С днём металлурга !

День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

В этом году День металлурга в России отмечается 17 июля.

Металлургия – одна из важнейших отраслей промышленности и область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы.

По типу металлургия делится на черную и цветную. Черная металлургия охватывает производство сплавов на основе железа (чугуна, стали, ферросплавов), а также марганца, хрома и ванадия.

Цветная металлургия включает производство большинства остальных металлов и, в зависимости от свойств металлов, делится на металлургию легких металлов (титан, алюминий, магний) и тяжелых металлов (медь, никель, свинец, цинк, олово). Основной акцент цветная металлургия делает на алюминиевую, медную и никелевую промышленность.

В связи с использованием атомной энергии развивается производство радиоактивных металлов.

Металлургические процессы применяются также для производства полупроводников и неметаллов (кремний, германий, селен, теллур, мышьяк, фосфор, сера и др.

), некоторые из них получают попутно с извлечением металлов. В целом современная металлургия охватывает процессы получения почти всех элементов периодической системы, за исключением галоидов и газов. С ней тесно связаны производство огнеупоров, коксохимическая и ряд других отраслей промышленности.

Возникновение металлургии, как показывают археологические находки, относится к глубокой древности. Обнаруженные в 1950-1960-х годах в юго-западной части Малой Азии следы выплавки меди датируются VII–VI тысячелетием до нашей эры. Примерно в это же время человек познакомился с самородными металлами: золотом, серебром, медью, а затем и с метеоритным железом.

Сначала люди научились обрабатывать металлы в холодном состоянии, затем изобрели ковку – горячую кузнечную обработку. Во II тысячелетии до нашей эры начали широко применяться изделия из бронзы (сплава меди с оловом), которые по качеству значительно превосходили медные.



Примерно в середине II тысячелетия до нашей эры человек начал овладевать и искусством получения железа из руд. Сначала для этой цели использовали костры, а затем специальные плавильные ямы – сыродутные горны. Постепенно процесс совершенствовался: увеличивались размеры сыродутных горнов, улучшалась их форма, повышалась мощность дутья; в результате горны превратились в небольшие печи для производства сыродутного железа – домницы.

Дальнейшее увеличение размеров домниц привело в середине XIV века к появлению небольших доменных печей.



На территории России люди уже 2,5-3 тысячелетия тому назад умели получать железо из руд и изготовлять из него оружие, орудия труда и предметы домашнего обихода. Первые железоделательные заводы начали создаваться в XVI-XVII веках. Они строились вблизи старинных русских городов – Тулы, Каширы, Серпухова, в Новгородском крае и др. Уже к концу XVII века их суммарная производительность достигла 150 тысяч пудов (240 тысяч килограммов).

В начале XVIII века российская черная металлургия развивалась еще более быстрыми темпами. При Петре I Урал стал ведущим горно-металлургическим районом России. На Урале возникли крупные по тому времени железоделательные заводы – Каменский, Невьянский, Уктусский, Алапаевский и др. Одновременно продолжалось расширение и строительство предприятий в центральной части страны, близ Москвы, Липецка, Воронежа, в северо-западных районах.



В современной России металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей российской экономики. Вклад металлургии в ВВП России составляет 2,5%, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности – 17,4%, в экспорт – 10,0%, в экспорт обрабатывающей промышленности – 29,2%, в занятость – 2,6%.

Современные высокотехнологичные российские металлургические предприятия – это индустриальный каркас будущего России, с которым связано процветание многих больших и малых городов. На металлургических предприятиях занято свыше 900 тысяч человек, более чем в 55 городах металлургические предприятия являются градообразующими.



Интенсивное развитие металлургии – важнейший фактор роста смежных отраслей промышленности: машиностроения, судостроения, энергетики, авиации, транспорта. Один человек, занятый в металлургии, обеспечивает занятость до семи человек в смежных отраслях экономики.

За последние годы российская металлургия добилась значительных результатов. Россия занимает пятое место по объемам производства стали (после Китая, Индии, Японии и США).



Несмотря на то, что с каждым годом появляются все новые сверхпрочные материалы, традиционная продукция черной и цветной металлургии остается широко востребованной во всех сферах нашей жизни. Без горняков и сталеваров невозможно сделать не только самый обычный гвоздь, но и сложнейшую технику, космический корабль или атомную станцию.

В День металлурга главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний.

https://ria.ru/20200719/1574488266.html

https://w ww.youtube.com/watch?v=a6iEiXADu8w

В моём городе, где причастность к металлургии кроется уже в самом названии, а основан город в 1917 году именно как город металлургов, установлены вот такие памятники:







ПОЗДРАВЛЯЮ с этим замечательным праздником настоящего мужского ТРУДА !

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21 июля 2013 года (третье воскресенье июля) - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА