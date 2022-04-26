Территория Героев...(10)

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Наборы оригинальных обоев
Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.https://t.me/mod_russia/14528https://t.me/mod_russia/14591https://t.me/mod_russia/14555https://t.me/mod_russia/14486https://t.me/mod_russia/14559https://t.me/mod_russia/14539https://t.me/mod_russia/14498https://t.me/mod_russia/14507https://t.me/mod_russia/14573https://t.me/mod_russia/14645https://t.me/mod_russia/14677https://t.me/mod_russia/14601https://t.me/mod_russia/14623https://t.me/mod_russia/14660https://t.me/mod_russia/14660Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков лично руководил медицинским отрядом, когда противник атаковал один из аэродромов, контролируемых ВС РФ. С аэродрома оперативно было эвакуировано 15 раненых военнослужащих. За время проведения спецоперации Байрамбеков организовал эвакуацию более 600 военных. https://t.me/izvestia/86751Российские военнослужащие под руководством капитана Максима Шевченко обнаружили диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, уничтожили ее командира и 9 националистов. Затем военные продолжили преследовать националистов.Часть боевиков были ликвидированы, а остальные, сложив оружие, сдались в плен.
К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Эдуард Белый, 18 лет
Эдуард Белый погиб 26 февраля в районе Херсона. Об этом сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасёв. Эдуард проходил службу в инженерной бригаде инженерно-саперного батальона воинской части в Ростовской области, а в феврале по контракту принял участие в спецоперации.
Дмитрий Кузнецов
Старшего сержанта Росгвардии Дмитрия Кузнецова похоронили 16 марта в Канске. Однако официальный некролог так и не опубликовали. Где и при каких обстоятельствах он погиб – также не сообщается.
Дмитрий Кузнецов переехал в Красноярск в 2021 г. По желанию родных, он был похоронен в Канске. По данным группы «Красноярский отдел Енисейского казачьего войска», старший сержант погиб 11 марта при выполнении боевого задания. Фото отсутствует
Андрей Баранов
О гибели Андрея Баранова стало известно 10 марта, сообщили на сайте мэрии Минусинска. Младший сержант контрактной службы погиб, исполняя воинский долг в ходе спецоперации.
Андрей Баранов учился в минусинской школе №4. В сообществе школы во «ВКонтакте» его вспоминают как активиста, который в старших классах решил связать жизнь с армией. Его призвали в 2016 году, а после он служил по контракту. Минусинцы простились с младшим сержантом 22 марта.
Руслан Токарев
Ефрейтора Руслана Токарева похоронили 23 марта. Руслан погиб во время спецоперации, сообщила официальная группа администрации Лесосибирска во «ВКонтакте».
Руслан Токарев ушел в армию в 2017 году. После срочной службы он решил остаться по контракту, сообщили в мэрии Лесосибирска. Военнослужащий воздушно-десантных войск был награжден орденом Мужества посмертно.
Денис Фесенко, 19 лет
Стрелку-помощнику гранатометчика Рядовому Денису Фесенко было 19 лет. Он погиб, выполняя боевое задание на Украине, сообщила администрация Богучанского района.
Денис родился в поселке Манзя Богучанского района. Он окончил 9 классов, получил профессию повара-кондитера и прошел водительские курсы. Затем был призван на военную службу 7 октября 2020 года, после которой остался служить по контракту. У Дениса остались бабушка, которая его воспитывала, и младший брат.
Лука Черных, 22 года
Лука Черных родился в Минусинске, где окончил среднюю школу, после чего семья переехала в Большую Мурту. Парень увлекался спортом, занимался легкой атлетикой, сообщает газета «Власть труда».
Военный погиб во время выполнения боевого задания. За проявленную отвагу Лука награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 22 года.
Александр Вохмянин, 31 год
О гибели 31-летнего Александра Вохмянина сообщили Военно-инженерном институте СФУ. Он родился в селе Тумаково Ирбейского района, а с 2008 по 2013 годы обучался в учебном военном центре. В 2013 Александру присвоили звание лейтенанта и направили на военную службу по контракту в Центральный военный округ.
Молодой человек погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Он был начальником штаба артиллерийского дивизиона. Посмертно Александра Вохмянина представили к ордену Мужества.
О гибели младшего сержанта огнеметной роты Константина Идта сообщили его родственники. 23 марта бригада солдата попала под обстрел, в селе Слобода Черниговской области.
Константин уроженец Саянского района Красноярского края. Его похоронили 7 апреля в родной деревне Усть-Анже. В Югре Кемеровской области, где служил погибший, остались супруга и 3-летняя дочь.
Роман Акимов, 18 лет
Роман погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной операции на Украине, говорится в официальном сообществе Енисейского района.
Роману Акимову было 18 лет. Служить в армию он отправился в декабре 2021 г. и сразу подписал контракт, а через 3 месяца его отправили на спецоперацию. Роман. Парня наградили Орденом мужества посмертно.https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников» Александра Чирвы. Глава региона рассказал, что причиной гибели капитана третьего ранга являются полученные им во время боя с украинскими вооруженными силами ранения.
Раскрыт подвиг десантника Владимира Зозулина, посмертно получившего звание Героя России.12 марта 2022 года старший лейтенант Владимир Зозулин вместе со своей разведывательной ротой обнаружил позицию украинской артиллерии и передал координаты для ее уничтожения. При дальнейшем продвижении вместе со своими бойцами попал в засаду, но сумел не только удачно контратаковать, но и взять в плен офицера ВСУ с документацией. На пути к точке эвакуации Владимир Зозулин получил несколько осколочных ранений, отправил свой отряд дальше, сам начал прикрывать их отход. 30 минут он вел бой с превосходящими силами противника, после чего подпустив их вплотную к себе подорвал гранату.В Иваново его именем планируют назвать улицу. https://t.me/voenkorKotenok/34969
Фото: отец Владимира Зозулина принимает Звезду Героя на торжественной церемонии. Владимир Зозулин https://t.me/boris_rozhin/43833
Борис Рожин пишет.
В Мариуполе погиб мой друг, товарищ, сотрудник Министерства Информации, настоящий журналист Толик Жаров.
Знаком я с ним с 2014 года, Толик был настоящим сыном своей земли, земли Донбасса... Он в отличии от других жителей Донецка не стал прятаться от призыва, а в первых рядах пошел в самое пекло этой войны, в кварталы Мариуполя. Помним, скорбим... https://t.me/boris_rozhin/44084
Зарифулин Рустам, контрактник из Киргизии"Наше желание исполнится, папа…" Такими словами Рустам Зарифулин попрощался с отцом перед отъездом в Россию. Через несколько недель он героически погиб во время спецоперации на Украине. https://t.me/sputnik_kyrgyzstan/49027Это уже третий уроженец КР. О первых двух уже сообщалось. Напомню, это Исламжон Камилов, Эгемберди Дорбоев и Рустам Зарифулин. Их посмертно наградили орденами Мужества России.
Командир 2-й разведроты отдельного разведывательного батальона «Спарта» Сергей Агранович погиб при выполнении боевой задачи.«Он был одним из лучших – мужественный, отважный, человек слова и дела, настоящий командир и герой. Это большая потеря для Республики», – написал Глава ДНР Денис Пушилин.
Агранович (позывной «Водяной») погиб в результате вражеского обстрела, проводя разведывательно-поисковые действия в районе села Новоселовка Вторая западнее Тельманово.Сергей Агранович, инженер по профессии, в 2014 году встал в ряды защитников Донбасса. Оборонял Славянск, воевал под Шахтерском, Миусинском, Иловайском. Также участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Углегорск, Еленовку, Безыменное и Широкино.
Светлая память! https://t.me/c/1167601598/4349
18-ти летние герои появились...
Светлая память мальчишкам...
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