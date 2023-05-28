Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55

Теперь к новостям.
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятники Героям России генерал-лейтенанту Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко
В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, личный состав авиабазы и представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Памятная церемония завершилась минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих и прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей. В конце мероприятия военнослужащие возложили цветы к памятникам героев.
https://t.me/mod_russia/26466?single
В Перми открыли памятную доску в честь Виктора Сунцова — защитника отечества, погибшего год тому назад. Вот та самая единственная политика памяти, которую нужно проводить.Доска установлена у дверей школы, где учился Виктор. Это крайне важно. У подрастающего поколения должен быть пример мужества и самоотверженности. Герой, который, возможно, когда сидел за той же партой, что и они.Как и обещал, увековечили память о нашем земляке Викторе Сунцове. Ровно год назад он героически погиб, защищая Родину. Виктор на протяжении 20 лет воевал в горячих точках и принимал участие в различных вооруженных конфликтах, с первых дней спецоперации он ушел на передовую. Мемориальная доска появилась в пермской школе №3, где учился Виктор. Открыли её вместе с его семьей и близкими – мамой, женой, двумя замечательными сыновьями, друзьями.Мы знаем, что героями не рождаются – ими становятся. И за этим стоит огромная работа над собой и любовь к Отечеству. Поэтому мы обязаны сохранить память о всех героях, отдавших жизнь за наше мирное небо.
https://t.me/mahonin59/2769
В Москве 11 мая появилось граффити ко Дню Донецкой Народной Республики Уличные художники отдали дань чести павшим Героям ДНР. На рисунке — первый Глава Александр Захарченко, «Гиви», «Моторола», «Водяной», «Корса» и «Воха».
Они начали, а мы — победим. Приятно видеть такую реакцию в столице.
https://t.me/c/1801542020/4717
Народное творчество.Фронтовое творчество. Рисунок на дорожной пыли "буханочки".
https://t.me/Ugolok_Sitha/13607
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Шевроны (я уж думала закончились, но нет, еще наскребла):Ну и, традиционно, немного юмора.Говорят, ФСО сегодня утром перехватила Медведева в коридорах Кремля. В 3 метрах от комнаты с ядерным чемоданчиком.О! Дмитрий Анатольевич дошел до компьютера, после неудачной попытки выкрасть ядерный чемоданчик! Уже готовы логотипы новой избирательной кампании Байдена - 2024.КрасивА жить не запретишь!Народное творчество.
И на этом сегодня всё.
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