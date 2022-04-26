Территория Героев...(10)

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4

Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7 Выпуск 8

Наборы оригинальных обоев



Зов

Выпуск 9

Наборы оригинальных обоев 2

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/14528 https://t.me/mod_russia/14591 https://t.me/mod_russia/14555 https://t.me/mod_russia/14486 https://t.me/mod_russia/14559 https://t.me/mod_russia/14539 https://t.me/mod_russia/14498 https://t.me/mod_russia/14507 https://t.me/mod_russia/14573 https://t.me/mod_russia/14645 https://t.me/mod_russia/14677 https://t.me/mod_russia/14601 https://t.me/mod_russia/14623 https://t.me/mod_russia/14660 https://t.me/mod_russia/14660 Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков лично руководил медицинским отрядом, когда противник атаковал один из аэродромов, контролируемых ВС РФ. С аэродрома оперативно было эвакуировано 15 раненых военнослужащих. За время проведения спецоперации Байрамбеков организовал эвакуацию более 600 военных. https://t.me/izvestia/86751 Российские военнослужащие под руководством капитана Максима Шевченко обнаружили диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, уничтожили ее командира и 9 националистов. Затем военные продолжили преследовать националистов.

Часть боевиков были ликвидированы, а остальные, сложив оружие, сдались в плен.

https://t.me/izvestia/86751

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Эдуард Белый, 18 лет

Эдуард Белый погиб 26 февраля в районе Херсона. Об этом сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасёв. Эдуард проходил службу в инженерной бригаде инженерно-саперного батальона воинской части в Ростовской области, а в феврале по контракту принял участие в спецоперации.

Дмитрий Кузнецов

Старшего сержанта Росгвардии Дмитрия Кузнецова похоронили 16 марта в Канске. Однако официальный некролог так и не опубликовали. Где и при каких обстоятельствах он погиб – также не сообщается.

Дмитрий Кузнецов переехал в Красноярск в 2021 г. По желанию родных, он был похоронен в Канске. По данным группы «Красноярский отдел Енисейского казачьего войска», старший сержант погиб 11 марта при выполнении боевого задания. Фото отсутствует

Андрей Баранов

О гибели Андрея Баранова стало известно 10 марта, сообщили на сайте мэрии Минусинска. Младший сержант контрактной службы погиб, исполняя воинский долг в ходе спецоперации.

Андрей Баранов учился в минусинской школе №4. В сообществе школы во «ВКонтакте» его вспоминают как активиста, который в старших классах решил связать жизнь с армией. Его призвали в 2016 году, а после он служил по контракту. Минусинцы простились с младшим сержантом 22 марта.

Руслан Токарев

Ефрейтора Руслана Токарева похоронили 23 марта. Руслан погиб во время спецоперации, сообщила официальная группа администрации Лесосибирска во «ВКонтакте».

Руслан Токарев ушел в армию в 2017 году. После срочной службы он решил остаться по контракту, сообщили в мэрии Лесосибирска. Военнослужащий воздушно-десантных войск был награжден орденом Мужества посмертно.

Денис Фесенко, 19 лет

Стрелку-помощнику гранатометчика Рядовому Денису Фесенко было 19 лет. Он погиб, выполняя боевое задание на Украине, сообщила администрация Богучанского района.

Денис родился в поселке Манзя Богучанского района. Он окончил 9 классов, получил профессию повара-кондитера и прошел водительские курсы. Затем был призван на военную службу 7 октября 2020 года, после которой остался служить по контракту. У Дениса остались бабушка, которая его воспитывала, и младший брат.

Лука Черных, 22 года

Лука Черных родился в Минусинске, где окончил среднюю школу, после чего семья переехала в Большую Мурту. Парень увлекался спортом, занимался легкой атлетикой, сообщает газета «Власть труда».

Военный погиб во время выполнения боевого задания. За проявленную отвагу Лука награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 22 года.

Александр Вохмянин, 31 год

О гибели 31-летнего Александра Вохмянина сообщили Военно-инженерном институте СФУ. Он родился в селе Тумаково Ирбейского района, а с 2008 по 2013 годы обучался в учебном военном центре. В 2013 Александру присвоили звание лейтенанта и направили на военную службу по контракту в Центральный военный округ.

Молодой человек погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Он был начальником штаба артиллерийского дивизиона. Посмертно Александра Вохмянина представили к ордену Мужества.