Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 9

Продолжим вспоминать ЛИХИЕ 90-е!





Выписка ваучера. Смоленск. 1992 год.

Изготовление ваучеров в Московской типографии Госзнака, 1992.

Торговля ваучерами на улицах города. Фотограф А. Заев. Златоуст, Челябинская область.

Куплю ваучер, 1992 год

«Курилы - русская земля». Демонстрация, организованная Всероссийским комитетом защиты Курил. 1992 год.

В начале 1992 года в России начались радикальные экономические реформы, был запущен процесс либерализации цен.

Перемены к лучшему в 1992-м?

Президент России Борис Ельцин примиряет двух врагов — лидера абхазских сепаратистов Владислава Ардзинбу и президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. 3 сентября 1992 года.

Посетитель Макдональдса, Москва, 1992 год.

Приднестровская Молдавская Республика. Июль 1992 года.

Распродажа советской военной формы на Арбате. Москва, 1992 год.

Лидер секты "Аум Синрикё" Сёко Асахара приветствует мэра Москвы Юрия Лужкова на открытии филиала секты. Москва, 1992 год.

Объявление в газете, июль 1992 года

Игорь Симонов, Тусовка, 1992 год.

Крымские татары против милиции. Киев, март 1992 :









Вырезка из газеты, 1992 год.

Витебский вокзал, Ленинград–Петербург, 1992 год.

Минск, 7 ноября 1992 год.

Москва, 1 декабря 1992 г. Сторонники президента Бориса Ельцина утром накануне съезда Верховного Совета Российской Федерации в Кремле.

На Сенной, эпоха перехода к рынку, Санкт-Петербург, 1992 год.

12 сентября, 1992. Виолончелист Ведран Смайлович играет Штрауса на руинах разгромленной бомбардировками Национальной библиотеки в Сараево.

Девочка держит в руке фрагмент минометного снаряда. Сараево. Гражданская война в Югославии. 1992 год.

Ополченцы Приднестровья, 1992 год.

1 сентября в Южной Осетии, 1992 год.

Армянский солдат целует руки своей матери перед отправкой на фронт. Карабахская война, 1992 год.

Девочка и пломбир около универмага «Детский Мир» в Москве, 1992 год.

Очередь в Эстонии у пункта обмена валюты во время введения кроны, 1992 год.

Фотография Юрия Осетрова. Коми, Печора. Март 1992 года.

Пейзаж Норильска в 1992 году.

Российский ленинопад: снятие памятника Ленину в Томске, 1992 год.

Продажа журналов эротического содержания. Посмотреть - 5 рублей. 1992 год.

Российская газета, 27 февраля 1992 года.

Барахолка на Лубянской площади, Москва, 1992 год.

Дамы с низкой социальной ответственностью, 1992 год.

Украинское село. 1992 год.

Spirt Royal, Комсомольская правда, 1992 год.

Торговля с рук у «Детского мира», 1992

Продажа беляшей с уличного прилавка, 1992 год.

Плакат на митинге у «Матросской тишины». Москва. 9 мая 1992 года.

У пьедестала снесённого в августе 1991 года памятника основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Москва. 1992 г. Фото Даниэль Бискуп.

"Комсомолка" 1992 года, рассуждение о влиянии грибов на революцию и кинематограф.

Участник антиправительственного митинга, организованного по инициативе движений "Трудовая Россия", "Трудовая Москва", "Ленин и Отечество". Москва. 9 февраля 1992

Пикет Севастопольского дома офицеров. 1992 год.

Украина. Одесса. 1 марта 1992 г.

Урок в неотапливаемой школе, "Темные годы" Армении. 1992-1995.

Минск, 7 ноября 1992 год.

День пограничника в Москве. 28 мая 1992 года.

Народный целитель лечит бесплодие, Санкт–Петербург, 1992 год.

Влад Листьев, Клара Новикова и Леонид Якубович на съёмке "Поле Чудес". 1992 год.

Иван Демидов ведущий МузОбоза. Из журнала "Пульс". 1992 год.

Несколько тысяч последователей корейской харизматической церкви "Дами Сонгехэ" пастора Хо собрались в нескольких Домах культуры, где пытались спастись коллективной молитвой. Октябрь 1992 года. Москва.

Объявления в газете, 1992 год.

Рижская площадь. Москва, 1992-1993 гг.

Торговля фруктами в Москве, 1992 год.

Москва, Тверская. 1992 год.

Ночной бизнес-клуб ВАТАН. 1992 год.

1992. Осетино-ингушский конфликт.

г. Барнаул, 1992 год:











Как в 1992 году либералы представляли "красно-коричневых".

Нагрудный знак Управления по борьбе с наркотиками (УНОН), которое существовало при МВД с 1992 по 2004 год.

Взорванный на Новокузнецкой улице Mercedes–Benz W140 600 SEL Бориса Березовского, Москва, 7 июня 1994 года.

Санкционированный митинг в поддержку акционерного общества «МММ» Сергея Мавроди. 1994 год.

Женщина на митинге в поддержку арестованного Сергея Мавроди, 1994 год.

"Друг Билл" в хлебном отделе продуктового магазина. Москва, 1994 год.

1994 год. Ее Величество Елизавета II решила посетить Москву. Визит был первым и единственным за всю историю.

Королева Великобритании Елизавета II на Красной площади. Фотограф Дмитрий Соколов. Москва. 18 октября 1994 года.

Билл Клинтон в Минске, 1994 год.

