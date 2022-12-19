Мутная вода

Полный текст книги ещё недоступен, опубликованы только рецензии. Однако и по ним уже ясно – готовится настоящая бомба. «Первая глава книги шокирует. Это за гранью воображения. К сожалению, для всех нас, граждан, то, что записано, является реальными событиями, – пишут прочитавшие книгу критики. По их словам, Друсиотис смог раскопать, как Кипр якобы стал ареной для битвы юристов Дмитрия Рыболовлева и его экс-супруги Елены во время бракоразводного процесса (судебные баталии длились с 2008 по 2014 год, а на кону стояли несколько миллиардов долларов). По мнению кипрского журналиста, русскому магнату подыгрывали кипрские госструктуры, полиция, парламент и даже сам президент! И якобы именно из-за Рыболовлева было изменено законодательство страны о разводах. Кроме того, Анастасиадис, возможно, продавил отставку генпрокурора Костаса Клеридиса, который не нашёл общего языка с адвокатами русского олигарха.

Экспорт коррупции

Описанное Друсиотисом выглядит весьма правдоподобно. Ещё не так давно Кипр считался едва ли не вотчиной Дмитрия Рыболовлева, который вложил в покупку «золотого паспорта» республики часть средств, полученных от продажи «Уралкалия».

Главная инвестиция бывшего калийного магната на Кипре – покупка в 2010 году 9,7% Bank of Cyprus. Предполагаемая сумма сделки составила тогда более 220 млн долларов. Некоторые финансовые эксперты с самого начала увидели в ней двойное дно. В самом деле, при желании Рыболовлев мог бы за куда меньшие деньги получить паспорт Мальты или Британских Виргинских островов. Но, возможно, инвестиции ради гражданства были только прикрытием. Через Bank of Cyprus традиционно шли финансовые потоки между российскими компаниями и контролирующими их кипрскими офшорами. Имея 9,7% акций, Рыболовлев оказался крупнейшим бенефициаром банка и мог иметь рычаг влияния на менеджмент. Таким образом бывший калийный магнат мог обеспечить себе доступ к конфиденциальной финансовой информации.

Кроме того, Bank of Cyprus в то время держал под контролем российский Юниаструм Банк, на который тоже много чего было завязано. Например, система денежных переводов «Юнистрим», которая, вовремя отделившись от банка, живёт до сих пор. Долей в «Юниаструме», кстати, владел инвестфонд Baring Vostok, чей председатель Майкл Калви имел неосторожность обвинить партнёров по банковскому бизнесу в выводе средств. История закончилась тем, что «Юниаструм» в 2017 году вошёл в состав банка «Восточный экспресс» (затем – «Восточный»), а Калви в результате корпоративного спора получил обвинительный приговор по уголовному делу.

Ещё один примечательный факт. В 2012–2013 годах на Кипре разразился банковский кризис. Bank of Cyprus оказался на грани выживания, однако власти решили спасти его, отдав активы конкурента – Кипрского народного банка. Наверняка этот факт ещё привлечёт внимание расследователей киприотской коррупции.

Имя Дмитрия Рыболовлева фигурирует и в другой истории, связанной с банковскими скандалами. Речь идёт о крахе Внешпромбанка в 2016 году с дырой в капитале в 210 млрд рублей. Следствие считает, что среди поживившихся на банкротстве был совладелец банка Георгий Беджамов. Сейчас российские власти пытаются арестовывать его активы в разных странах. Сам Беджамов был задержан в 2016 году в Монако, но княжество не выдало его по запросу России, позволив укрыться в Лондоне. Заступничество за Беджамова перед властями Монако приписывают Дмитрию Рыболовлеву. И для этого есть кое-какие основания.

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Ещё не так давно Кипр считался едва ли не вотчиной Дмитрия Рыболовлева, который вложил в покупку «золотого паспорта» республики часть средств, полученных от продажи «Уралкалия». якобы именно из-за рыболовлева было изменено законодательство страны о разводах

Торговля влиянием

Если на Кипре обвинения в экспорте коррупции против Дмитрия Рыболовлева только формулируют, то власти Монако уже признали: российский олигарх поймал в свои сети крупнейших чиновников княжества. Причём в обеих странах читается единый почерк. Содействие киприотских силовиков и чиновников Рыболовлеву понадобилось, чтобы повернуть в свою сторону бракоразводный процесс. А правоохранителей Монако он, вероятно, использовал похожим образом, чтобы отсудить миллиард долларов у арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев обладал таким влиянием, что полиция Монако даже арестовала Бувье в доме Рыболовлева, куда тот приехал на переговоры.

Как теперь известно, француз скупал по заказу Рыболовлева по всему миру самые дорогие картины именитых художников. Само собой, не забывая о себе. Купив у Бувье почти 40 картин, Рыболовлев сообразил, что переплатил спекулянту вдвое – почти 1 млрд долларов. Часть своей картинной коллекции бывший «калийный король» потом распродал с огромным дисконтом. Исключением стало только полотно «Спаситель мира», купленное за 127,5 млн долларов. Его удалось продать какому-то шейху за 450,3 миллиона. Однако и здесь уже пахнет скандалом. Есть мнение, что картина не имеет отношения к Леонардо да Винчи, а продавалась она именно как его произведение.

Сегодня в Монако Рыболовлев числится подозреваемым в уголовном преступлении – в отношении него расследуется дело о торговле влиянием. Смысл обвинений состоит в том, что русский олигарх якобы втёрся в доверие к князю Монако Альберу Второму, афишировал дружеские связи с монархом, а потом монетизировал их через коррупционные схемы. При этом точно известно, что глава минюста княжества Филипп Нармино ушёл в отставку именно из-за того, что вскрылось его вмешательство в дело Рыболовлева против Бувье. Доказательства против министра были найдены в телефоне адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Она сама передала в аппарат полиции, чтобы та использовала их для поиска улик против Бувье. Но переписка адвоката утекла в СМИ и вызвала коррупционные скандалы как в Монако, так и на Кипре.

В итоге влияние Рыболовлева в Монако сдувается на глазах. Так, Бувье отбился от него в судах. Тем временем против русского олигарха завели уголовное дело власти Швейцарии. Оно возбуждено по поводу «ложных предлогов и угроз» для «вывоза человека за границу с целью передачи иностранным властям». Речь идёт как раз о том эпизоде, когда Рыболовлев будто бы заманил Бувье в Монако, чтобы его там арестовали коррумпированные полицейские.

Сгущаются тучи над Дмитрием Рыболовлевым и в России. На днях инвестиционная компания «Финансовый дом», которая может быть связана с Рыболовлевым, свернула деятельность, проработав 25 лет на российском рынке ценных бумаг. Она занималась инвестициями, брокерским и депозитарным обслуживанием. Предположительно, бизнес перешёл российским менеджерам, которые зарегистрировали новое юрлицо – ООО «ИК «Финдом». Возможно, предприниматель понял, что нельзя одновременно получать доходы и от инвестиций в России, и от сети Банка Кипра на Украине. К тому же причастность к российским активам может грозить западными санкциями, а они Дмитрию Рыболовлеву совершенно ни к чему.

Как разбогател Рыболовлев

Учась в пермском мединституте, он работал санитаром в местной больнице. В конце 80-х по договору с уральскими предприятиями лечил их работников методом магнитотерапии по бартеру и выгодно продавал полученную продукцию. Потом занимался торговлей и стал скупать акции промпредприятий.

В середине 90-х отсидел год в пермском СИЗО по обвинению в убийстве местного предпринимателя из-за спора на 200 млн долларов. Вышел под залог в 1 млрд рублей, позднее обвинения были сняты.

К 2000 году консолидировал контрольный пакет «Уралкалия», но после экологической катастрофы в Березняках начал выходить из капитала, продав свои акции за 6–7 млрд долларов.

На вырученные деньги начал красивую жизнь в Европе – с яхтами, роскошными особняками и фотомоделями. Попросил жену заключить брачный контракт, но та отказалась, подала на развод и потребовала половину состояния.

Часть активов передал в траст, открытый на имя старшей дочери Екатерины, и таким образом спас их от раздела с бывшей супругой. Так дочка бывшего санитара оказалась хозяйкой целого острова в Эгейском море.

Суд по разделу имущества закончился мировым соглашением, детали которого не раскрываются (по слухам, Елена Рыболовлева получила 4,5 млрд долларов, но это не точно).

Политики Уругвая пытаются заставить сенатора Хуана Сартори, нынешнего мужа Екатерины Рыболовлевой, раскрыть состояние супруги, но тот не поддаётся, оптом скупая активы в стране.