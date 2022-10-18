Чего боялись солдаты на фронтах Великой Отечественной войны

Вот и дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза В.И. Чуйков носил в партбилете молитву, которую ему перед отправкой в Сталинград самолично написала мать. Чуйков В.И.

Смерть витала везде, ежедневно и ежечасно. Можно было сидеть где-нибудь в блиндаже, а туда раз - и прилетел снаряд. Или просто находиться в окопе и опять снаряд или какая-нибудь шальная пуля.

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Семена Львовичи Ария:

«…скоро я буду убит или мне удастся выжить?.. Страх смерти сопровождал неотступно. Он был или четко выраженным, или в подсознании держался. Он мог быть неосознанным, этот страх, но был всегда. Вот этим отличалась жизнь после победы. Ушел страх смерти. Он ушел из подсознания. На войне есть людские массы, цель которых – убить тебя. А в мирных условиях ни у кого таких целей нет».

Семен Львович Ария (1922 - 2013)

Но были еще две вещи, если так можно выразиться, которые кроме смерти, боялись практически все солдаты. Дочитайте статью до конца, и вы узнаете, что это.

Чего еще, кроме смерти, боялись солдаты на войне?

Практически все прошедшие через горнило войны ветераны сходились во мнении о том, что кроме смерти на войне они боялись увечий. Случались такие увечья, которые всю дальнейшую жизнь человека делали настоящей пыткой.

У меня у самого дед вернулся с войны без руки. Виду, конечно, не подавал, но то, что тяжело ему было, это точно.

Некоторые, конечно, возвращались в строй, но из общей массы таковых были единицы. Одним из них был Захар Сорокин.

Второе, чего еще боялись все без исключения – это атаки. Атака, как бы ты не был храбр, это тяжелейшее испытание. Одна лишь мысль о том, что тебя сейчас могут убить, доводила многих до сумасшествия. Красноармейцы идут в атаку

Во время атаки страшно все! Страшно подняться, страшно попасть под трассирующие пули, страшно оказаться под минометным огнем, страшно попасть в то место, куда может упасть бомба.

Из воспоминаний Семена Львовича Ария:

«Помню, Некрасов такой был – он почти рехнулся. Когда кончился авиационный налет, его никак не могли отыскать. Потом нашли в каком-то окопе. Так он отказывался выходить! А какой ужас был в его глазах!..»

Это сейчас мы любой подвиг на войне называем бесстрашным. А вы думаете не страшно было морскому пехотинцу Николаю Аверьяновичу Паникахе идти в атаку на танк, имея с собой всего лишь две бутылки с зажигательной смертью? Думаю, что страшно.

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