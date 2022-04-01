Территория Героев...(7)

Мы из Советского Союза

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Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Старший сержант Жуков Артур



Отделением под руководством старшего сержанта Артура Жукова, в ходе выполнения боевой задачи обнаружена группа украинских националистов, пытавшихся установить взрывное устройство для подрыва моста через реку.

Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, отделение Артура Жукова внезапно атаковала врага. Благодаря четким, слаженным и уверенным действиям отделения все диверсанты были уничтожены, а после был уничтожен наблюдательный пост и находящиеся в нем семь националистов, что обеспечило главным силам мотострелковой бригады своевременное и безопасное продвижение вперед.

https://t.me/strana_geroev/3182

Капитан Лысенков Дмитрий

7 марта 2022 г. экипаж танка под командованием Лысенкова Дмитрия Александровича в числе первых ворвался на железнодорожный узел Волновахи, чем обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района железнодорожного вокзала. Бронегруппа националистических подразделений противника предприняла попытку отбить вокзал.

Экипаж Дмитрия Лысенкова решительно вступил в бой со значительно превосходящими силами врага. Прицельным огнём были уничтожены три БМП и пятнадцать солдат противника.

В ходе боя танк под командованием Лысенкова был атакован расчётом американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Джавелин", в результате чего Дмитрий получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил ещё один украинский танк.

Мужественные и героические действия капитана Дмитрия Лысенкова не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию железнодорожного вокзала.

https://t.me/nm_dnr/7286

Старший сержант Николай Свитан

Двадцать третьего марта при освобождении Мариуполя, выполняя задачу на территории городской администрации старший сержант Николай Сергеевич Свитан командовал группой с целью захвата административного здания. Под шквальным огнем противника сумел первым пробить оборону националистов и укрепиться на первом этаже здания.

В ходе боя получил два пулевых ранения, но несмотря на это, продолжил командовать группой и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе боя лично уничтожил более 20 военнослужащих националистического батальона «Азов»

https://t.me/Doninside/11537

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе спецоперации на Украине, героически погиб военнослужащий из Ивановской области Далер Азимов.

Заместитель командира взвода мотострелкового батальона Далер Нурмахмадович проходил военную службу по контракту на территории другого региона.

За проявленный героизм Далер Азимов представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/strana_geroev/3193

Военнослужащие Воробьевы Антон и Алексей

Два брата-близнеца из Новочеркасска Ростовской области Антон и Алексей Воробьевы вместе служили, вместе погибли в один день в ходе выполнения боевого задания на территории Украины.

12 марта 2022 года братья-близнецы погибли в неравном бою, мужественно выполняя свой служебный долг.

https://t.me/strana_geroev/3179

Младший сержант Помелов Роман

Погиб 12 марта 2022 года при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины

Родился 8 февраля 1996 году, в посёлке Даровском, Кировской области. Проходил службу в 331 гвардейском полку ВДВ.

У Романа осталась маленькая дочка.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154687060479258

Ефрейтор Гончар Андрей



В новосибирской области простились с Андреем Гончаром – 29-летним ефрейтором, погибшим во время спецоперации на Украине.

Он погиб, прикрывая отход сослуживцев. У Андрея остались 11-месячный сын и жена.

29-летнего Андрея Гончара посмертно наградили орденом Мужества.

https://t.me/strana_geroev/3169

Шилейко Денис

23.03.2022 под городом Попасная Республики Украина героически погиб защищая родную землю Шилейко Денис Александрович.

У Дениса осталась маленькая дочь.

https://t.me/strana_geroev/3172

Танкист Ринчинов Баир

Танкист 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады Баир Ринчинов ценой своей жизни спас раненого командира. Погиб 28 февраля на Украине, выполняя свой воинский долг..

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://t.me/ChDambiev/14623

Гвардии сержант Ефимов Николай

Николай Александрович Ефимов - Гвардии сержант, начальник радиостанции роты связи. Родился в деревне Аргабаш Республики Удмуртия. С 2016 года служил бойцом в 810-ой отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Проявил истинное мужество и героизм.

https://t.me/strana_geroev/3161?single

Гвардии старший сержант Тазин Роман

Роман Альбертович Тазин - Гвардии старший сержант, разведчик-снайпер разведывательного отделения разведывательного батальона. С 2013 года служил в Севастополе в 810-ой отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Проявил истинное мужество и героизм.

https://t.me/strana_geroev/3161?single

Гвардии полковник Шаров Алексей

Алексей Николаевич Шаров - Гвардии полковник, командир 810-ой отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Алексей Николаевич погиб от подлой пули снайпера, при проведении спецоперации в Мариуполе.

Родные Алексея Николаевича живут в Благовещенске, поэтому похоронен командир будет на Дальнем Востоке. Но имя его золотыми буквами будет вписано в историю бригады и Севастополя.

https://t.me/strana_geroev/3161?single

Лейтенант Сафронов Максим



В ходе проведения спецоперации на Украине героически погиб лейтенант Максим Сафронов.

По словам родителей, Максим всегда был патриотом. Очень любил спорт, играл в хоккей и не пропускал спортивные соревнования. А еще он с детства интересовался военной техникой.

В 2021 году он окончил Казанское высшее танковое училище.

https://t.me/strana_geroev/3176

Титов Даниил

Героически погиб 12 марта 2022 года, в ходе спецоперации на территории Украины

Даниил из города Боровичи, Новгородской области.

Проходил службу в 331-м полку воздушно-десантных войсках, в развед. роте.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154683476970778

Гвардии старший лейтенант Денисов Александр



28 марта, простились с Гвардии старшим лейтенантом Денисовым Александром Игоревичем, геройски погибшим при выполнении воинского долга в специальной военной операции по защите населения ДНР и ЛНР на Украине.

За проявленное мужество во время боя Александр награждён Орденом Мужества посмертно.

Похоронен Денисов Александр на аллее Славы на Мемориале Павших.

https://t.me/strana_geroev/3178

Замкомандир взвода Кривопалов Владимир



В Севастополе простились с замкомандира взвода, командиром десантно-штурмового отделения 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты ЧФ Владимиром Кривопаловым.

Погиб в боях за Мариуполь, был в группе с замкомфлота А.Н. Палием.

https://t.me/forpost_sev/6461

Военнослужащий Ситник Виктор

Героически погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины

Уроженец Оренбурга. Ему было 32 года. Участник боевых действий в Чечне и в Сирии.

12 марта 2022 года, во время выполнения боевого задания на Украине, группа специального назначения под командованием Ситника, попала под обстрел.

Виктор Ситник представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

У него остались двое маленьких детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154694482103578

Ефрейтор Кузнецов Александр

Кузнецов Александр Николаевич погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Родился 23 ноября 2001 года. В 2020 году окончил КГБ ПОУ "Хорский агропромышленный техникум". Получил профессию "тракторист-машинист с/х производства". В этом же году забрали в армию, спустя полгода подписал контракт.

Александр служил в 64-отдельной мотострелковой бригаде с.Князе-Волконское "Млечник".

Героически погиб 11 марта 2022 года при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины.

У Александра осталась жена и маленькая дочка, которую он так и не успел увидеть.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154700376345882

Протоиерей Артёмов Олег



Во время обстрела украинскими националистами села Журавлевка Белгородской области, погиб протоиерей Олег Артёмов.

«Батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими» — рассказали в РПЦ.

Отец Олег прошёл Чеченскую войну в составе казачьих подразделений, был участником подводных и наводных морских походов.

На службе у Бога - в служение людям.

https://t.me/strana_geroev/3160

Капитан спецназа Актяшев Вячеслав

В ходе специальной военной операции вооруженных сил России на Украине погиб военнослужащий из Пермского края.

Погибшим оказался 29-летний капитан спецназа Вячеслав Актяшев, проживавший в Култаевском сельском поселении.

Офицер был похоронен со всеми полагающимися воинскими почестями, посмертно он был награжден Орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154704183332122

Старший сержант Покусаев Илья

Героически погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины

Уроженец Майкопа. Ему было 35 лет. Участник боевых действий в Чечне и в Сирии.

12 марта 2022 года во время выполнения боевого задания на Украине, группа специального назначения попала под обстрел.

Илья Покусаев представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

У него остались две дочери.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154701095341338

Старший лейтенант Исламов Дамир

Героически погиб при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины.

Танкист Исламов родился в 1996 году. В 2014 году он окончил 6-ю школу. После поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил в 2018-м году. Службу проходил в войсковой части в Ростовской области.

Татарстанец погиб в бою 7 марта 2022 года. Экипаж Дамира вступил в неравный бой с пятью танками противника и смог нанести серьезный урон, уничтожив четыре из них. В результате дальнейшего наступления боевую машину офицера подбили. Погиб весь экипаж.

Указом Президента России от 25 марта 2022 года Дамиру Исламову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль передали матери.

Кроме того, весь экипаж танка за проявленные во время боя мужество и отвагу представлен к званию Героев России.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154696852147482

Военнослужащий Демченко Алексей

Демченко Алексей Алексеевич погиб при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины

Уроженец села Спасского, Благодарненского района, Ставропольского края.

Погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины, в результате прямого попадания минометного обстрела.

Ему было 29 лет. У Алексея осталось два маленьких сына.

Представлен к ордену Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154703859256602

Военнослужащий Дорбоев Эгемберди

Иссык-Кульская область. Кыргызстан. Совместный почетный караул военнослужащих ВС РФ и ВС Кыргызстана на похоронах героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине уроженца Кыргызстана Эгемберди Дорбоева.

Эгемберди в 2020 году переехал в Норильск. Как писал мэр Норильска Дмитрий Карасев, осенью 2021 года был призван в армию, а потом заключил контракт и проходил службу в отдельном разведывательном батальоне в Белгородской области.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://t.me/ChDambiev/14365

Гвардии прапорщик Наумов Николай



21 марта в ходе проведения специальной военной операции в Украине, погиб гвардии прапорщик бригады спецназа Николай Наумов.

Окончив Новочеркасский колледж, пошел на срочную службу, по завершении которой решил быть военным и заключил контракт.

У Николая остались жена, дочь, мать и младший брат, с которым они служили вместе.

https://t.me/strana_geroev/3166

Капитан Гасанов Фахретдин

Гасанов Фахретдин Якубович героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Уроженец республики Дагестан, 28.04.1991 года рождения.

В ходе столкновения с украинскими националистами, попав под минометный обстрел, для недопущения потерь подчинённых, отдал приказ отступать. А сам, проявляя личное мужество и отвагу, со своим экипажем боевой машины, остался прикрывать личный состав.

Капитан Гасанов Фахретдин погиб с честью выполнив свой воинский долг до конца.

https://t.me/strana_geroev/3186

Гвардии старший сержант Михайлянц Рубен

Героически погиб 4 марта 2022 года при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины. Ему было 24 года

Ценой своей жизни вынес раненого товарища из под огня.

Указом президента Российской Федерации Гвардии старший сержант Михайлянц Рубен Рантикович награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154689260391706

Военнослужащий Лёвкин Сергей

Сергей Лёвкин родился в 1982 году в селе Кевдо-Мельситово Каменского района. Окончил военную кафедру Пензенского государственного университет, являлся ветераном боевых действий, последним местом службы его был поселок Рощинский в Самарской области (30-я мотострелковая бригада Центрального военного округа).

Жизнь Сергея Лёвкина оборвалась 28 февраля от смертельного осколочного ранения.

Его наградили орденом Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154699489316122

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

БЫТЬ ВЫШЕ. Юта

ПОЛКОВНИК МАСАЛОВ ВЕРНУЛСЯ К ГОРЯЩЕМУ БТР ЗА КРАПОВЫМ БЕРЕТОМ

В ходе операции на Украине одно из подразделений Росгвардии попало в засаду. В бронетранспортер, где находился полковник И. Масалов, засадили из гранатомета, машина загорелась. Появились раненые.

Несмотря на контузию, командир организовал эвакуацию десанта и экипажа и продолжил руководить отражением нападения.

Подавив несколько огневых точек противника, Масалов организовал перегруппировку своего подразделения и оказание помощи раненым.

А затем Масалов под огнем вернулся к горящей боевой машине за своим краповым беретом, который там остался при эвакуации.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154692243655962