Петрозаводск и Сортавала глазами Степанова Славы

Осенний Петрозаводск 10 фотографий осенней столицы Карелии

1. Центр Петрозаводска. 2. Вокзал Петрозаводск. 3. Администрация Петрозаводского городского округа. 4. ​Микрорайон Ключевая-1-А. 5. Проспект Ленина. 6. Онежский судостроительно-судоремонтный завод. 7. Прибрежный парк. 8. ЖК «Новые Ключи». 9. Онежская набережная.

Петрозаводск и Сортавала — столица Карелии и город среди озёр

Петрозаводск — столица Республики Карелия, а Сортавала — небольшой исторический городок, расположенный 247 километрах от него. Оба города окружены хвойными лесами и огромным количеством рек и озёр, которые составляют почти 90% ландшафта республики.

1. В 1703 году по указу Петра Великого на берегу Онежского озера, в устье реки Лососинки, заложили оружейный завод. Место для нового производства было выбрано после специальной экспедиции, в ходе которой в Заонежье нашли залежи медной и железной руды. Именно вокруг завода и начал формироваться город Петрозаводск. 2. За три столетия Петрозаводск пережил гражданскую войну, оккупацию в 1941–1944-х годах и сталинские репрессии. За каждым спадом следовал подъём, и небольшой горнозаводский посёлок с годами превратился в крупнейший город Республики Карелия. 3. Площадь имени Юрия Гагарина на проспекте Ленина. Рядом расположено здание железнодорожного вокзала и жилые дома, построенные в 1950-х годах. Ранее площадь называлась Привокзальной, её переименовали в 1961 году — на следующий день после запуска космического корабля «Восток–1». 4. Железнодорожный вокзал — главные ворота и один из символов столицы Карелии. 5. Вокзал возводили в годы зарождения борьбы с архитектурными излишествами, которая чуть не стоила зданию 17-метрового шпиля. Однако к тому времени его уже успели изготовить, и вокзальный ансамбль достроили в полном соответствии с традициями парадно-монументального сталинского стиля. 6. Станция Петрозаводск состоит из пяти путей и трёх пассажирских платформ. Отсюда идут железнодорожные ветки на Санкт-Петербург, Мурманск, Сортавалу и Костомукшу. 7. Петрозаводск сильно пострадал в период ВОВ: были разрушены все промышленные предприятия, более половины жилого фонда, большинство общественных зданий. Своему нынешнему облику город во многом обязан советскому периоду. В 1950-е годы Петрозаводск застраивался 4-этажными зданиями в стиле неоклассицизма и неоренессанса. В 1970-е и начале 1980-х активно велась жилая застройка — появились пять микрорайонов с хрущёвками и брежневками. 8. Проспект Ленина — одна из главных улиц Петрозаводска. Она тянется от Онежской набережной до площади Гагарина. 9. Гостиница «Северная» — центральная и старейшая гостиница города. Её построили в 1939-м, однако в годы войны «Северная» была разрушена почти до основания. К 1949 году здание перестроили в традициях неоклассицизма. 10. В Петрозаводске проживает около 280 тысяч человек, 80% из них русские по национальности, 5% — карелы, около 3% — финны. 11. Площадь Ленина находится в самом центре города на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Фридриха Энгельса. На площади разбит Советский сквер, а напротив установлен мемориальный комплекс «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём». 12. В центре площади стоит памятник Ленину. Он сложен из 14 глыб серого гранита общим весом 140 тонн. Вождь изображён выступающим на трибуне. Он одет в зимнее пальто, а вместо привычной кепки держит в руках шапку-ушанку. 13. В комплексе зданий вокруг площади располагаются краеведческий музей и министерство культуры. 14. Проспект Карла Маркса — одна из самых старых улиц Петрозаводска, успевшая сменить множество названий. В 2018 году ей исполнилось 242 года. 15. Главпочтамт. Бывший Дом связи построили в 1931 году. В 1941-м он был взорван отступающей Красной армией, а после войны здание отстроили заново. Сегодня здесь размещается Центральное отделение почтовой связи Петрозаводска. 16. Главные украшения здания — шпиль с эмблемой связистов и куранты на башне. 17. Музыкальный театр был создан в 1955 году по проекту архитектора Саввы Бродского. Внешним видом он напоминает Большой театр в Москве и Александринский театр в Петербурге. 18. Скульптурная группа из десяти фигур олицетворяет братское содружество карельского, финского и русского народов. Автором композиции стал знаменитый скульптор Сергей Конёнков. 19. Площадь Кирова — главная площадь Петрозаводска. Именно здесь перед Новым годом устанавливают городскую ёлку. В XVIII веке она носила название Крепостной, в 1860 году стала Соборной, а XX веке сменила ещё несколько имён — Республики, Свободы и Труда. 20. Петрозаводск называют портом пяти морей. Через систему рек и каналов из Онежского озера действительно можно выйти в Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Чёрное моря. 21. Угол улицы Дзержинского и проспекта Маркса. Здания в стиле неоренессанса появились здесь в начале 1950-х и сейчас входят в список объектов культурного наследия. 22. Центр. С севера и юга он отделён от других частей города двумя речками. Западная граница проходит по железной дороге, а на восток простирается озеро. 23. Онежская набережная, проспект Ленина и Левашовский бульвар, между которыми вытянулось 6-этажное здание Администрации Петрозаводского городского округа. 24. Строительство Онежской набережной завершилось в 2003 году — к 300-летию города. В честь этого был установлен памятный знак в виде пирамиды на небольшом круглом мысе. Зелёный массив возле набережной — Прибрежный парк Победы. Он был разбит на месте кварталов, разрушенных во время Великой Отечественной войны. 25. Скульптура «Рыбаки», сваренная из металлических трубок, — подарок Петрозаводску от дружественного американского города Дулут. Её установили в 1991 году. Позже рядом с ней появились другие необычные объекты, подаренные городами-побратимами, и на набережной вырос целый музей современной скульптуры под открытым небом. 26. Отель Cosmos Petrozavodsk был построен в 2010 году и раньше носил название «Онега Палас». По форме здание напоминает корабль — сходство с круизным лайнером особенно заметно, если смотреть на него сбоку. 27. Пирс Водного вокзала. С мая по октябрь отсюда на остров Кижи отправляются «кометы» и «метеоры». 28. В Петрозаводске короткое лето, а пасмурных дней в году — больше половины. Зато белые ночи здесь длиннее и ярче, чем в Санкт-Петербурге, а с сентября по март есть шанс увидеть северное сияние. 29. Храм Божией Матери Неустанной Помощи — католическая церковь, построенная в 1898–1904 годах. В 1927 году храм был закрыт, и здание занимали различные организации, вплоть до Союза композиторов Карельской АССР. Процесс возвращения церкви католической общине начался в 1994 году и завершился только через девять лет. 30. Вход в подземный торговый центр «Пирамида», сделанный в виде стеклянной пирамиды. Раньше это место украшал фонтан, но во время строительства ТЦ его демонтировали. В 2013 году городская администрация провела конкурс и выбрала лучший проект нового фонтана — с цветником и светодиодной подсветкой. Но в сквере у «Пирамиды» он пока не появился. 31. Голиковский парк, в самом центре которого стоит собор Александра Невского. Здесь же установлен памятник этому князю и полководцу. Ещё на территории парка есть мемориал, посвящённый жертвам Чернобыля. 32. Собор Александра Невского — главный храм Петрозаводской и Карельской епархии. Он строился в 1826–1832 годах для работников Александровского завода, на котором отливали пушки. Около века храм существовал в статусе заводской церкви, а в советское время в нём размещался краеведческий музей. В 2000 году храм был вновь освящён патриархом Алексием II и стал кафедральным собором. 33. Зарецкий парк в пойме реки Лососинки на берегу Французского пруда. Пруд образовался в начале XX века, когда на реке построили ГЭС, и сразу же стал популярным местом для отдыха и купания. Через Лососинку переброшены горбатые мостики, которые соединяют два берега с небольшим островом. 34. Вдоль другой речки — Неглинки — разбит парк 50-летия Пионерской организации. Между парком и улицей Шотмана, тоже вдоль реки, проходит Аллея 300-летия Петрозаводска. 35. Кольцо на пересечении улиц Шотмана и Чапаева — одна из главных транспортных развязок в центре Петрозаводска. 36. Перевалка — жилой район, отделённый от Центра железной дорогой. До 1988 года Петрозаводск официально делился только на два района: Октябрьский и Ленинский. Потом их упразднили, и петрозаводчане стали называть районами исторически сложившиеся места. Некоторые раньше были деревнями, другие — сформировались вокруг предприятий. Сейчас вместо двух районов насчитывается почти 30. 37. Стадион «Спартак» — домашняя арена футбольного клуба «Сборная Республики Карелия». Рядом со «Спартаком» стоит бывший Дом культуры Онежского тракторного завода, в котором сейчас находится «Экспоцентр». Классическое советское здание возвели в 1958 году. Причём сделали это сами работники завода, которые приходили на «народную стройку» по субботам и будним вечерам. 38. Жилой дом переменной этажности на Набережной Варкауса. 39. Для лестничной клетки архитекторы Евгений Фролов и Андрей Васильев выбрали чёрный цвет, а для жилых блоков — жёлтый, красный и оранжевый. 40. Жилой комплекс «Созвездие» на первой линии Онежского озера. 41. Создатели «Созвездия» отказались от типового жилья и придумали много нестандартных решений. К примеру, в одном 166-квартирном доме можно встретить 40 вариантов планировки. 42. Сортавала — небольшой город на северном берегу Ладожского озера, практически на границе с Финляндией. В шведских документах о нём впервые упоминают в 1468 году, а в российских — в 1500-м. В разные годы городок находился под властью Швеции, Российской империи и Финляндии, поэтому успел впитать обычаи и традиции разных культур.

