Правнук Бисмарка на стороне Сталина

Наткнулся на архив Советских агитационных листовок для фашистов. Крайне любопытное издание, гораздо больше похожее на газету, чем на традиционные листовки наших врагов. На очередной листовке фото правнука железного канцлера Бисмарка. Блестящего лётчика, который добровольно перешёл на нашу сторону и активно агитировал за нашу победу!

У нас что за фильм нового времени про Войну не посмотришь – или власовец нарисуется, или сочувствующий. Нас со страшной силой пытаются убедить – все Советские люди спать не могли, с бока на бок ворочались, думали как бы перебежать к Гитлеру-освободителю.

Вот бы кино наоборот снять. Про убеждённого фашиста, героя люфтваффе, который в какой-то момент понял на чьей стороне правда. И посвятил жизнь и во время Войны и после тому, чтобы донести эту правду до немцев.

Итак, наша агитационная газета на немецом языке «Фронтовая иллюстрированная для германских солдат» от ноября 1942 года. Это листовка, конечно, которая разбрасывалась с самолётов над позициями. А то и заряжалась в особые агитационные снаряды артиллерии.

Только подход был совсем не такой как у доктора Геббельса. Любая нацистская листовка – образец вранья и подлости. Советские листовки, по идее, должны быть такими же. Задача-то одна, штыки в землю.

Ан, нет, наши газеты публиковали как раз вполне правдивые картины. Большей частью состояли из фотографий, захочешь а не добавишь чего-то эдакого.

Разгадка в том, что придумывать было ничего не надо. Вот фото замерзающего фашиста в женском платке под Сталинградом. Вот фельмаршал Паулюс позорно добровольно сдаётся в плен красным.

Вот на операционном столе германский солдат с тяжёлым ранением в ногу. Наши врачи спасут ему жизнь, но ногу кто ему вернёт, Гитлер?

Вот фотографии узников из освобождённого нашими бойцами лагеря фашистов. Посмотрите, посмотрите героические солдаты вермахта. Вы точно за такое сражаетесь?

Вот такие парадоксальные листовки. Вроде и агитация, а выходит, чистая правда. О правнуке Отто фон Бисмарка тоже ничего не придумано.

Фронтовой лётчик, золотой мальчик, граф из высокопоставленной семьи Генрих фон Эйнзидель. На фронт его напутствовал сам Гитлер известными словами:

- Граф, наведите порядок в Сталинградском небе!

Граф фон Эйндизель считался героем, навроде германского Покрышкина. Только наш от сохи, а этот из благородных.

Лейтенант воевал с британцами, утопил два торпедоносца. Дважды был сбит над Европой. Герой, да и только.

С лета 1942 года его подразделение перебросили под Сталинград. Летал на сто девятом мессере. Ровно такая машина стала на время символом обороны города. Такой же сбитый мессер пару военных лет торчал прямо в центре города Сталина!

Как раз германская пропаганда образ героического фашиста использовала на полную катушку. В листовках люфтваффе сообщалось, что Генрих насбивал аж три десятка русских лётчиков.

Это враньё пропагандистов, никаких документальных подтверждений таким подвигам германского вояки нет. Но воевал прилично, был на хорошем счету у командования.

В конце августа сорок второго правнука Бисмарка приземлили уже насовсем. Его машина была сбита над Сталинградом, а сам граф угодил в плен к нашим. Причём сбили его не зенитки, а как раз наши молодцы истребители.

Впрочем, в плену героизм графа моментально закончился. Генрих сообщил, что убивать его нельзя, он родственник Бисмарка. И вообще, всегда был в глубине души за Сталина.

Потомок железного канцлера охотно пошёл на сотрудничество. И вскоре газеты с его историей и фото запорхали над германскими окопами.

Опять же, яркий штрих. Немногие, пошедшие на сотрудничество с немцами гнили в лагерях, пока их довольные фото со шнапсом печатали в листовках.

А вот добровольно перешедшие на нашу сторону свои статьи за красных писали вовсе не на цепи в подвале. В сорок третьем году создаётся антифашистский комитет «Свободная Германия».

В составе комитета запрещённые Гитлером германские коммунисты и ряд высших офицеров, перешедших на нашу сторону. Включая всё того же Паулюса. Выпускали воззвания, даже собственное радио транслировали на позиции немцев.

После Войны сбитый граф работал журналистом в Германии с нашей стороны границы. Потом перебрался в ФРГ. Но убеждения не сменил, оставался членом социал-демократической партии.

Вот бы про такой путь в кавычках «героя» кино снять. Тут тебе и дуга характера и осознание, где добро и где зло.

Но нет, у нас ровно наоборот. Сплошные Коли из Уренгоя в Бундестаге. Нет, мол, разницы между Советским солдатом и фашистом. А она, оказывается, есть.

https://zen.yandex.ru/media/mem/pravnuk-bismarka-na-storone-stalina-6181852d9f6ffd07beba672a?&