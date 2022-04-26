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Территория Героев...(10)

Территория Героев...(9)

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Зов

Выпуск 9

Наборы оригинальных обоев 2

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14528Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14591Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14555Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14486Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14559Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14539Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14498Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14507Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14573Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14645Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14677Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14601Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14623Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14660Территория Героев...(10)https://t.me/mod_russia/14660Территория Героев...(10)Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков лично руководил медицинским отрядом, когда противник атаковал один из аэродромов, контролируемых ВС РФ. С аэродрома оперативно было эвакуировано 15 раненых военнослужащих. За время проведения спецоперации Байрамбеков организовал эвакуацию более 600 военных. https://t.me/izvestia/86751Территория Героев...(10)Российские военнослужащие под руководством капитана Максима Шевченко обнаружили диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, уничтожили ее командира и 9 националистов.  Затем военные продолжили преследовать националистов.

Часть боевиков были ликвидированы, а остальные, сложив оружие, сдались в плен.

https://t.me/izvestia/86751

 

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Эдуард Белый, 18 лет

Эдуард Белый погиб  26 февраля в районе Херсона. Об этом сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасёв. Эдуард проходил службу в инженерной бригаде инженерно-саперного батальона воинской части в Ростовской области, а в феврале по контракту принял участие в спецоперации.Территория Героев...(10)

Дмитрий Кузнецов

Старшего сержанта Росгвардии Дмитрия Кузнецова похоронили 16 марта в Канске. Однако официальный некролог так и не опубликовали. Где и при каких обстоятельствах он погиб – также не сообщается.

Дмитрий Кузнецов переехал в Красноярск в 2021 г. По желанию родных, он был похоронен в Канске. По данным группы «Красноярский отдел Енисейского казачьего войска», старший сержант погиб 11 марта при выполнении боевого задания. Фото отсутствуетТерритория Героев...(10)

Андрей Баранов

О гибели Андрея Баранова стало известно 10 марта, сообщили на сайте мэрии Минусинска. Младший сержант контрактной службы погиб, исполняя воинский долг в ходе спецоперации.

Андрей Баранов учился в минусинской школе №4. В сообществе школы во «ВКонтакте» его вспоминают как активиста, который в старших классах решил связать жизнь с армией. Его призвали в 2016 году, а после он служил по контракту. Минусинцы простились с младшим сержантом 22 марта.Территория Героев...(10)

Руслан Токарев

Ефрейтора Руслана Токарева похоронили 23 марта. Руслан погиб во время спецоперации, сообщила официальная группа администрации Лесосибирска во «ВКонтакте».

Руслан Токарев ушел в армию в 2017 году. После срочной службы он решил остаться по контракту, сообщили в мэрии Лесосибирска. Военнослужащий воздушно-десантных войск был награжден орденом Мужества посмертно.Территория Героев...(10)

Денис Фесенко, 19 лет

Стрелку-помощнику гранатометчика Рядовому Денису Фесенко было 19 лет. Он погиб, выполняя боевое задание на Украине, сообщила администрация Богучанского района.

Денис родился в поселке Манзя Богучанского района. Он окончил 9 классов, получил профессию повара-кондитера и прошел водительские курсы. Затем был призван на военную службу 7 октября 2020 года, после которой остался служить по контракту. У Дениса остались бабушка, которая его воспитывала, и младший брат.Территория Героев...(10)

Лука Черных, 22 года

Лука Черных родился в Минусинске, где окончил среднюю школу, после чего семья переехала в Большую Мурту. Парень увлекался спортом, занимался легкой атлетикой, сообщает газета «Власть труда».

Военный погиб во время выполнения боевого задания. За проявленную отвагу Лука награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 22 года.Территория Героев...(10)

Александр Вохмянин, 31 год

О гибели 31-летнего Александра Вохмянина сообщили Военно-инженерном институте СФУ. Он родился в селе Тумаково Ирбейского района, а с 2008 по 2013 годы обучался в учебном военном центре. В 2013 Александру присвоили звание лейтенанта и направили на военную службу по контракту в Центральный военный округ.

Молодой человек погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Он был начальником штаба артиллерийского дивизиона. Посмертно Александра Вохмянина представили к ордену Мужества.Территория Героев...(10)

Константин Идт, 35 лет

О гибели младшего сержанта огнеметной роты Константина Идта сообщили его родственники. 23 марта бригада солдата попала под обстрел, в селе Слобода Черниговской области.

Константин уроженец Саянского района Красноярского края. Его похоронили 7 апреля в родной деревне Усть-Анже. В Югре Кемеровской области, где служил погибший, остались супруга и 3-летняя дочь.Территория Героев...(10)

Роман Акимов, 18 лет

Роман погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной операции на Украине, говорится в официальном сообществе Енисейского района.

Роману Акимову было 18 лет. Служить в армию он отправился в декабре 2021 г. и сразу подписал контракт, а через 3 месяца его отправили на спецоперацию. Роман. Парня наградили Орденом мужества посмертно.Территория Героев...(10)https://tvk6.ru/publications/news/66042/

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников» Александра Чирвы. Глава региона рассказал, что причиной гибели капитана третьего ранга являются полученные им во время боя с украинскими вооруженными силами ранения.Территория Героев...(10)

Раскрыт подвиг десантника Владимира Зозулина, посмертно получившего звание Героя России.Территория Героев...(10)12 марта 2022 года старший лейтенант Владимир Зозулин вместе со своей разведывательной ротой обнаружил позицию украинской артиллерии и передал координаты для ее уничтожения. При дальнейшем продвижении вместе со своими бойцами попал в засаду, но сумел не только удачно контратаковать, но и взять в плен офицера ВСУ с документацией. На пути к точке эвакуации Владимир Зозулин получил несколько осколочных ранений, отправил свой отряд дальше, сам начал прикрывать их отход. 30 минут он вел бой с превосходящими силами противника, после чего подпустив их вплотную к себе подорвал гранату.Территория Героев...(10)В Иваново его именем планируют назвать улицу. https://t.me/voenkorKotenok/34969

Территория Героев...(10)Фото: отец Владимира Зозулина принимает Звезду Героя на торжественной церемонии. Владимир Зозулин https://t.me/boris_rozhin/43833

Борис Рожин пишет.

В Мариуполе погиб мой друг, товарищ, сотрудник Министерства Информации, настоящий журналист Толик Жаров. 
Знаком я с ним с 2014 года, Толик был настоящим сыном своей земли, земли Донбасса... Территория Героев...(10)Он в отличии от других жителей Донецка не стал прятаться от призыва, а в первых рядах пошел в самое пекло этой войны, в кварталы Мариуполя. Территория Героев...(10)Помним, скорбим... https://t.me/boris_rozhin/44084

Зарифулин Рустам, контрактник из КиргизииТерритория Героев...(10)"Наше желание исполнится, папа…" Такими словами Рустам Зарифулин попрощался с отцом перед отъездом в Россию. Через несколько недель он героически погиб во время спецоперации на Украине. https://t.me/sputnik_kyrgyzstan/49027Территория Героев...(10)Это уже третий уроженец КР. О первых двух уже сообщалось. Напомню, это Исламжон Камилов, Эгемберди Дорбоев и Рустам Зарифулин. Их посмертно наградили орденами Мужества России.

Командир 2-й разведроты отдельного разведывательного батальона «Спарта» Сергей Агранович погиб при выполнении боевой задачи.Территория Героев...(10)«Он был одним из лучших – мужественный, отважный, человек слова и дела, настоящий командир и герой. Это большая потеря для Республики», – написал Глава ДНР Денис Пушилин.

Агранович (позывной «Водяной») погиб в результате вражеского обстрела, проводя разведывательно-поисковые действия в районе села Новоселовка Вторая западнее Тельманово.Территория Героев...(10)Сергей Агранович, инженер по профессии, в 2014 году встал в ряды защитников Донбасса. Оборонял Славянск, воевал под Шахтерском, Миусинском, Иловайском. Также участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Углегорск, Еленовку, Безыменное и Широкино.

Светлая память! https://t.me/c/1167601598/4349

18-ти летние герои появились...

Территория Героев...(10)Огибалов Андрей Викторович (06.2003) из города Тюмень. Учился в школе № 27. После 9 класса стал зарабатывать, помогать матери. 9.07.2021 был призван в ряды российской армии, а в сентябре уже подписал контракт. Был тяжело ранен в ходе специальной военной операции по денацификации территории «У» и умер в госпитале 4 апреля 2022 г. Похоронили с воинскими почестями 11 апреля.
Территория Героев...(10)Тиханский Михаил Евгеньевич (27.02.2002). 1.09.2017 поступил в Донецкий техникум промышленной автоматики на специальность «Прикладная информатика». Позднее служил в рядах армии ДНР. Погиб 11 апреля 2022 в боях за освобождение Донбасса.
Территория Героев...(10)Александр Вавилин (2001) из села Чернуха Арзамасского района Нижегородской области. После 9 класса СШ поступил в Речное училище в Нижнем Новгороде. По окончании успел поработать на реке, а летом 2021 ушел служить в российскую армию. Погиб 27 февраля 2022 в ходе операции по дефашизации территории «У». Тело смогли опознать по ДНК-тесту только через месяц. Похоронен 4 апреля в закрытом гробу.
Территория Героев...(10)Валентин Евгеньевич Сальников (01.2002) из Батайска. После 9 класса СШ №7 поступил в экономический колледж при Академии народного хозяйства, затем – в Южно-Российский институт управления, откуда пошел в армию, где решил остаться и подписал первый контракт. Служил в Псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Погиб 24 марта 2022 в боях в пригороде Киева за город Ирпень от танкового выстрела. Похоронен 6 апреля с воинскими почестями. Посмертно награжден орденом Мужества.
Территория Героев...(10)Смирнов Максим Дмитриевич (25.01.2001) из г. Колпино. Окончил школу № 404. Проходил срочную службу в Псковской десантной дивизии. В 2021 принял решение остаться служить в рядах ВС по контракту, получил специальность «механик-водитель». Служил в 104 полку ВДВ, Черёха. Был в командировках в Сирии. В феврале со своим подразделением передислоцирован на территорию «У». 24 марта 2022 погиб в бою, выполняя свой воинский долг в ходе проведения военной спецоперации. Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен с воинскими почестями.
Территория Героев...(10)Данил Ильдарович Казаков (18.12.2001) из Бугульмы. В 2017 году окончил СШ №4, потом Бугульминский машиностроительный техникум. В июле 2021 поступил на контрактную службу в разведывательную роту 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Участвовал в специальной военной операции по денацификации территории «У». При выполнении военных задач 24 марта 2022 получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Указом Президента РФ №165 от 28.03.2022 награждён Орденом Мужества. Похоронен 2 апреля с воинскими почестями.
Территория Героев...(10)Георгий Сергоевич Эприкян (2000) из села Ново-Георгиевское Моздокского района Северной Осетии. Военнослужащий российской армии погиб в ходе военной спецоперации по денацификации территории «У» 29 марта 2022 г. Похоронен 12 апреля.
Территория Героев...(10)Денис Александрович Косовцов (2000) из села Богородицкое Песчанокопского района Ростовской области. Окончил Лабинский социальный техникум. Проходил службу по контракту разведчиком в звании гвардии ефрейтор в отдельном отряде специального назначения Росгвардии «Меркурий». Погиб 8 марта 2022 при исполнении служебного долга во время специальной операции по денацификации территории «У». Похоронен 15 марта с воинскими почестями.
 Территория Героев...(10)Владимир Калмыков (23.07.2000) из Горловки. Его мать Вера воевала в рядах ополчения, получила ранение и инвалидность. Достигнув совершеннолетия, он продолжил ее дело по защите Донбасса от укронацизма. Погиб 10 апреля 2022 г. https://cont.ws/@SonOfCont/2265769

Светлая память мальчишкам...

 

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