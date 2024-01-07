Ёлки, космос, «АвтоВАЗ»: Новый год в объективе советских фотокорреспондентов

В преддверии главного зимнего праздника нам захотелось порадовать читателей ностальгическими новогодними фотографиями из советского прошлого. Но вместо того, чтобы делать подборку из снимков, которые и так без труда можно найти в интернете, VATNIKSTAN придумал кое-что особенное. Мы как следует покопались в подшивках старой прессы и выбрали самые необычные, яркие, милые и даже пугающие фото из праздничных номеров «Правды», «Огонька», «Крестьянки» и других изданий, которые дополнили цитатами из статей и заметок.

Приглашаем вас посмотреть на жуткие маскарадные костюмы, пробежаться по новогодним ярмаркам, устроить чаепитие на Луне, оценить новую модель «Лады» и, конечно же, полюбоваться нарядными ёлками — большими и маленькими, пышными и скромными, домашними и городскими.

До 1935 года ёлок для советских детей не устраивали. Точнее, устраивали, но чаще всего дома и тайком от бдительных соседей: антирелигиозная пропаганда боролась с «поповскими праздниками», и ёлка, как главный атрибут Рождества Христова, находилась под запретом. «Нам не нужна ёлка!» — писал «Пионерской правде» (№ 110, 1928) юный корреспондент Вася Смирнов. И продолжал:

«Школа готовится к антирождественской кампании. Во всех группах 1‑й ступени проводятся дискуссии на тему „Нужна ли нам ёлка?“. — Я маме скажу, чтобы она вместо ёлки башмаки купила. — А я буду просить, чтобы мне приобрели учебники. — А мне вместо ёлки — коньки. Группы выносят постановления о том, чтобы их родители с этого года не устраивали ёлок».

«Пионерская правда» № 111, 1928 год

28 декабря 1935 года в газете «Правда» опубликовали письмо первого секретаря Киевского обкома ВКП(б) Павла Петровича Постышева, который призывал возродить традицию празднования Нового года. Постышев писал:

«Левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец».

Забытый праздник ожил. Постышеву повезло меньше — в 1939 году его расстреляли. Все благодарности за возвращение ёлки достались Сталину. Из письма юных читателей газеты «Ленинские искры» (№ 2, 1936):

«Ёлка в 11‑й нач. школе Центрального района была освещена разноцветными электрическими лампочками и звёздочками. Чего-чего не было на ней? Попугаи, львы, собачки, петушки, матрёшки, золочёные орешки — всего не пересчитать. Часть игрушек ребята смастерили сами. Вокруг ёлки ребята танцевали и пели. Потом все смотрели спектакль „Робин Гуд“. Он очень нам понравился… После постановки ребята получили подарки: мандарины, конфекты, пряники. <…> От имени нашего звена просим через газету передать пионерское спасибо лучшему другу детей, создавшему нам такое прекрасное радостное детство, — Иосифу Виссарионовичу Сталину. Мы счастливы той заботой, которой нас окружили партия и правительство и обещаем ещё лучше учиться в 1936 году».

«Ленинские искры» № 2, 1936 год «Ленинские искры» № 2, 1936 год

В конце 1936 года в Москве открылся новогодний базар. Он работал все каникулы, но посетить его могли далеко не все московские школьники: у некоторых были дела поважнее. Таня Пискова из школы № 210 сообщала «Пионерской правде» (№ 176, 1936):

«Наш отряд на каникулах затеял интересное дело. В первые же дни мы поедем в Сокольники играть в военную игру. Всё там будет как на настоящих манёврах: и разведка, и „бои“, и штаб. Будет даже кавалерия. Только коней „красноармейцам“ заменят лыжи».

«Пионерская правда» № 176, 1936 год

Нередко на огонёк к детям заходили видные партийцы и прочие известные личности. «Шумной, радостной толпой окружили ребята приехавшего руководителя московских большевиков», — рассказывала «Пионерская правда» (№ 2, 1937) о визите на детский праздник молодого Никиты Сергеевича Хрущёва.

«Пионерская правда» № 2, 1937 год

А вот советский учёный Отто Юльевич Шмидт. Кажется, этот гость ребятам тоже понравился (особенно девочке в центре).

«Пионерская правда» № 3, 1938 год

Найти фотографии новогоднего праздника в периодике военного времени оказалось непросто. В третьем номере «Правды» за 1942 год мы обнаружили три небольших фотографии с подписью:

«На встречу Нового года в части генерал-лейтенанта Говорова приехала делегация трудящихся Узбекской ССР и в 8‑ю гвардейскую дивизию им. Генерала Панфилова — делегация трудящихся Казахской ССР и Киргизской ССР. Они привезли бойцам и командирам новогодние подарки. На снимках: 1. Ткачиха-стахановка Ташкентского текстильного комбината Мухаббат Насырова беседует со старшим лейтенантом Лазаревым (слева) и младшим политруком Устиновым. 2. Бойцов угостили алматинскими яблоками. 3. Представитель трудящихся Казахстана Ш. Кабылаев и представитель трудящихся Киргизии Оразалин Керим провозглашают тост за здоровье гвардейцев. В центре снимка: батальонный комиссар орденоносец П. Логвиненко».

«Правда» № 3, 1942 год

Ниже — единственная фотография в нашей подборке, взятая из интернета. В газетах аналогичных публикаций не было, но пройти мимо этого снимка мы не смогли. Комментарии здесь излишни.

Новогодняя ёлка в хирургическом отделении Городской детской больницы имени доктора Раухфуса. Ленинград, 1942 год. Фото Сергея Струнникова. Источник

А теперь немного отдохнём от репортажей и взглянем на парочку хотя и постановочных, но очень милых и уютных фотографий из «Огонька», к которому далее мы будем часто обращаться — уж очень там интересные снимки. В гостях у дедушки. Фото Олега Кнорринга. «Огонёк» № 1, 1948 год

Увы, далеко не во всех семьях послевоенного СССР праздник выглядел так же. Хотя фотография с мамой и дочерью очень показательна. «У ёлки». Фотоэтюд Дмитрия Бальтерманца. «Огонёк» № 1, 1953 год

Совсем забыли рассказать о главной ёлке страны, которая с 1937 года проходила в Колонном зале Дома Союзов. Получить билет на пышное мероприятие можно было либо за отличную успеваемость, либо благодаря родителю-номенклатурщику. На снимке всё как полагается: огромное дерево, «Слава Сталину» и белые фартуки. На ёлке в Колонном зале Дома Союзов. Фото Якова Рюмкина. «Огонёк» № 1, 1952 год

В 1953 году лесная красавица перекочевала в Большой Кремлёвский дворец. Потолки стали выше, люстры — больше, дети — веселее. Ученица московской школы № 137 Ирина Лазарева писала «Пионерской правде» (№ 2, 1954):

«„Начинается земля, как известно, от Кремля“, — так сказал В. В. Маяковский. И это верно. В нашем Кремле собираются самые лучшие люди страны. Они решают важные государственные дела. И там устроили сейчас ёлку для детей. Сколько ещё ребят повеселится на этой ёлке!»

Ёлка в Кремле. «Пионерская правда» № 2, 1954 год

Новый год в Кремле отмечали не только дети, но и молодёжь. Судя по описанию вечера 1 января 1954 года, которое мы нашли в «Огоньке» (№ 2, 1954), парни и девушки отлично проводили время:

«Девять часов вечера. Молодые рабочие и колхозники, комсомольские работники и десятиклассники собрались на бал-маскарад. Весело ведёт программу Аркадий Райкин. Звучат народные частушки двух подружек — в гости к молодёжи приехал хор имени Пятницкого. Выступают артисты Большого театра…»

Фотография ниже сделана на том же мероприятии. «Огонёк» рассказывал:

«Молодёжь в маскарадных костюмах окружила девушку в чёрном платье. Друзья Наташи Филипповой прощаются с ней. Бал ещё в самом разгаре, а Наташе пора уходить: через несколько часов она улетает в Лондон. Юная балерина в составе советской делегации примет участие в ежегодном фестивале студентов технического училища в Уолтемстоу…»

Маскарад на ёлке в Кремле. Фото Алексея Гостева. «Огонёк» № 2, 1954 год

И кое-что о самых маленьких. Вот такую трогательную фотографию мы нашли в журнале «Крестьянка» (№ 1, 1955): две воспитанницы детского сада колхоза «Закалённый боец» Свердловской области наряжают ёлку в компании пушистого питомца, который явно озадачен происходящим. Детский сад колхоза «Закалённый боец» Свердловской области. Цветное фото А. Степанова. «Крестьянка» № 1, 1955 год

Помимо кремлёвской ёлки существовали и другие новогодние мероприятия, попасть на которые мечтали многие советские дети. Например, ёлка в Лужниках. Посмотрите на вырезку из «Пионерской правды» (№ 2, 1957): гостям стадиона показали новенький ЗИЛ, Чапаева, дядю Стёпу и ездовых собак с северными оленями. «Пионерская правда» № 2, 1957 год

В преддверии 1957 года «Пионерская правда» (№ 1, 1957) отправила специального корреспондента в путешествие по стране. Среди собеседников товарища Мороза был советский учёный Кирилл Петрович Станюкович, который поделился с дедушкой планами на будущее. Пожалуй, слишком оптимистичными. «Пионерская правда» № 1, 1957 год

Перенесёмся в начало главного года советской космической эры. Мы снова на ёлке в Кремле и снова видим Никиту Сергеевича. Пожилая женщина слева — его первая учительница Лидия Михайловна Шевченко. Журналист Константин Михайлович Афанасьев, которому довелось пообщаться с Шевченко, рассказывал о последствиях этой встречи:

«Вернулась из Москвы с подарками, обласканная Ниной Петровной Хрущёвой. По слухам, она получила „шубу с барского плеча“. А подарки предназначались для школы, а впоследствии, как выяснилось, и для Калуги. Тотчас по возвращении её из столицы нас… пригласили в 9‑ю школу на торжественное поедание огромного, в метр ростом торта в форме Кремлёвской башни. Чудо кондитерского искусства! А через некоторое время Калуга получила новое здание третьей городской больницы, которой заведовала заслуженный врач республики Клеопатра Николаевна Шевченко — дочь Лидии Михайловны».

«Огонёк» № 2, 1961 год

Кстати, об учителях. В первом номере «Огонька» за 1965 год опубликовали интервью с необычными педагогами и их необычными ученицами. Речь шла о «ёлочной школе» — подмосковных «плантациях», где колючие деревья выращивали специально для праздника. Срок «обучения» составлял 10 лет. В то время в СССР уже появились искусственные ёлки, но их конструкция и качество материалов оставляли желать лучшего. Спрос на настоящие деревья не падал, так что «учителя», хоть и жалели «воспитанниц», всё-таки продолжали их рубить. Из интервью корреспондента «Огонька» с главным лесничим леспромхоза Лаврухиным:

«Мы ещё долго идём по дороге вдоль строя „выпускниц“ ёлочной школы. — Теперь-то вы понимаете, как, в общем-то, обидно их рубить? — спрашивает Лаврухин. — Этакую-то красоту для одной новогодней недели. — Вы, должно быть, сторонник замены традиционной лесной гостьи синтетической подделкой? — Нет, я не против традиции. Наш питомник как раз и существует для того, чтобы поддержать её. Я против варварства. Сколько под Новый неразумно губится деревьев! Не там, где можно, и не тех. А питомники могут удовлетворить все потребности».

«Огонёк» № 1, 1965 год

Сделаем ещё один небольшой перерыв. Перед вами — несколько фотографий с ёлочными игрушками как на самих ёлках, так и на полках магазинов. Может быть, какие-то из них до сих пор хранятся и у вас? «Огонёк» № 2, 1962 год Ёлочные игрушки. Фотоэтюд. «Крестьянка» № 12, 1963 год Новогодние подарки Деда Мороза. Фото Михаила Савина. «Огонёк» № 2, 1964 год Универмаг в Костроме. Фотоэтюд Анатолия Бочинина. «Работница» № 12, 1978 год

Во втором номере за 1966 год «Огонёк» опубликовал несколько фотографий праздничной Москвы, которые сопроводил призывом к маленьким гражданам советского государства:

«Кто с тобой в паре, счастливый мальчонка в простых лыжных ботинках? Добрая фея из „Спящей красавицы“ или грациозный лебедь со сказочного озера? В дни весёлых каникул широко раскрыты для тебя ворота дворцов и парков. Твоя Родина, берегущая мир, дарит всё это тебе. Иди смотри, веселись! Твой народ заботится о том, чтобы ты учился и рос спокойно».

Наверняка сейчас кто-то вспомнил анекдот про Вовочку и Советский Союз. Впрочем, неудивительно, что обычно главными героями статей и фотографий, посвящённых Новому году, являлись дети: кому, как не им, радоваться наступлению праздника, который пока что не ассоциируется с крупными тратами и авралом на работе, а сулит подарки, угощения и долгие выходные?

Москва. Новогодние дни. Фото Александра Гостева. «Огонёк» № 2, 1966 год

Наверное, только в детстве поход по магазинам в преддверии праздников способен доставить настоящее удовольствие: созерцание мигающих огоньками витрин и щекочущее ожидание чуда, которое полностью испарится через несколько лет, способны нивелировать все «прелести» предновогодней толкучки. Едва ли среднестатистический взрослый, оказавшийся в «Детском мире», с таким же интересом стал бы разглядывать фигуры Деда Мороза и Снегурочки. «Детский мир». Фото Б. Кузьмина. «Огонёк» № 52, 1967 год

В конце 1971 года «Огонёк» опубликовал фоторепортаж из московского детского сада № 624. Корреспондент журнала взял у воспитанников небольшое интервью. Как ни странно, малыши уже знали, что Деда Мороза не существует, но это не мешало им отмечать Новый год целых полтора месяца:

«Ёлкин праздник — особенный. Он самый длинный — месяца полтора. Сперва мы к нему готовимся, и это уже праздник… Мастерим самодельные игрушки, разбираем прошлогодние, привязываем к ним ниточки, чтоб на ёлке держались. Костюмы себе делаем всякие — кто зайкин, кто лисичкин… И родителям готовим подарки — рисуем картинки, салфеточки вышиваем, коробочки раскрашиваем… Только с Новым годом праздник не кончится — ёлка и потом в садике будет стоять, и Дед Мороз ещё недели две у нас погостит. Мы-то знаем, что Деда Мороза, как и ёлку, наряжают, и в нём главное — костюм… И мы по очереди все побываем и Дедом Морозом, и Снегурочкой».

«Огонёк» № 52, 1971 год

О взрослых Дед Мороз тоже не забывал. Например, эстонских горняков он поздравил прямо на рабочем месте. «Огонёк» (№ 52, 1983) сообщал:

«Сегодня в комплексной бригаде горняков, возглавляемой Т. Пупкевичем (они трудятся в разрезе „Нарвский“ Эстонского сланцевого бассейна), праздник истинный — коллектив досрочно выполнил годовое задание.

Поздравить передовую бригаду пришёл Дед Мороз. Так в кабине шагающего экскаватора, на котором работает экипаж кавалера орденов Трудовой Славы двух степеней Т. Пупкевича, появилась нарядная ёлка».

«Огонёк» № 52, 1983 год

В конце 1984 года Дед Мороз решил прорекламировать в «Огоньке» (№ 52, 1984) очередное детище отечественного автопрома. Если в Америке Санта-Клаус угощается «Кока-колой», то почему бы нашему старичку не покататься на новенькой «Ладе»? Тем более водительские права ему не нужны:

«А „права“ у этого водителя самые надёжные: пропуск в 1985 год, год рождения новой „Лады“ ВАЗ 2108, выходящей с заводского конвейера в свой жизненный путь. Что же пожелаем мы, водители, новорождённому? Чтобы судьба новой модели была такой же долгой, как история Деда Мороза. Чтобы в талоне на жизнь „Лады“ не было „проколов“ — иначе говоря, конструкторских и заводских просчётов. Чтобы в мешках Дедов Морозов мы искали радость настоящих подарков, а не дефицитных запчастей. Чтобы служила „восьмёрка“ так же верно, как „тройка“…»

С годом рождения, «Лада»! Фото Юрия Белозёрова (ТАСС). «Огонёк» № 52, 1984 год

Осторожно: эта фотография может вызывать острый приступ воспоминаний о далёком детстве, сопровождающийся жжением в глазах и обильным слезотечением. Как автор материала, позволю себе добавить, что у нас дома висел точно такой же ковёр, а над ним — олений рог. «Огонёк» № 1, 1986 год

Сначала мы подумали, что на этом снимке из «Огонька» (№ 52, 1989) запечатлены сотрудники редакции, которые решили устроить праздничный флешмоб. Оказалось, что это гости из Америки, прилетевшие в СССР для того, чтобы поздравить советских детей с праздником:

«Не дожидаясь, пока сильные мира сего окончательно преодолеют разногласия, американцы вырядились в костюмы Санта-Клаусов (то есть Дедов Морозов по-нашему), сели в самолёт и приземлились в Шереметьеве. <…>

И без всяких громких слов затеяли игры с детишками в Советском районе Москвы, у кинотеатров „Ангара“, „Ашхабад“, „Бирюсинка“. Кроме улыбок и подарков, Санта-Клаусы (их прилетело 200 человек) привезли нашим юным пионерам и октябрятам поздравительные открытки, письма от их сверстников из США. То-то было веселье! Happy New Year!»

Американские Санта-Клаусы на Красной площади. Фото Анатолия Бочинина. «Огонёк» № 52, 1989 год

Некоторые надежды американцев оправдались: в 1990 году Горбачёв и Буш подписали договор о прекращении производства химического оружия и уничтожения его имеющихся запасов. Спустя несколько месяцев вступил в силу договор между СССР и США об ограничении подземных ядерных испытаний. Но для Союза год оказался нелёгким: многие республики вышли из состава страны, коммунисты лишились монополии на политическую власть, в очередной раз обострился продовольственный кризис. Из плюсов: указ о реабилитации жертв сталинских репрессий и запрет цензуры. А ещё — открытие «Макдоналдса» на Пушкинской в Москве, выход первого выпуска передачи «Поле чудес» и арест Чикатило.

Лозунг с предыдущей фотографии прекрасно подошёл бы для следующей. «В Новый год с надеждой» вступала вся страна. Только надежды у людей были разные. Тем, кто с благоговением внимал новогоднему обращению Михаила Сергеевича Горбачёва, не повезло:

«Будущий год особый. На него падает решение вопроса о судьбе нашего многонационального государства. Для всех нас, советских людей, нет более святого дела, чем сохранение и обновление Союза, в котором вольно и хорошо жилось бы всем народам. <…> Именно в Союзе, его сохранении и обновлении — ключ к решению огромных судьбоносных задач, стоящих перед нами в 1991 году. <…> Пусть будут в 1991 году мир, согласие и благополучие в каждом доме!

Пусть возродится к новой жизни наша Отчизна!

С Новым годом, дорогие сограждане!»

(по тексту из первого номера «Правды» за 1991 год)

«Работница» № 12, 1990 год

О том, что случилось в новом 1991 году, мы уже знаем. А вот о том, что готовит грядущий 2024‑й — ещё нет. Поэтому прежде всего VATNIKSTAN хочет пожелать читателям здоровья и душевного благополучия. Берегите себя и старайтесь хотя бы иногда думать о хорошем. Например, о том, что куриные яйца когда-нибудь подешевеют.

Лена Ека

https://vatnikstan.ru/archive/ng-sovfoto/