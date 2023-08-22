Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.57

Ну вот и закончился у Вадима отпуск. Очередная подборка сделанных им работ. Сначала размещу плакаты. Текст плаката: О нем была информация вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

Текст плаката: Об этом герое можно посмотреть вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.56

О Михайлове Евгении можно ознакомится вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.47

и посвященные ему работы тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Портрет Николаеву Дмитрию Алексеевичу Еще одна работа, посвященная Дмитрию была вот тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)

Но на тот момент я не нашла никакой информации. А сегодня она есть.

«Его тельняшку никому не даю»: на передовой погиб десантник из Ульяновска

Выяснилось, как погиб ульяновский десантник в первые дни спецоперации

Статья от 29 июля 2023 15:35Фото: [из личного архива Дарины Царегородцевой]

Добрый парень Дмитрий Николаев из Ульяновска оставил свой след в истории. Он положил свою жизнь, сражаясь с нацизмом. Отважный десантник всегда улыбался. По словам его близких и друзей, которые скорбят о бойце, именно такие парни и погибают — добрые и безотказные.

Историю Николаева нам рассказала подруга Дмитрия, Дарина Царегородцева. По ее словам, познакомились они через интернет в 2017 году. Как это обычно сейчас бывает, сначала молодые люди общались онлайн, а потом встретились.

Тельняшка на память «Позже я узнала, что у него есть родной брат-близнец Женя. Тоже военный. Дима был очень светлым человеком, его все любили. Родные, друзья и сослуживцы всегда отзывались о Диме хорошо. Он всегда помогал и никому не отказывал. Наверно, именно такие ребята и идут защищать свою Родину», — размышляет Дарина.

По словам нашей собеседницы, Николаев любил покупать всякие маленькие безделушки на маркетплейсах. У него было полно маленьких машинок. Отец бойца рассказывал Дарине, что, когда родные перебирали его вещи, то удивились, столько всего было у их сына. Выкидывать все эти крошечные напоминания о нем не стали.

Сама Дарина бережно хранит Димины берет и тельняшку, которые ей очень дороги.

«Было это после дня ВДВ. Как-то я пошутила: «Вот бы и мне берет, будем вместе ходить в одинаковых головных уборах». И Дима чуть позже мне его подарил. Теперь для меня это огромная память, и никому его вещи даже не даю трогать», — делится девушка.

Свободного времени у десантника было мало. Постоянные командировки и наряды не давали видеться Диме с Дариной. Но когда Николаев бывал дома, выбирался куда-нибудь с друзьями или ездил в гости к родным.

Фото: [из личного архива Дарины Царегородцевой]

«Звонить — и то времени не было. В основном, он больше писал. Но всегда поздравлял со всеми праздниками. Цветы дарил, подарки. Один раз перед Новым годом мы пошли в магазин. Дима увидел красивый желтый шарик на елку. Говорит: «Давай я тебе его куплю. Повесишь на елку и будешь меня вспоминать», — улыбается девушка. Одни права на двоих По словам Дарины, Дима любил кататься на машине. Он всегда хотел купить себе белый джип, потому что любил белый цвет. Но так и не купил, не успел. Ездили на другой.

«Машину Datsun они покупали вместе с братом. Оформлена была не на него. Мне кажется, даже права были одни на двоих. А еще Дима на гитаре играл. Любил военные песни. Занимался армейским рукопашным боем и каратэ. Он заботился о своем здоровье и никогда не курил», — замечает Царегородцева.

Стезю военного Николаев выбрал вместе с братом Евгением. Тот тоже жил и учился в Ульяновске. И оба служили в 31 ОДШБр, были настоящими голубыми беретами.

«Как-то у них в бригаде снимали несколько серий «Морских дьяволов». Дима успел даже сделать фото с артистами», — отмечает Дарина. Фото: [из личного архива Дарины Царегородцевой] Уход на СВО и скорая гибель Учился Дмитрий в Ульяновском авиационном колледже на специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования». Потом армия. А контракт он заключил сразу после срочной службы. Брат Евгений отметил, что на службе Дима тоже проявлял себя отлично.

«У него было 24 прыжка с парашютом. Дима прыгал с самолетов ИЛ 76 и Ан-2. Всегда всем помогал, был добрый, хороший парень. Если попросить его о чем то, то он всегда делал без всяких вопросов. Например, помогал ребятам с укладкой парашюта», — говорит брат-близнец.

Когда началась СВО, Дарина себе места не находила. По ее признанию, она даже есть и спать не могла.

«Телефоны ребята сразу сдали. Папе Дима писал SMS: «Сдаем телефоны, вернусь через две недели». После на связь он больше так и не вышел. А я будто чувствовала, что что-то случиться», — комментирует свои ощущения девушка.

На передовой Дима был пулеметчиком. По официальной информации, десантник погиб 7-го марта 2022 года.

«Это число указано, потому что в этот день забрали тело с места гибели. Многим так ставили даты смерти. Но уже известно точно, что погиб Дима 3 марта 2022 года в Гостомеле при захвате аэропорта «Антонов», — замечает наша собеседница.

Николаев немного не дожил до дня рождения: 22-го марта ему бы исполнилось 27 лет. Фото бойца теперь стоит в аллее славы в центре его родного города. В школе, где учился солдат, 3 сентября 2022 года была открыта мемориальная доска в его честь. Там же посадили голубую ель его памяти. А 5 мая этого года в авиационный колледж приглашали родных. В тот день там тоже посадили дерево — каштан.

https://mosregtoday.ru/articles/soc/ego-telnjashku-nikomu-ne... Фото мемориальной доски я не нашла. А Вадим выполнил еще парадный портрет (так называется серия на синем фоне)

Торгобоев Аюр Николаевич На Украине погиб ефрейтор из Тункинского района Бурятии

ФОТО: ИЗ ВК «МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ВОЕННЫМ ИЗ БУРЯТИИ»

На Украине погиб ефрейтор из Тункинского района Бурятии Аюр Торгобоев. Об этом сообщил ВК-паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» со ссылкой на пресс-службу администрации Тункинского района.

Гвардии ефрейтор Аюр Николаевич Торгобоев родился в 1993 году в селе Толтой. Служил в должности механика-водителя десантно-штурмовой роты. О его гибели на спецоперации известил военный комиссариат Тункинского и Окинского районов.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Аюра Николаевича Торбогоева. Память о нем навечно останется в наших сердцах. Аюр Николаевич с честью исполнил священную присягу воина Российской Армии. Необходимая помощь для проведения траурной церемонии прощания в селе Толтой будет оказана полностью за счет районной администрации», - говорится в заявлении районного муниципалитета.

Сообщалось, что в связи с этим в районе отменили первомайские празднества.

https://ulan.mk.ru/incident/2022/05/03/na-ukraine-pogib-efre...

Вадим выполнил и парадный портрет Героя

Алешин Алексей Юрьевич Портал Пензаинформ разместила такаую информацию Во вторник, 31 мая, в Сердобске похоронили Алексея Юрьевича Алешина, погибшего во время специальной военной операции на Украине.

Как сообщил автор поста в группе «Подслушано в Сердобске» соцсети «ВКонтакте», церемония прощания состоялась в одном из местных ритуальных залов.

В администрациях Сердобска и Сердобского района эту информацию подтвердили и за подробностями направили в местный военкомат, однако называть возраст и звание Алексея Алешина там категорически отказались.

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2022/06/01/na_ukra...

"Он любил свою профессию": племянник погибшего на Украине военного из Пензы о дяде

Фото: из семейного архива

«Pro Город» связался с родственником военнослужащего. По словам молодого человека, его дядя был очень добрым и хорошим человеком.

«Алексей был военным по контракту, очень любил свою профессию. Учился в школе № 9 в Сердобске. Когда прошел срочную службу, решил, что дальше будет служить по контракту. Служил в разведке ВДВ», — рассказал молодой человек о дяде.

Также известно, что у погибшего на Украине земляка Алексея Алешина остался ребенок.

«У него остался 11-летний сын», — поделился родственник военного.

О гибели отца мальчик знает и очень переживает из-за этого.

По словам родственника погибшего военного, Алексей был одновременно и веселым, и серьезным человеком. Во вторник, 31 мая, в Седобске простились с 33-летним Алексеем Алешиным. Молодой человек погиб во время специальной военной операции на Украине.«Pro Город» связался с родственником военнослужащего. По словам молодого человека, его дядя был очень добрым и хорошим человеком.«Алексей был военным по контракту, очень любил свою профессию. Учился в школе № 9 в Сердобске. Когда прошел срочную службу, решил, что дальше будет служить по контракту. Служил в разведке ВДВ», —рассказал молодой человек о дяде.Также известно, что у погибшего на Украине земляка Алексея Алешина остался ребенок.«У него остался 11-летний сын», — поделился родственник военного.О гибели отца мальчик знает и очень переживает из-за этого.По словам родственника погибшего военного, Алексей был одновременно и веселым, и серьезным человеком.



Вечная память герою...

https://progorod58.ru/news/79369

Редакция «Pro Город» выражает слова соболезнования родным и близким погибшего Алексея Алешина.Вечная память герою...

В Брянске 2 июня 2023 года увековечили память погибших в ходе СВО на Украине Руслана Писарева и Владислава Еламкова, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мемориальную доску Еламкову открыли на здании школы № 33.

Гвардии ефрейтору Владиславу Еламкову 15 августа этого года могло бы исполниться всего 34. Срочную службу он проходил в воздушно-десантных войсках, участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2010 года. Контракт с Министерством обороны брянец заключил в апреле 2022 года и в апреле того же года погиб. Указом президента России он награждён орденом Мужества посмертно. https://www.bragazeta.ru/news/2023/06/02/v-bryanske-uvekovec...

Владислав Еламков родился 15 августа 1989 года. Обучался в школе №33 с 2004 по 2006 год. Учителя вспоминают Владислава как приветливого, открытого и дружелюбного ребёнка. После окончания школы парень поступил в Брянское государственное училище олимпийского резерва. На протяжении всей учёбы был членом сборной училища по баскетболу и участвовал в соревнованиях различного уровня. В 2009 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Служил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2010 года. В апреле 2022 года Владислав Еламков заключил контракт с Министерством Обороны. Владислав героически погиб 22 октября 2022 года. За самоотверженность, мужество и отвагу гвардии ефрейтор Владислав Еламков Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно.

«Он всегда был для бойцов «старшим братом», стоял за товарищей горой, многим подсказывал, как поступить в той или иной ситуации. Влад и в мирной жизни был настоящей опорой для всех. Он был очень хорошим сыном. Я горжусь им! Спасибо всем, кто пришёл почтить его память», — сказала мама Владислава Алла ЕЛАМКОВА. Десятки красных гвоздик легли к обеим мемориальным доскам. Слёзы на глазах родителей, родственников и многих присутствующих тяжело было скрыть. Особенно пронзительными стали минуты молчания по ребятам, которых уже не вернуть. Жизни бойцов рано оборвались, но их подвиги ради жизни на земле навсегда останутся в наших сердцах.

https://www.bga32.ru/2023/06/02/v-bryanske-uvekovechili-imen...

Власти Брянска передали родным награды погибших в СВО Владислава Еламкова и Николая Карпейкина

28 апреля 10:29 Армия и безопасность Ещё двое ребят из Брянска погибли при выполнении задач СВО, но за проявленный героизм были награждены орденом Мужества посмертно — накануне, 25 апреля, представители власти передали награды Владислава Еламкова и Николая Карпейкина их родным.

Гвардии ефрейтор Владислав Еламков окончил школу №33, поступил в РЭУ имени Г.В. Плеханова. Был призван в армию в апреле 2009 года, службу проходил в десантных войсках. В апреле прошлого года он по контракту ушёл воевать на Украину, где 22 октября погиб во время проведения спецоперации.

В статусе его странички «ВКонтакте» написано: «Дорогие друзья и подруги! Отдых закончен, работаю дальше, увидимся после победы». К сожалению, Владислав не дожил до этого светлого дня…Его похоронили на центральном кладбище Советского района.

https://bryansk.news/2023/04/28/peredali-nagrady/

В Володарском районе простились с астраханцем, погибшим на Украине

Астрахань, 11 апреля - АиФ Астрахань.

В Володарском районе простились с солдатом, участвовавшим в спецоперации на Украине. Муратбек Килимов был до конца верен присяге и своему призванию. Об этом сообщил глава района Хамза Исмуханов.

Муратбек родился в селе Алтынжар. После окончания школы астраханец поступил в Московский социальный университет на юридический факультет. Закончив его, он начал карьеру в Ленинском РОВД с должности старшего оперуполномоченного, а затем с 2018 года служил по контракту в Вооруженных силах России. Мужчина также являлся участником боевых действий в Сирии.

Астраханец погиб в возрасте 40 лет. Погибшего представили к государственным наградам РФ посмертно. Редакция «Аргументы и факты Астрахани» выражает искренние соболезнования родным и близким Муратбека.

https://astrakhan.aif.ru/politic/v_volodarskom_rayone_prosti... В Володарском районе простились с солдатом, участвовавшим в спецоперации на Украине. Муратбек Килимов был до конца верен присяге и своему призванию. Об этом сообщил глава района Хамза Исмуханов.Муратбек родился в селе Алтынжар. После окончания школы астраханец поступил в Московский социальный университет на юридический факультет. Закончив его, он начал карьеру в Ленинском РОВД с должности старшего оперуполномоченного, а затем с 2018 года служил по контракту в Вооруженных силах России. Мужчина также являлся участником боевых действий в Сирии.Астраханец погиб в возрасте 40 лет. Погибшего представили к государственным наградам РФ посмертно. Редакция «Аргументы и факты Астрахани» выражает искренние соболезнования родным и близким Муратбека.

Астраханский Комитет солдатских матерей оказывает поддержку родным российских военных Поддержку родным и близким российских бойцов оказывают в Комитете солдатских матерей.

– Он искал, в подвалах находил украинских детишек и подкармливал их из своего же пайка.

Таким беззаветно добрым и самоотверженным запомнили Муратбека Килимова мама и его сослуживцы. Именно они рассказали Бахыт Кадырбаевне, как погиб её сын. Обычную школу в селе Никольское Запорожской области украинские нацисты превратили в свой штаб. 13 марта Муратбек и пятеро его товарищей пали, вступив в неравный бой с врагом. Пулемётчик Килимов сражался до последнего патрона.

«Зверски убили. Как можно было моего единственного сына так убивать, если он же спасал детишек украинских, маленьких ребятишек», – говорит мать Муратбека Килимова Бахыт Килимова.

Муратбек Килимов награждён орденом Мужества посмертно. А Бахыт Кадырбаевна теперь в Комитете солдатских матерей – бок о бок с такими же женщинами, потерявшими своих сыновей.

«Я им силы духа желаю, выдержки, чтоб держались. Я думаю, что ребята наши погибли не зря», – сказала Бахыт Килимова.

https://lotosgtrk.ru/news/astrakhanskiy-komitet-soldatskikh-...

Сразу шесть памятных досок открыли на втором этаже Алтынжарской школы в Володарском районе Астраханской области. Таким образом увековечили память о шести воинах — выпускниках школы.

Муратбек Килимов — ветеран боевых действий. Он погиб 13 марта прошлого года во врем штурма школы в селе Никольское Запорожской области. В здании находились силы противника. После гибели мужчина был награжден орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава Володарского района Хамза Исмуханов.

Еще доски открыты:

Султанбеку Шагимову. Он также награжден орденом Мужества посмертно.

Погибшему в Чечне 2004 года Файзулле Стапанову. Он, помощник гранатометчика, был в звании сержанта.

Погибшему 18 января 2002 года в Махачкале Танатару Самауову.

Серика Ажгалиева не стало 14 декабря 1995 года под Гудермесом. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.

А медалью «За отвагу», также посмертно, награжден Талгат Джумагалаев. Он скончался от полученных ран 7 марта 1996 года.

https://arbuztoday.ru/v-astraxanskom-sele-pochtili-pamyat-sh...

Во время военной спецоперации погиб наш земляк Хабусов Владимир Николаевич. Такой портрет на фоне неба просилда Вадими сделать мама погибшего.

Полнуб информацию о погибшем выложил официальный сайт Администации Кабанского района. Вот все бы так работали! Во время военной спецоперации погиб наш земляк Хабусов Владимир Николаевич. Такой портрет на фоне неба просилда Вадими сделать мама погибшего.Полнуб информацию о погибшем выложил официальный сайт Администации Кабанского района. Вот все бы так работали!

Гвардии лейтенант Хабусов Владимир Николаевич родился 3 мая 2000 года в с. Корсаково Кабанского района в дружной многодетной семье Хабусова Николая Николаевича и Светланы Эдуардовны, был старшим сыном и любимым братом для сестры и двух младших братьев.

С раннего детства Володя проявлял любознательность, увлекался историей Древнего Рима и изучением различных энциклопедий.

В 1-ый класс Володя пошёл в Среднюю общеобразовательную школу № 17 г. Улан-Удэ, где с отличием проучился первые три класса.

В 2010 году, в связи с переездом семьи в Кижингинский район, Володя поступил в 4-ый класс Кижингинской средней школы имени Хоца Намсараева. За годы учёбы принимал активное участие в образовательных, творческих, общественных и спортивных мероприятиях школы, района и республики.

Хабусов Владимир все годы обучения учился на «отлично». Учителя вспоминают его как «идеального ученика»: добросовестный, трудолюбивый, мотивированный на учёбу, дисциплинированный, прилежный в отношении ко всему! Не прошло ни одной предметной олимпиады, где бы он не занимал призовые места: победитель и призер олимпиад по предметам «Русский язык», «Математика», «Обществознание», «Английский язык», «Физика», «Биология», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура».

Всегда спокойный и уравновешенный, был «мозгом» класса и, казалось, знал всё на свете. В 2013 и 2014 годах Володя становился «Гимназистом года» по итогам зимней и летней сессии. Неоднократный победитель школьного конкурса личных достижений учащихся «Ученическая слава» в номинации «Учебная деятельность».

Владимир был творческой личностью, принимал участие в конкурсе чтецов, юных художников, был ведущим на школьных и районных мероприятиях. Участвовал в КВН в составе школьной команды «Джокеры». Он всегда был лидером в классе, умелым организатором на всех мероприятиях, поэтому пользовался большим уважением и авторитетом среди сверстников и взрослых. Одноклассники и друзья вспоминают, что Володя был прост в общении со сверстниками, всегда был готов помочь, откликнуться на беду, был способен вести за собой. Он подавал пример позитивного отношения к жизни, очень трепетно относился к вопросам чести и дружбы.

Владимир имел отличную спортивную подготовку, участвовал в составе школьной команды на различных соревнованиях районного, республиканского уровней по баскетболу, волейболу, футболу. Отстаивал честь Кижингинской спортивной школы на соревнованиях по боксу, имел 1-ый спортивный разряд. Активно пропагандировал здоровый образ жизни, был членом волонтерского отряда «ВИТА».

Владимир являлся командиром школьного военно-патриотического клуба "Юный патриот", победителем районных и призёром республиканских Спартакиад по подготовке допризывной молодежи. По результатам «Спартакиады-2016» был признан «Лучшим командиром». Школа до сих пор вспоминает, как проводил тренировки по строевой подготовке командир отделения Хабусов Владимир: строго, по-взрослому, «как настоящий командир» - это сказал ученик начальных классов, один из постоянных наблюдателей таких тренировок.

Владимир занимал активную жизненную позицию – член актива Совета старшеклассников, председатель Комитета правопорядка школы. В большой школе, где учатся тысячи с лишним детей, председатель Комитета правопорядка - это человек, который, как старший брат, может рассудить любые споры, помочь, посоветовать, а где-то и наставить «на путь истинный». Таким был Володя.

В 2017 году Владимир Хабусов с отличием и золотой медалью «За особые успехи в учении» окончил Кижингинскую школу.

Чувство патриотизма, долга и справедливости вылились в стремлении стать офицером Российской Армии. Следуя мечте, поступил в Дальневосточное Высшее Общевойсковое Командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

Курсант Владимир Хабусов представлял училище в различных олимпиадах, соревнованиях. На его счету множество наград, побед в соревнованиях, медалей и грамот. Молодой человек не останавливался на достигнутом и постоянно совершенствовал свои знания и умения в военном деле. Принимал участие в международном танковом биатлоне в г. Чебаркуль.

В стенах училища всегда поддерживал своих земляков-курсантов, помогал в учебе и в службе. Был верным и надежным другом, командиром, всегда готовым прийти на помощь.

После окончания училища Владимира по распределению направили на службу в г. Уссурийск в 114 мотострелковый полк, где он был назначен командиром взвода мобилизованных. Обучал бойцов для прохождения военной службы на СВО. В подчинении были взрослые мужчины, почти ровесники отца Володи. Вникал в потребности бойцов, был честным и открытым командиром, способным в любой момент поднять моральный дух личного состава.

В ноябре 2022 года Владимир Хабусов вместе со своим взводом был направлен на специальную военную операцию. 25 февраля 2023 года в составе разведгруппы при выполнении боевой задачи Владимир Хабусов попал под минометный обстрел. Героически погиб, отдав свою жизнь за страну.

За самоотверженность, проявленное мужество и отвагу гвардии лейтенант Хабусов Владимир Николаевич награждён Орденом Мужества посмертно.



https://www.kabansk.org/info/news/actual/25725/ Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка Владимира Николаевича, с честью и достоинством, выполнившим долг перед Отечеством.

Похороны состоятся 30 апреля 2023 г. в с. Корсаково.

Ничего не смогла найти. Разве что - Герой родом из Анапы и возраст 47 лет и место захоронения в ТГ-канале. Шмаков Андрей Николаевич, 19.02.1975 г.р., г.Анапа, Краснодарский край.

Погиб

https://t.me/poisk_in_ua/16048

Есть и полный тезка, погибший в годы Великой Отечественной войны.

Любых Вадим Витальевич В журнале десантников только короткая надпись о гибели под портретом. Любых Вадим Витальевич погиб 07.11.2022, служил г. Анапа.

https://vk.com/wall-106160452_405245

И больше ни-че-го!

И вот еще 2 портрета, по которым ничего не нашла. По одному почти понятно почему. Инет пестрит информацией совсем о другом Беглове. А о герое ничего не нашла Только вот это от 2023 года. Да и то на вражеском сайте. И о Викторе Бусарове тоже ничего нет в сети. Все темы с работами художника можно посмотреть вот тут: Обновляемая библиотека ссылок