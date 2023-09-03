Жизнь города будущего в журнале «Техника — молодёжи» 1950—1960‑х годов

Ежемесячный научно-популярный журнал «Техника — молодёжи» всегда отличался смелыми взглядом в будущее. На его страницах часто можно было встретить доклады, посвящённые техническому прогрессу, проекты по развитию отраслей промышленности, научно-фантастические репортажи из грядущих эпох. С помощью ярких заголовков: «Окно в будущее», «Город будущего», «Грядущему — слово!» — составители ежемесячника привлекали внимание читателей к перспективным или утопичным, а иногда и просто странным задумкам советских инженеров и архитекторов. Особое место в ежемесячнике занимали рубрики, связанные с реформированием устройства города. В 1950–1960‑е годы авторы журнала всё чаще стали обращаться к образу города будущего.

Учёные, публиковавшие урбанистические проекты в «Технике — молодёжи», стремились сделать жизнь советского человека комфортабельнее благодаря открытию нового градостроительного метода. Например, предлагали такое архитектурно-композиционное решение: жилые кварталы расположить вблизи заводов, а санитарный вопрос решить при помощи новых технологий — специальных фильтров, которые будут бороться с пылью и копотью. С перегруженностью общественного транспорта инженеры-конструкторы призывают справляться при помощи новых видов городского транспорта, таких как монорельсовые вагоны, поезда без колёс и движущиеся тротуары.

Об эстетической и развлекательной составляющих города авторы журнала тоже не забыли. Составители «Техники — молодёжи» рисуют красочное будущее советского человека, в котором автомобильные дороги будут залиты цветным цементом, а по выходным граждане будут посещать парки аттракционов, оборудованные по последнему слову техники. Некоторые проекты выглядят так, будто они сошли со страниц фантастических романов. К ним можно отнести идею постройки «Дома-растения». Архитектор утверждает, что из «зёрнышек», посаженных в определённом порядке и правильных условиях, может вырасти полноценный жилой дом.

Предлагаем узнать, как видели будущее авторы журнала «Техника — молодёжи» 1950–1960‑х годов. Дача на воде для семейного отдыха. 1957 год

Цифрами обозначены:

1. Дистанционное управление;

2. Терраса — откидная стенка;

3. Трос, поддерживающий стенку в откинутом положении;

4. Диван-кровать;

5. Кресла;

6. Стол;

7. Плита;

8. Шкаф платяной;

9. Раковина;

10. Спальные места;

11. Санузел;

12. Кладовая;

13. Двигатель. Автодача. 1957 год

1. Прицеп-амфибия. «Он снабжён сигарообразными поплавками, которые позволяют использовать его как лодку. Во время стоянки на нём может быть укреплен брезентовый верх».

2. «Маленький прицепной фургон, рассчитанный на транспортировку малолитражным мотоциклом или мотороллером. Он изготовлен из гофрированного дюраля, вес его менее 100 кг. Внутри такого фургончика устроена двуспальная кровать».

3. Приспособление для ночлега на крыше автомобиля. «Оно особенно удобно для туристов, отправляющихся путешествовать с семьёй. Двое могут спать в автомобиле, а двое — на крыше».

4. Большой фургон со спальней, столовой, кухней. «Вследствие большого веса его пришлось поставить на четыре колеса. Чтобы избежать устройства поворотного механизма, передние и задние колеса сближены. Благодаря этому он так же, как и двухколёсный, послушно катится на буксирующей его машине».

5, 6. Автодачи среднего размера. «Вес их около 300 кг. Внутри каждой — уютная комната площадью в 6–7 кв. м., с двумя кроватями, столом, шкафом».

7. Прицеп, снабжённый мягким верхом. «Он очень удобен для дальних путешествий, так как в сложенном виде компактен и при движении с высокой скоростью не испытывает большого сопротивления воздуха». Поезд без колёс. «Как и современные поезда, он будет перемещаться по рельсовому полотну. Однако вместо колёс у него — скользящее шасси. Принцип такого устройства заключается в том, что между опорной плоскостью шасси и полкой рельса подаётся сжатый воздух. Между плоскостями образуется тонкая плёнка воздуха. В этом случае потери на трение минимальны, а поезд может перемещаться со скоростью около 800 км/час». 1961 год. Цветные цементы. «Можно изготавливать цветной цемент, смешивая при помоле белый клинкер с минеральными красителями: охрой или железным суриком, дающим оттенки от кремового до коричневого; ультрамарином, дающим синие оттенки, и так далее». 1961 год. Мост через море. «Мост можно сделать трёхъярусным: внизу — нефтепровод, в середине — линия для электропоездов, а вверху — автодорога». 1962 год. Микрорайон будущего. «Из таких районов будут складываться города сегодня и завтра. Широкие кварталы, сады и парки, кинотеатры, школы, торговые учреждения. В огромных городах — это прежде всего единый архитектурный ансамбль». 1962 год. Дом, вмещающий в себя несколько посёлков. Проект для Крайнего Севера. «Над зданием возвышается прозрачный купол, который перекрывает образующийся в середине кольца внутренний двор — прекрасное место отдыха для жителей дома-посёлка в условиях 7—8‑месячной полярной зимы.

Все жители посёлка живут и работают в одном доме, где находятся предприятия коммунально-бытового обслуживания, столовая и магазин. Здание обтекаемой формы меньше заносится снегом и имеет не один вход, а несколько. В самую сильную метель жители его не рискуют остаться на улице». 1963 год. Новая форма зданий с «куполами-кристаллами». «Пора подумать о новых формах промышленных и общественных зданий. На смену привычным прямоугольникам должны подняться красивые, прочные и легкие купола-кристаллы». 1963 год. Монорельсовая дорога. «Для средней полосы СССР и Крайнего Севера наиболее подходящей окажется подвесная монорельсовая дорога с закрытой полой путевой балкой, которая надёжно защитит ходовую часть вагонов от непогоды. А в южных районах можно строить монорельсовые дороги навесного типа». 1963 год. Космодром будущего. Слева — ракетоплан типа «летающее крыло». Отсутствие «тела» значительно уменьшает общее сопротивление, улучшает управляемость при планировании перед посадкой на Землю, повышает устойчивость аппарата во всех направлениях.

Высокое здание посередине — пункт координации летающих объектов. Перед главным зданием — открытый участок метро. Справа — самолёт со стартовыми турбовинтомоторными двигателями и полётными — прямоточными плазменно-каскадными двигателями. На автостраде — машины на воздушной подушке. 1964 год Устройство города будущего с динамичной структурой, состоящего из комплексных районов. «В качестве структурной ячейки города можно предложить комбинированный (комплексный) промышленно-селительный район. Средний или крупный город целесообразно проектировать как ряд таких относительно самостоятельных районов. Малый же — как комбинированный район, который может впоследствии влиться в состав среднего или большого города, став его структурным звеном. В результате даже в крупном городе можно сохранить все основные преимущества города малого». 1964 год. Высокотехнологичные аттракционы. «Аттракцион сейчас должен стать одним из средств познания физических законов, одним из „непроизвольных“ стимулов к научному эксперименту. Он должен стать не бездумным развлечением масс, а настоящей наукой, доступной каждому, кто желает испытать тот или иной закон природы, сделать какой-то свой теоретический вывод, подумать о возможностях грядущего». 1965 год. Движущийся тротуар. «Пороки колёсного транспорта совершенно несвойственны движущимся тротуарам. Конвейер практически невозможно переполнить. Пассажиры располагаются по длине ленты равномерно. Конвейер, установленный в тех местах, где больше всего скапливается пешеходов, позволяет избавиться от так называемых пробок, давки и толчеи». 1966 год. Синтез канатной дороги и самолёта. «Засасывая воздух через боковые отверстия, двигатели, расположенные в нижней части вагона, выбрасывают струи воздуха вниз, заставляя вагон парить в воздухе». 1966 год. Театр будущего. 1960 год Закладывание фундамента для «Дома-растения». 1962 год «Воздушные замки». 1963 год Аэропоезд. 1966 год Жилое здание-город. 1967 год

Валерия Животовская

https://vatnikstan.ru/archive/gorod-budushhego/