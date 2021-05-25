Ботанический сад весной

Я имею ввиду московский Ботанический сад. Как я уже говорила и не раз, он находится не так далеко от моего дома.. А на территории Москвы он граничит с ВДНХ. В общем решили с приятельницей пробежаться, поскольку там расцвела черёмуха. Впрочем в Москве она везде зацвела. Клён ракстускает еще свои клейкие листочки. Вот целое дерево в цвету. Кажется вишня. Я не стала ближе подходить. И вообще, на территолрии Ботсада сейчас много цветущих деревьев К счастью теперь сад постоянно вычищают и следят за ним тщательно День не выходной, но посетителей и гуляющих достаточно. Не знаю, что расцвело из кустарников Может багульник. Рододендрон Впереди главное здание Ботсада с прудом. Бесподобные белые махровые нарцисы. А еще... В этом году привезли лебедей. Две пары, как видите. В прошлом году их не было. Пруд застывает, поэтому их забирают. Один из белых вышел на берег почистить перышки А тут виден впереди главный вход Помашем им ручкой и идем дальше А мы идем дальше Это травка цветущая вероника У вишни очень тонкий запах. А это сакура К сожалению она уже отцветает. Японский садик Ну и утки. Куда без них. Жаль еще не могу свадебный лягушачий хор подключить)))) В садике еще есть пару цветущих сакур, но в сам садик мы не пошли Лепестки слетели в воду. Это так красиво... О! Решил вылезти на сушу Аааа, понятно. К девочке намылился. Огари Тоже решили приземлиться))) Опоздали на цветение сакуры, зато наши вмшни стоят кипельно-белые Цветет трава ковром Куда ни глянь, обязательно наткнешься на что-то цветущее Люблю это время года Дикая маргаритка Беседка недалеко от Японского садика. Крыша покрылась мхом. Одинокий тюльпан в поле Такой же одинокий нарцис. А вот и незабудка садовая Листья лопухи Кстати, совсем не ожидала, что она имеет тонкий запах Ветренница А еще лапчатка желтая Пчелка полакомилась Это дерево - маньчжурский орех. Летом его практически не видно за листвой.

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Мостик ведет на ВДНХ

Девушка снимает собаку в розовом комбинезоне на фоне розового куста.

Ну и чуть-чуть ВДНХ

Махровые нарцисы

Целая клумба гиацинтов перед входом на ВДНХ. И на этом наша прогулка сегодня завершилась.