Большая Игра — краткий обзор мирового беспорядка на краю войны

Так что «Винтовка рождает власть» и «Побеждают большие батальоны». Заканчиваем перевооружение армии и игнорируем все словесные истерики Запада. Не с кем и не о чем там разговаривать.

Давайте же посмотрим, каковы основные конфликты в мире на сегодняшний день, и из-за чего они происходят.

Начнём с «моей любимой» Турции, которая пытается отжать себе часть территории Сирии, Ливии и ещё нескольких стран, а также аннексировать Азербайджан (или кто-то сомневается, что таковы её планы?

Конфликт в Йемене, потому что саудиты хотят увеличить подконтрольную им территорию.

Пограничный конфликт между Китаем и Индией, и там периодически звучит артиллерия и бывают трупы пограничников с обеих сторон. Из-за чего? Из-за спорных территорий.

Чего там хотят японцы от России? Да так хотят, что уже семьдесят с лишним лет никак не могут подписать мирный договор? Ой, территорий! Надо же! Которые «не важны».

За что воюет постмайданная Украина на Донбассе? За людей? Нет, конечно. За территории!

А тут ещё пишут, что Марокко собирается воевать с Испанией за то, чтобы вернуть себе контроль над расположенными в Африке формально испанскими Сеутой и Мелильей. В 2002 году там уже был небольшой конфликт, и теперь они готовятся его повторить, но уже в больших масштабах. Это уже какая-то «ре-реконкиста» получается.

Или возьмём Польшу (пока фигурально). У неё территориальные претензии почти ко всем соседям – к Германии (правда туда они открыто гавкать пока опасаются), к Чехии, к Украине и к Белоруссии. И соответствующие амбиции, которые гоноровые поляки особо не скрывают.

А конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за чего? Из-за Карабаха, то есть из-за территории!

Франция, Германия, Британия, Италия, Испания – все они воюют с помощью своих экспедиционных корпусов за колонии в Африке (Мали, ЦАР, Конго и ещё ряд стран центральной Африки и Магриба).

Иран воюет с Израилем и саудитами через свои прокси-структуры.

Если какие-то конфликты почти не освещаются в наших СМИ, то это не значит, что их не существует.

По всей планете идёт множество конфликтов различной направленности и интенсивности. Территориальных, этнических, религиозных и экономических.

Опять же, Евросоюз в очередной раз продемонстрировал тотальный неадекват, русофобию и отсутствие самостоятельности в принятии решений, когда проголосовал за введение очередных санкций против России «за отравление Навального».

Суда не было, ни малейших доказательств нет (в том числе того, что Навальный вообще был отравлен, не говоря уже о том, чтобы доказать нашу причастность) – но нас обвиняют.

На фоне этого даже Лавров был вынужден констатировать «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят».

По этой Урсуле отдельно ниже.

То есть даже ультратерпеливая российская дипломатия, годами разговаривавшая с европейскими чиновниками, как с детьми с задержкой развития (почему «как»?), вынуждена признать, что они неадекватны и недоговороспособны.

Евросоюз в глубочайшем кризисе. И вся эта свора «фонов» и «деров» уверена, что они могут порешать свои проблемы за счёт России. Опять. Снова. В который раз. Они ещё и принципиально необучаемые.

Так что «Винтовка рождает власть» и «Побеждают большие батальоны». Заканчиваем перевооружение армии и игнорируем все словесные истерики Запада.

Не с кем и не о чем там разговаривать.

P.S. И наводим порядок в нашем ближайшем окружении. Всеми необходимыми методами и средствами.

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-bolshaya-igra-kratkij-obzor-mirovogo-besporyadka-na-krayu-vojny/

Блатная Урсула

Тут давеча товарищ Лавров заявил, что с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен невозможно ни о чём договариваться и, видимо, нужно на время прекратить с ними общаться.

В связи с чем у меня возникло много вопросов по этой самой Урсуле (не к ней, а про неё). Я взял маленькую лопатку (кто-то кроме меня вообще помнит этот эпический мем?!) и начал копать.

Итак, поехали.

Для начала мне стало интересно, какими такими особыми качествами нужно обладать, чтобы стать главой Евросоюза? Оказалось, что для этого вполне достаточно, чтобы твой папа был высокопоставленным чиновником Евросоюза.

Урсулочка у нас, можно сказать, с младенчества в политике. Папа её – Эрнст Альбрехт (графская фамилия у неё от мужа, а сама она из семейства барыг), один из лидеров немецкой ХДС, затем возглавлял Генеральный директорат по конкуренции. И чтобы никто не мог конкурировать с его дочечкой, впихнул её на тёплое место.

Сначала в парламент Нижней Саксонии (одновременно с этим семья жила почему-то в Калифорнии, США, а не в этой самой Саксонии), потом в претенденты на пост президента Германии (но там Урсулочке не подфартило, у других немецких политиков тоже есть дети), а потом внезапно стала главой Евросоюза.

Тем более внезапно, что по образованию Урсулочка у нас врач-гинеколог. Я, конечно, понимаю, что европейская политика и женские половые органы во многом схожи, но всё же не до такой степени.

Это вообще-то называется непотизм и кумовство, но любой наш доморощенный либерал будет старательно отворачиваться и нервно шипеть «Это другое, понимать надо!».

Ах да, этот же гинеколог до этого была министром обороны Германии! Вот объясните мне, какими критериями руководствовались, когда её назначали на эту должность? «Папа очень сильно попросил»?

Дополнительный штрих к портрету: Единственная законодательная инициатива госпожи фон дер Ляйен, которую мне удалось найти – это предложение не удалять порносайты с педофильским содержимым, а вместо этого ставить предупреждение, что сайт содержит запретный контент. К счастью, данное предложение пока провалилось, но педофильское лобби налицо.

Ну и второй вопрос, который у меня возник: а когда (и как) её, собственно, выбрали?

Вы помните, чтобы в новостях гремело «прошли выборы главы Евросоюза, в напряжённой борьбе победила Урсула фон дер Ляйен»? И я не помню. Потому что их не было.

Глава Евросоюза НЕ выбирается на прямых всеобщих выборах. «Диктатор» Путин выбирается. «Диктатор» Лукашенко выбирается. А «демократический» лидер ЕС – не выбирается!

Решение о назначении главы Еврокомиссии принимается кулуарно. Непонятно кем. Видимо, истинными хозяевами Европы.

Помнится мой любимчик Найджел Фарадж говорил ещё её предшественнику Жану-Клоду Дрункеру… извините, Юнкеру, просто повторил за Фараджем… говорил «А кто вы, собственно, такой? Вас никто не выбирал!».

После чего послал этого самого Юнкера в пешее эротическое и вывел свою страну из состава ЕС.

С тех пор ничего не изменилось, Евросоюзом управляют какие-то непонятные мутные персонажи с блатным прошлым и невнятными компетенциями. К тому же не обладающие ни малейшей демократической легитимностью.

Какая-то засунутая папочкой по блату в политику гинеколог-педофил – это лицо Европейского Союза?

И эти люди потом нам рассказывают что-то про честные выборы, демократию и борьбу с коррупцией? Серьёзно?



https://news-front.info/2020/10/14/aleksandr-rodzhers-blatnaya-ursula/