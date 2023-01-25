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Календарь «Города-Герои» на 2023 год

Подарок от канала Институт СВО (http://t.me/svo_institute) и НТЦ "Царские волки" - цифровой календарь "Города-Герои". Впервые в одном ряду с советскими - новые российские Города-Герои Донецк и Луганск.

Календарь основан на оригинальной аэрофотосъемке времен Великой Отечественной войны. Это напоминание о том, что все эти города были целью для немецко-фашистских захватчиков, некоторые находились под длительной оккупацией или блокадой. Но мы отстояли свободу и независимость, наш народ победил.

Пусть подвиг наших предков будет нам примером в новом году!Календарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь «Города-Герои» на 2023 годКалендарь в pdf : https://t.me/svo_institute/78

Дмитрий Рогозин
https://t.me/rogozin_do/3581

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