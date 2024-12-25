Поговорим о календаре

Материал был собран мной на просторах Интернета в начале 2000-х для стенгазеты к Новому году, никаких ссылок не сохранилось, тем не менее решила поделиться)))

Мы так привыкли пользоваться календарем,

что даже и не вполне отдаем себе отчет в том,

как велика в нашей жизни и во всем нашем мышлении

роль упорядоченного счета времени;

между тем нетрудно видеть,

что никакая культура невозможна без него. Новости СМИ2

Н. И. Идельсон

Слово "календарь" произошло от латинских слов "caleo" – провозглашать и "calendarium" – долговая книга. Первое напоминает о том, что в древнем Риме начало каждого месяца провозглашалось особо, второе – что первого числа месяца там было принято уплачивать проценты по долгам.

Измерять промежутки времени оказалось возможным, сопоставляя их с явлениями, которые повторяются периодически: смена дня и ночи (сутки), смена фаз Луны (синодический месяц – от греческого "синодос" – сближение, при этом иногда Луна находит на Солнце и происходит солнечное затмение) и, наконец, смена времен года (тропический год – от греческого "тропос" – поворот).

Трудности при разработке календаря обусловлены тем, что продолжительность суток, синодического месяца и тропического года несоизмеримы между собой. Неудивительно поэтому, что в одних местах люди считали время единицами, близкими к продолжительности синодического месяца, принимая в году определенное (например, двенадцать) число месяцев и не считались с изменением времени года (лунный календарь). Другие измеряли время такими же месяцами, но продолжительность года стремились согласовать с изменениями времен года (лунно-солнечный календарь). Наконец третьи за основу принимали смену времен года, а смену фаз Луны вообще не принимали во внимание (солнечный календарь). Искусственные единицы измерения времени, состоящие из нескольких (трех, пяти, семи и т.д.) дней, встречаются у многих народов древности. В частности, древние римляне вели счет дням "восьмидневками" – торговыми неделями, в которых дни обозначались буквами от А до Н; семь дней такой недели были рабочими, восьмые – базарными.

Обычай измерять время семидневной неделей пришел к нам из Древнего Вавилона и, по-видимому, связан с изменением фаз Луны. В самом деле, продолжительность синодического месяца составляет 29,53 суток, причем люди видели Луну на небе около 28 суток: семь дней продолжается увеличение фазы Луны от узкого серпа до первой четверти, примерно столько же от первой четверти до полнолуния и т.д. Но наблюдения за звездным небом дали еще одно подтверждение "исключительности" числа семь. Ещё древневавилонские астрономы обнаружили, что, кроме неподвижных звезд, на небе видны семь "блуждающих" светил, которые позже были названы планетами (от греческого слова "планэтэс", которое и означает "блуждающий"). Предполагалось, что эти светила обращаются вокруг Земли, и что их расстояния от нее возрастают в таком порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн.

В Древнем Вавилоне возникла астрология – верование, будто планеты влияют на судьбы отдельных людей и целых народов. Сопоставляя определенные события в жизни людей с положением планет на звездном небе, астрологи полагали, что такое же событие наступит снова, если это расположение светил повторится. Само же число семь – количество планет стало священным как для вавилонян, так и для многих других народов древности. Разделив сутки на 24 часа, древневавилонские астрологи представили, будто каждый час суток находится под покровительством определенной планеты, которая как бы "управляет" им. Счет часов был начат с субботы: первым ее часом управлял Сатурн, вторым – Юпитер, третьим – Марс, четвертым – Солнце, пятым – Венера, шестым – Меркурий и седьмым – Луна. После этого цикл снова повторялся. В итоге получилось, что первым часом следующего дня, воскресенья, "управляло" Солнце, первым часом понедельника – Луна, вторника – Марс, среды – Меркурий, четверга – Юпитер и пятницы – Венера. Соответственно этому и получили свое название дни недели.

Русское Латинское Перевод с лат. Английское Понедельник Dies Lunae день Луны Monday Вторник Dies Martis день Марса Tuesday Среда Dies Mercurii день Меркурия Wednesday Четверг Dies Jovis день Юпитера Thursday Пятница Dies Veneris день Венеры Friday Суббота Dies Saturni день Сатурна Saturday Воскресенье Dies Solis день Солнца Sunday

Сегодня все народы мира пользуются солнечным календарем, унаследованным от древних римлян. Но, как заметил римский поэт Овидий (43 г. до н.э. - 17 г. н.э.), древние римляне лучше знали оружие, чем звезды...

Этот календарь был переполнен самыми невероятными предрассудками. Так, луга следовало удобрять ранней весной не иначе, как в новолуние, когда молодой месяц еще не виден ("тогда травы будут расти так же, как и молодой месяц"), а на поле не будет сорняков. Яйца под курицу рекомендовалось подкладывать только в первую четверть фазы Луны. Согласно Плинию, "всякая рубка, обрывание, стрижка принесут меньше вреда, если их делать, когда Луна на ущербе". Поэтому тот, кто решил стричься когда "Луна прибывает", рисковал облысеть. А если в указанное время срезать листья на дереве, то оно вскоре потеряет все листья. Срубленному в это время дереву грозила гниль...

Год римского календаря с общей продолжительностью в 355 дней состоял из 12 месяцев с таким распределением дней в них: Мартиус – 31, Квинтилис – 31, Новембер – 29, Априлис 29, Секстилис – 29, Децембер – 29, Майус – 31, Септембер – 29, Януариус – 29, Юниус – 29, Октобер – 31, Фебруариус – 28.

(Был ещё добавочный месяц Мерцедоний.) Все месяцы древнеримского календаря имели нечетное число дней, за исключением одного. Это объясняется суеверием древних римлян, будто нечетные числа счастливые, а четные приносят несчастья. Год начинался с первого числа марта. Этот месяц был назван Мартиусом в честь Марса, которого первоначально почитали как бога земледелия и скотоводства, а позже как бога войны, призванного защищать мирный труд. Второй месяц получил название Априлис от латинского aperire – раскрывать, так как в этом месяце раскрываются почки на деревьях или от слова apricus "согреваемый Солнцем". Он был посвящен богине красоты Венере. Третий месяц Майус посвящался богине земли Майе, четвертый Юниус – богине неба Юноне, покровительнице женщин, супруге Юпитера. Названия шести дальнейших месяцев были связаны с их положением в календаре: Квинтилис – пятый, Секстилитис – шестой, Септембер – седьмой, Октобер – восьмой, Новембер – девятый, Децембер – десятый.

Название Януариса – предпоследнего месяца – происходит от слова janua – "вход", "дверь". Месяц был посвящен богу Янусу, который, по одной из версий, считался богом небесного свода, открывавшим ворота Солнцу в начале дня и закрывавшим их в его конце. Он же был богом всяких начинаний. Римляне изображали его с двумя лицами: одним, обращенным вперед, бог видит будущее, вторым, обращенным назад, созерцает прошедшее. И, наконец, 12-й месяц был посвящен богу подземного царства Фебруусу. Само же его название происходит, по-видимому, от februare "очищать", но, возможно и от слова feralia – так римляне называли приходившуюся на февраль поминальную неделю. По истечении ее, в конце года они совершали очистительный обряд "для примирения богов с народом". Продолжительность года в 355 дней была на 10,242 суток короче тропического. Но в хозяйственной жизни римлян важную роль играли земледельческие работы. И чтобы держать начало года вблизи одного и того же сезона, они делали вставку дополнительных дней между 23 и 24 февраля. При этом римляне из каких-то суеверных побуждений не вставляли целого месяца отдельно, а в каждом втором году между 23 и 24 февраля "вклинивали" попеременно 22 или 23 дня. В итоге число дней в римском календаре чередовалось в таком порядке: 355 дней, 377 (355 + 22) дней, 355 дней, 378 (355 + 23) дней. Вставные дни (dies intercalares) получили название месяца Мерцедония – от "merces edis" "плата за труд": это был месяц, в котором производились расчеты арендаторов с владельцами имущества.

В результате таких вставок средняя продолжительность года римского календаря была равной 366,25 суток – на одни сутки больше истинной. Поэтому время от времени эти сутки из календаря приходилось выбрасывать.

Реформу календаря провел в 46 г. до н.э. римский верховный жрец, полководец и писатель Гай Юлий Цезарь (100 - 44 гг. до н.э.), побывавший в Египте. Там он познакомился с египетским солнечным календарем. В основу календаря, получившего позже название юлианского, положен солнечный год, продолжительность которого была принята равной 365,25 суток. Но в календарном году может быть лишь целое число суток. Поэтому предписывалось считать в трех из каждых четырех годов по 365 дней, в четвертом – 366 дней. Как прежде месяц Мерцедоний, так и теперь этот один день решили "упрятать" между 24 и 25 февраля. Дополненный год позже был назван annus bissextus, откуда и пошло наше слово високосный.

Юлий Цезарь упорядочил также число дней в месяцах по такому принципу: нечетный месяц имеет 31 день, четный – 30. Февраль же в простом году – 29, в високосном – 30 дней. Кроме того, он решил начать счет дней в новом году с новолуния, которое как раз пришлось на первое января. В благодарность за реформу, а так же учитывая выдающиеся военные заслуги Юлия Цезаря (который был убит через два года после реформы), римский сенат переименовал месяц Квинтилис (в этом месяце Цезарь родился) в Юлиус. Вскоре, однако, римские жрецы запутали календарь, объявляя високосным каждый третий год календаря. Эту ошибку исправил император Август. Таким образом, юлианский календарь начал нормально функционировать с 1 марта 4 г. н.э. В связи с этим сенат, учитывая большие военные победы и в благодарность за исправление календаря, переименовал месяц Секстилис в месяц Августус. Но продолжительность этого месяца была установлена Юлием Цезарем в 30 дней, теперь же к нему добавили еще один день, отняв его от Фебруариуса. А чтобы три месяца – Юлиус, Августус и Септембер – не имели подряд по 31 дню, то от Септембера один день был перенесен на Октобер, а от Новембера – один день на Децембер. Тем самым было нарушено введенное Цезарем правильное чередование долгих и коротких месяцев, а первое полугодие в простом году оказалось на четыре дня короче второго. И после Августа некоторые императоры стремились увековечить свое имя в календаре. Но эти желания властелинов были отвергнуты самим временем...

Начиная с IVв. н.э. христианская церковь связала свой годичный цикл праздников с юлианским календарем. Но в результате разной продолжительности тропического и года юлианского календаря за каждые 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки. И все праздники передвигались "вперед": весенние – на лето, летние – на осень. Поэтому церковь стала инициатором следующей календарной реформы.

Реформу календаря осуществил папа Григорий XIII на основе проекта итальянского врача и математика Луиджи Лилио. Весеннее равноденствие было передвинуто на 21 марта, "на свое место". А чтобы ошибка в дальнейшем не накапливалась, было решено из каждых 400 лет выбрасывать трое суток. Принято было считать простыми те столетия, число сотен которых не делится без остатка на 4.

Такая система получила название григорианской, или "нового стиля". В противовес ей за юлианским календарем укрепилось название "старого стиля". Вопрос о реформе календаря в России поднимался неоднократно. В частности, с этим предложением выступала Российская Академия наук в 1830 г. Однако бывший в то время министром народного просвещения князь К. А. Ливен представил в своем докладе царю Николаю I реформу как дело "несвоевременное, недолжное, могущее произвести нежелательные волнения и смущения умов" – и вопрос был похоронен.

Вопрос о реформе календаря в России был решен сразу после Великой Октябрьской социалистической революции. Уже 16 ноября 1917 г. он был поставлен на обсуждение Совнаркома РФСФР, который 24 января принял "Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря". Для этого: "Первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля, второй день – считать 15 и т.д. ". Сегодня наш календарь с астрономической точки зрения является достаточно точным и не требует никаких изменений, и все же о реформе его говорят. При этом речь идет исключительно о перегруппировании дней в году с тем, чтобы уровнять длину месяцев, кварталов, полугодий, ввести такой порядок счета дней в году, при котором новый год приходился бы на один и тот же день недели, например, на воскресенье.

Тогда упростится работа плановых и финансовых органов. Неудобным является и то, что неделя начинается в одном месяце, а заканчивается в другом, а каждый новый год начинается с другого дня. Поэтому каждое государство тратит ежегодно крупные суммы на печатание новых календарей.

На протяжении последних 160 лет выдвигались всевозможные проекты реформы календаря. В 1923 г. при Лиге Наций был создан специальный комитет по вопросам календарной реформы. После второй мировой войны этот вопрос был передан в руки Экономического и Социального Совета ООН.

Проектов календаря существует очень много, но выбирать приходится только из двух: 13-месячный календарь или 12-месячный. Первый из них был предложен в 1849 г. французским философом Огюстом Контом (1798-1857): каждый месяц начинается в воскресенье и заканчивается в субботу. Один день в году не имеет названия и вставляется после субботы последнего, 13-го месяца, перед Новым годом, как дополнительный день отдыха. В високосном году такой же день отдыха вставляется также после субботы 6-го месяца. Недостаток этого календаря: при делении года на кварталы пришлось бы делить и месяцы.

Поэтому главное внимание уделяется варианту календаря, предложенному в 1888 году французским астрономом Гюставом Армелином: календарный год состоит из 12 месяцев и делится на 4 квартала по 91 дню в каждом. Первый месяц квартала имеет 31 день, два остальных – по 30. Первое число года и квартала приходится на воскресенье, каждый квартал заканчивается субботой и имеет 13 недель. В каждом месяце 26 рабочих дней. В простом году один день, как Международный праздник мира и дружбы народов, вставляется после 30 декабря, в високосном году праздничный день високосного года вставляется еще после 30 июня. Вводить же календарь Армелина удобно с того года, в котором 1 января приходится на воскресенье.

Проект этого календаря был одобрен Советским Союзом, Индией, Францией, Югославией и рядом других государств. Однако Генеральная Ассамблея ООН все откладывала его окончательное рассмотрение и утверждение. В настоящее же время эта деятельность под эгидой ООН вообще прекратилась.

С введением нового календаря не будет непрерывной смены дней недели при переходе от одного года к другому. Церковь же не возражает против таких вечных календарей.

А сегодня, чтобы справиться с Вечным календарём, нужно немножно знать арифметику и иметь под рукой две таблички: Делаем три шага:

1. Находим в первой таблице нужный год (по вертикали) и нужный месяц (по горизонтали), находим число на пересечении.

2. К этому числу прибавляем число месяца, которое определяем.

3. Во второй таблице находим полученный результат, там и будет ваш день недели.

Например, определим, в какой день недели родился Леонид Ильич Брежнев. 1906 год декабрь - на пересечении получаем число 5, прибавляем к нему 19 число, получаем 24, получаем, что наш Уважаемый Леонид Ильич родился в среду.

В последнее время достаточно востребованным стал ещё Пасхальный календарь, где указан день празднования Православной Пасхи. Рассчитывается он достаточно сложно по лунно-солнечному календарю. Ну и приведу ещё пример Славянского календаря, о котором мы узнали только в 90-е)))

С наступающим всех!

Ну и календарики на наступающий 2025-й на любой вкус!

Начнём с календаря от "Сталинского букваря": Дорогие товарищи! В преддверии наступающего 2025 года по вашим многочисленным просьбам художник-иллюстратор «Сталинского букваря» Лана Грома изготовила макет классического советского табель-календаря в формате А3. Макет для самостоятельной печати календаря мы выкладываем в этом посте в формате pdf.

Отдельно отмечаем то, что календарная сетка 2025 года в точности совпадает с календарями 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975 и 1986-го годов, что позволяет воспользоваться сохранившимися оригиналами советских календарей данных лет.

Успешного вам наступающего Нового года!

https://t.me/stalinsbukvar/676

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