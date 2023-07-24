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Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 года

Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаОн любил и понимал деревню, забитую, терпеливую, молчаливую. Русскую. Чтобы он мог достучаться до наших сердец, выкрикнуть эту свою правду, его мать пожертвовала самым ценным, что только есть на селе - продала корову, о которой говорят, "кормилица". И Шукшин достучался...Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаГоворят на вступительном экзамене во ВГИК Ромм его спросил: "Расскажите, как себя чувствовал Пьер Безухов в Бородинском сражении". Шукшин ответил: "Я это не читал. Очень толстая книжка, руки не доходят". Ромм нахмурился: "Какой же вы директор школы, вы некультурный человек. Вы не можете быть режиссером"Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаШукшин стал на него кричать: "А вы знаете, что такое директор школы? Дрова к зиме у председателя сперва выбей, потом вывези да наколи, чтоб детишки не мерзли. Учебники раздобудь, парты почини, керосину добудь, учителей размести. А машина - с хвостом на четырех копытах, и ту в колхозе не выпросишь. Где шагом, где бегом, грязь - во... Где уж тут книжки читать!" Экзаменаторы были счастливы - нагрубил самому Ромму! И предвкушали, как зарвавшегося абитуриента с треском выгонят. А Ромм вдруг сказал: "Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятерку"...

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Василий Макарович Шукшин (25 июля 1929 года, село Сростки, Сростинский район, Бийский округ, Сибирский край — 2 октября 1974 года, станица Клетская, Волгоградская область) — русский советский писатель, кинорежиссёр, актёр, сценарист.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВасилий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в крестьянской семье. Отец его, Макар Леонтьевич Шукшин (1912—1933) был арестован и расстрелян в 1933 году, во время коллективизации, и реабилитирован посмертно в 1956 году. Мать, Мария Сергеевна (в девичестве Попова; во втором браке — Куксина) (1909 — 17 января 1979) взяла на себя все заботы о семье. Сестра — Наталья Макаровна Шукшина (16 ноября 1931 — 10 июля 2005). После ареста отца и до получения паспорта Василий Макарович именовался по материнской фамилии Василием Поповым.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ 1943 году Шукшин окончил семилетку в селе Сростки и поступил в Бийский автомобильный техникум. Учился там два с половиной года, однако техникум не закончил. Вместо этого в 1945 году пошёл работать в колхоз в селе Сростки. В колхозе проработал недолго, в 1946 году покинул родное село. В 1947—1949 годах Шукшин работал слесарем на нескольких предприятиях треста Союзпроммеханизация: на турбинном заводе в Калуге, на тракторном заводе во Владимире.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ 1949 году Шукшин был призван служить в Военно-Морской флот. Служил матросом на Балтийском флоте, затем радистом на Черноморском. Литературная деятельность Шукшина началась в армии, именно там он впервые попытался писать рассказы, которые читал своим сослуживцам.

В 1953 году был демобилизован с флота из-за обнаружившейся язвы желудка, и он вернулся в село Сростки.

Мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина в Сростках.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ родном селе Василий Макарович сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в сростинской средней школе № 32. Пошёл работать учителем русского языка и словесности в Сросткинской школе сельской молодёжи. Некоторое время был директором этой школы.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ 1954 году Шукшин отправился в Москву поступать во ВГИК. Чтобы собрать деньги на дорогу, его мать продала корову.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаПервая супруга Шукшина его односельчанка, школьная учительница Мария Ивановна Шумская. Познакомились они ещё в юношестве и поженились в 1953 году. В 1957 году Шукшин из Москвы написал домой письмо о том что просит развод у Марии так как полюбил другую женщину.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаНа сьёмках фильма "Живет такой парень"многие судачили про роман Шукшина с поэтессой Беллой Ахмадуллиной, сыгравшей в фильме "Живет такой парень" роль журналистки. Через несколько месяцев роман писателя и поэтессы благополучно завершился. Картина "Живет такой парень" получила восторженные отклики публики. На кинофестивале в Венеции фильму присудили главный приз.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ 1963 году он вступил в брак с Викторией Софроновой, дочерью писателя Анатолия Сафронова. Виктория Софронова, редактор журнала "Москва", вспоминает: "Как-то я прочитала в "Новом мире" цикл рассказов "Они с Катуни". Автор Шукшин. Признаться, та повесть Шукшина была слабой. Ее критиковали. И я тоже. Когда все стали расходиться, я почувствовала, что... мои ноги не идут. Мне стало жаль Шукшина. Я подошла, стала его утешать, напомнила о других - удачных - произведениях. Потом ушла с друзьями в кафе. Заказали столик, и вдруг туда же заходит Шукшин. С Беллой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, это был их прощальный вечер. С ними были Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиками лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза. Хотя мне, в общем-то, несвойственна такая смелость. Потом он меня нашел. Я тогда только развелась с мужем, детей не имела". В момент знакомства Виктории было 33 года. Вскоре они стали жить вместе. Виктория Шукшина очень любила, а он был ревнив. Однажды подрался с другом из-за того, что тот, прощаясь, поцеловал Викторию.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаТамара Семина и Василий Шукшин в фильме "Два Федора".

Брак Виктории и Василия был недолгим. Летом 1964 года Виктория почувствовала, что Василий к ней охладел. А она была беременна. В это время Шукшин отправился в Судак на съемки фильма "Какое оно, море?". Там он познакомился с 26-летней актрисой Лидией Федосеевой.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ момент знакомства с Шукшиным Лидия Федосеева была замужем за артистом киевской киностудии имени Довженко Вячеславом Ворониным, от которого у нее была четырехлетняя дочь Настя. Однако, муж жил в Киеве, Лидия училась в Москве во ВГИКе, а Настя жила в Ленинграде у бабушки. Лидия виделась с мужем редко и начинала отвыкать от него, брак с Ворониным превратился в формальность.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаЛидия не была в восторге от перспективы сниматься с Шукшиным: ходили упорные слухи о его пьяных загулах. Но режиссер успокоил ее. Съемочная группа ехала в Судак. В купе вместе Лидией и Настей находились операторы картины. Вдруг в купе вошел Шукшин, прихватив с собой бутылку вина. Лидия вспоминает: "Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза у него зеленые - веселые, озорные и хулиганистые. Я запела "Калину красную". Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаКогда все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю - Вася. Тихонько присаживается ко мне и говорит: "Ну, давай, рассказывай о себе". Всю ночь мы проговорили. Когда ехали в автобусе в Судак, остановились в лесочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за мной и что-то под пиджаком держит. Спрашиваю: зверька поймал? А он мне - маленький букетик цветов. Потом узнала, что это были первые цветы, которые он подарил женщине. Я долго хранила их".Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВ 1968 году, когда у них родилась дочь Маша Шукшин бросил пить. Трудно ли было с ним жене?Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаЛидия вспоминает: "Он за 10 лет нашей жизни только раза три, от силы пять, объяснялся мне в любви, да и то - от обиды или ревности. И вместе с тем хорошо знал меня, понимал". Через год в семье Шукшиных родилась вторая дочь - Оля.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаПоследней каплей в его отношениях с водкой стал один случай. Однажды пошел он с дочкой гулять. Встретил приятеля, зашли в кафе на минуту отметить встречу. Дочку оставили на улице. И забыли. А когда он вышел из кафе, дочки не оказалось. В ужасе он обегал весь район. Это так его потрясло, что он поклялся никогда больше не пить. Перед премьерой фильма "Странные люди" в Парижском Киноцентре авторов угощали дорогим старинной выдержки шампанским. Шукшин не выпил ни глотка.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаПоследний год жизни Шукшина начался успешно. Вышел в свет новый сборник рассказов Шукшина "Характеры", режиссер Товстоногов решил ставить спектакль по пьесе Шукшина "Энергичные люди"Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаБондарчук предложил Шукшину роль Лопахина в картине "Они сражались за Родину". Съемки начались в августе 1974 года на Дону. К началу октября Шукшин почти полностью завершил роль, ему оставалось сняться в последнем эпизоде. 4 октября он должен был вернуться в Москву.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаЮрий Никулин вспоминал: "За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда гример начнет работать. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то на обратной стороне пачки сигарет "Шипка". Сидевший рядом артист Бурков спросил: "Что ты рисуешь?". "Да вот видишь, - ответил Шукшин, показывая, - вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны". 1 октября Шукшин чувствовал себя хорошо. Позвонил с почты поселка Клетская домой в Москву.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаТеплоход "Дунай"

Затем с Бурковым сходил в баню, потом вернулся на теплоход "Дунай", где жили артисты. До глубокой ночи смотрел по телевизору хоккейный матч СССР - Канада.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаПо его окончании разошлись по каютам. Буркову не спалось. Часа в 4 утра он вышел из каюты и в коридоре увидел Шукшина. Тот держался за сердце и стонал. "Валидол не помогает, - пожаловался он. - Нет у тебя чего-нибудь покрепче?" Бурков принес капли Зеленина. Шукшин выпил их без меры, запил водой и ушел к себе в каюту.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаНа теплоходе "Дунай"

Часов в девять утра Бурков вышел в коридор с намерением разбудить Шукшина. Он вспоминает: "Я постучался к Шукшину. Дверь была не заперта. Но я не вошел. Я чего-то испугался. Окликнул его. Ему же на съемку было пора вставать.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаОн не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять всю ночь писал. Я пошел по коридору и столкнулся с Губенко. "Николай, - попросил я, - загляни к Васе, ему скоро на съемку, а он чего-то не встает". Он к нему вошел. Стал трясти за плечо, рука как неживая, потрогал пульс, а его нет. Шукшин умер во сне. "От сердечной недостаточности", - сказали врачи.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаПосмертное фото в каюте.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаПocлeдняя фотогpaфия Вacилия Макapoвича Шукшина, снятая во вpeмя съёмок фильма -Они cpaжались за Poдину-. Ceнтябрь 1974 года.

Это случилось 2 октября 1974 года.  Мать Шукшина Мария Сергеевна хотела похоронить сына на родине, в Сростках, но ее отговорили. Шукшина похоронили 7 октября в Москве на Новодевичьем кладбище.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаЛюди прощаясь с Василием Макаровичем, на панихиде клали в гроб калину, их было очень много в гробу - алых ягод, под которыми родственники обнаружили много крестиков, иконок и узелков. Много прошло возле гроба россиян, и они клали в гроб самое дорогое.Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 года

В искусстве уютно
быть сдобною булкой
французской,
но так не накормишь
ни вдов,
ни калек,
ни сирот.

Шукшин был горбушкой
С калиною красной
Вприкуску,
Черняшкою той,
Без которой немыслим народ…

Когда мы взошли,
На тяжёлой закваске мужицкой,
Нас тянет к природе,
К есенинским чистым стихам.

Нам с ложью не сжиться,
В уюте ужей не ужиться,
И сердце как сокол,
Как связанный Разин Степан.

Искусство народно,
когда в нем не сахар обмана,
а солью родимой земли
просолилось навек.

...Мечта Шукшина
о несбывшейся роли Степана,
как Волга, взбугрилась на миг
подо льдом замороженных век.

Е. Евтушенко. "Памяти Шукшина"..Сегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаhttps://1mim.livejournal.com/565068.htmlСегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаСегодня Василию Шукшину могло бы исполниться 94 годаВасилий Шукшин - док фильм. 1999 год

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