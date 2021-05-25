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Ботанический сад весной

Я имею ввиду московский Ботанический сад. Как я уже говорила и не раз, он находится не так далеко от моего дома.. А на территории Москвы он граничит с ВДНХ. В общем решили с приятельницей пробежаться, поскольку там расцвела черёмуха. Впрочем в Москве она везде зацвела.Ботанический сад веснойКлён ракстускает еще свои клейкие листочки.Ботанический сад веснойВот целое дерево в цвету.Ботанический сад веснойКажется вишня. Я не стала ближе подходить.Ботанический сад веснойИ вообще, на территолрии Ботсада сейчас много цветущих деревьевБотанический сад веснойБотанический сад веснойК счастью теперь сад постоянно вычищают и следят за ним тщательноБотанический сад веснойДень не выходной, но посетителей и гуляющих достаточно.Ботанический сад веснойНе знаю, что расцвело из кустарниковБотанический сад веснойМожет багульник.Ботанический сад веснойРододендронБотанический сад веснойВпереди главное здание Ботсада с прудом.Ботанический сад веснойБесподобные белые махровые нарцисы. А еще...Ботанический сад веснойВ этом году привезли лебедей. Две пары, как видите.Ботанический сад веснойБотанический сад веснойВ прошлом году их не было.Ботанический сад веснойПруд застывает, поэтому их забирают.Ботанический сад веснойОдин из белых вышел на берег почистить перышкиБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойА тут виден впереди главный входБотанический сад веснойПомашем им ручкой и идем дальшеБотанический сад веснойА мы идем дальшеБотанический сад веснойЭто травка цветущая вероникаБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойУ вишни очень тонкий запах.Ботанический сад веснойА это сакураБотанический сад веснойК сожалению она уже отцветает.Ботанический сад веснойЯпонский садикБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойНу и утки. Куда без них. Жаль еще не могу свадебный лягушачий хор подключить))))Ботанический сад веснойБотанический сад веснойВ садике еще есть пару цветущих сакур, но в сам садик мы не пошлиБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойЛепестки слетели в воду. Это так красиво...Ботанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойО! Решил вылезти на сушуБотанический сад веснойАааа, понятно. К девочке намылился.Ботанический сад веснойОгариБотанический сад веснойБотанический сад веснойТоже решили приземлиться)))Ботанический сад веснойБотанический сад веснойОпоздали на цветение сакуры, зато наши вмшни стоят кипельно-белыеБотанический сад веснойЦветет трава ковромБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойКуда ни глянь, обязательно наткнешься на что-то цветущееБотанический сад веснойЛюблю это время годаБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойДикая маргариткаБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБотанический сад веснойБеседка недалеко от Японского садика. Крыша покрылась мхом.Ботанический сад веснойОдинокий тюльпан в полеБотанический сад веснойТакой же одинокий нарцис.Ботанический сад веснойА вот и незабудка садоваяБотанический сад веснойЛистья лопухиБотанический сад веснойКстати, совсем не ожидала, что она имеет тонкий запахБотанический сад веснойВетренницаБотанический сад веснойБотанический сад веснойА еще лапчатка желтаяБотанический сад веснойБотанический сад веснойПчелка полакомиласьБотанический сад веснойБотанический сад веснойЭто дерево - маньчжурский орех. Летом его практически не видно за листвой.

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природафото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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