Нелепый Карлаг

С незапамятных времен одним из камней преткновения в любом споре за Советский Союз был аргумент «а был ли ты в музее Карлага». Обычно оппонент потом с ухмылкой добавлял: «Вот побудешь там – потом и поговорим». Естественно, как только я оказался в моей родной Караганде, то немедленно навострил лыжи в этот музей. Вдруг, подумал я, будут предоставлены убийственные аргументы против коммунистической идеи, и придется отказаться от своих идеалов. Я примерно представлял, что там будет, ибо уже был в музее антикоммунизма в Праге, но эта феерия нелепостей, странностей, натяжек на протяжении полутора часов сумела удивить даже меня. Но, пожалуй, начну с хорошего.

Здание музея – это главный корпус управления лагерей Карлага. Построено добротно, в стандартном сталинском ампире, хоть и особыми изысками не страдает. Сверху стоит красная звезда – как знак качества. Если обойти музей, то можно увидеть памятник Ленина в тулупе. Я, конечно, с ним сфотографировался. Будете в Долинке – обязательно посмотрите на красивое здание, добротный бюст Дзержинского и памятник Ленину, больше там смотреть нечего.

Заходишь в музей – сразу же из современного рупора пропаганды (из телевизора) вещает Назарбаев. Я оценил иронию – сейчас будут говорить про ужасный культ личности Сталина, а тут елбасы (у власти, кстати, он уже дольше, чем усатый товарищ). «Никогда – говорит солнцеликий – никогда в истории всего мира не уничтожали людей, как у нас». Я бы рекомендовал прочитать, как, например, истребляли коммунистов в Индонезии. По самым скромным оценкам только за один год там с официального одобрения властей убили миллион человек. При этом чистый политоцид с поддержкой властей, а не трагические обстоятельства и перегибы на местах как в СССР.

Пока ждали что наши куртки заберут в гардероб, мы слушали надрывы Назарбаева раз 7 (на самоповторе стоит минутный обрывок его речи). Куртки забрали, потом пришел экскурсовод. Быстренько поздоровался и давай тараторить свою вызубренную лекцию. Зашел в комнату – протараторил минуты три и в следующую комнату рвется. Мы немного прифигели от такой скорости, и уже в третьей комнате осторожно спросили:

- А можно после экскурсии мы сами прогуляемся по музею?

- Конечно, нет, вы что.

Признаться, я подумал, что экскурсовод так шутит.

- Эээ.. А почему?

- Ну, всякое может быть, вдруг вы разобьете что. Вот у нас на прошлой неделе были школьники…

«Ага! - подумал я. – Боятся народного гнева. В Лувре дают пройтись, в Третьяковской галерее дают, но в музее Карлага – ни-ни».

В общем, с кислыми минами слушали тараторщика и пытались разглядеть документы. После нескольких перлов экскурсовода, я вообще перестал его слушать – стал рассматривать фотографии, читать документы – ей-богу, намного интереснее чем слушать.

Когда я хожу в музеи, я хочу узнать новую информацию. Но сам музей не дает никакой новой информации, он всего лишь цитирует старые мифы. Иногда там выложены интересные документы, но я их едва успевали читать – огромное количество хлама под видом искусства и лекция экскурсовода сильно мешали. В основном музей давит на эмоции. Наверное, на школьников или легковерных женщин он действительно оказывает впечатление – гнетущая музыка в каждом зале, разные произведения искусства, фантазии экскурсовода.

Вот зал посвященный АЛЖИРу (Акмолинский лагерь жен изменников Родины). Нам экскурсовод рассказывает, что в ГУЛАГ сажали семьями. Посадили мужа – обязательно и жену посадят, так полагается. В это время я смотрел документы увидел статистику – всего в Алжире сидело восемьдесят восемь казашек, русских – четыре тысяч. Пусть будет шесть тысяч в целом. Мы знаем, что в пик репрессий, в ГУЛАГе сидело около семисот тысяч. То есть только у 0.85 процентов людей посадили жен. Ребята, вы серьезно? Вот если сейчас какой-нибудь умник задумает убить президента и поделиться об этом с женой, думаете ее не посадят? Да что бы там закон не говорил – посадят как миленькую. Или если какой-нибудь умный шахид будет распространять литературу и приводить домой своих братьев по оружие, а жена все это будет наблюдать, думаете ее не будут таскать по допросам и держать в СИЗО пока не выжмут из нее всю информацию? Как пить дать будут. Но это не мешало экскурсоводу изнывать про ужасный АЛЖИР.

Затем экскурсовод подводит к одной из камер и говорит – эта камера использовалась для пыток вшами, блохами и клещами. Выдавалось здесь одно-единственно одеяло, и заключенного сажали в холодную камеру. Заключенный приходилось укрываться этим одеялам и мучаться от насекомых. Спустя сутки зек был готов подписать что угодно. Я не буду это никак комментировать.

Также в Карлаге сидели бывшие работники правоохранительного порядка. В основном, рассказывает экскурсовод, сидели они за то, что были слишком мягкими к заключенным и сажали недостаточное количество человек. «Извините – перебил я - но по какой статье сажали за «излишнюю мягкость»? Экскурсовод отмахнулся, дескать, посмотрите сами в интернете. Но самая фееричная история - это про маленькую девочку из нацистского концлагеря. «Недавно наши сотрудники нашли эту сенсационную фотографию – заговорческим тоном начал экскурсовод – видите, на фотографии изображена девушка, и у нее написано «ost». Логично, что она сидела на оккупированной фашистами территории. Обратите внимания, ее в той же одежде посадили в ГУЛАГ». Я говорю, но как звали эту девушку? «Никто не знает» - сразу отвечает экскурсовод. Мы знаем только ее историю. Я тогда подумал, что посетителей совсем за дураков держат. Вот зачем советам было сажать маленькую девушку, отсидевшую в нацистском концлагере? То есть приходит Красная Армия в Освенцим, и генерал Жуков такой: «Вот этих неудачников посадить в ГУЛАГ, мне просто не нравится, как они улыбаются». И армия тащит маленькую девочку из одного конца Европы в другой просто, чтобы засадить ее на 10 лет? И зачем тащить в той же одежде - она же имеет свойство изнашиваться. Просто апофеоз чуши. (добрый комментатор нашел эту "девочку":

а) девочке на тот момент уже было 19 лет

б) посадили за незаконное пересечение границе,

в) ее переодели

г) в Карлаге она не сидела, а в Воркуте)

Дальше, экскурсовод рассказывает о том, что в Карлаге массово истребляли детей. Вот родит ребенка женщина, рассказывает нам, а кормить ей дают ребенка только три раза в день. И живи как хочешь. Вообще, говорит, всячески пытались убить детей заключенных женщин. Интересно, кто нянчился с этими детьми в это время? НКВДшники возились с младенцами? Я, как удачно, в это время вижу документ, в котором начальник политотдела действительно докладывает о высокой смертности среди детей, но, это важное «НО», начальник предлагает устранить моменты, приводящие к простудам и создать специальную комиссию для обследования. Что это значит? Значит с детской смертностью боролись. И, думаю, в конце концов, забороли, иначе бы куча антисоветчиков размахивали бы цифрами вроде «посмотрите сколько в ГУЛАГе умерло младенцев». Вишенкой на торте были деревянные детские ясли, возле которых кубиками выложено «Сталин». Детей в Карлаге обеспечивали яслями и кубиками? Уважаю. После кабинета НКВДешника, который должен был рассказать нам как жестко допрашивали людей в ГУЛАГе, мы спустились вниз в подвал. Экскурсовод немного вышел из своего тараторивающего тона и стал говорить эмоциональней. Вот, говорит, здесь людей избивали мучали, вот у этой стены расстреливали. В общем, ничего интересного.

Еще один зал посвящен депортированным народам. Прям в центре зала стоит вагон. Вот, говорит экскурсовод, в этот вагон пихали по сорок человек, а вообще, вся казахстанская железная дорога в трупах, надо только покопаться. Обязательно к этому мифу надо присобачить слова о том, что людей в летней одежде абсолютно без ничего высаживали в голой степи, и только благодаря гостеприимству казахов эти народы выжили. Я не буду вас отсылать к великолепной книге Пыхалова «За что Сталин выселял народы», и просто советую посмотреть на фотографии приезжающего депортированного народа (как сделал я в этом музее). На одной из фотографий, выселенные немецкие тети тащат огромные баулы со своими пожитками. Затем, применим капельку логики. Вот вы в Чечне. Отправляете людей в Казахстан. Пишите «отправил по 40 человек в вагоне, куча умирала и их выбрасывали по дороге». Как вы думаете, будете ли человек на том конце считать, 40 человек в вагоне или 30? Обязательно будет. Вдруг эти 10 сбежали еще на территории Чечни, перебежали к немцам или подкупили конвоира и слезли где-то на территории России? Под чьей ответственностью будут эти люди? Простой логикой опровергаются сказки о костях на железной дороге.

Хорошо, вот вы депортируете кучу населения в голую степь. Эээ… получается казахи как-то узнавали, что в голой степи высадили тысячи калмыков, и они побежали вытаскивать их, чтобы принести домой, обогреть. Хорошо, значит, не в голой степи. Но высаживали где-то возле населенных пунктов без средств к жизни. Но что делает человек, когда вопрос стоит о жизни и смерти его детей, а заработать не предоставляется никакой возможности? Ну, мы же сами видели, когда уволили тысячи людей в 90-х, и что тогда происходило? Бандоформирования, ОПГ, рэкетиры. Не понимал ли Берия, что высади он тысячи безработных чеченов в Казахстане, то от Казахстана ни черта не останется? Поэтому, советская власть обеспечивала депортированных работой, жильем, средствами к существованию. Можно сказать, ради своего же блага. Я нисколько не принижаю роль казахского гостеприимства – я уверен, что наши помогали, чем могли, подсказывали по ситуации, но ставить в заслугу выживание целого народа за счет другого – ну, чушь же, чушь.

Я извиняюсь, что три абзаца посвятил одному залу, но я реально не понимаю, как можно впихивать такую лажу людям с серьезным видом. Ладно в интернете писать, бумага (и экран), как говорится, все стерпит, но проговаривать все это… Но я не спорил. Я просто не успевал. Экскурсовод выплевывал абзацы, затем бежал в следующий зал, и нетерпеливо звал, видя, что я внимательно рассматриваю фотографии и читаю документы.

Еще нам показали кабинет управляющего Карлагом. Впечатлила видеотройка (?), то есть телевизор, патефон и радио в одном девайсе, сделанная какой-то артелью. Было же время, умели делать изящные аппараты. Еще диван хороший был. В общем, кабинет такой, что в гости позвать не стыдно.

Теперь, я хочу сказать о том, о чем экскурсоводы упоминали вскользь. Вот заходим мы в лабораторию. Экскурсовод рассказывает о том, что были такие места как шарашки. Вот посадили ученого, а его взяли и заставили работать по специальности. Так, например, вывели новую породу лошадей, успешно занимались селекцией растений. Это – одна сторона трудовой составляющей. Вторая сторона – тысячи построенных домов, заводов и десятки гектаров освоенной территории заключенными. Я говорю о трудовой составляющей ГУЛАГа. Вот сейчас в России сидит 602 тысячи человек (для сравнения в 1937-м сидело 700 тысяч). Вы слышали, чтобы заключенные вывели новый сорт лошадей? Или создали новый фейсбук? Да хотя бы жильем обеспечили какой-нибудь город?

И тут мы неминуемо приходим к вопросу: «Каким образом при таком количестве пыток, мучений, смертности и нечеловеческих условий, люди что-то строили и совершали открытия»? Я этот вопрос и задал экскурсоводу, на что он ответил: «Наверное, у людей было много сил». Ну, да, у людей столько сил, что они могут заниматься селекцией, а их в это время сажают в камеру по десятку человек и пытают одеялами, в которых вши. Все проще – условия были вполне человеческие, возможно, в чем-то даже лучше сегодняшних. Конечно, хватало экцессов, перегибов – страна только что пережила гражданскую войну, и потом еще одну тотальную, но факты, говорил товарищ Сталин, вещь упрямая: ГУЛАГ много что создал и дал стране.

Еще один вопрос, который я задал экскурсоводу: «А чем Карлаг отличался от сегодняшней тюрьмы? Ведь известна масса случаев о пытках в казахстанских или российских тюрьмах. Почитайте оппозиционеров, сидевших в тюрьмах – тоже условия, приводящие к болезням или даже инвалидности». Экскурсовод помолчал. Потом ответил. Он сказал: «Вы знаете тюрьму такую-то. Ну ее можно увидеть, когда едешь по трассе. Там сидят разного рода прокуроры, судьи проворовавшие. Так вот, если сидящим подаешь недостаточное количество мяса, то они тут же пишут жалобу в прокуратуру». Я просто опешил от такого ответа. Я ожидал, что он скажет про огромное количество невинных людей (против этого у меня был аргумент) или про то, что людей сажали за политику (против этого тоже). Но тут такое. Что хотел сказать экскурсовод этим? Что сейчас условия в тюрьмах выросли на голову? Что сейчас можно писать жалобы прокурору? Что сейчас не надо работать, а можно отдыхать в тюрьмах? Я делаю вывод такой: раньше проворовавших чиновников сажали и заставляли работать, а сейчас эти жирующие крысы сидят на шее государства, и украденные деньги обеспечивают им максимальный комфорт.

Последний зал – посвящен независимому Казахстану. Перед входом я с ироничной улыбкой спросил экскурсовода: «Эта комната, наверное, посвящена Жанаозену и другим кровавым событиям последнего периода». Экскурсовод растерялся, потом сказал «нет». Ну что же… красивая стеклянная комната, пестрящее фотографиями шала и красивой астанинской архитектурой. Я понимаю насколько тонок психологизм – показывать мрачные комнаты в течении полутора часа, затем завести в такой светлый и яркий зал о прекрасной эпохе независимости. По факту, музей – серия манипуляций и эмоционального воздействия. Исторической ценности музей не имеет. Прекрасный пример оголтелой пропаганды и отвратительного пустозвонства.

Источник