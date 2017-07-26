Спокойный Петрозаводск

В Петрозаводск мы приехали в 9 утра на железнодорожный вокзал. Вокзал с 17-ти метровым шпилем построен в стиле позднего неоклассицизма, открыт в 1955 году и является памятником архитектуры. Вместе с привокзальной площадью (площадь Гагарина) здание вокзала дает начало главной улице города - проспекту Ленина.

Город встретил нас пасмурно. Но это не помешало нам сразу отправиться на экскурсию.Мы сделали остановку на площади Ленина. Она представляет собой архитектурный ансамбль в стиле русского провинциального классицизма и является памятником истории и архитектуры федерального значения. Посетить музей у нас возможности не было. Но была возможность убедиться, что памятник Ленину стоит на своем месте - на площади Ленина. Работы над памятником в Петрозаводске начались в 1932 году. Гранит рубили на острове Гольцы в Онежском озере.

Всего было добыто 16 гранитных глыб, из которых скульптор сотворил памятник весом 144 тонны - самый массивный не только в СССР, но и в мире.

Памятник Ленину было решено сделать без изысков пролеткульта. Для работы пригласили Матвея Манизера - из бывших старорежимных скульпторов, но делом доказавшего верность новому строю.

Среди других работ Манизера - скульптуры пограничника с собакой, колхозницы с курицей, рабочего с шестеренкой, которые и сейчас можно увидеть в московском метро. За эти и прочие творения бывший царский, а ныне пролетарский ваятель был трижды удостоен Сталинской премии.

Финны демонтировали статую человека, которого они, в общем-то, уважали за дарованную независимость.Блоки были складированы во дворе университета, а на постамент они установили пушку - мол, знай наших. В 1945 году каменный Ленин вернулся из "изгнания" на пьедестал.

А мы отправляемся в Губернаторский сад - памятник ландшафтного искусства. Он был реконструирован в 2003 году к 300-летию Петрозаводска. В саду стоит памятник первому Губернатору города Гаврилу Романовичу Державину. Здесь же расположена выставка первых изделий, сделанных на Александровском заводе. Бегуны чугунные для размола флюсов (18 - 19 вв) Шестерня сверлильного механизма (конец 18 века) Это сыродувная домница для плавки чугуна. После посещения Губернаторского сада, который, кстати, с 1930 по 1990 назывался Пионерским парком, мы направляемся в Кафедральный собор во имя Александра Невского. Памятник архитектуры 19 века. Ранее это была заводская церковь. Храм был освящен в 1832 году. В советское время храм, как и многие другие по всей стране, был передан краеведческому музею. В наше время возвращен церкви и является действующим. Проехав мимо театра, мы продолжили знакомство с городом у памятника основателю города Петру I. По мнению многих экспертов этот памятник один из лучших памятников Петру I. На пьедестале три даты: «1703—1672—1872», указывающие дату основания Петрозаводска, год рождения Петра и год установки памятника.

А мы направляемся на набережную Онежского озера.Это одно из красивейших мест города и его визитная карточка. Здесь любят гулять горожане и гости Петрозаводска. Там установлены скульптуры-подарки городу Петрозаводску от городов-соседей и городов-побратимов.

Норвежский подарок называется "Место встречи". Эти два моряка - подарок американцев. А можно пошептать самое заветное у Дерева желаний. Но только что-то одно. Говорят, что обязательно исполнится. Это подарок из Швеции. Эта композиция называется "Рождение Петрозаводска". И обязательно станете удачливее и богаче, если прикоснетесь к кошельку-подарку города Риги. То здесь. то там можно заметить рыбаков. В одну из прогулок нам посчастливилось увидеть радугу над набережной и Онежским озером. Тюбингенское панно - подарок из Германии. Спящая красавица - подарок французского Ля-Рошеля. Олицетворяет главные богатства Карелии - озёра и леса. Кстати, прямо у набережной находилась и наша гостиница. Здесь же одно и двухэтажные постройки местных жителей. А этот дом 1848 года постройки выставлен на продажу. Табличка свидетельствует о том, что это памятник местного значения. Рядом здание местной администрации. А в первую прогулку мы направляемся на причал. Мы едем в Кижи. Но это уже отдельный рассказ.