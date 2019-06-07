Смоленскую крепость восстановят!

Ура! Я нашла отличную новость! Начинается реставрация знаменитого «крепостного ожерелья» России. Смоленская крепостная стена впервые за последние годы стала источником хороших новостей: Минкультуры России, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) и власти Смоленской области начинают ее комплексную реставрацию.

И обещают закончить уже в 2022 году. Обычно, увы, Смоленская крепость поставляла известия в разделы происшествий: то в одном месте случится обрушение кладки, то в другом (последний раз — 23 апреля), то сорвется с башни подвыпивший приезжий, забравшийся туда в поисках туристических впечатлений… Бывали, конечно, и позитивные новости, например о волонтерских субботниках или праздновании общегородского «Дня стены». Но они погоды не делали: что, казалось, могут изменить волонтеры или праздники в судьбе огромной 6,5-километровой средневековой крепости с 18 башнями? Государство Российское казалось безучастным к судьбе своей защитницы: отдельные башни и прясла (участки) Смоленской стены в разные годы реставрировали-ремонтировали, а прочие потихоньку разваливались. У стены не было единого пользователя, она не была внесена в кадастр и не использовалась (за исключением двух-трех башен) ни в музейных, ни в туристических целях. Более того, дабы горожане и туристы не свернули себе шею на аварийных участках, власти и вовсе распорядились замуровать входы на стену. В общем, совершенно уникальный для России, да и по европейским меркам, весьма солидный памятник средневековой фортификации оказался почти отделен от городской жизни и обречен на прозябание. Незаслуженная судьба. Три года на восстановление

И вот теперь правительство России выделяет на восстановление Смоленской крепостной стены 1,3 млрд рублей. Для нашей реставрации это большая сумма — годовой бюджет федеральной целевой программы «Культура России» по разделу «Сохранение культурного наследия» в 2012–2018 годах (по существу, годовой бюджет на реставрацию памятников всей страны) составлял 6–7 млрд. Решение о выделении средств принял премьер-министр Дмитрий Медведев, которого лично убеждали в необходимости этого министр культуры Владимир Мединский и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Правда, пока что, по нашей информации, решение есть, а деньги не выделены, на первых порах проектные работы будет финансировать Минкультуры. Владислав Кононов, директор департамента музеев Минкультуры России, рассказал:

— Ключевой принцип, который задал министр Владимир Мединский,— создание на базе Смоленской стены культурно-туристического кластера. Он будет в дальнейшем применяться для реставрации всех памятников: у объекта обязательно должен быть пользователь, должна быть концепция дальнейшей жизни. Ключевая проблема Смоленской стены в том, что ее начинали реставрировать несколько раз, но не решали системно вопроса о дальнейшем использовании. Смоленская стена будет жить, если будет включена в городскую жизнь, городскую инфраструктуру как туристический объект. Поэтому мы включаем в техзадание для проектной документации приспособление памятника для современного использования. Каждого квадратного метра. На 2019 год запланировано не только допроектирование, но и противоаварийные работы в тех местах, где осыпание лицевой кладки требует вмешательства. Поменяем и шатер на Громовой башне. В 2020-м начнутся реставрационные работы по всей стене и приспособление башен под музейные объекты. Сделаем кровли над башнями и стенами, чтобы они не приходили в негодность далее. Обеспечим возможности для безопасного туристического осмотра памятника — перила, подъемники. Процесс восстановления стены разбит на три этапа. В 2019-м должен быть разработан и осуществлен проект первоочередных противоаварийных работ на шести участках стены. Одновременно будет дорабатываться проектная документация по комплексной реставрации и приспособлению крепости (проекты реставрации нескольких башен разработаны еще в 2005–2012 годах и требуют актуализации). Затем, с середины декабря 2019-го, начнется реставрация башен Волковой, Костыревской, Донец, Бублейки и Копытенской, а также четырех прясел стены. Наконец, с середины мая 2020-го стартует реставрация башен Веселухи, Поздняковой, Орел, Ворониной, Долгочевской, Зимбулки и еще семи прясел стены. В ходе работ должны быть восстановлены зубцы на крепостной стене, кровли, интерьеры башен, вычинена кладка стены. Предстоит укрепление и гидроизоляция фундаментов крепостных сооружений. К башням подведут инженерные сети и коммуникации, освещение; возле семи башен планируется соорудить лифты-подъемники для «маломобильных групп населения». Громовая башня

В нескольких местах на стене устроят закрытые галереи, которые можно будет использовать для экспозиций и культурных мероприятий. На стене и в башнях оборудуют смотровые площадки. Башни Костыревская, Веселуха, Позднякова, Долгочевская, Донец, Бублейка, Копытенская станут музеями, башню Орел ждет «приспособление под экскурсионный объект». Местность, прилегающую к стене, благоустроят; здесь возникнут общественные пространства и объекты туристической инфраструктуры. Экономика проекта

По предварительным подсчетам, из 1,3 млрд федеральных бюджетных рублей в 300 млн обойдется проектирование, а в 1 млрд — ремонтно-реставрационные работы. Но проект задуман не чисто затратным: культурно-туристический кластер «Смоленская крепость» должен начать приносить доходы региону уже по ходу реставрации. Планируется, что в финансировании проекта поучаствуют (до 30 процентов общей суммы) и область, и муниципалитет. Объекты туристического кластера — отели, рестораны, «живые музеи» — должны возникнуть с участием частных инвесторов, за счет механизмов государственно-частного партнерства. Поскольку проект комплексный, не только реставрационный, к нему возможно привлечь средства по линии федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие внутреннего въездного туризма». Оператором восстановления и заказчиком ремонтно-реставрационных работ Смоленской стены выступит Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Все сохранившиеся башни и участки крепостных стен уже переданы ему в оперативное управление, так что стена обрела, наконец, единого хозяина-пользователя, чего с ней не было чуть ли не со времен Бориса Годунова. Политика проекта

Но, пожалуй, самым интересным в проекте является замысел вовлечения в восстановление Смоленской крепости обычных горожан и туристов — тех, для кого, собственно, реставрация и предназначена. На самом деле это ключевой вопрос всей жизни культурного наследия в России: чувствуют ли обычные люди свою сопричастность ему? Если да, то на разрушение памятников они равнодушно и взирать не будут, и властям не дадут. Если нет, то реставрация памятников становится сизифовым трудом, что, собственно, и происходило ранее в том числе и со Смоленской стеной. Теперь к восстановлению стены и благоустройству окрестной территории будут привлекать волонтерские и студенческие отряды. Но дело не только в них. В АУИПИК придумали спецпроект — создание в кластере Смоленской крепостной стены специального предприятия, где по средневековым технологиям будут делать клейменый кирпич, из которого эта стена и сложена. Полный цикл — от замешивания глиняного теста до обжига в настоящей дровяной печи. Здесь же и музей «Государев кирпич», и мастер-классы, где под руководством мастеров каждый желающий сможет изготовить кирпич со своим именем. Но не для того, чтобы унести с собой: кирпич пригодится при реставрации стены. Будет о чем рассказать потом детям и внукам: я, мол, своими руками делал кирпичи для Смоленской крепости и мое имя на ней навек осталось.

Все это должна дополнить система «живых музеев» кластера, посвященных науке, искусствам, старинным ремеслам.

Это, наверное, самая правильная «популяризация» культурного наследия — дать людям возможность не только на него посмотреть и его потрогать, но и собственными руками его восстанавливать. Да еще и сделать это так, чтобы было интересно. Крепостное ожерелье Руси

Смоленская крепостная стена — объект культурного наследия федерального значения, уникальный для России памятник средневековой фортификации. Кремлей и городских цитаделей в России несколько десятков, а вот внешних «городовых стен» в наших старинных городах (Дербент тут не в счет) сохранилось всего две: Окольный город во Пскове и Смоленская крепость. Каменную крепость в Смоленске, на западном рубеже Руси, построили по указу царя Федора Иоанновича в 1596–1602 годах. Заканчивалось перемирие с поляками, нужно было спешить. Это была (да так и осталась) самая мощная и могучая крепостная стена в России: стены до 18 метров высотой и 38 башен. Толщина стен доходила до 6 метров, а общая длина — 6,5 километра. Строил Смоленскую крепость знаменитый мастер Федор Конь. За четыре с лишним века своей жизни Смоленская крепость не раз вступала в бой и изрядно пострадала. Стены ее сохранились на протяжении около 3,3 километра, а башен уцелело 18. Но и сегодня эта крепость производит сильное впечатление. В XVII столетии она многократно подвергалась штурмам во время трех осад в ходе русско-польских войн. В 1609–1611 годах крепость осаждали поляки, которым в итоге все-таки удалось занять город. Взамен взорванного участка стены они оставили нам на память Королевский бастион. В 1633–1634 и в 1654 годах крепость осаждали, отбивая Смоленск, русские войска. Серьезный урон крепость понесла и во время Отечественной войны 1812 года. Она не считалась уже военным объектом, но сослужила старую службу при двухдневном штурме и артобстреле города наполеоновскими войсками в августе 1812-го. В ноябре, при отступлении Великой армии, Наполеон приказал взорвать все крепостные башни. Но уничтожены были только девять башен, остальные спасли подоспевшие казаки атамана Платова. В августовских боях 1812-го русская армия под Смоленском сорвала планы Наполеона

В XIX веке, как и большинство русских средневековых крепостей, «отставленных» с военной службы и потому лишенных финансирования, Смоленская крепость ветшала и разрушалась. Часть ее в 1820–1830-х годах разобрали; то же происходило и в 1930-е годы. В 1960-х ретивые смоленские власти чуть было не уничтожили остатки Смоленской крепостной стены, и только самоотверженность местных культурных деятелей и вовремя прозвучавший окрик из Москвы предотвратили небывалое варварство. Стоит отметить, что и в XIX, и в XX столетии проблема с сохранением Смоленской стены была все та же: по первоначальному назначению служить она уже не могла, а нового назначения придумать ей не могли или не умели. Использование Смоленской стены в XXI веке как основы культурно-туристического кластера — идея, казалось бы, напрашивающаяся, да только в реальности никем и нигде еще в таком объеме и масштабе не реализованная. Так что пожелаем успеха ее инициаторам. Башня Смоленской крепостной стены с необычным названием «Кассандаловская» была взорвана отступающей армией Наполеона I в ноябре 1812 года. На ее месте в Сквере памяти героев было построено здание городского народного училища, отданное впоследствии под смоленский музей Великой Отечественной войны.

Башня Волкова – одна из наиболее плохо сохранившихся башен Смоленской крепостной стены. Башня рассыпается на глазах, несмотря на огромные металлические подпорки и стяжки. Пятницкая водяная башня - одна из башен Смоленской крепостной стены, которая не сохранилась до наших дней в первозданном виде. На месте взорванной в 1812 году башни была отстроена церковь, стилизованная под оригинальные башни годуновской крепостной стены. И, конечно, крайне важна процедура и условия конкурсного отбора проектировщиков и реставраторов. Как показывает наша реставрационная практика, в стремлении к светлому будущему нашего прошлого, увы, крайне легко утратить ощущение подлинности и исторической достоверности памятника. Особенно когда речь заходит о новых помещениях или стеклянных шахтах подъемников. Надеемся, в Минкультуры и в АУИПИК это понимают не хуже нашего.