Ботанический сад весной

Я имею ввиду московский Ботанический сад. Как я уже говорила и не раз, он находится не так далеко от моего дома.. А на территории Москвы он граничит с ВДНХ. В общем решили с приятельницей пробежаться, поскольку там расцвела черёмуха. Впрочем в Москве она везде зацвела.Клён ракстускает еще свои клейкие листочки.Вот целое дерево в цвету.Кажется вишня. Я не стала ближе подходить.И вообще, на территолрии Ботсада сейчас много цветущих деревьевК счастью теперь сад постоянно вычищают и следят за ним тщательноДень не выходной, но посетителей и гуляющих достаточно.Не знаю, что расцвело из кустарниковМожет багульник.РододендронВпереди главное здание Ботсада с прудом.Бесподобные белые махровые нарцисы. А еще...В этом году привезли лебедей. Две пары, как видите.В прошлом году их не было.Пруд застывает, поэтому их забирают.Один из белых вышел на берег почистить перышкиА тут виден впереди главный входПомашем им ручкой и идем дальшеА мы идем дальшеЭто травка цветущая вероникаУ вишни очень тонкий запах.А это сакураК сожалению она уже отцветает.Японский садикНу и утки. Куда без них. Жаль еще не могу свадебный лягушачий хор подключить))))В садике еще есть пару цветущих сакур, но в сам садик мы не пошлиЛепестки слетели в воду. Это так красиво...О! Решил вылезти на сушуАааа, понятно. К девочке намылился.ОгариТоже решили приземлиться)))Опоздали на цветение сакуры, зато наши вмшни стоят кипельно-белыеЦветет трава ковромКуда ни глянь, обязательно наткнешься на что-то цветущееЛюблю это время годаДикая маргариткаБеседка недалеко от Японского садика. Крыша покрылась мхом.Одинокий тюльпан в полеТакой же одинокий нарцис.А вот и незабудка садоваяЛистья лопухиКстати, совсем не ожидала, что она имеет тонкий запахВетренницаА еще лапчатка желтаяПчелка полакомиласьЭто дерево - маньчжурский орех. Летом его практически не видно за листвой.спмтспарМостик ведет на ВДНХДевушка снимает собаку в розовом комбинезоне на фоне розового куста.Ну и чуть-чуть ВДНХМахровые нарцисыЦелая клумба гиацинтов перед входом на ВДНХ. И на этом наша прогулка сегодня завершилась.
Ботанический сад весной
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