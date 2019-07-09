Куделиха Шукшина

Помню как ребенком смотрели всей семьей фильм Шукшина "Калина красная". И там один из самых эмоциональных моментов, когда главный герой приходит к своей матери, которая его не узнает.

Почему то в стране все были уверены, и мои родители помню это говорили, что актриса, которая играла эту старушку Куделиху и была на самом деле матерью Шукшина. Уж больно душещипательным получился момент.

Но на самом деле это не так...

Это жительница деревни Мериново (ныне Садовая) Вологодской области Ефимия Быстрова.

Это именно она «сыграла» роль старушки Куделихи, матери Егора Прокудина - главного героя кинокартины Василия Шукшина «Калина красная». Причем обратите внимание - слово "сыграла" в кавычках. Дело в том, что Шукшин планировал в этой роли снимать Народную артистку СССР Веру Марецкую. Но перед началом съёмок она внезапно тяжело заболела. Оператор фильма Анатолий Заболоцкий услышал от жителей деревни, где проходили съёмки, что есть у них соседка с очень похожей судьбой, которую Шукшин написал в сценарии. Когда Василий Макарович пообщался с Быстровой, понял: это подарок судьбы! Никакая народная артистка ТАК не сыграет!

Решили снимать её «скрытой камерой», чтобы не смущать. Вся эта знаменитая сцена снята абсолютно документально. Ефимия Быстрова просто рассказывала актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной о своих сыновьях: что четырёх убило на войне, а пятый бесследно пропал, связавшись с плохой компанией, что она его вот уже 18 лет безуспешно разыскивает...

А к Офимии Офимьевне Анатолий Дмитриевич приезжал, спустя время. И снял о ней фильм "Мелочи жизни". После съёмок Шукшин собственноручно починил её избу, запас дровами на зиму, продуктами, оставил некоторую сумму денег...

Куделиха всем сердцем прикипела к Шукшину и рассказывала соседям, что Шукшин и есть тот самый её без вести пропавший сын. Она сама в это уверовала и повесила портрет Шукшина у себя в избе. Умерла бабушка через год после смерти Шукшина. Говорят, что замерзла в избушке. В одиночестве. Дом потом разграбили - искали деньги, думали, что Шукшин дал ей миллионы за съемки в фильме. Все обои ободрали, ничего не нашли...

Позже, жители деревни на её могиле установят памятник с фотографией-кадром из фильма.

Вот такое "кино"...

https://masterok.livejournal.com/5453011.html