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Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

В послевоенные годы в издательском деле и искусстве книжной иллюстрации наступило новое оживление. Увеличивались тиражи и количество названий выпускаемых книг, улучшалось их полиграфическое качество, возвращались к работе мастера, оторванные от неё войной, приходили новые художники. Многие иллюстраторы сосредоточились на создании литографий, рисунков акварелью, карандашом и тушью к произведениям классической и советской литературы для юношества.

Работы художников сначала демонстрировали на выставках, и только потом они попадали в красиво оформленные издания. Одобрение критиков и широкой публики получили рисунки Кукрыниксов к «Даме с собачкой» Антона Чехова, работы Сергея Герасимова к «Делу Артамоновых» Максима Горького, серия иллюстраций Евгения Кибрика к «Тарасу Бульбе» Николая Гоголя (1946). В советской книге для детей и подростков продолжала господствовать строгая станковая графика.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Антон Чехов «Дама с собачкой» (1946). Иллюстрации КукрыниксовСоцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Максим Горький «Дело артамоновых» (1950). Иллюстрации Сергея ГерасимоваСоцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Николай Гоголь «Тарас Бульба» (1946). Иллюстрации Евгения Кибрика

В 1946 году вышла книга «В те дни» Николая Тихонова с литографиями Алексея Пахомова.

Издание посвятили будням блокадного Ленинграда. Пахомов создавал эти иллюстрации ещё в годы войны, так как не покидал осаждённого города. С натуры делал наброски редко — люди, увидев рисующего на улице художника, набрасывались на него с обвинениями в шпионаже. Обычно Алексей просто запоминал увиденное, а затем переносил наблюдения на бумагу. Работы Пахомова честно и эмоционально рассказывали о буднях простых ленинградцев. Каждый день в блокадном городе был настоящим подвигом: дети и взрослые раскидывали лопатами снег, медсёстры выносили из разрушенного дома раненого ребёнка, измождённого голодом мужчину на санях везли в стационар через занесённый снегом мост. Лица героев Пахомова выражают одновременно решительность и тихую скорбь. Несмотря на голод, холод и сотни тысяч смертей, полуразрушенный город продолжал жить и бороться.

Новый, цветущий Ленинград появился на страницах книги со стихотворением Владимира Лифшица «Встреча» (1946). Иллюстрации к этому красочному изданию выполнили Сергей Мочалов и Наталья Петрова. Освобождённый город встречал бойцов, вернувшихся с победой. На картинках не было разрушенных зданий: сверкала позолотой Адмиралтейская игла, Ростральные колонны и Нарвские ворота были украшены флажками, на залитых солнцем улицах толпились счастливые люди. На одной из иллюстраций художники изобразили забавную сценку: весь строй солдат загляделся на появившуюся в окне девушку. Всё вокруг смеялось и ликовало. Город начинал новую жизнь.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Постепенно полки библиотек и магазинов пополнялись яркими детскими изданиями. Небольшая книжка «Храбрец» (1946) с весёлым стихотворением Натальи Кончаловской и иллюстрациями Виктора Григорьева рассказывала о приключениях кота в магазине игрушек. Мимика и движения непоседливого зверя напоминают кадры из мультфильмов Уолта Диснея и Макса Флейшера 20–30‑х годов. Неизвестно, чем вдохновлялся Григорьев, но кот ему явно удался — его забавные ужимки и сейчас вызывают улыбку.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Продолжая «кошачью» тему, стоит упомянуть замечательную книгу «Кот-воркот» (1948) с иллюстрациями Юрия Васнецова. Здесь собраны песенки, потешки и сказки об «усатых-полосатых». Кошки удавались ему особенно хорошо. Так и хочется почесать за ушком пушистых созданий, у которых «ушки чутки, усы длинны, шубка шелкова». Не забыл художник про обстановку комнат и костюмы героев: воздушные занавеси, одеяла, одежду и даже валенки он украсил причудливыми вышивками, бантами и кружевами.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Трогательные акварельные иллюстрации можно увидеть в книге Николая Асеева «Тёшка» (1947), которую оформил Вадим Трофимов. Здесь тоже есть кот, но уже не сказочный, не мультяшный, а настоящий. Мягкая текстура пушистой шубки, выражения мордочки и изящная кошачья грация очень точно переданы художником. Особенно хороша картинка с потягивающимся Тёшкой, который выгнул спину перед тем, как приняться за «котячий мелкий труд».

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

В послевоенные годы возобновил работу один из титанов советской детской иллюстрации Владимир Лебедев. Теперь рисунки художника выглядели очень сдержанно и несмело по сравнению с «Цирком» (1925), «Мороженым» (1925) и другими книгами 20‑х — начала 30‑х годов. «Двенадцать месяцев» (1948) и «Чего боялся Петя» (1955) Самуила Маршака сопровождают выполненные в реалистической манере рисунки со сдержанным колоритом. Тщательно прорисован фон — а ведь Лебедев считал, что изображения предметов и персонажей всегда нужно размещать на чистой странице без заднего плана. Увы, время диктовало свои правила. Эстетике социалистического реализма были чужды художественные эксперименты, образность и условность.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Самуил Маршак «Двенадцать месяцев» (1948). Иллюстрации Владимира ЛебедеваСоцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Самуил Маршак «Чего боялся Петя» (1955). Иллюстрации Владимира Лебедева

Продолжал иллюстрировать детские книги ближайший соратник Лебедева Владимир Конашевич. Стараясь избежать новых обвинений в формализме, он по-прежнему отказывался от праздничности и декоративности. Художник считал занятия портретом, пейзажем и натюрмортом необходимой частью творчества, но не видел смысла в том, чтобы переносить станковую живопись в детскую литературу. Тем не менее ему приходилось это делать. В книге Юлиана Тувима «Детям» (1949) мы видим чёрно-белые рисунки, многие из которых просты и невыразительны.

Многообещающе выглядит яркая обложка «Загадок» (1951) Корнея Чуковского — в цветущих веточках, красочных рамках картинок, где едут на колёсиках крошечные домики и плывут по морю поезда, ещё чувствуется прежний Конашевич. Увы, читатель открывает книгу и видит перед собой всё те же станковые рисунки, только цветные. Они по-своему интересны, но в них не чувствуется индивидуальный стиль художника, который так полюбился детям предыдущих поколений.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Юлиан Тувим «Детям» (1949)

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Хорошим примером переноса «выставочных» работ на страницы детской книги служат иллюстрации Давида Дубинского. Художник заявил о себе в послевоенные годы и, несмотря на свою молодость, быстро стал одним из ведущих мастеров графики. Множество положительных отзывов получили монохромные акварели к изданию небольшой повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек» (1950).

Дубинский изобразил жизнь огромной страны, которая строит, дымит заводскими трубами, переговаривается телеграфными столбами и электромачтами. Эти рисунки просты, но невероятно жизненны. Читатель заглядывал в тихий уголок московского двора, окружённого контурами дальних строек, следил за детской дракой, разделял с Чуком и Геком тревожное ожидание на незнакомой железнодорожной станции. От иллюстрации к иллюстрации герои повести росли, менялись, становились серьёзнее. Вскоре художник выполнил замечательные работы к другим произведениям Гайдара — книгам «Р. В. С.» (1953) и «Дальние страны» (1955).

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

В послевоенные годы раскрылся талант нового оригинального иллюстратора-сказочника Евгения Рачёва. Помимо тонкого анималистического чутья, в работах художника ощущается способность к остроумным аналогиям, к шутливому «очеловечиванию» зверей и птиц. Также большое внимание Рачёв уделял национальному колориту в сказках разных народов, причём не только в костюмах, орнаменте, но и в самом облике животных.

Внимание к деталям, умение показать характер и эмоции героев художник демонстрирует в иллюстрациях к русской народной сказке «Петушок — золотой гребешок» (1953). На страницах книги улыбчивый и трудолюбивый кот в красной косоворотке ходит в лес по дрова и играет на гуслях, а глуповатый петух выглядывает из окна с расписными наличниками. Замечательные рисунки Рачёв выполнил в венгерской сказке «Два жадных медвежонка» (1956). Медвежата прелестны в своей наивной жадности и беспомощности, лиса обольстительно лукава, а красочные венгерские костюмы и яркий узор завершают облик этой книги, такой радостной для ребёнка. Кроме того, художник был блестящим истолкователем басен.

Комично выглядит медведь, пристрастившийся к табаку в сказе Сергея Михалкова «Как медведь трубку нашёл» (1955), смешно смотреть на его лесных товарищей, разинувших от удивления зубастые пасти.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)«Два жадных медвежонка» (1956). Иллюстрации Евгения РачёваСоцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Сергей Михалков «Как медведь трубку нашёл» (1955). Иллюстрации Евгения Рачёва

Оттепель и детская книга

Достижения детской книги к середине 50‑х годов были действительно велики, но недостаточны. Характерные для сталинской эпохи догматичные взгляды на книжную графику и искусство в целом пагубно сказывались на творчестве художников. Книги для детей младшего и среднего возраста больше походили на издания для юношества. Стараясь избежать зловещего ярлыка «формалиста», талантливые иллюстраторы часто прятали индивидуальный стиль и обращались к безликой реалистической манере. Школьные повести с однообразными карандашными и перовыми рисунками, дешёвые издания классиков с репродукциями станковой графики заполнили книжный рынок. При этом не только натурализм и ремесленничество, но даже высококачественные работы, выполненные без учёта особенностей возраста, могли показаться маленькому читателю скучными и однообразными.

Детская книга нуждалась в новых идеях, ей не хватало выдумки, игры, необычных образов. Наконец, во второй половине 50‑х годов вместе с оттепелью начали «оттаивать» прежде скованные рамками соцреализма художники. Появились новые мастера, которые в корне меняли подход к детской иллюстрации, ломая устаревшие каноны.

Сложно представить, что некоторые работы Алисы Порет появились более чем полвека назад — настолько современными они выглядят сейчас. Художница начала творческий путь ещё в 20‑е, когда работала в ДЕТГИЗе вместе с Лебедевым и другими видными мастерами. Многим Порет известна по книгам, вышедшим уже после войны. Так, в 1948 году в журнале «Мурзилка» вышло стихотворение Сергея Михалкова «Котёнок» с иллюстрациями художницы. В 1957 году из журнальной публикации выросла небольшая книжка-ширмочка для малышей, где трогательный пушистый персонаж регулярно получал нагоняи от домочадцев. Котёнок у художницы получился таким милым и беззащитным, что последняя фраза стихотворения «люди всегда обижают котят» расстроила бы и взрослого.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Сергей Михалков «Котёнок» (1957). Иллюстрации Алисы ПоретСоцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)«Котёнок» в журнале «Мурзилка» (№ 4, 1948)

Чуть раньше, в 1952 году, была издана ещё одна «кошачья» книга с рисунками Порет — стихи польских поэтов в пересказе Бориса Заходера «Белый дом и чёрный кот» (1952). Одну и страниц почти полностью занимало изображение чёрного, как уголь, животного с янтарно-жёлтыми глазами. Кот будто смотрел на читателя с непониманием и возмущением: зачем, мол, меня потревожил? Замечательно удались художнице люди, похожие на персонажей кукольного театра, хитрым и пронырливым получился главный злодей истории — липкое пятно клея.

В книге обращал на себя внимание форзац, украшенный орнаментом с мухами. Казалось бы, причём здесь докучливые насекомые? Есть версия, что это отсылка к образу пчелы как символу верховной власти в наполеоновской Франции. Такой геральдический элемент использовался в то время и при оформлении книг, в том числе на форзацах. Второе мнение не менее интересно. По-английски форзац — fly-leaf, где fly — муха (или глагол «летать»), leaf — лист. Получается, на английский «форзац» дословно переводится как «лист с мухами» или «летающий лист». «Мушиная» загадка Алисы Порет не разгадана до сих пор. Зато умилительные кошки и котята надолго стали её визитной карточкой.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Во второй половине 50‑х годов начал работу в детской книге знаменитый художник, представитель московского концептуализма Илья Кабаков. Поначалу он не позволял себе смелых экспериментов, зато ему замечательно удавались иллюстрации к книгам, посвящённым истории и культуре России и Востока. Очень аутентично выглядят его рисунки к книге Ольги Гурьян «Повесть о Великой стене» (1959). Действие повести происходило в Китае III века до нашей эры. Иллюстрации художник создавал, вдохновляясь китайской средневековой живописью. Эти работы выполнены с большим мастерством и уважением к художественному наследию народа.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Ольга Гурьян «Повесть о великой стене» (1959). Иллюстрации Ильи Кабакова

В книге русских народных пословиц и поговорок «День работой весел» (1959) Кабаков обращается к лубку. Если добавить этим работам цвета, получатся настоящие «потешные листы», которые продавались в России два-три столетия назад. Так, картинка, где мыши тащат кадушку, — прямая отсылка к популярному лубочному сюжету «Как мыши кота хоронили» (1760).

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)
Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Владимира Сутеева называют одним из зачинателей советской мультипликации. Действительно, в 30‑е годы он работал не только художником анимации, но и режиссёром. Сутеев поставил первый советский звуковой мультфильм «Улица поперёк» (1931), затем вышли «Колобок» (1936), «Шумное плавание» (1937), «Дядя Стёпа» (1939) и другие произведения. После войны художник ушёл из анимации и переключился на иллюстрацию детских книг. В 1950 году он снова нарисовал Дядю Стёпу, но теперь этот добродушный блюститель закона жил не на киноплёнке, а под обложкой очередного издания знаменитого стихотворения Сергея Михалкова. «Книжный» милиционер вышел очень похожим на подвижного собрата.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Сергей Михалков «Дядя Стёпа» (1950). Иллюстрации Владимира Сутеева

До сих пор дети с большим удовольствием разглядывают любимую многими поколениями книгу Сутеева «Кто сказал мяу?» (1955), смеются над незадачливым пернатым героем истории «Что это за птица?» (1956), следят за приключениями девочки и её питомца, читая рассказ «Умелые руки и капризная кошка» (1959). Художник сам написал эти сказки. Они отличаются живостью, остроумием, простотой и доступностью для самых маленьких читателей. Почти каждое предложение автор сопровождал ярким рисунком. В его работах чувствуется многолетний опыт в мультипликации: благодаря выразительной мимике персонажей, их ярким и подвижным образам иллюстрации Сутеева напоминают кадры из мультфильма.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Владимир Сутеев «Кто сказал мяу?» (1955)Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Владимир Сутеев «Что за птица?» (1956)Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)Владимир Сутеев «Умелые руки и капризная кошка» (1959)

Ещё один художник, талант которого раскрылся в послевоенные годы, — Алексей Лаптев. Он знаменит по иллюстрациям к книге Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1959). При создании рисунков художник обращался прежде всего к детскому воображению: вот летит на землю осколок от солнца, похожий на аппетитный кусок сыра, висят на верёвочках портреты коротышек, нарисованные не на бумаге, а на настоящих зелёных листьях, чинят причудливую, похожую на космический шаттл, машину Винтик и Шпунтик.

Многие помнят мир коротышек именно таким, каким создал его Лаптев.

Соцреализм для самых маленьких - детская иллюстрация сталинской эпохи (окончание)

Есть у Лаптева ещё одна интересная работа — книга «Весёлые картинки» (1956), стихи к которой художник написал сам. Невероятные, жутковатые гибриды животных он создал к стихотворению «Карнавал». Эти существа — всего лишь переодетые в костюмы собратьев звери, но их нелепые образы и пугали, и смешили одновременно. На другой странице лисица в буквальном смысле разрывала плоскую поверхность листа, грозя непоседливым зайчатам. Следующий разворот — та же лиса, только вид сзади. Получился своего рода 3D-эффект — революционная по тем временам новинка.

советское искусствовоспитание детей
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