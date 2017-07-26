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Спокойный Петрозаводск

В Петрозаводск мы приехали в 9 утра на железнодорожный вокзал.Спокойный ПетрозаводскВокзал с 17-ти метровым шпилем построен в стиле позднего неоклассицизма, открыт в 1955 году и является памятником архитектуры.Спокойный ПетрозаводскВместе с привокзальной площадью (площадь Гагарина) здание вокзала дает начало главной улице города - проспекту Ленина.

Город встретил нас пасмурно. Но это не помешало нам сразу отправиться на экскурсию.Мы сделали остановку на площади Ленина. Она представляет собой архитектурный ансамбль в стиле русского провинциального классицизма и является памятником истории и архитектуры федерального значения.Спокойный ПетрозаводскПосетить музей у нас возможности не было.Спокойный ПетрозаводскНо была возможность убедиться, что памятник Ленину стоит на своем месте - на площади Ленина.Спокойный ПетрозаводскРаботы над памятником в Петрозаводске начались в 1932 году. Гранит рубили на острове Гольцы в Онежском озере.

Всего было добыто 16 гранитных глыб, из которых скульптор сотворил памятник весом 144 тонны - самый массивный не только в СССР, но и в мире.

Памятник Ленину было решено сделать без изысков пролеткульта. Для работы пригласили Матвея Манизера - из бывших старорежимных скульпторов, но делом доказавшего верность новому строю.

Среди других работ Манизера - скульптуры пограничника с собакой, колхозницы с курицей, рабочего с шестеренкой, которые и сейчас можно увидеть в московском метро.

За эти и прочие творения бывший царский, а ныне пролетарский ваятель был трижды удостоен Сталинской премии.

Финны демонтировали статую человека, которого они, в общем-то, уважали за дарованную независимость.Блоки были складированы во дворе университета, а на постамент они установили пушку - мол, знай наших. В 1945 году каменный Ленин вернулся из "изгнания" на пьедестал.

А мы отправляемся в Губернаторский сад - памятник ландшафтного искусства. Он был реконструирован в 2003 году к 300-летию Петрозаводска.Спокойный ПетрозаводскВ саду стоит памятник первому Губернатору города Гаврилу Романовичу Державину.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскЗдесь же расположена выставка первых изделий, сделанных на Александровском заводе.Спокойный ПетрозаводскБегуны чугунные для размола флюсов (18 - 19 вв)Спокойный ПетрозаводскШестерня сверлильного механизма (конец 18 века)Спокойный ПетрозаводскЭто сыродувная домница для плавки чугуна.Спокойный ПетрозаводскПосле посещения Губернаторского сада, который, кстати, с 1930 по 1990 назывался Пионерским парком, мы направляемся в Кафедральный собор во имя Александра Невского. Памятник архитектуры 19 века. Ранее это была заводская церковь. Храм был освящен в 1832 году. В советское время храм, как и многие другие по всей стране, был передан краеведческому музею. В наше время возвращен церкви и является действующим.Спокойный ПетрозаводскПроехав мимо театра,Спокойный Петрозаводскмы продолжили знакомство с городом у памятника основателю города Петру I.Спокойный ПетрозаводскПо мнению многих экспертов этот памятник один из лучших памятников Петру I.Спокойный ПетрозаводскНа пьедестале три даты: «1703—1672—1872», указывающие дату основания Петрозаводска, год рождения Петра и год установки памятника.

А мы направляемся на набережную Онежского озера.Это одно из красивейших мест города и его визитная карточка. Здесь любят гулять горожане и гости Петрозаводска. Там установлены скульптуры-подарки городу Петрозаводску от городов-соседей и городов-побратимов.

Норвежский подарок называется "Место встречи".Спокойный ПетрозаводскЭти два моряка - подарок американцев.Спокойный ПетрозаводскА можно пошептать самое заветное у Дерева желаний. Но только что-то одно. Говорят, что обязательно исполнится. Это подарок из Швеции.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскЭта композиция называется "Рождение Петрозаводска".Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскИ обязательно станете удачливее и богаче, если прикоснетесь к кошельку-подарку города Риги.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскТо здесь. то там можно заметить рыбаков.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскВ одну из прогулок нам посчастливилось увидеть радугу над набережной и Онежским озером.Спокойный ПетрозаводскТюбингенское панно - подарок из Германии.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпящая красавица - подарок французского Ля-Рошеля. Олицетворяет главные богатства Карелии - озёра и леса.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскКстати, прямо у набережной находилась и наша гостиница.Спокойный ПетрозаводскЗдесь же одно и двухэтажные постройки местных жителей.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскА этот дом 1848 года постройки выставлен на продажу. Табличка свидетельствует о том, что это памятник местного значения.Спокойный ПетрозаводскРядом здание местной администрации.Спокойный ПетрозаводскА в первую прогулку мы направляемся на причал.Спокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскСпокойный ПетрозаводскМы едем в Кижи. Но это уже отдельный рассказ.

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