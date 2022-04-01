Территория Героев...(7)

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Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/13619
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Старший сержант Жуков Артур
Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, отделение Артура Жукова внезапно атаковала врага. Благодаря четким, слаженным и уверенным действиям отделения все диверсанты были уничтожены, а после был уничтожен наблюдательный пост и находящиеся в нем семь националистов, что обеспечило главным силам мотострелковой бригады своевременное и безопасное продвижение вперед.
https://t.me/strana_geroev/3182
Капитан Лысенков Дмитрий
7 марта 2022 г. экипаж танка под командованием Лысенкова Дмитрия Александровича в числе первых ворвался на железнодорожный узел Волновахи, чем обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района железнодорожного вокзала. Бронегруппа националистических подразделений противника предприняла попытку отбить вокзал.
Экипаж Дмитрия Лысенкова решительно вступил в бой со значительно превосходящими силами врага. Прицельным огнём были уничтожены три БМП и пятнадцать солдат противника.
В ходе боя танк под командованием Лысенкова был атакован расчётом американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Джавелин", в результате чего Дмитрий получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил ещё один украинский танк.
Мужественные и героические действия капитана Дмитрия Лысенкова не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию железнодорожного вокзала.
Старший сержант Николай Свитан
Двадцать третьего марта при освобождении Мариуполя, выполняя задачу на территории городской администрации старший сержант Николай Сергеевич Свитан командовал группой с целью захвата административного здания. Под шквальным огнем противника сумел первым пробить оборону националистов и укрепиться на первом этаже здания.
В ходе боя получил два пулевых ранения, но несмотря на это, продолжил командовать группой и успешно выполнил поставленную задачу. В ходе боя лично уничтожил более 20 военнослужащих националистического батальона «Азов»
К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
В ходе спецоперации на Украине, героически погиб военнослужащий из Ивановской области Далер Азимов.
https://t.me/strana_geroev/3193
Военнослужащие Воробьевы Антон и Алексей
Два брата-близнеца из Новочеркасска Ростовской области Антон и Алексей Воробьевы вместе служили, вместе погибли в один день в ходе выполнения боевого задания на территории Украины.
https://t.me/strana_geroev/3179
Младший сержант Помелов Роман
Погиб 12 марта 2022 года при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины
Родился 8 февраля 1996 году, в посёлке Даровском, Кировской области. Проходил службу в 331 гвардейском полку ВДВ.
У Романа осталась маленькая дочка.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154687060479258
Ефрейтор Гончар Андрей
Он погиб, прикрывая отход сослуживцев. У Андрея остались 11-месячный сын и жена.
https://t.me/strana_geroev/3169
Шилейко Денис
23.03.2022 под городом Попасная Республики Украина героически погиб защищая родную землю Шилейко Денис Александрович.
У Дениса осталась маленькая дочь.
https://t.me/strana_geroev/3172
Танкист Ринчинов Баир
Танкист 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады Баир Ринчинов ценой своей жизни спас раненого командира. Погиб 28 февраля на Украине, выполняя свой воинский долг..
Посмертно награжден орденом Мужества.
Гвардии сержант Ефимов Николай
Николай Александрович Ефимов - Гвардии сержант, начальник радиостанции роты связи. Родился в деревне Аргабаш Республики Удмуртия. С 2016 года служил бойцом в 810-ой отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.
Проявил истинное мужество и героизм.
https://t.me/strana_geroev/3161?single
Гвардии старший сержант Тазин Роман
Роман Альбертович Тазин - Гвардии старший сержант, разведчик-снайпер разведывательного отделения разведывательного батальона. С 2013 года служил в Севастополе в 810-ой отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.
Проявил истинное мужество и героизм.
https://t.me/strana_geroev/3161?single
Гвардии полковник Шаров Алексей
Алексей Николаевич Шаров - Гвардии полковник, командир 810-ой отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
Алексей Николаевич погиб от подлой пули снайпера, при проведении спецоперации в Мариуполе.
Родные Алексея Николаевича живут в Благовещенске, поэтому похоронен командир будет на Дальнем Востоке. Но имя его золотыми буквами будет вписано в историю бригады и Севастополя.
https://t.me/strana_geroev/3161?single
Лейтенант Сафронов Максим
По словам родителей, Максим всегда был патриотом. Очень любил спорт, играл в хоккей и не пропускал спортивные соревнования. А еще он с детства интересовался военной техникой.
https://t.me/strana_geroev/3176
Титов Даниил
Героически погиб 12 марта 2022 года, в ходе спецоперации на территории Украины
Даниил из города Боровичи, Новгородской области.
Проходил службу в 331-м полку воздушно-десантных войсках, в развед. роте.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154683476970778
Гвардии старший лейтенант Денисов Александр
28 марта, простились с Гвардии старшим лейтенантом Денисовым Александром Игоревичем, геройски погибшим при выполнении воинского долга в специальной военной операции по защите населения ДНР и ЛНР на Украине.
За проявленное мужество во время боя Александр награждён Орденом Мужества посмертно.
Похоронен Денисов Александр на аллее Славы на Мемориале Павших.
https://t.me/strana_geroev/3178
Замкомандир взвода Кривопалов Владимир
В Севастополе простились с замкомандира взвода, командиром десантно-штурмового отделения 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты ЧФ Владимиром Кривопаловым.
Военнослужащий Ситник Виктор
Героически погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины
Уроженец Оренбурга. Ему было 32 года. Участник боевых действий в Чечне и в Сирии.
12 марта 2022 года, во время выполнения боевого задания на Украине, группа специального назначения под командованием Ситника, попала под обстрел.
Виктор Ситник представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).
У него остались двое маленьких детей.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154694482103578
Ефрейтор Кузнецов Александр
Кузнецов Александр Николаевич погиб в ходе спецоперации на территории Украины
Родился 23 ноября 2001 года. В 2020 году окончил КГБ ПОУ "Хорский агропромышленный техникум". Получил профессию "тракторист-машинист с/х производства". В этом же году забрали в армию, спустя полгода подписал контракт.
Александр служил в 64-отдельной мотострелковой бригаде с.Князе-Волконское "Млечник".
Героически погиб 11 марта 2022 года при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины.
У Александра осталась жена и маленькая дочка, которую он так и не успел увидеть.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154700376345882
Протоиерей Артёмов Олег
«Батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими» — рассказали в РПЦ.
Отец Олег прошёл Чеченскую войну в составе казачьих подразделений, был участником подводных и наводных морских походов.
На службе у Бога - в служение людям.
https://t.me/strana_geroev/3160
Капитан спецназа Актяшев Вячеслав
В ходе специальной военной операции вооруженных сил России на Украине погиб военнослужащий из Пермского края.
Погибшим оказался 29-летний капитан спецназа Вячеслав Актяшев, проживавший в Култаевском сельском поселении.
Офицер был похоронен со всеми полагающимися воинскими почестями, посмертно он был награжден Орденом Мужества.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154704183332122
Старший сержант Покусаев Илья
Героически погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины
Уроженец Майкопа. Ему было 35 лет. Участник боевых действий в Чечне и в Сирии.
12 марта 2022 года во время выполнения боевого задания на Украине, группа специального назначения попала под обстрел.
Илья Покусаев представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).
У него остались две дочери.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154701095341338
Старший лейтенант Исламов Дамир
Героически погиб при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины.
Танкист Исламов родился в 1996 году. В 2014 году он окончил 6-ю школу. После поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил в 2018-м году. Службу проходил в войсковой части в Ростовской области.
Татарстанец погиб в бою 7 марта 2022 года. Экипаж Дамира вступил в неравный бой с пятью танками противника и смог нанести серьезный урон, уничтожив четыре из них. В результате дальнейшего наступления боевую машину офицера подбили. Погиб весь экипаж.
Указом Президента России от 25 марта 2022 года Дамиру Исламову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль передали матери.
Кроме того, весь экипаж танка за проявленные во время боя мужество и отвагу представлен к званию Героев России.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154696852147482
Военнослужащий Демченко Алексей
Демченко Алексей Алексеевич погиб при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины
Уроженец села Спасского, Благодарненского района, Ставропольского края.
Погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины, в результате прямого попадания минометного обстрела.
Ему было 29 лет. У Алексея осталось два маленьких сына.
Представлен к ордену Мужества (посмертно).
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154703859256602
Военнослужащий Дорбоев Эгемберди
Иссык-Кульская область. Кыргызстан. Совместный почетный караул военнослужащих ВС РФ и ВС Кыргызстана на похоронах героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине уроженца Кыргызстана Эгемберди Дорбоева.
Эгемберди в 2020 году переехал в Норильск. Как писал мэр Норильска Дмитрий Карасев, осенью 2021 года был призван в армию, а потом заключил контракт и проходил службу в отдельном разведывательном батальоне в Белгородской области.
Посмертно награжден орденом Мужества.
Гвардии прапорщик Наумов Николай
Окончив Новочеркасский колледж, пошел на срочную службу, по завершении которой решил быть военным и заключил контракт.
https://t.me/strana_geroev/3166
Капитан Гасанов Фахретдин
Гасанов Фахретдин Якубович героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины
Уроженец республики Дагестан, 28.04.1991 года рождения.
В ходе столкновения с украинскими националистами, попав под минометный обстрел, для недопущения потерь подчинённых, отдал приказ отступать. А сам, проявляя личное мужество и отвагу, со своим экипажем боевой машины, остался прикрывать личный состав.
Капитан Гасанов Фахретдин погиб с честью выполнив свой воинский долг до конца.
https://t.me/strana_geroev/3186
Гвардии старший сержант Михайлянц Рубен
Героически погиб 4 марта 2022 года при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины. Ему было 24 года
Ценой своей жизни вынес раненого товарища из под огня.
Указом президента Российской Федерации Гвардии старший сержант Михайлянц Рубен Рантикович награждён орденом Мужества посмертно.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154689260391706
Военнослужащий Лёвкин Сергей
Сергей Лёвкин родился в 1982 году в селе Кевдо-Мельситово Каменского района. Окончил военную кафедру Пензенского государственного университет, являлся ветераном боевых действий, последним местом службы его был поселок Рощинский в Самарской области (30-я мотострелковая бригада Центрального военного округа).
Жизнь Сергея Лёвкина оборвалась 28 февраля от смертельного осколочного ранения.
Его наградили орденом Мужества (посмертно).
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154699489316122
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
БЫТЬ ВЫШЕ. Юта
ПОЛКОВНИК МАСАЛОВ ВЕРНУЛСЯ К ГОРЯЩЕМУ БТР ЗА КРАПОВЫМ БЕРЕТОМ
В ходе операции на Украине одно из подразделений Росгвардии попало в засаду. В бронетранспортер, где находился полковник И. Масалов, засадили из гранатомета, машина загорелась. Появились раненые.
Несмотря на контузию, командир организовал эвакуацию десанта и экипажа и продолжил руководить отражением нападения.
Подавив несколько огневых точек противника, Масалов организовал перегруппировку своего подразделения и оказание помощи раненым.
А затем Масалов под огнем вернулся к горящей боевой машине за своим краповым беретом, который там остался при эвакуации.
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