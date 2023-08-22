Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.57

Ну вот и закончился у Вадима отпуск. Очередная подборка сделанных им работ. Сначала размещу плакаты.Текст плаката:О нем была информация вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47
Текст плаката:Об этом герое можно посмотреть вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.56
О Михайлове Евгении можно ознакомится вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47
и посвященные ему работы тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Портрет Николаеву Дмитрию АлексеевичуЕще одна работа, посвященная Дмитрию была вот тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)
Но на тот момент я не нашла никакой информации. А сегодня она есть.
«Его тельняшку никому не даю»: на передовой погиб десантник из Ульяновска
Выяснилось, как погиб ульяновский десантник в первые дни спецоперации
Статья от 29 июля 2023 15:35Фото: [из личного архива Дарины Царегородцевой]
Добрый парень Дмитрий Николаев из Ульяновска оставил свой след в истории. Он положил свою жизнь, сражаясь с нацизмом. Отважный десантник всегда улыбался. По словам его близких и друзей, которые скорбят о бойце, именно такие парни и погибают — добрые и безотказные.
Историю Николаева нам рассказала подруга Дмитрия, Дарина Царегородцева. По ее словам, познакомились они через интернет в 2017 году. Как это обычно сейчас бывает, сначала молодые люди общались онлайн, а потом встретились.
Тельняшка на память
«Позже я узнала, что у него есть родной брат-близнец Женя. Тоже военный. Дима был очень светлым человеком, его все любили. Родные, друзья и сослуживцы всегда отзывались о Диме хорошо. Он всегда помогал и никому не отказывал. Наверно, именно такие ребята и идут защищать свою Родину», — размышляет Дарина.
По словам нашей собеседницы, Николаев любил покупать всякие маленькие безделушки на маркетплейсах. У него было полно маленьких машинок. Отец бойца рассказывал Дарине, что, когда родные перебирали его вещи, то удивились, столько всего было у их сына. Выкидывать все эти крошечные напоминания о нем не стали.
Сама Дарина бережно хранит Димины берет и тельняшку, которые ей очень дороги.
«Было это после дня ВДВ. Как-то я пошутила: «Вот бы и мне берет, будем вместе ходить в одинаковых головных уборах». И Дима чуть позже мне его подарил. Теперь для меня это огромная память, и никому его вещи даже не даю трогать», — делится девушка.
Свободного времени у десантника было мало. Постоянные командировки и наряды не давали видеться Диме с Дариной. Но когда Николаев бывал дома, выбирался куда-нибудь с друзьями или ездил в гости к родным.
Фото: [из личного архива Дарины Царегородцевой]
«Звонить — и то времени не было. В основном, он больше писал. Но всегда поздравлял со всеми праздниками. Цветы дарил, подарки. Один раз перед Новым годом мы пошли в магазин. Дима увидел красивый желтый шарик на елку. Говорит: «Давай я тебе его куплю. Повесишь на елку и будешь меня вспоминать», — улыбается девушка.
Одни права на двоих
По словам Дарины, Дима любил кататься на машине. Он всегда хотел купить себе белый джип, потому что любил белый цвет. Но так и не купил, не успел. Ездили на другой.
«Машину Datsun они покупали вместе с братом. Оформлена была не на него. Мне кажется, даже права были одни на двоих. А еще Дима на гитаре играл. Любил военные песни. Занимался армейским рукопашным боем и каратэ. Он заботился о своем здоровье и никогда не курил», — замечает Царегородцева.
Стезю военного Николаев выбрал вместе с братом Евгением. Тот тоже жил и учился в Ульяновске. И оба служили в 31 ОДШБр, были настоящими голубыми беретами.
«Как-то у них в бригаде снимали несколько серий «Морских дьяволов». Дима успел даже сделать фото с артистами», — отмечает Дарина.Фото: [из личного архива Дарины Царегородцевой]
Уход на СВО и скорая гибель
Учился Дмитрий в Ульяновском авиационном колледже на специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования». Потом армия. А контракт он заключил сразу после срочной службы. Брат Евгений отметил, что на службе Дима тоже проявлял себя отлично.
«У него было 24 прыжка с парашютом. Дима прыгал с самолетов ИЛ 76 и Ан-2. Всегда всем помогал, был добрый, хороший парень. Если попросить его о чем то, то он всегда делал без всяких вопросов. Например, помогал ребятам с укладкой парашюта», — говорит брат-близнец.
Когда началась СВО, Дарина себе места не находила. По ее признанию, она даже есть и спать не могла.
«Телефоны ребята сразу сдали. Папе Дима писал SMS: «Сдаем телефоны, вернусь через две недели». После на связь он больше так и не вышел. А я будто чувствовала, что что-то случиться», — комментирует свои ощущения девушка.
На передовой Дима был пулеметчиком. По официальной информации, десантник погиб 7-го марта 2022 года.
«Это число указано, потому что в этот день забрали тело с места гибели. Многим так ставили даты смерти. Но уже известно точно, что погиб Дима 3 марта 2022 года в Гостомеле при захвате аэропорта «Антонов», — замечает наша собеседница.
Николаев немного не дожил до дня рождения: 22-го марта ему бы исполнилось 27 лет. Фото бойца теперь стоит в аллее славы в центре его родного города. В школе, где учился солдат, 3 сентября 2022 года была открыта мемориальная доска в его честь. Там же посадили голубую ель его памяти. А 5 мая этого года в авиационный колледж приглашали родных. В тот день там тоже посадили дерево — каштан.
https://mosregtoday.ru/articles/soc/ego-telnjashku-nikomu-ne...
Фото мемориальной доски я не нашла. А Вадим выполнил еще парадный портрет (так называется серия на синем фоне)
Торгобоев Аюр НиколаевичНа Украине погиб ефрейтор из Тункинского района Бурятии
ФОТО: ИЗ ВК «МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ВОЕННЫМ ИЗ БУРЯТИИ»
На Украине погиб ефрейтор из Тункинского района Бурятии Аюр Торгобоев. Об этом сообщил ВК-паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» со ссылкой на пресс-службу администрации Тункинского района.
Гвардии ефрейтор Аюр Николаевич Торгобоев родился в 1993 году в селе Толтой. Служил в должности механика-водителя десантно-штурмовой роты. О его гибели на спецоперации известил военный комиссариат Тункинского и Окинского районов.
«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Аюра Николаевича Торбогоева. Память о нем навечно останется в наших сердцах. Аюр Николаевич с честью исполнил священную присягу воина Российской Армии. Необходимая помощь для проведения траурной церемонии прощания в селе Толтой будет оказана полностью за счет районной администрации», - говорится в заявлении районного муниципалитета.
Сообщалось, что в связи с этим в районе отменили первомайские празднества.
https://ulan.mk.ru/incident/2022/05/03/na-ukraine-pogib-efre...
Вадим выполнил и парадный портрет Героя
Алешин Алексей ЮрьевичПортал Пензаинформ разместила такаую информацию
Во вторник, 31 мая, в Сердобске похоронили Алексея Юрьевича Алешина, погибшего во время специальной военной операции на Украине.
Как сообщил автор поста в группе «Подслушано в Сердобске» соцсети «ВКонтакте», церемония прощания состоялась в одном из местных ритуальных залов.
В администрациях Сердобска и Сердобского района эту информацию подтвердили и за подробностями направили в местный военкомат, однако называть возраст и звание Алексея Алешина там категорически отказались.
https://www.penzainform.ru/news/incidents/2022/06/01/na_ukra...
"Он любил свою профессию": племянник погибшего на Украине военного из Пензы о дяде
«Алексей был военным по контракту, очень любил свою профессию. Учился в школе № 9 в Сердобске. Когда прошел срочную службу, решил, что дальше будет служить по контракту. Служил в разведке ВДВ», — рассказал молодой человек о дяде.
Также известно, что у погибшего на Украине земляка Алексея Алешина остался ребенок.
«У него остался 11-летний сын», — поделился родственник военного.
О гибели отца мальчик знает и очень переживает из-за этого.
По словам родственника погибшего военного, Алексей был одновременно и веселым, и серьезным человеком.
Вечная память герою...
https://progorod58.ru/news/79369
В Брянске 2 июня 2023 года увековечили память погибших в ходе СВО на Украине Руслана Писарева и Владислава Еламкова, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мемориальную доску Еламкову открыли на здании школы № 33.
Гвардии ефрейтору Владиславу Еламкову 15 августа этого года могло бы исполниться всего 34. Срочную службу он проходил в воздушно-десантных войсках, участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2010 года. Контракт с Министерством обороны брянец заключил в апреле 2022 года и в апреле того же года погиб. Указом президента России он награждён орденом Мужества посмертно.https://www.bragazeta.ru/news/2023/06/02/v-bryanske-uvekovec...
Владислав Еламков родился 15 августа 1989 года. Обучался в школе №33 с 2004 по 2006 год. Учителя вспоминают Владислава как приветливого, открытого и дружелюбного ребёнка. После окончания школы парень поступил в Брянское государственное училище олимпийского резерва. На протяжении всей учёбы был членом сборной училища по баскетболу и участвовал в соревнованиях различного уровня. В 2009 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2010 года.В апреле 2022 года Владислав Еламков заключил контракт с Министерством Обороны. Владислав героически погиб 22 октября 2022 года. За самоотверженность, мужество и отвагу гвардии ефрейтор Владислав Еламков Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.
«Он всегда был для бойцов «старшим братом», стоял за товарищей горой, многим подсказывал, как поступить в той или иной ситуации. Влад и в мирной жизни был настоящей опорой для всех. Он был очень хорошим сыном. Я горжусь им! Спасибо всем, кто пришёл почтить его память», — сказала мама Владислава Алла ЕЛАМКОВА.Десятки красных гвоздик легли к обеим мемориальным доскам. Слёзы на глазах родителей, родственников и многих присутствующих тяжело было скрыть. Особенно пронзительными стали минуты молчания по ребятам, которых уже не вернуть. Жизни бойцов рано оборвались, но их подвиги ради жизни на земле навсегда останутся в наших сердцах.
https://www.bga32.ru/2023/06/02/v-bryanske-uvekovechili-imen...
Власти Брянска передали родным награды погибших в СВО Владислава Еламкова и Николая Карпейкина
28 апреля 10:29 Армия и безопасностьЕщё двое ребят из Брянска погибли при выполнении задач СВО, но за проявленный героизм были награждены орденом Мужества посмертно — накануне, 25 апреля, представители власти передали награды Владислава Еламкова и Николая Карпейкина их родным.
Гвардии ефрейтор Владислав Еламков окончил школу №33, поступил в РЭУ имени Г.В. Плеханова. Был призван в армию в апреле 2009 года, службу проходил в десантных войсках. В апреле прошлого года он по контракту ушёл воевать на Украину, где 22 октября погиб во время проведения спецоперации.
В статусе его странички «ВКонтакте» написано: «Дорогие друзья и подруги! Отдых закончен, работаю дальше, увидимся после победы». К сожалению, Владислав не дожил до этого светлого дня…Его похоронили на центральном кладбище Советского района.
https://bryansk.news/2023/04/28/peredali-nagrady/
В Володарском районе простились с астраханцем, погибшим на Украине
В Володарском районе простились с солдатом, участвовавшим в спецоперации на Украине. Муратбек Килимов был до конца верен присяге и своему призванию. Об этом сообщил глава района Хамза Исмуханов.
Муратбек родился в селе Алтынжар. После окончания школы астраханец поступил в Московский социальный университет на юридический факультет. Закончив его, он начал карьеру в Ленинском РОВД с должности старшего оперуполномоченного, а затем с 2018 года служил по контракту в Вооруженных силах России. Мужчина также являлся участником боевых действий в Сирии.
Астраханец погиб в возрасте 40 лет. Погибшего представили к государственным наградам РФ посмертно. Редакция «Аргументы и факты Астрахани» выражает искренние соболезнования родным и близким Муратбека.
https://astrakhan.aif.ru/politic/v_volodarskom_rayone_prosti...
Астраханский Комитет солдатских матерей оказывает поддержку родным российских военныхПоддержку родным и близким российских бойцов оказывают в Комитете солдатских матерей.
– Он искал, в подвалах находил украинских детишек и подкармливал их из своего же пайка.
Таким беззаветно добрым и самоотверженным запомнили Муратбека Килимова мама и его сослуживцы. Именно они рассказали Бахыт Кадырбаевне, как погиб её сын. Обычную школу в селе Никольское Запорожской области украинские нацисты превратили в свой штаб. 13 марта Муратбек и пятеро его товарищей пали, вступив в неравный бой с врагом. Пулемётчик Килимов сражался до последнего патрона.
«Зверски убили. Как можно было моего единственного сына так убивать, если он же спасал детишек украинских, маленьких ребятишек», – говорит мать Муратбека Килимова Бахыт Килимова.
Муратбек Килимов награждён орденом Мужества посмертно. А Бахыт Кадырбаевна теперь в Комитете солдатских матерей – бок о бок с такими же женщинами, потерявшими своих сыновей.
«Я им силы духа желаю, выдержки, чтоб держались. Я думаю, что ребята наши погибли не зря», – сказала Бахыт Килимова.
https://lotosgtrk.ru/news/astrakhanskiy-komitet-soldatskikh-...
Сразу шесть памятных досок открыли на втором этаже Алтынжарской школы в Володарском районе Астраханской области. Таким образом увековечили память о шести воинах — выпускниках школы.
Муратбек Килимов — ветеран боевых действий. Он погиб 13 марта прошлого года во врем штурма школы в селе Никольское Запорожской области. В здании находились силы противника. После гибели мужчина был награжден орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава Володарского района Хамза Исмуханов.
Еще доски открыты:
Султанбеку Шагимову. Он также награжден орденом Мужества посмертно.
Погибшему в Чечне 2004 года Файзулле Стапанову. Он, помощник гранатометчика, был в звании сержанта.
Погибшему 18 января 2002 года в Махачкале Танатару Самауову.
Серика Ажгалиева не стало 14 декабря 1995 года под Гудермесом. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.
А медалью «За отвагу», также посмертно, награжден Талгат Джумагалаев. Он скончался от полученных ран 7 марта 1996 года.
https://arbuztoday.ru/v-astraxanskom-sele-pochtili-pamyat-sh...
Полнуб информацию о погибшем выложил официальный сайт Администации Кабанского района. Вот все бы так работали!
https://www.kabansk.org/info/news/actual/25725/
Ничего не смогла найти. Разве что - Герой родом из Анапы и возраст 47 лет и место захоронения в ТГ-канале.Шмаков Андрей Николаевич, 19.02.1975 г.р., г.Анапа, Краснодарский край.
Погиб
https://t.me/poisk_in_ua/16048
Есть и полный тезка, погибший в годы Великой Отечественной войны.
Любых Вадим ВитальевичВ журнале десантников только короткая надпись о гибели под портретом. Любых Вадим Витальевич погиб 07.11.2022, служил г. Анапа.
https://vk.com/wall-106160452_405245
И больше ни-че-го!
И вот еще 2 портрета, по которым ничего не нашла. По одному почти понятно почему. Инет пестрит информацией совсем о другом Беглове. А о герое ничего не нашлаТолько вот это от 2023 года. Да и то на вражеском сайте.И о Викторе Бусарове тоже ничего нет в сети.Все темы с работами художника можно посмотреть вот тут: Обновляемая библиотека ссылок
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