку, а он чего-то не встает". Он к нему вошел. Стал трясти за плечо, рука как неживая, потрогал пульс, а его нет. Шукшин умер во сне. "От сердечной недостаточности", - сказали врачи. Посмертное фото в каюте. Пocлeдняя фотогpaфия Вacилия Макapoвича Шукшина, снятая во вpeмя съёмок фильма -Они cpaжались за Poдину-. Ceнтябрь 1974 года.

Это случилось 2 октября 1974 года. Мать Шукшина Мария Сергеевна хотела похоронить сына на родине, в Сростках, но ее отговорили. Шукшина похоронили 7 октября в Москве на Новодевичьем кладбище. Люди прощаясь с Василием Макаровичем, на панихиде клали в гроб калину, их было очень много в гробу - алых ягод, под которыми родственники обнаружили много крестиков, иконок и узелков. Много прошло возле гроба россиян, и они клали в гроб самое дорогое.

В искусстве уютно

быть сдобною булкой

французской,

но так не накормишь

ни вдов,

ни калек,

ни сирот.

Шукшин был горбушкой

С калиною красной

Вприкуску,

Черняшкою той,

Без которой немыслим народ…

Когда мы взошли,

На тяжёлой закваске мужицкой,

Нас тянет к природе,

К есенинским чистым стихам.

Нам с ложью не сжиться,

В уюте ужей не ужиться,

И сердце как сокол,

Как связанный Разин Степан.

Искусство народно,

когда в нем не сахар обмана,

а солью родимой земли

просолилось навек.

...Мечта Шукшина

о несбывшейся роли Степана,

как Волга, взбугрилась на миг

подо льдом замороженных век.

Е. Евтушенко. "Памяти Шукшина".. https://1mim.livejournal.com/565068.html Василий Шукшин - док фильм. 1999 год

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