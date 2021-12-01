Москва. Было — стало - 13

Большой Кисельный переулок. Один из немногих московских уголков, сохранившихся почти в том виде, каким застал его роковой XX век. Кисельные переулки и тупик — память от Кисельной слободы, что когда-то здесь была. Жители её готовили разнообразную снедь, варили напитки, включая квас. Соседние монастыри и кладбища при них (поминки - кисель) превратили этот напиток в фирменный продукт слободы. От того и название.

На обеих фотографиях выделяется большое и мрачноватое здание на дальнем плане. Сейчас оно затянуто строительным покрывалом. Это бывший торговый дом братьев Максимилиана Леонтьевича и Адольфа Леонтьевича Франк. Известное и богатое стекольное предприятие в старой России.

Здание возведено в 1904-м. Потом там размещалось жандармское управление, а в годы советские — высшая школа чекистов, будущая Высшая Краснознамённая школа КГБ СССР имени Дзержинского.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Зимой будущего года старому снимку исполнится 80 лет. Это февраль 1942-го. Застава Ильича (ныне Рогожская Застава). В марте 1929 года на Заставе открылся магазин закрытого рабочего кооператива завода «Серп и моло». Потом он станет универмагом Таганского промторга. Вон он большой и красивый стоит на верхнем снимке.

Москвичи быстро прозвали универмаг «Серым» (по цвету фасада), «У серпа» (близко к станции «Серп и молот») или «Серпушка». К сожалению памятник конструктивизма архитектора Владимира Михайловича Владимирова снесли весной 1988 года. На его месте теперь ТЦ.

Уцелела единственная постройка — бывший жилой дом с высоким фронтоном (левый край двух снимков). В 2025 году дому исполнится 200 лет. Уцелели трамвайные пути.

На старом снимке виден стандартный моторный вагон Мытищинского завода, выпущенный на линию в 1912 году. Эти трамваи возили москвичей вплоть до брежневских времен.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Рождественка получила свое имя по обители Рождества Пречистыя Богородицы (она же Рождественский монастырь). Если вы хорошо посмотрите вдаль двух снимков, то увидите жёлтую колокольню, возведенную в 1830-х годах. Это и есть монастырь. Улица стала по народному московскому говору — Рождественкой.

Слева на двух фотографиях выделяется Новый корпусъ мастерскихъ Императорскаго Строгановскаго Центральнаго художественно-промышленнаго училища (сейчас здесь МАРХИ).

Справа — гостиница «Берлинъ», переименованная в 1914 году, с началом войны с германцами, в «Париж-Англия». Внимательный читатель также заметит на двух снимках купол церкви Николая Чудотворца.

Обе фотографии сделаны с одной точки у Варсонофьевского переулка с разницей около 105 лет.

Слева храм Святителя Николая Мирликийского Никольско-Рогожской старообрядческой общины на Малой Андроньевской улице. Справа тот же храм, но перестроенный до неузнаваемости в советские годы. Проектировал Илья Евграфович Бондаренко. Он гениально обьединил модерн со стилизованными древнерусскими традициями храмового зодчества. Церковь освящена в декабре 1912 года. Конструкция была подстать современности: своды из железобетона, купола на стальной конструкции. Закладка храма состоялась в мае 1910 года при большом стечении богомольного народа. Через два года, в декабре 1912-го, он был закончен и освящен. В храме в 1924 году проходил Всероссийский Собор Древлеправославной церкви (то есть беглопоповцев – старообрядцев). Большое церковной здание вмещало более 1000 человек.

После революции храм был закрыт и отдан под клуб фабрики №4 треста Москвошвей. В 1960-х — клуб производственного швейного объединения «Пионер». Купола снесли, колокольню сломали и превратили в пристройку. Западный фасад был разнесен полностью и перестроен. Алтарный фасад чуть сохранился. Интерьер уничтожен. Интересно, что в 2000-е в храме находился либеральный «Союз правых сил».

Смоленский метромост. Разница между фотографиями 83 года. Верхний снимок — 1938-й. Нижний снимок — октябрь 2021-го.

Мост был открыт в составе участка «Смоленская» — «Киевская». Пассажирское движение началось 20 марта 1937 года. Мост получился скромный для того помпезного времени. Из всех украшений его только четыре огромные вазы у оснований и фирменная буква «М» — символ московской подземки — на замках по обе стороны моста. К сожалению, сейчас букву скрывает медиаэкран. Но на старом снимке она отчётливо видна.

Также, если приглядеться, на старом снимке в пролёте моста, вдали на горизонте виден силуэт ещё не разрушенного храма святителя Николая на Трёх Горах (Нововаганьковский переулок).

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Московская хлебная биржа на Гавриковой площади (ныне Спартаковская). Возведена в 1911 году по проекту Капитолия Абрамовича Дулина. За минувший век здание сильно потрепали. Исчезли скульптуры атлантов, держащих землю. Сбита балюстрада, капители, а также лепнина на фронтоне. Пропало красивое остекление главного торгового зала. В первые советские годы биржа была закрыта за ненадобностью. В 1935 году здесь открылся детский Дом культуры; после войны он стал Домом пионеров. В 1950-е тут открвлся детский ансамбль народного танца «Дружба» организованный Ольгой Васильевной Оберг. Москвичи, чьё детство выпало на ту пору, до сих пор вспоминают её и Ирину Николаевну Миленину. С 1990-х бывшую биржу и дом пионеров занимает театр «Модерн». Обе фотографии сделаны с одной точки.

Большая Молчановка, ныне Новый Арбат

Перед вами церковь Симеона Столпника как раз со стороны унитоженной Большой Молчановки. Храм, возведенный в 1670-е, был приговорён к сносу, но чудом выжил. В 1962 году разрушение остановил Леонид Иванович Антропов, русский архитектор, коллекционер клейменных кирпичей.

Разница между фотографиями около 110 лет.

Угол Воздвиженки и Нижнего Кисловского переулка. Верхний снимок по своему уникальный — на его втором плане видно начало строительства будущего дома Моссельпрома. Отчётливо просматривается торец доходного дома Андрея Игоревича Титова со строительными лесами. Титовский дом станет левым крылом будущего памятника конструктивизма. На первом плане слева частично виден «Соловьиный дом». Он занимал угол Воздвиженки и Нижнего Кисловского переулка. Снесен при Лужкове в 1997 году. На этом месте до сих пор пустырь. Дом Димитрия Тимофеевича Осиповского, что справа, — уцелел. Сегодня его занимает Россотрудничество. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Большая Молчановка на перекрёстке с Борисоглебским переулком. Разница между снимками 108 лет. Сразу бросается в глаза исчезнувшая колокольня на дальнем плане старинной фотографии. Это храм Святителя Николая, что стоял на углу Большой Молчановки и Большого Ржевского переулка. Москвичи называли Никола на Курьих Ножках. Есть несколько версий происхождения такого названия, можете погуглить и решить, на чью сторону встать. Это была маленькая московская церквушка, тесно связанна с историей русской литературы. Прихожанами храма была семья Пушкиных; здесь же был крещён сын Марины Цветаевой, сюда на службу ходил великий Иван Бунин. Церковь снесли в 1934 году. На её месте построена 93-я школа (сейчас 1234-я). Перед храмом отчётливо виден дровяной базарчик. Вывеска: ПРОДАЖА ДРОВЪ И УГЛЯ. Базар (или склад) закрылся в начале 1960-х. К тому времени дома в центре были переведены на газ. Обе фотографии сделаны с одной точки. Именно осенью открывается вид на бывшую дворянскую богадельню имени Степана Дмитриевича Нечаева на Шаболовке. Одно из красивейший зданий старой Москвы. Возведено в популярном в 1900-х годах неорусском стиле. Проектировал великий Роман Иванович Клейн. Он знаком каждому москвичу, например, по торговому дому «Мюр и Мерилиз» на Петровке (сейчас ЦУМ). Богадельня основана Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым и названа в память об отце. Юрий Степанович неожиданно и невероятно разбогател (дядя оставил завещание) и огромное состояние своё тратил на благотворительность. Он финансировал строительство музея изящных искусств (ныне Пушкинский музей) на Волхонке (здание также проектировал Клейн). В богадельне призревались пожилые дворянского сословия. После революции здесь некоторое время был приют для ослепших. Сейчас Рособрнадзор. Обе фотографии сделаны с одной точки. В минувшем июле исполнилось 120 лет Ивану Сергеевичу Николаеву, замечательному архитектору советской поры. Он уверенно вошёл в историю отечественной архитектуры с проектом дома-коммуны Текстильного института, что раскинулся на улице Орджоникидзе и 2-го Донского проезда. Возведенный чуть меньше века назад — в 1929/1931 гг. — дом по сию пору смотрится как современное здание. Первые годы советской власти архитектура играла роль социальной технологии. Коммуну Николаева называли машиной для жилья, ибо планировка его была заточена под строгий распорядок дня студентов. К сожалению советский авангард по причине дефицита исполнялся из недолговечных материалов. Например, из шлакобетона, а он со временем рассыпается в прах. Несколько лет назад здание бывшей коммуны пришлось фактически выстроить заново. Так что на нижнем снимке не тот же дом, а новодел, повторяющий в общих чертах творение Ивана Сергеевича. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Поварская улица — это музей русского зодчества под открытым небом. Что ни здание, то история или красивая архитектура, а чаще всего — то и другое вместе. Этот прекрасный дом №50 с 1930-х известен москвичам под тремя буквами — ЦДЛ (центральный дом литераторов). Построен в конце 1880-х для князя Бориса Владимировича Святополк-Четвертинского. Проектировал талантливый самоучка Пётр Сергеевич Бойцов, архитектор без образования и очень плодовитый художник. Последняя частная владелица дома — графиня Александра Андреевна Олсуфьева, бывшая статс-дамой императрицы Александры Федоровны. Фасад был изменён, это хорошо видно на фотографиях. Но утверждают, вполне сохранились интерьеры. Сейчас здесь ресторан. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет. Живописный уголок старой Москвы — стрелка Спиридоновки и Гранатного переулка (в советские годы — Алексея Толстого и Щусева). Вот уже 120 лет стрелку украшает доходный дом братьев Михаила и Николая Армянских. Уникальный памятник строился в три этапа. В 1899 году поставлен трехэтажный дом по Гранатному переулку — архитектор Георгий Александрович Кайзер. Спустя два года по Спиридоновке возводятся дом по проекту Виктора Андреевича Величкина. Архитектор объединяет строение с домом Кайзера. Спустя 30 лет трест «Моснадстрой» настраивает дом на один этаж, а со стороны Гранатного на два этажа. В советские годы дефицит площадей заставил надстроить множество зданий. До революции доходный дом братьев Армянских предлагался для сдачи жилья внаем. Братья — этнические армяне — учредили в доме недорогое общежитие для студентов-соплеменников. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Мы на Новинском бульваре. Нижняя фотография дана в ином масштабе, чтобы вы могли оценить изменения. Большой сталинский дом №28 по Новинскому бульвару строился в три этапа. Перед 1914 годом начали возводить жилой пятиэтажный корпус. Но война сорвала планы — строительство заморозили. В конце 1920-х долгострой оживает. Здание заканчивают по проекту Ивана Ивановича Рерберга (он архитектор Центрального телеграфа и 14-го корпуса Кремля) в конструктивистском стиле. В доме нет кухонь, а только ячейки для разогрева готовой еды — жильцы встречаются в общей столовой на первом этаже. В 1950-м архитектор Николай Александрович Хохряков в соавторстве с Курочкиным капитально перестраивает, надстраивает и объединяет строение Рерберга в кооперативный дом для сотрудников Гидрометеослужбы. При сравнении легко угадываюттся границы нового и старого зданий. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Мы на Большой Лубянке у Сретенского монастыря. Верхняя фотография — 1928 год. Началось уничтожение Никольской церкви (она на первом плане) и стоящей за ней колокольни со Святыми воротами. Приглядитесь к черно-белому снимку. По Лубянке идёт трамвай. У обители он сделает плавный поворот, чтобы обойти монастырские постройки. По традициям храмового зодчества церкви часто выходили за линию улиц, придавая им косой и кривой вид. В итоге, Лубянка немного спрямилась. Главный Сретенский храм монастыря был перестроен под общежитие сотрудников Наркомата внутренних дел. В монастыре был штаб русского ополчения в 1611 году. В Отечественную войну 1812 года — госпиталь. На монастырском погосте хоронили умерших воинов. В советские годы на кладбище была построена средняя школа №16. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Рубцове. Нынешняя улица Бакунинская. Бывшая дворцовая церковь царя Михаила Фёдоровича. Село Рубцово было загородной резиденцией Романовых. Оно принадлежало роду Захарьиных-Юрьиных задолго до того, как Михаила венчали на царство.

Храм заложен в 1619 году в память освобождения Москвы от польских оккупантов. Закончили и освятили спустя 7 лет, в как раз в эти ноябрьские дни 1626 года. Село постепенно стало Покровским. В XIX веке при храме собралась Покровская община сестер милосердия.

В советские годы храм был закрыт, церковный погост уничтожен, снесены ворота и ограда со звонницей. Храм был передан на баланс «Метростроя», а в 1960-е здесь уже располагалась республиканская русская хоровая капелла (в храме хорошая акустика). В 2003 году каппела переехала; в храме идут службы по старому обряду.

Разница между фотографиями почти 140 лет.

Трудно поверить, что на снимках одна и та же Покровская улица (ныне Бакунинская). Верхняя фотография — начало 1930-х. Спустя 90 лет уцелел единственный дом — палаты купца 1-й гильдии Данила Никитина Щербакова. Возведенный в начале 1770-х, он должен был пойти под снос в 1986 году. Дом стоял на пути того, что называют Третье транспортное кольцо. Но запротестовали москвичи, краеведы. Люди выходили на ночные дежурства, писали в инстанции. В итоге, тогдашний 1-й секретарь МГК Борис Ельцин поручил изменить трассировку дороги. Дом уцелел, а реставраторы вернули первоначальный облик. Его проектировал архитектор Петр Бортников. Городская легенда гласит, что у Щербакова останавливался на ночь император Павел. Долгие годы дом принадлежал купцам-братьям Смирновым, на первом этаже у них был дешёвый трактиръ. В советские годы — снова пивнушка и молочный. Сейчас здание пустует, если не ошибаюсь.

Кузнецкий мост. Разница между фотографиями около 120 лет. Определить время, когда был сделан верхний снимок, легко. С его правого края в кадр лезет доходный дом Российского страхового от огня общества. Проектировал Леонтий Николаевич Бенуа; дом возведён в 1906 году. На старинной фотографии его ещё нет.

Не поменял цвета фасада (жёлтый и поныне) доходный дом князя Гагарина; а на дальнем плане хорошо видны здания, что на углу Кузнецкого моста с Рождественкой — Московский международный торговый банк и торговый дом Третьяковых.

Московские фешенебельные улицы украшали красивые тканевые маркизы на окнах. Они придавали городу утонченный вид.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Рогожская трамвайная электроподстанция на углу Большой Андроньевской и Школьной (ранее 1-я Рогожская). Построена в 1908 году.

С 1907 года трамвайное движение в Москве питалось от Центральной электростанции, что на Болотной набережной. Энергия поступала в контактную сеть через девять тяговых подстанций. Семь из них располагались в отдельных зданиях. Одна была совмещена непосредственно с центральной электростанцией, ещё одна — в Миусском депо.

Рогожская подстанция носила №5 и находилась недалеко от конечной остановки 23-го маршрута, что у Сенной площади (сейчас площадь Ильича). От Рогожской заставы тогда можно было доехать до Хамовников без пересадки. На Сенной толкался рынок — народу всегда масса, трамвай был необходим.

Здание более чем за 120 лет не поменяло назначение и даже номер. Это до сих пор тяговая электроподстанция №5.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.

Смоленская улица, Смоленская площадь. Как часто мы были здесь, не задумываясь, а почему, собственно, они Смоленские. Ответ на верхнем снимке. Храм во имя Смоленской иконы Божией Матери. Он дал свое имя улице, переулкам, площади, бульвару и даже известному в свое время Смоленскому рынку. Кстати, Арбатские ворота тоже назывались Смоленскими.

Ничего из того, что вы наблюдаете на старинной фотографии не дожило до нашего времени. Известно, что храм стоял на стрелке Плющихи и Смоленской улицы. Он был возведён в 1690-е годы. Колокольня была поставлена в 1818-м. Храм славился своими колоколами. Он был закрыт в 1929 году; снесен в 1933-м. Старая Москва ушла. Здесь сложился новый и тоже уже исторический облик с высоткой МИДа в центре.

Обе фотографии сделаны с одного места. Нижняя фотография специально дана в ином масштабе, чтобы вы могли оценить изменения.

На этой фотографии вся судьба советского авангарда — ярко вспыхнувшего и быстро погасшего вместе с социальной революцией 1920-х. Так называемое Белое общежитие Текстильного городка на 2-м Донском проезде, неподалеку от знаменитого дома-комунны архитектора Николаева.

Здание возведено в середине 1920-х. Проектировщики пытались хоть как-то разнообразить его сугубо функциональный фасад.

Между двумя очень выразительными ризалитами поместили двухэтажный вестибюль с остекленным залом на втором этаже. Получилось красиво. Но оказалось неудобно. Вечный дефицит площадей и холодный климат заставил перестроить (вернее достроить) дом уже в 1938 году. В результате ушла идея, и авангард обратился обычной, даже несколько скучноватой советской пятиэтажкой. Жителей предполагалось называть коммунарами, но и этот неологизм быстро канул в лету.

Дому скоро 100 лет. И не скажешь даже. Охраняется как памятник... Обе фотографии сделаны с одной точки.

Варгунихина гора. Самой горы давно уже нет, но место осталось. Варгуниха занимала территорию в границах Шубинкого и Проточного переулков, Смоленской набережной и Садового кольца. Перед вами склон Варгунихинской горы снятый от Дорогомиловского моста. На дальнем плане старинного снимка виден храм Смоленской иконы Божией Матери. На первом плане старообрядческий храм Николы Чудотворца. Его заложили в мае 1914 года; закончили и освятили 13 декабря 1915-го. Храм проектировали Владимир Дмитриевич Адамович и Владимир Матвеевич Маят. Исконная храмовая форма и ультрасовременное для тех лет исполнение (железобетон). В 1930-е здание бывшей церкви взял на баланс завод «Напильник»; а перед войной храм снесли. На его месте давно стоит кремовый жилой дом. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 100 лет. Грандиозное здание Даниловского Мосторга на Люсиновской улице. Официально магазин никогда так не назывался. Местные звали просто Мосторг, все остальные уточняли — Даниловский. «Паспортное» же название — Москворецкий промторг. Советская власть в 1920-е пыталась упорядочить стихийную уличную торговлю. Места для универмагов зачастую выбирались прямо у рынков. Недалеко от Данилова монастыря такой рынок был. Первый проект магазина создал инженер Алексанр Болдырев. Здание начали строить в 1930 году, но работы вскоре остановились (как всегда деньги). Чуть позже стройка занялась по-новой, и проект Болдырева был пересмотрен архитектором Георгием Константиновичем Олтаржевским (младший брат Вячеслава Олтаржевского, автора ВДНХ и Смоленского универмага). Универмаг открылся 9 августа 1936-го. Кто помнит отдел «Игрушки» на втором этаже? (без родителей не пускали). У магазина, там где сейчас газон, было трамвайное разворотное кольцо. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Перед вами пассажирский полустанок или остановочный пункт Потылиха (36-я верста Московской окружной железной дороги). Одна из очень немногих станций в России, где выход на платформу был организован через верхний этаж, по ажурному чугунному мосту. Железнодорожная ветка проходила здесь по высокой насыпи, иного решения быть не могло. Чугунного моста давно уже нет, но осталось прекрасное здание, которому почти 115 лет.

Проектировал его великий русский архитектор Александр Никанорович Померанцев (автор ГУМа).

Московская окружная железная дорога (МОЖД) накануне потрясений 1917 года стала новой границей Москвы. Хотя дорогу начинали строить на некотором отдалении от города, чтобы сократить грузовой транзит.

Движение по МОЖД началось летом 1908 года. Остановочный пункт Потылиха был одним из двух полустанков на всем протяжении дороги. Второй был на Ходынке — Военное поле. Всего станций (если считать по старинным картам) — 14.

Дорога проходила по местам незаселенным (что видно по верхней фотографии), потому успехом у москвичей не пользовалась. Пассажирское сообщение отменили почти сразу же — нерентабельно! Дачники не ездили, а пролетариат, живущий на окраинах, платить за место в вагоне не мог. В 1909-м перевозка людей была возобновлена, но в 1934-м её отменили окончательно. Потылиха превратилась в жилой дом...

Померанцев изначально предусмотрел квартиры для путейцев. Относительно недавно здание реставрировано. Это памятник архитектуры (официально).

В те годы Потылихинская слобода представляла собой бескрайнее поле. За 110 лет всё здесь невероятно застроили.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 115 лет.

Нынешняя улица Стасовой до 1920-х носила весьма прозаичное название 1-й Донской проезд или 1-й проезд Донского монастыря. При Совесткой власти религиозное название было заменено на нейтральное; проезд стал Обозным. С 1960-х проезд носит имя большевички Елены Стасовой (партийная кличка Гуща).

Вокруг Донского монастыря жила монастырская слобода; она не сохранилась. Но поле перед обителью уцелело — сейчас здесь Донская площадь. До революции поле использовали для игр в футбол. Кажется, это было одно из главных футбольных полей старой Москвы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 130 лет.

Денежный переулок от перекрёстка с Арбатом. Дата верхнего снимка легко определяется по зелёному трехэтажному дому на втором плане справа. На старинной фотографии дом уже почти возведён, работы вот-вот завершатся. Его как раз закончили в 1913 году. Так что разница между снимками 108 лет.

В советские годы Денежный носил имя Леонида Александровича Веснина — старшего из братьев-архитекторов. Переулок почти не изменился. Только правая сторона пошла под снос. Здесь стояла церковь Живоначальной Троицы. Она, к сожалению, в кадр не попала. Храм разрушили в начале 1930-х, чтобы освободить место под строительство Московского дома туризма (он частично виден на нижнем снимке). Ещё угловой дом Рахманова (слева) в те же годы был надстроен на один этаж.

С первых советских лет и до сих пор в доме Рахманова на первом этаже работает аптека. До этого был магазин «Мануфактура».

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Стало известно, что через несколько лет Музей «Гараж» откроет новое выставочное пространство в павильоне «Шестигранник» в Парке Горького. Павильон восстановит архитектурное бюро SANAA. Находиться он будет совсем рядом с нынешним местоположением «Гаража».

Тесная связь «Гаража» с объектами архитектурного наследия не случайна. Ни одно из зданий Музея не было построено специально. Первое здание, Бахметьевский гараж, — бывший автобусный парк. Нынешнее здание — бывший ресторан «Времена Года». Не будем забывать и про временный выставочный павильон от Шигеру Бана, и про временные здания летнего кинотеатра на площади Искусств.

На верхней фотографии «Шестигранник» в прошлом. На нижней картинке — так он будет выглядеть через несколько лет. Обещают, что это не просто еще одно здание, а, скорее, переосмысление пространства, и города, и современного музея.

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Образец социалистической архитектуры. Фабрика-кухня №2 Московского союза потребительских обществ. Улица Тульская.

У конструктивистских построек рубежа 1920/1930-х годов одинаковая судьба. При первой же возможности их достраивали, надстраивали, пристраивали, стирая напрочь первоначальный архитектурный замысел.

Стеклянные галереи, плоские крыши-солярии, веранды, летние террасы закладывались кирпичом и шлакоблоком, превращались в этажи и квадратные метры. Наша вечная борьба с холодным климатом и дефицитом площадей не оставляли конструктивизму и шанса.

Фабрика-кухня построена в 1929-м по проекту Сергея Николаевича Курабцева. Здание капитально перестроили и облицевали мрамором.

Кухня предназначалась для питания рабочих Даниловской мануфактуры, но сейчас в здании режимный Институт безопасного развития атомной энергетики.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей ровно 90 лет.