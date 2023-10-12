Познавательные комиксы в СССР 1950—1970‑х годов - как сделать науку наглядной

Искусство комикса традиционно считается частью западной культуры: именно в США появился первый цветной комикс, созданный Джозефом Пулитцером, и там же была основана компания DC Comics, задавшая мировые стандарты для рисованных историй о супергероях.

Комиксы в СССР, как проявление буржуазной культуры, не жаловали. Советский писатель и переводчик Корней Чуковский в 1948 году даже посвятил этому аморальному, по мнению литератора, явлению статью в «Литературной газете». Материал вышел под названием «Растление детских душ». В нём автор писал:

«На каждой улице, на каждом углу, у каждого газетчика, в каждом киоске — по самой дешёвой цене, по пять и по десять центов — ребёнку ежедневно навязываются эти кровавые книжки, которые по какой-то зловещей игре языка носят в Америке название „комикс“».

Тем не менее жанр комикса всё равно просачивался на страницы советских газет и журналов, так как связанные одной тематикой или одним сюжетом картинки могли служить наглядным инструментом пропаганды. Во времена социально-политических потрясений это были, например, знаменитые «Окна РОСТА», агитировавшие людей бороться за установление диктатуры пролетариата. В мирное время иллюстрированные рассказы во многих советских журналах пропагандировали образование и просвещение.

В 1950–1970‑х годах, во времена так называемого Серебряного века комиксов, в США подростки увлечённо следили за приключениями Человека-паука, Халка и Железного человека. Советские журналы чаще всего использовали жанр рисованных историй именно в просветительских целях, чтобы сделать познавательную информацию более доступной и занимательной для молодёжи.

Во многих научно-популярных журналах появилась тенденция помещать на внутренней стороне обложки пояснения к статьям в виде комиксов или череды рисунков, объединённых одной тематикой. Из-за неформального запрета на жанр комикса, в советской прессе он часто преподносился не в традиционном виде рисованного рассказа, а в форме объединённых одной тематикой картинок, не всегда связанных друг с другом конкретным сюжетом. Например, составители обращались к форме комикса, иллюстрируя этапы развития технического прогресса или демонстрируя работу инновационных технологий будущего, зачастую в юмористической форме.

VATNIKSTAN составил подборку комиксов, опубликованных в советской прессе в 1950–1970‑х годах. Иллюстрации взяты из журналов «Знание — сила», «Техника — молодёжи» и «Турист». Комикс о возможностях химии. Журнал «Техника — молодёжи». 1957 год Иллюстрации на тему взрыва американского спутника из рубрики «Зарубежный юмор». Журнал «Знание — сила». 1957 год «Любознайкин перемудрил». Журнал «Техника — молодёжи». 1957 год «Синтетический дом». Журнал «Техника — молодёжи», 1957 год «Поправки на время». Журнал «Техника — молодёжи». 1958 год «Мой подвесной мотор». Журнал «Техника — молодёжи». 1958 год «Пластмассы». Журнал «Техника — молодёжи». 1958 год «Из истории связи». Журнал «Техника — молодёжи». 1958 год «Из иностранного юмора». Журнал «Техника — молодёжи». 1959 год «Магнитная запись». Журнал «Техника — молодёжи». 1959 год «Рождение автомата». Журнал «Техника — молодёжи». 1959 год «Стимуляторы роста». Журнал «Техника — молодёжи». 1959 год «Бета Водолея» — типовой псевдонаучно-фантастический роман, I часть. Журнал «Техника — молодёжи». 1961 год «Бета Водолея» — типовой псевдонаучно-фантастический роман, II часть. Журнал «Техника — молодёжи«.1961 год «Один… Два… Много…». Журнал «Техника — молодёжи». 1963 год «Юмор по зарубежным журналам». Журнал «Техника — молодёжи». 1964 год Комикс из выпуска, посвящённого форуму солидарности молодёжи и студентов. Журнал «Техника — молодёжи». 1964 год Эволюция зубной щётки. Журнал «Техника — молодёжи». 1969 год «Электро или пневмо?». Журнал «Техника — молодёжи». 1970 год «„Монстры“ на поле брани» — история развития военной техники. Журнал «Техника — молодёжи». 1973 год «Гвоздь преткновения» — иллюстрированная история об эволюции формы гвоздя. Журнал «Техника — молодёжи». 1974 год Юмористические иллюстрации с элементом комикса. Журнал «Техника — молодёжи». 1975 год «Кирпич дом бережёт» — иллюстрированная история эволюции кирпича. Журнал «Техника — молодёжи». 1977 год «Рельсы, пар и скорость» — иллюстрированная история развития поездов в XIX веке. Журнал «Техника — молодёжи». 1977 год Комикс «Командором в первый раз». Журнал «Турист». 1979 год

Валерия Животовская

https://vatnikstan.ru/archive/poznav-komiksy/

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Жизнь города будущего в журнале «Техника — молодёжи» 1950—1960‑х годов.