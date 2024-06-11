Некоторые музеи Москвы, ч.9

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Государственный музей Востока - одно из интереснейших мест, которые стоит посетить в столице. Музея искусств Востока основан в 1918 году в рамках национальной политики Советской России, направленной на развитие культур автономных республик.

С середины восьмидесятых основная экспозиция музея располагается в доме Луниных на Никитском бульваре.

С 1991 года музей является объектом культурного наследия России. Современное название музей получил в том же году.

По состоянию на 2018 год, в собрании представлено более 160 тысяч памятников искусства: живопись, графика, скульптура, предметы быта, одежда и оружие[19]. В залах выставляются художественные работы и предметы искусства народов Японии, Китая, Ирана, Кореи, Вьетнама, Индии, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индонезии и Монголии. Экспозиция построена по тематическому принципу — каждый зал посвящён отдельной стране или региону.

Миниатюрные фигурки (некоторые из них не больше 6 см) выполненные руками мастеров Китая и Японии, как отдельный вид прекрасного.

Музей Эмоций Музей Эмоций — авторский проект художника Алексея Сергиенко, который раскрывает его взгляд на мир эмоций и переживаний. В пространстве соседствуют несколько тематических зон, которые соединены между собой специальными коридорами. Каждая зона посвящена определённой эмоции, а коридор символизирует переход от одной эмоции к другой. Погружаться в разные эмоциональные состояния помогают запахи, звуки и тактильные ощущения. Миссия выставки — помочь людям обратить более пристальное внимание на собственные эмоции и их разнообразие, дать толчок к развитию эмоциональной грамотности и эмоционального интеллекта. Билет: от 300р

Нижний Сусальный пер., 5, стр. 18, Москва

Бункер-42 Долгое время это был секретный объект, который строился по указу Сталина. Только в 2006 г. здесь открылся музей. Подземный бункер площадью более 7000 кв. м и глубиной 65 метров был полностью оснащен на случай ядерн0й в0йны. Здесь находились запасы топлива, продуктов, воды, а также оборудование для связи и системы жизнеобеспечения. Интересно, что в бункере находились даже собственная радиостудия, телеграф и геодезическая лаборатория. Для возведения подземного комплекса была использована та же техника, что и для строительства метро. Кстати, бункер был связан с тоннелем метро — станцией «Таганская». Кстати, в Бункере-42 на Таганке проходят не только экскурсии, но и различные презентации, а также игры. Так, например, здесь состоялась презентация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033» и мировая премьера компьютерной игры Red Alert 3. Билет: от 500р

5-й Котельнический пер., 11, Москва

Театральный музей имени А.А. Бахрушина. О нем я ставила отдельную тему, но надо его включить и в перечень музеев тоже Это все-таки один из старейших и крупнейших театральных музеев мира, некогда принадлежавший русскому купцу и собирателю антиквариата Алексею Александровичу Бахрушину. Музейная коллекция размещена в одноэтажном особняке, построенном в стиле ранней английской готики в 1896г. Сегодня старинная усадьба является памятником архитектуры и главным зданием музея. Здесь собрана впечатляющая коллекция предметов театрального искусства - более 1,5 миллионов различных экспонатов: костюмы выдающихся актеров, фотографии и портреты великих мастеров, печатные издания на тему театрального искусства, программы спектаклей, афиши и другие раритетные вещи. Также музей занимается самостоятельной издательской деятельностью, продвигая тем самым в массы художественное наследие Бахрушинского музея. Место: Ул. Бахрушина, 31/12

Музей-квартира А.Н. Толстого А.Н. Толстой жил в доме с 1941 по 1945 год. Здесь же он работал над третьей книгой романа "Петр I", закончил роман "Хождение по мукам", цикл "Рассказов Ивана Сударева". В доме полностью сохранилась обстановка кабинета, гостиной и прилегающих к ним коридоров. Коллекция А.Н. Толстого - одна из наиболее ценных в составе фондов Государственного Литературного музея. В составе собрания: русская и западноевропейская живопись XVI-XX вв., предметы декоративно-прикладного искусства (фарфор, кость, металл, осветительная техника и др.), мебель работы русских и западноевропейских мастеров. Значительную часть коллекции составляет библиотека писателя, включающая редчайшие издания петровского времени, книги из масонской библиотеки предков писателя - Тургеневых. Билет: 100-300р

В 1888 г. этот земельный участок со всеми его строениями принадлежал Евангелическому попечительству о бедных женщинах и детях. В рамках своей деятельности — «доставление средств к улучшению нравственного и материального состояния преимущественно бедных женщин и детей (сирот или детей неимущих родителей)» - в 1862 г. Попечительство создало Приют для сирот. Сначала дети жили в женской богадельне на Немецкой (Бауманской) улице, затем, в 1887 г. они были переведены в отдельный дом, принадлежавший «швейцарскому гражданину Якову Лерху» (сегодня - Гороховский переулок, дом 19). А в 1889 г. на соседнем земельном участке (дом 17) архитектор Максим Карлович Геппенер строит для Приюта специальное здание. На открытии нового богоугодного заведения присутствовал князь Владимир Андреевич Долгорукий.Приют просуществовал до 1915 г. и после немецких погромов был закрыт. В 1923 г. в здании размещался Детский дом для питания, с 1940 г. пользователем его был Мособлпромсовет, с 1972 г. – Архитектурно-планировочное Управление Мособлсовета. До конца 90-х годов XX века здесь находились Мастерские архитектурно-художественного фонда при Областном союзе художников и Московский областной художественный фонд.

После реконструкции здания, которую проводил Институт «Спецпроектреставрация» в доме 17 по Гороховскому переулку с 1999 г. размещается Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. С.Н. Андрияки разработал уникальную мето дику преподавания искусства акварели для детей и взрослых, которая заключается в том, что художник-педагог работает одновременно с учениками над одним сюжетом. Совместно они проходят все этапы — от карандашного наброска до законченной работы. Такая методика позволяет научить человека писать акварелью независимо от его изначальной одаренности. Учебная программа рассчитана на пять лет. В Школе изучают рисунок и живопись акварелью, проводятся занятия по офорту, росписи по фарфору и керамике, монументальной живописи в интерьере, истории изобразительного искусства. Рядом с Мастером в Школе работает творческий коллектив талантливых художников, опытных педагогов, которые готовы щедро делиться своими знаниями с учениками. Каждый из них — самостоятельный, активно работающий художник, участник многих выставок, различных творческих программ в России и за рубежом. Билет: 200р

Музей космонавтики на ВДНХ. Обязательно сходите, не пожалеете! Музей космонавтики был открыт в 1981 г, к 20-ти летию полета в космос Юрия Гагарина. В 2009 г. музей был капитально реконструирован, вместо одного прежнего зала их стало 8, а коллекция увеличилась почти до 100 тысяч экспонатов. Там Вы можете увидеть любимые экспонаты : Знаменитых Белку и стрелку, шлюзовую камеру, кресло ускорения и даже бутылку французского шампанского. Проспект Мира., 111. Рядом с метро ВДНХ

Музей развития электрических сетей Московского региона Музей развития электрических сетей Московского региона знакомит жителей и гостей столицы с историей электроэнергетики с самого ее появления в России. Музей рассказывает историю от основания «Общества электрического освещения» и первых электростанций до современных проектов развития с высокой автоматизацией. Демонстрируются экспонаты, некоторые из которых находились в работе с 1870 года, архивные фотографии, запечатлевшие работу первых энергетиков. Мультимедийная выставка позволяет узнать исторический путь энергетики в Московском регионе, а интерактивные зоны обеспечивают уникальный подход к знакомству с историей. Посещение музея бесплатное и доступно только по предварительной записи ул. Вавилова, 7Б, Москва

Павильон Эрмитаж В юго-западной части кусковского парка находится павильон Эрмитаж (от французского ermitage – хижина отшельника). Как и другие парковые павильоны, в XVIII веке Эрмитаж использовался для приема гостей, а название его подчеркивало назначение павильона, предназначенного для увеселения и развлечений в тесном кругу избранного общества. К тому же, его оригинальное устройство позволяло уединиться на втором этаже без прислуги. Подобные "эрмитажи" были тогда чрезвычайно модными. Эрмитаж был построен в 1765 –1767 гг., под "смотрением" Карла Ивановича Бланка, известного московского архитектора. Особенностью данной постройки, является тесное сплетение нескольких стилей. На плавные, округлые формы фасадов наложена строгая, выверенная ордерная система классицизма, в которой, однако, присутствуют и барочные черты, например расположенные в специальных нишах под карнизом алебастровые бюсты римских цезарей. Билет: 50-100р

ул. Юности, 2, стр. 13, Москва

Дом-музей К.С. Станиславского Мемориальная часть включает в себя жилые комнаты Станиславского и его жены Марии Лилиной, а также Онегинский зал, Синее фойе, историко-театральные коллекции, собранные хозяевами дома за долгие годы: предметы старины, мебель, книги, сценические костюмы, театральные реликвии, фотоснимки. Особняк в Леонтьевском переулке стал последним домом для Станиславского. В 1938 году скончался Константин Сергеевич, его жена Мария Петровна Лилина начала подготовительную работу по созданию музея, но не смогла закончить начатое ей дело. Мария Петровна скончалась в 1943 году. Создание мемориального музея, рассказывающего о жизни великого реформатора театра, продолжила Кира Константиновна Фальк, дочь К.С. Станиславского и М.П. Лилиной, она же и стала первым директором музея, открывшегося в 1948 году.

Билет: 400р

Леонтьевский пер., 6, стр. 1, Москва

Научно-художественный музей коневодства Музей коневодства создан в 1929 г. на основе частной коллекции владельца Прилепского конного завода Я.И. Бутовича. Расположен в одном из корпусов Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В собрание научно-художественного музея коневодства 1182 картины и скульптуры поступили из частной коллекции Я.И. Бутовича, 262 картины и скульптуры — из Государственного музейного фонда. В настоящее время коллекция насчитывает более 3 тыс. произведений искусства, посвященных лошади (живописные произведения, акварели, графические листы, скульптуры, известных русских художников М.И. Авилова, Б.П. Виллевальде, П.К. Клодта, П.О. Ковалевского, Е.А. Лансере, А.О. Орловского, ВЛ. Серова, А С. Степанова и др., предметы декоративно-прикладного искусства). В музее работают библиотека (свыше 12 тыс. книг), фототека (около 55 тыс. негативов), фильмотека (до полутора десятков кино- и видеофильмов). Билет: до 600р Тимирязевская ул., 44, Москва

Государственный музей В.В. Маяковского Музей-квартира поэта Владимира Маяковского, основанный в 1937 году по инициативе его вдовы Лили Брик как библиотека-музей. В 1972 году музей был перемещён в бывшую коммунальную квартиру под номером 12 на 3 этаже в Лубянском проезде, где она была полностью перестроена. В 1989-м по проекту музееведа Тараса Полякова экспозиция была модернизирована в конструктивистском стиле, создано четырёхэтажное выставочное пространство по проекту архитектора А. В. Бокова, посвящённое не только памяти поэта, но и русскому авангарду. Входа нет, поскольку с 2013 музей закрыт на ремонт.