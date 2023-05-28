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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Теперь к новостям.
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятники Героям России генерал-лейтенанту Валерию Асапову и старшему лейтенанту Александру Прохоренко Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55
 Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55В торжественной церемонии открытия и освящения памятника приняли участие командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, личный состав авиабазы и представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Памятная церемония завершилась минутой молчания в память о погибших в Сирии военнослужащих и прохождением торжественным маршем с отданием воинских почестей. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55В конце мероприятия военнослужащие возложили цветы к памятникам героев.
https://t.me/mod_russia/26466?single

В Перми открыли памятную доску в честь Виктора Сунцова — защитника отечества, погибшего год тому назад. Вот та самая единственная политика памяти, которую нужно проводить.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Доска установлена у дверей школы, где учился Виктор. Это крайне важно. У подрастающего поколения должен быть пример мужества и самоотверженности. Герой, который, возможно, когда сидел за той же партой, что и они.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Как и обещал, увековечили память о нашем земляке Викторе Сунцове.  Ровно год назад он героически погиб, защищая Родину. Виктор на протяжении 20 лет воевал в горячих точках и принимал участие в различных вооруженных конфликтах, с первых дней спецоперации он ушел на передовую. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Мемориальная доска появилась в пермской школе №3, где учился Виктор. Открыли её вместе с его семьей и близкими – мамой, женой, двумя замечательными сыновьями, друзьями.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Мы знаем, что героями не рождаются – ими становятся. И за этим стоит огромная работа над собой и любовь к Отечеству. Поэтому мы обязаны сохранить память о всех героях, отдавших жизнь за наше мирное небо.
https://t.me/mahonin59/2769

В Москве 11 мая появилось граффити ко Дню Донецкой Народной Республики  Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Уличные художники отдали дань чести павшим Героям ДНР. На рисунке — первый Глава Александр Захарченко, «Гиви», «Моторола», «Водяной», «Корса» и «Воха».  
Они начали, а мы — победим. Приятно видеть такую реакцию в столице.
https://t.me/c/1801542020/4717
Народное творчество.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Фронтовое творчество. Рисунок на дорожной пыли "буханочки".
https://t.me/Ugolok_Sitha/13607

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Мир, который приготовил нам Запад. 2023г. Художник  Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55"Моя новая картина о взятии аэродрома Антонов 24 февраля 2022г." Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55На рубеже обороны. Художник @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Автор Матвей КуликовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Работа нашего товарища @dazbastadrawНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Рисунки от Алана, 14 летНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Рисунки прислал Андрей ЕфремовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Рисунки прислал Андрей ЕфремовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55«Искра», военнослужащий 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтфлота России и кот Чебурек. 23 запорож обл. Автор: mydrawingdiaryНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Под Русским городом Киевом, февраль 2022. Автор: mydrawingdiary
Шевроны (я уж думала закончились, но нет, еще наскребла):Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Ну и, традиционно, немного юмора.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Говорят, ФСО сегодня утром перехватила Медведева в коридорах Кремля. В 3 метрах от комнаты с ядерным чемоданчиком.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55О! Дмитрий Анатольевич дошел до компьютера, после неудачной попытки выкрасть ядерный чемоданчик!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55 Уже готовы логотипы новой избирательной кампании Байдена - 2024.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55КрасивА жить не запретишь!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 55Народное творчество.
И на этом сегодня всё.

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